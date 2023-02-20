2023/02/20,
社會

台灣恢復港澳居民自由行，港人與子分隔3年終可見面

台灣恢復港澳居民自由行，港人與子分隔3年終可見面
Photo Credit: 中央社

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區太太說，這3年惟有靠視訊才知道兒子是肥了還是瘦了，有時隔著屏幕摸摸兒子的臉，一解思念之情，但都不及見到兒子的真人，感覺其溫度。她本想參加旅行團或申請探親簽證來台，但最後決定還是等台灣政府放寬港人自由行來台，行程能更「自由暢快」。

（中央社）相隔3年港澳居民可恢復申請自由行來台灣，有港人已計劃3月下旬來台，探望因疫情而分隔3年未能見面的兒子。有移民顧問表示，需觀察一段時間才知道當局審批自由行尺度有沒有變。

台灣陸委會此前宣布，考量當地疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，20日恢復港澳居民自由行來台的申請。

港人區太太向《中央社》表示，她迫不及待來台，「如果可以，公布消息當天的下午就飛過來」。因台灣當局突然宣布消息，她要先處理自己在港回診等事情，才計劃3月下旬來台。

區太太的兒子移居台灣多年，在台灣有固定工作及已結婚，以往區太太每年到台灣4至5次探望兒子及旅遊。

區太太說，上一次來台灣是2019年12月，本來想2020年春節再來台，但COVID-19疫情突然在全球爆發，想不到一隔便3年不能來台灣。

她說，這3年惟有靠視訊才知道兒子是肥了還是瘦了，有時隔著屏幕摸摸兒子的臉，一解思念之情，但都不及見到兒子的真人，感覺其溫度。

「我家中還有些禮物是買給兒子的台灣朋友，一放就放了3年，可能也需要買些新的給人家。」區太說。

區太太說，因為兒子工作忙錄，即使此前台港入境都不需要隔離，兒子也無法抽空返港；她本想參加旅行團或申請探親簽證來台，但最後決定還是等台灣政府放寬港人自由行來台，行程能更「自由暢快」。

區太太興奮地說：「以後想來（台灣）便來」。

有台灣移民顧問公司負責人向《中央社》表示，台港交流停止了3年，期間產生港人對台灣定居政策不滿的現象，相信恢復兩地交流，可以讓港人再次親身了解台灣現狀。

該負責人說，有申請移台及已獲批居留的香港客戶，對恢復港人自由行來台很開心，他們因為疫情期間未能來台辦開戶等手續，一直延遲來台，現在正好有機會來台辦手續，順道再感受一下台灣，決定是否真的移民來台。

該負責人表示，港澳開放自由行對台灣旅遊業及經濟都有幫助，不過需在正式開放後觀察一段時間，才知道台灣當局審批自由行的尺度有沒有改變。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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