【藝遊嚮導】2/21-2/27：FOCASA馬戲藝術節、二二八特展、浮現祭2023、《悲情城市》經典重映，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
本週即將迎來228連假，在台南的草地上，《FOCASA馬戲藝術節》要用「快樂」將人們「黏」在一起。由泰勒・馬克打造的《Judy秀：美可敵國》將透過浮誇的變裝皇后造型，翻轉由白人菁英、上流階級建構的史觀，讓非主流的聲音大鳴大放！由二二八國家紀念館策劃的《臺灣原住民族與二二八：還我____》帶我們重新省思「228」的意涵，並使原住民族不被遺忘於228之外。
【表演藝術】
名稱｜FOCASA馬戲藝術節
時間｜2023/02/22（二） - 2023/02/28（二）
地點｜水交社文化園區旁大草原（台南市南區水交社一街）
備註｜本活動為售票活動
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當人們彼此聚在一起時，不管是一起玩遊戲、久久不見的擁抱、背對背靠在一起的甜蜜，都會產生不一樣的火花與連結。
說到臺南你會想到什麼？臺南這塊土地大家常說甜如蜜，從氣味、溫度以及氛圍，城市帶有甜蜜味道的黏、炙熱南方空氣的黏、人情味的黏。
還記得2022年的3月下旬，在臺南水交社有個讓大朋友反璞歸真，讓小朋友玩到失心瘋的FOCASA奇幻旅程嗎？
2023年，第一屆《FOCASA馬戲藝術節》即將正式登場，帶來夢想與歡笑的馬戲篷「Village-13」要回歸啦！這次，V-13即將升級，帶來更奇幻的演出與視覺享受；FOCASA村莊也跟著變大了，超多驚奇活動等你來體驗！第一屆《FOCASA馬戲藝術節》更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨的馬戲藝術家一起共襄盛舉，連續7天，超過150場演出，就在臺南水交社！
FOCASA要用「快樂」，把大家都黏在一起！
名稱｜2023TIFA 泰勒・馬克《Judy秀：美可敵國》
時間｜2023/02/24（五） - 2023/02/26（日）
地點｜國家表演藝術中心國家兩廳院（台北市中正區中山南路21-1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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特殊得令人震懾⋯⋯若你希望社會有更多善良與包容，就絕對必看！
打造一個國家，是靠著所有人的努力，但國家的歷史，為何總有人被忽略？
東尼獎提名泰勒・馬克打造全球矚目的變裝皇后Judy，以流行音樂為座標，穿梭美國240年發展歷程。透過絢麗浮誇的變裝造型、酷兒視角的另類選曲，上演聲光炫目歌舞秀，唱出美國歷史的社會演進與文化脈絡，更革新自由國度的定義。
《Judy秀：美可敵國》是高度沈浸式、極富娛樂效果的演出，將翻轉長期以來由白人菁英、上流階級所建構的主旋律史觀，讓過往被視為少數、非主流的聲音──女性、非裔美國人、猶太人、少數民族、原住民、LGBTQ等──這些成就美國多元而繽紛、碎裂，卻持續對話的族群，得以大鳴大放！
演出中融合多變的音樂風格，類型涵蓋謀殺歌謠（murder ballads）到迪斯可（disco），還能聽到華特・惠特曼（Walt Whitman）、大衛・鮑伊（David Bowie）等耳熟能詳的西洋流行音樂作品。
此外，本劇由Matt Ray擔任音樂總監及編曲、Machine Dazzle擔任服裝設計及演出，再加上極為傑出的樂團，讓泰勒・馬克站在台上閃閃發亮，搭配華麗的裝扮及各種複雜、看似無關的頭飾，以「奇異」的表演，整夜歌詠美國一路走來的美麗與不完美。
過去二十多年來，泰勒・馬克的作品和演出於國際獲獎無數，觸動各類觀眾；他的演出不是「只和傳統分類抗衡」，更是讓分類本身變得無關緊要。《Judy秀：美可敵國》像是美國240年（持續增加中）的歷史速成班，也是泰勒・馬克對美國自1776年建國以來的主觀歷史表述，以線性方式照時序呈現流離失所的族群，如何重建、生根。這個作品歷時多年才完成，更曾獲選《紐約時報》2016年最佳表演、最佳戲劇及最佳音樂。
名稱｜《直男而喪》
時間｜2023/02/26（日）14:30、19:30
地點｜臺南文化中心原生劇場（台南市東區中華東路三段332號）
備註｜本活動為售票活動
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直男：形容當代呆若木雞大男人，或是指異性戀男性。往往不體貼、不熱心、不解風情，還容易引起反感與憤怒。
原本要在2022年11月26日與大家在西門紅樓見面的《直男而喪》，雖然不幸被確診干擾，但是，今年第一場即將升級再加強啦！台南場還有台南限定陣容！
這是一個瘋狂的疾病，深深烙印在某些族群的DNA之中，無可救治只能共存，我們對其一無所知，我們唯一能知道的，只是一般人對它的稱呼「直男癌」。
這是當代男性的愚蠢自白，一群直男對於自己的「臭直男」性格深感痛悔的喜劇治療，掏心掏肺掏家底，如實交代自己各種醜行，大至說謊欺騙劈腿騙感情，小至骯髒幻想懶惰躺平，無一例外全部揭露。
【展覽】
名稱｜臺灣原住民族與二二八：還我____
時間｜2022/12/23（五）- 2023/6/25（日）
地點｜二二八國家紀念館2樓南翼第1展區（台北市南海路54號）
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企圖還歷史、真相予原主，使原住民族不被遺忘於二二八事件的公共記憶之外。
1895年日本統治臺灣，臺灣原住民族首次遇上現代國家，新的教育、文化與物質科技，對臺灣原住民族而言是思想上的刺激，卻也是對傳統價值文化的挑戰；1945年日本戰敗，中華民國接管臺灣，2年後228事件爆發，全臺動盪。事件當下，原住民族並未遭到大規模處決，但族群意識明確的若干原住民族菁英，仍在其後的白色恐怖中遭到整肅，如「湯守仁等叛亂案」中部分受難者被捕服刑，部分槍決於安坑刑場。
二戰後初期的高山自治、歸還土地、正名等主張，也因日漸嚴密的監控與社會控制而成為隱流，難以公開倡議。中國化的文化政策，更是讓原住民族日漸失去自己的語言、文化、認同，以及歷史。
名稱｜畫筆下的真實—李梅樹120歲藝術紀念展
時間｜2022/12/17（六）- 2023/03/12（日）
地點｜國立臺灣美術館101展覽室（台中市西區五權西路一段2號）
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「真實」是美的信念、情感維繫的所在，就是觀照在地風土展現的理念。
終其一生藝術踐履始終秉持一貫的信念與執著，堅持以寫實主義的風格關注描繪臺灣土地、人民的李梅樹（1902-1983），出生於三峽（舊稱三角湧，1920年改為現名），1910年進入三角湧公學校接受西式教育，1918年考入臺灣總督府國語學校師範部就讀，1928年赴日求學，翌年進入日本東京美術學校（現東京藝術大學美術學部）西洋畫科，師事長原孝太郎、小林萬吾、岡田三郎助等外光派畫家，奠定其後寫實風格的深厚根基。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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