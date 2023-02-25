【專訪】中國獨立紀錄片導演聞海：花果飄零到北京、香港、台灣，放逐能使自我意識清醒
我們想讓你知道的是
聞海正在台灣渡過第三個冬天。他繼續積極反思自己可以做些什麼事情。接下來，他將會在社區大學開辦有關中國獨立紀錄片的課程，希望透過討論中國獨立紀錄片，讓台灣人從一個全新的角度去理解對岸的變化與民情。 「有自由的體制，關鍵還是要有公民，公民還是要培養。」
文、攝影：王芊
八十年代，中國經濟改革開放。雖然1989年的六四事件為社會政治帶來衝擊，但不少文化人形容當年中國文化界的氛圍也相對自由。「85美術新潮」、「圓明園畫家村」等文化現象啓發了後來的年輕人。
捷克作家米蘭・昆德拉（Milan Kundera）在著作《生活在別處》中描繪了年輕詩人充滿激情而又短暫的一生，主角只有脱離母親的掌控，才能真正擁有自己的生活。像故事中主角一樣，對當時還是二十歲出頭的聞海而言，他必須要脱離老家湖南，到北京才能開展理想的生活。「在老家的生活不是生活，生活是在別處，小地方資訊受到限制，所以有追求的話，必須要去北京，一個北漂藝術家的生活是我們特別嚮往的。」
第一次他往北漂，聞海成為了獨當一面的中國紀錄片導演，在國際影展上屢獲殊榮。多年後，他再往南漂到了香港。事隔七年，他又再隻身漂泊到台北，繼續從事中國獨立紀錄片有關的工作。他説自己不是流亡，更準確來説是一種自我的流放。「放逐能使自我意識清醒、使自我意志堅定，放逐其實是一種回歸。」聞海定居香港期間，耗時三年完成了第一本關於中國獨立紀錄片發展的著作《放逐的凝視——見證中國獨立紀錄片》，在書中的跋寫下這一句。
2022年，他第四次在台灣舉辦中國獨立紀錄片校園影展巡迴放映。聞海在影展時候分享：「認識真實中國的影像，從民間、底層視角看待主流媒體、中國大外宣之外的中國，給台灣觀眾更多思考角度的一個選擇。」不論身在何地，他從未想過停止拍攝紀錄片，或停止記錄那些關於中國獨立紀錄片不被看見的重要時刻。
泛八十年代的「北漂」青年
聞海，原名黃文海，大學就讀老家湖南本地大學的藝術系，1993年大學畢業後進入當地一家廣告公司就職。他憶述，90年代找工作再也不用靠官方單位的分配，地方政策和社會風氣相對「鬆動」，不少「學藝術、搞文學」的年輕人「北漂」追夢，而他也帶著存下來的積蓄繳交北京電影學院的學費，去追他的電影夢。
在電影學院畢業後，他加入了中央電視台拍攝新聞節目。起初，部分獨立紀錄片導演都和官方的電視台有關係，因獨立導演能利用官方電視台比較好的條件以及設備去製作作品。聞海不是電視台的正式員工，而是特約招聘的員工，但就能借用電視台之名和資源走訪中國採訪，而只需要向負責的製片人溝通。只要上司通融，他就可以去採訪。
「作為一個外省青年，每年都到中國各個地方去，新疆都去過九次了，還是第一線記者，對我人生的影響很大。」他製作過的調查報導包括1998年的「山西朔州假酒案」，還有後來的「山東劣質鍋爐案」等。 「那時有一個感覺，就是你可以影響社會和行業。」雖然這種批判性的報導還是面對非常嚴苛的審查，但也為電視台賺得收視率，在商業因素影響下，還是容許播出。然而，這種報導的數量太多，對黨的領導也有負面影響，兩難的局面難免對他造成壓力。
從體制內走出來，他拿起手上的DV開始拍攝紀錄片
就在此時，聞海身邊的「北漂」藝術家已經開拍屬於自己的作品。中國獨立紀錄片的代表人物吳文光、朱傳明、王兵、楊荔鈉，甚至是賈樟柯等人都開始用DV機拍攝電影。聞海一開始對於這種小型機器拍攝出來的影像抱著懷疑的態度。「我是技術主義，出去拍攝都是用好幾十萬的攝影機，用上一萬多塊的機器拍攝還行嗎？」
就在同期，他和朋友花了四十萬元，用膠捲拍攝了一出85分鐘的影片，又把膠捲拿去香港做沖印，但卻沒有獲得任何國際影展的青睞。 「當年柏林做了一個大型的紀錄片展，都是選了用DV拍攝的作品，我們連那個展都沒有進，所以很崩潰。」
2001年，第一屆「中國獨立映像節」在北京電影學院舉辦。聞海形容，那次影展對他來説是一次思想的解放，「我發現DV機器在大屏幕上播放，好像跟我用16毫米膠片拍差不多。」他在觀看同輩拍攝的紀錄片時，更加發現影片根本毋須跑到西藏和新疆去拍攝，生活和身邊的事物也能夠成為影片題材。 「這是一個觀念上的改變。 」
聞海開始拍攝第一部紀錄片《軍訓營紀事》，仍然是使用大型攝影器材和多人團隊拍攝完成。直到第二部完成的紀錄片《喧譁的塵土》，才是他初嘗DV拍攝的滋味，他回到老家湖南。 「策劃影片的時候，去拍攝沒多久人就跑光了，他們以為我是記者，要做曝光的。」由於需要花時間建立與被攝者的信任，後來更遇上了非典型肺炎爆發。北京封城、投資的資金也未到手，他就只好先行一人到麻雀館開始拍攝。
「我拿了一個小DV就去，發現DV挺自由，改變了人與人之間的關係。我就和他們在一塊玩，玩著玩著，就隨時可以去拍。 」在疫情期間，他用DV拍了110小時的素材，後來剪成了《喧譁的塵土》，作品亦入圍了阿姆斯特丹國際紀錄片電影節。
千禧年後，中國獨立電影圈子出現為數不少的DV作品，這些作品亦有揚威國際。同時在國內傳播，「雲之南紀錄影像展」、「中國紀錄片交流周」、「中國獨立影像年度展」等影展的誕生也促使了不少獨立電影圈中人的交流。「中國獨立紀錄片影展是中國公民社會空間的擴展，才有這些影展的出現。」身在其中的聞海分析，中國獨立記錄片自此出現了將近十年的黃金時代，有三個主要原因：第一是DV出現讓拍攝成本降低；第二就是盜版的出現，讓電影的資訊可以更加方便去獲得和流通，出現一種自我學習的可能；第三，中國境內出現了本土電影節，從學習、製作到傳播都可以獨立於官方。
被約談後的恐懼，來港尋找自由的書桌
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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