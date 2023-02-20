台灣恢復港澳居民自由行，港人與子分隔3年終可見面
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區太太說，這3年惟有靠視訊才知道兒子是肥了還是瘦了，有時隔著屏幕摸摸兒子的臉，一解思念之情，但都不及見到兒子的真人，感覺其溫度。她本想參加旅行團或申請探親簽證來台，但最後決定還是等台灣政府放寬港人自由行來台，行程能更「自由暢快」。
（中央社）相隔3年港澳居民可恢復申請自由行來台灣，有港人已計劃3月下旬來台，探望因疫情而分隔3年未能見面的兒子。有移民顧問表示，需觀察一段時間才知道當局審批自由行尺度有沒有變。
台灣陸委會此前宣布，考量當地疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，20日恢復港澳居民自由行來台的申請。
港人區太太向《中央社》表示，她迫不及待來台，「如果可以，公布消息當天的下午就飛過來」。因台灣當局突然宣布消息，她要先處理自己在港回診等事情，才計劃3月下旬來台。
區太太的兒子移居台灣多年，在台灣有固定工作及已結婚，以往區太太每年到台灣4至5次探望兒子及旅遊。
區太太說，上一次來台灣是2019年12月，本來想2020年春節再來台，但COVID-19疫情突然在全球爆發，想不到一隔便3年不能來台灣。
她說，這3年惟有靠視訊才知道兒子是肥了還是瘦了，有時隔著屏幕摸摸兒子的臉，一解思念之情，但都不及見到兒子的真人，感覺其溫度。
「我家中還有些禮物是買給兒子的台灣朋友，一放就放了3年，可能也需要買些新的給人家。」區太說。
區太太說，因為兒子工作忙錄，即使此前台港入境都不需要隔離，兒子也無法抽空返港；她本想參加旅行團或申請探親簽證來台，但最後決定還是等台灣政府放寬港人自由行來台，行程能更「自由暢快」。
區太太興奮地說：「以後想來（台灣）便來」。
有台灣移民顧問公司負責人向《中央社》表示，台港交流停止了3年，期間產生港人對台灣定居政策不滿的現象，相信恢復兩地交流，可以讓港人再次親身了解台灣現狀。
該負責人說，有申請移台及已獲批居留的香港客戶，對恢復港人自由行來台很開心，他們因為疫情期間未能來台辦開戶等手續，一直延遲來台，現在正好有機會來台辦手續，順道再感受一下台灣，決定是否真的移民來台。
該負責人表示，港澳開放自由行對台灣旅遊業及經濟都有幫助，不過需在正式開放後觀察一段時間，才知道台灣當局審批自由行的尺度有沒有改變。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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