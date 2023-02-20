2023/02/20,
歐洲

蘇納克：英國將率先支援烏克蘭長程武器，3個月內軍援規模超過去年一整年

蘇納克：英國將率先支援烏克蘭長程武器，3個月內軍援規模超過去年一整年
英國首相蘇納克｜Photo Credit: GettyImages

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蘇納克在問答階段指出，俄烏戰爭如今來到轉折點，只要各國團結一致，烏國就有能力在戰場上取得決定性優勢。他反問，既然眾人期望烏克蘭勝利，為何不儘快抓緊機會行動，「我們到底在等什麼？」

（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）18日說，將率先向烏克蘭提供較長程武器；至於烏克蘭強力要求的先進戰機，蘇納克說，各界清楚供應牽涉複雜問題，但只要有國家願意即刻提供，將全力支持。

他還提到，預計英國在未來3個月向烏克蘭交運的軍援將超過去年一整年的規模，因為「時間」正是關鍵。

蘇納克18日出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），發表演說並回應提問，提問者包括前烏克蘭國家安全暨國防事務委員會（NSDC）秘書長丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）、烏克蘭國會議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko，烏克蘭語拼法為Oleksiy Honcharenko）和吉拉西莫夫（Artur Gerasimov，烏克蘭語拼法為Artur Herasymov），以及一名羅馬尼亞國會議員。美國前國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在聽眾席之列。

主持人詢問英國是否會提供烏克蘭長程飛彈後，蘇納克雖未給予明確的正面回應，但強調烏克蘭完全有權行使自我防衛，而為了有效自我防衛，烏克蘭需要特定工具，且除了防禦，烏克蘭還必須有能力反攻、將俄軍逐出領土，其他國家為此全力支持烏克蘭是「再合理不過了」。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）8日曾閃電訪問英國，期間與蘇納克舉行聯合記者會。蘇納克當時表示，關於軍援烏克蘭，「沒有什麼是不能談的」，供應戰機、長程飛彈等一直是英國與烏克蘭及盟友討論的議題。但他也提到，提供戰機將牽涉到供應鏈以及與盟友曾簽署的協定等問題。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）18日在慕尼黑安全會議舉行記者會時，被問及英國是否將提供戰機，他回應，雖然所需時間將較取得坦克更久，「我確定我們會拿到戰機」。

庫列巴並提到，以往各國多是在決定向烏方提供特定軍援後才展開相關訓練，但這樣做顯然缺乏效率，因此英國近日決定在各方尚未協調達成供應戰機的政治決策前，先對烏國飛官展開訓練。

英國今（2023）年率先宣布向烏克蘭供應西方坦克以及訓練烏軍飛官和陸戰隊，且去年即承諾今年對烏軍援金額將維持或超越去年的23億英鎊（約新台幣842億元）水準。

蘇納克18日在演說中提到，隨著時間過去，俄軍在烏克蘭造成的苦難只會越來越多，唯一扭轉這個情況的辦法就是讓烏克蘭勝利。

他強調，「我們需要一個讓烏克蘭可在戰場上取得決定性優勢、贏得戰爭的軍事戰略，也需要一個能贏得和平的政治戰略」。他呼籲各國現在就加倍、加速對烏軍援，包括提供烏方急需的火砲、裝甲和防空系統。

在政治戰略方面，蘇納克說，國際安全秩序需要重建。他提到，後冷戰時代簽訂的各項條約和協議顯然未能發揮功效，俄羅斯一再違反各項規範和約定、侵犯未被納入北約集體防禦機制的國家，而國際社會對此未作出足夠強烈的回應，因此烏克蘭需要一個新的多邊架構，以確保自身長期安全。

蘇納克援引北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）所言，「烏克蘭將成為北約一員」，並指出，儘管如此，在加入北約以前，烏克蘭的長期安全即應獲得強化，並取得符合北約標準的先進防衛能力。

北約峰會7月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）登場。蘇納克預告，英國將與盟友夥伴研商，推動為烏克蘭打造長期安全保障，目標是在維爾紐斯峰會期間擬定符合此一願景的北約新規章。

蘇納克在問答階段指出，俄烏戰爭如今來到轉折點，只要各國團結一致，烏國就有能力在戰場上取得決定性優勢。他反問，既然眾人期望烏克蘭勝利，為何不儘快抓緊機會行動，「我們到底在等什麼？」

至於軍援烏克蘭是否將導致西方軍備庫存危機，蘇納克說，各國必須牢記，擁有軍備是為了防衛、增進安全；若此刻動用軍備有助削弱威脅歐洲、甚至全球安全的俄羅斯，難道不該讓軍備物盡其用？

不過，蘇納克坦言，各國裝備的互操作性（interoperability）不如預期，這是需要改進之處。

創設於1963年的慕尼黑安全會議於17至19日舉行；蘇納克提到，今年英國派出史上規模最大代表團參與。

他在會議期間與部分國家和國際組織領導人會晤，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），以及史托騰柏格、歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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