NFL版「林來瘋」：舊金山49人隊「無關緊要先生」率隊8連勝，替補的替補變身王牌四分衛
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救火成功後，緊接著在下一場比賽，柏迪正式以先發身分出賽，就得面對由傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜。柏迪絲毫不見菜鳥青澀，除了傳球外更自己跑進達陣區，最後以35比7的差距，比下了返回家鄉出賽的布雷迪，父親看球一度拭淚，柏迪也成為NFL史上首位初次擔任先發，就能擊敗布雷迪的四分衛。
（中央社）台裔球星林書豪加盟鋼鐵人再引話題，他的家鄉舊金山灣區最近則掀起「柏來瘋」；去（2022）年NFL選秀最後一位被選上的「無關緊要先生」柏迪（Brock Purdy）在這個賽季率領球隊8連勝，小兵立大功成了王牌四分衛。
美式足球聯盟「舊金山49人隊」1月14日季後賽首場比賽一結束，NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）立刻推文寫下「柏迪贏了！」兩週後的國聯冠軍戰，不巧和灣區僑界大日子新春團拜撞日，社團代表卻罕見焦急離開，原來是為了趕去看柏迪出賽。
柏迪是49人隊當紅炸子雞，舊金山球迷和媒體討論柏迪的熱度遠勝超級盃；但是去年12月4日之前，他還只是個沒太多人關注、也不受青睞的第3號四分衛。
時間拉回2022年4月，剛自愛荷華州立大學（Iowa State University）畢業的柏迪，在NFL選秀第7輪，被49人隊以第262順位選進，成為當年選秀最後一位被選上的球員，NFL傳統上賦予這種角色一個「無關緊要先生」（Mr. Irrelevant）的封號。
笑容討喜的柏迪現年23歲、身高185公分，身材不算出眾，也非出自NFL傳統名校。根據美國運動新聞網站The Athletic取得的新秀球探報告，有一支球隊當時給柏迪的評語是「並非出色的球員⋯⋯臂力有限」，報告總結：「沒興趣」。
相較於柏迪，49人隊的頭號四分衛、22歲的藍斯（Trey Lance），在2021年選秀以第3順位被選進，球探當年對他的評價是「身高、體重、體型完美結合⋯⋯動作流暢幾乎像是機器人」。
兩位年齡相仿、位置相同的球員，一開始在球隊中彷彿站在天平的兩端。
不料去年9月，藍斯腳踝骨折，球隊而後宣告他將缺席整個賽季，並改換上31歲的老將葛羅波洛（Jimmy Garoppolo）擔任先發四分衛。
彷彿命運之神的安排，12月4日，49人在對上邁阿密海豚的例行賽中，葛羅波洛也因左腳嚴重扭傷退場，球隊在不得已情況下讓柏迪替補上陣。
全場注目下，這位臨危受命的「無關緊要先生」，上場後不但傳出兩次達陣，終場更帶領球隊以33比17大勝當時在美聯東區暫居第一的邁阿密海豚。
救火成功後，緊接著在下一場比賽，柏迪正式以先發身分出賽，就得面對由傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜。
在父親到場見證下，柏迪絲毫不見菜鳥青澀，除了傳球外更自己跑進達陣區，最後以35比7的差距，比下了返回家鄉出賽的布雷迪，父親看球一度拭淚，柏迪也成為NFL史上首位初次擔任先發，就能擊敗布雷迪的四分衛。
「無關緊要先生」瞬間成為舊金山家喻戶曉的人物，小兵立大功的情節，宛如台裔球星林書豪2012年在紐約麥迪遜花園廣場創下的「林來瘋」翻版。
接下來幾場比賽，柏迪過關斬將，不但帶領球隊闖進季後賽，更寫下本賽季8連勝的驚奇表現，讓球迷們看得血脈賁張。
可惜1月29日的國聯冠軍戰，氣勢如虹的49人客場迎戰費城老鷹，柏迪在第1節進行到7分3秒時拉傷右手肘而退場，頂替他上場的老將強生（Josh Johnson）竟也在第3節腦震盪退賽，柏迪負傷被叫回賽場卻無法進行長傳，最終49人不敵老鷹攻勢無緣超級盃。
柏迪賽後經檢查，發現右手肘韌帶撕裂，預計至少要休息6個月之後，才有機會重回球場，不過他引領的「柏來瘋」，在球季結束後持續發酵。
現下49人頭號四分衛藍斯即將傷癒復出，但深受球迷喜愛的「無關緊要先生」是帶領球隊繼2019年後，再度在國聯西區封王的風雲人物。下個球季誰會是球隊的正選先發，是灣區現在最熱門的運動話題。
陣中有2名明星四分衛成為49人隊的甜蜜負荷，不過無論最後結果是誰出線，柏迪已用實力證明自己「至關重要」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。