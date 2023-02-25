【專訪】中國獨立紀錄片導演聞海：花果飄零到北京、香港、台灣，放逐能使自我意識清醒

文、攝影：王芊

八十年代，中國經濟改革開放。雖然1989年的六四事件為社會政治帶來衝擊，但不少文化人形容當年中國文化界的氛圍也相對自由。「85美術新潮」、「圓明園畫家村」等文化現象啓發了後來的年輕人。

捷克作家米蘭・昆德拉（Milan Kundera）在著作《生活在別處》中描繪了年輕詩人充滿激情而又短暫的一生，主角只有脱離母親的掌控，才能真正擁有自己的生活。像故事中主角一樣，對當時還是二十歲出頭的聞海而言，他必須要脱離老家湖南，到北京才能開展理想的生活。「在老家的生活不是生活，生活是在別處，小地方資訊受到限制，所以有追求的話，必須要去北京，一個北漂藝術家的生活是我們特別嚮往的。」

第一次他往北漂，聞海成為了獨當一面的中國紀錄片導演，在國際影展上屢獲殊榮。多年後，他再往南漂到了香港。事隔七年，他又再隻身漂泊到台北，繼續從事中國獨立紀錄片有關的工作。他説自己不是流亡，更準確來説是一種自我的流放。「放逐能使自我意識清醒、使自我意志堅定，放逐其實是一種回歸。」聞海定居香港期間，耗時三年完成了第一本關於中國獨立紀錄片發展的著作《放逐的凝視——見證中國獨立紀錄片》，在書中的跋寫下這一句。

2022年，他第四次在台灣舉辦中國獨立紀錄片校園影展巡迴放映。聞海在影展時候分享：「認識真實中國的影像，從民間、底層視角看待主流媒體、中國大外宣之外的中國，給台灣觀眾更多思考角度的一個選擇。」不論身在何地，他從未想過停止拍攝紀錄片，或停止記錄那些關於中國獨立紀錄片不被看見的重要時刻。

泛八十年代的「北漂」青年

聞海，原名黃文海，大學就讀老家湖南本地大學的藝術系，1993年大學畢業後進入當地一家廣告公司就職。他憶述，90年代找工作再也不用靠官方單位的分配，地方政策和社會風氣相對「鬆動」，不少「學藝術、搞文學」的年輕人「北漂」追夢，而他也帶著存下來的積蓄繳交北京電影學院的學費，去追他的電影夢。

在電影學院畢業後，他加入了中央電視台拍攝新聞節目。起初，部分獨立紀錄片導演都和官方的電視台有關係，因獨立導演能利用官方電視台比較好的條件以及設備去製作作品。聞海不是電視台的正式員工，而是特約招聘的員工，但就能借用電視台之名和資源走訪中國採訪，而只需要向負責的製片人溝通。只要上司通融，他就可以去採訪。

「作為一個外省青年，每年都到中國各個地方去，新疆都去過九次了，還是第一線記者，對我人生的影響很大。」他製作過的調查報導包括1998年的「山西朔州假酒案」，還有後來的「山東劣質鍋爐案」等。 「那時有一個感覺，就是你可以影響社會和行業。」雖然這種批判性的報導還是面對非常嚴苛的審查，但也為電視台賺得收視率，在商業因素影響下，還是容許播出。然而，這種報導的數量太多，對黨的領導也有負面影響，兩難的局面難免對他造成壓力。

從體制內走出來，他拿起手上的DV開始拍攝紀錄片

就在此時，聞海身邊的「北漂」藝術家已經開拍屬於自己的作品。中國獨立紀錄片的代表人物吳文光、朱傳明、王兵、楊荔鈉，甚至是賈樟柯等人都開始用DV機拍攝電影。聞海一開始對於這種小型機器拍攝出來的影像抱著懷疑的態度。「我是技術主義，出去拍攝都是用好幾十萬的攝影機，用上一萬多塊的機器拍攝還行嗎？」

就在同期，他和朋友花了四十萬元，用膠捲拍攝了一出85分鐘的影片，又把膠捲拿去香港做沖印，但卻沒有獲得任何國際影展的青睞。 「當年柏林做了一個大型的紀錄片展，都是選了用DV拍攝的作品，我們連那個展都沒有進，所以很崩潰。」

2001年，第一屆「中國獨立映像節」在北京電影學院舉辦。聞海形容，那次影展對他來説是一次思想的解放，「我發現DV機器在大屏幕上播放，好像跟我用16毫米膠片拍差不多。」他在觀看同輩拍攝的紀錄片時，更加發現影片根本毋須跑到西藏和新疆去拍攝，生活和身邊的事物也能夠成為影片題材。 「這是一個觀念上的改變。 」

聞海開始拍攝第一部紀錄片《軍訓營紀事》，仍然是使用大型攝影器材和多人團隊拍攝完成。直到第二部完成的紀錄片《喧譁的塵土》，才是他初嘗DV拍攝的滋味，他回到老家湖南。 「策劃影片的時候，去拍攝沒多久人就跑光了，他們以為我是記者，要做曝光的。」由於需要花時間建立與被攝者的信任，後來更遇上了非典型肺炎爆發。北京封城、投資的資金也未到手，他就只好先行一人到麻雀館開始拍攝。

「我拿了一個小DV就去，發現DV挺自由，改變了人與人之間的關係。我就和他們在一塊玩，玩著玩著，就隨時可以去拍。 」在疫情期間，他用DV拍了110小時的素材，後來剪成了《喧譁的塵土》，作品亦入圍了阿姆斯特丹國際紀錄片電影節。

千禧年後，中國獨立電影圈子出現為數不少的DV作品，這些作品亦有揚威國際。同時在國內傳播，「雲之南紀錄影像展」、「中國紀錄片交流周」、「中國獨立影像年度展」等影展的誕生也促使了不少獨立電影圈中人的交流。「中國獨立紀錄片影展是中國公民社會空間的擴展，才有這些影展的出現。」身在其中的聞海分析，中國獨立記錄片自此出現了將近十年的黃金時代，有三個主要原因：第一是DV出現讓拍攝成本降低；第二就是盜版的出現，讓電影的資訊可以更加方便去獲得和流通，出現一種自我學習的可能；第三，中國境內出現了本土電影節，從學習、製作到傳播都可以獨立於官方。

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