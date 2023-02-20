【藝遊嚮導】2/21-2/27：FOCASA馬戲藝術節、二二八特展、浮現祭2023、《悲情城市》經典重映，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜FOCASA馬戲藝術節

時間｜2023/02/22（二） - 2023/02/28（二）

地點｜水交社文化園區旁大草原（台南市南區水交社一街）

備註｜本活動為售票活動

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當人們彼此聚在一起時，不管是一起玩遊戲、久久不見的擁抱、背對背靠在一起的甜蜜，都會產生不一樣的火花與連結。

說到臺南你會想到什麼？臺南這塊土地大家常說甜如蜜，從氣味、溫度以及氛圍，城市帶有甜蜜味道的黏、炙熱南方空氣的黏、人情味的黏。

還記得2022年的3月下旬，在臺南水交社有個讓大朋友反璞歸真，讓小朋友玩到失心瘋的FOCASA奇幻旅程嗎？

2023年，第一屆《FOCASA馬戲藝術節》即將正式登場，帶來夢想與歡笑的馬戲篷「Village-13」要回歸啦！這次，V-13即將升級，帶來更奇幻的演出與視覺享受；FOCASA村莊也跟著變大了，超多驚奇活動等你來體驗！第一屆《FOCASA馬戲藝術節》更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨的馬戲藝術家一起共襄盛舉，連續7天，超過150場演出，就在臺南水交社！

FOCASA要用「快樂」，把大家都黏在一起！

名稱｜2023TIFA 泰勒・馬克《Judy秀：美可敵國》

時間｜2023/02/24（五） - 2023/02/26（日）

地點｜國家表演藝術中心國家兩廳院（台北市中正區中山南路21-1號，愛國東路側）

備註｜本活動為售票活動

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特殊得令人震懾⋯⋯若你希望社會有更多善良與包容，就絕對必看！

打造一個國家，是靠著所有人的努力，但國家的歷史，為何總有人被忽略？

東尼獎提名泰勒・馬克打造全球矚目的變裝皇后Judy，以流行音樂為座標，穿梭美國240年發展歷程。透過絢麗浮誇的變裝造型、酷兒視角的另類選曲，上演聲光炫目歌舞秀，唱出美國歷史的社會演進與文化脈絡，更革新自由國度的定義。

《Judy秀：美可敵國》是高度沈浸式、極富娛樂效果的演出，將翻轉長期以來由白人菁英、上流階級所建構的主旋律史觀，讓過往被視為少數、非主流的聲音──女性、非裔美國人、猶太人、少數民族、原住民、LGBTQ等──這些成就美國多元而繽紛、碎裂，卻持續對話的族群，得以大鳴大放！

演出中融合多變的音樂風格，類型涵蓋謀殺歌謠（murder ballads）到迪斯可（disco），還能聽到華特・惠特曼（Walt Whitman）、大衛・鮑伊（David Bowie）等耳熟能詳的西洋流行音樂作品。

此外，本劇由Matt Ray擔任音樂總監及編曲、Machine Dazzle擔任服裝設計及演出，再加上極為傑出的樂團，讓泰勒・馬克站在台上閃閃發亮，搭配華麗的裝扮及各種複雜、看似無關的頭飾，以「奇異」的表演，整夜歌詠美國一路走來的美麗與不完美。

過去二十多年來，泰勒・馬克的作品和演出於國際獲獎無數，觸動各類觀眾；他的演出不是「只和傳統分類抗衡」，更是讓分類本身變得無關緊要。《Judy秀：美可敵國》像是美國240年（持續增加中）的歷史速成班，也是泰勒・馬克對美國自1776年建國以來的主觀歷史表述，以線性方式照時序呈現流離失所的族群，如何重建、生根。這個作品歷時多年才完成，更曾獲選《紐約時報》2016年最佳表演、最佳戲劇及最佳音樂。

名稱｜《直男而喪》

時間｜2023/02/26（日）14:30、19:30

地點｜臺南文化中心原生劇場（台南市東區中華東路三段332號）

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直男：形容當代呆若木雞大男人，或是指異性戀男性。往往不體貼、不熱心、不解風情，還容易引起反感與憤怒。

原本要在2022年11月26日與大家在西門紅樓見面的《直男而喪》，雖然不幸被確診干擾，但是，今年第一場即將升級再加強啦！台南場還有台南限定陣容！

這是一個瘋狂的疾病，深深烙印在某些族群的DNA之中，無可救治只能共存，我們對其一無所知，我們唯一能知道的，只是一般人對它的稱呼「直男癌」。

這是當代男性的愚蠢自白，一群直男對於自己的「臭直男」性格深感痛悔的喜劇治療，掏心掏肺掏家底，如實交代自己各種醜行，大至說謊欺騙劈腿騙感情，小至骯髒幻想懶惰躺平，無一例外全部揭露。

【展覽】

名稱｜臺灣原住民族與二二八：還我____

時間｜2022/12/23（五）- 2023/6/25（日）

地點｜二二八國家紀念館2樓南翼第1展區（台北市南海路54號）

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企圖還歷史、真相予原主，使原住民族不被遺忘於二二八事件的公共記憶之外。

1895年日本統治臺灣，臺灣原住民族首次遇上現代國家，新的教育、文化與物質科技，對臺灣原住民族而言是思想上的刺激，卻也是對傳統價值文化的挑戰；1945年日本戰敗，中華民國接管臺灣，2年後228事件爆發，全臺動盪。事件當下，原住民族並未遭到大規模處決，但族群意識明確的若干原住民族菁英，仍在其後的白色恐怖中遭到整肅，如「湯守仁等叛亂案」中部分受難者被捕服刑，部分槍決於安坑刑場。

二戰後初期的高山自治、歸還土地、正名等主張，也因日漸嚴密的監控與社會控制而成為隱流，難以公開倡議。中國化的文化政策，更是讓原住民族日漸失去自己的語言、文化、認同，以及歷史。

名稱｜畫筆下的真實—李梅樹120歲藝術紀念展

時間｜2022/12/17（六）- 2023/03/12（日）

地點｜國立臺灣美術館101展覽室（台中市西區五權西路一段2號）

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「真實」是美的信念、情感維繫的所在，就是觀照在地風土展現的理念。

終其一生藝術踐履始終秉持一貫的信念與執著，堅持以寫實主義的風格關注描繪臺灣土地、人民的李梅樹（1902-1983），出生於三峽（舊稱三角湧，1920年改為現名），1910年進入三角湧公學校接受西式教育，1918年考入臺灣總督府國語學校師範部就讀，1928年赴日求學，翌年進入日本東京美術學校（現東京藝術大學美術學部）西洋畫科，師事長原孝太郎、小林萬吾、岡田三郎助等外光派畫家，奠定其後寫實風格的深厚根基。