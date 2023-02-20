菲中南海局勢緊張，小馬可仕上台後加強美菲同盟應對中國挑戰
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小馬可仕去年6月底擔任菲律賓總統以來，改變了前總統杜特蒂親中遠美的陰路線。菲美關係急速升溫的現象，包括美國國務卿布林肯、副總統賀錦麗、國防部長奧斯汀等高層官員於半年內相繼訪菲，今年4月將舉行的「肩並肩」聯合軍演，也會是歷年來最大。
文：陳妍君（中央社特派記者）
菲律賓總統小馬可仕上任後，美國國務卿、副總統、國防部長等官員接連訪菲，加上菲中南海衝突頻發，雖然馬尼拉期望與北京維繫友好關係，但菲美未來軍事合作預計將更加密切。
小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年6月底就職以來，菲美關係似乎從前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親中遠美的陰影一夕好轉。
首先，美國駐菲律賓前大使金星容（Sung Kim）2020年9月離任後，美國駐菲大使一職懸缺近2年。但小馬可仕上任不到一個月，現任大使卡爾森（MaryKay Carlson）就於去年7月21日抵達馬尼拉，並於隔天向小馬可仕呈遞到任國書，顯見菲美兩國積極掃除杜特蒂任內雙邊關係觸底的陰霾。
接著，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年8月抵菲訪問，副總統賀錦麗（Kamala Harris）、亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等高層官員更於短短半年內相繼訪菲，幾乎讓駐地記者感到應接不暇。
除此之外，菲美外交及國防部長「2加2會談」今年春天將在華府登場；美國太平洋陸軍和菲國陸軍3月將展開「堅盾」（Salaknib）演習；小馬可仕4月可能赴美，與美國總統拜登（Joe Biden）會面；還有號稱歷來最大規模的菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演預計4月登場，種種跡象都顯示菲美關係急速升溫。
不過，小馬可仕1月初訪問北京後，菲律賓國家安全顧問、代理防長等國安和軍方高層大洗牌，換上杜特蒂任內頗受重用的安約（Eduardo Año）及加維斯（Carlito Galvez Jr.）等人，部分人士解讀此舉可能是小馬可仕將走回親中遠美路線。但事實證明，人事變動並未影響馬尼拉與華府軍事合作愈加密切的趨勢。
事實上，從菲律賓軍方將領談話，即可見菲美軍方互動交流頻繁。
美菲防長2月初舉行雙邊會談，菲國代理防長加維斯在聯合記者會上一席話，頗能說明為何兩國聯合聲明形容，菲美同盟「經時間考驗仍堅若磐石」。
加維斯當時說，親伊斯蘭國武裝分子過去在西民答那峨軍區（WestMinCom）猖獗，美軍自2000年就派遣軍力在蘇祿省（Sulu）、巴西蘭島（Basilan）等地區輪駐，為菲國軍隊提供培訓和技術援助，「這些部署對我們非常有用」。
他表示，以往下午4時一過，蘇祿省民眾就躲在家裡不敢出門。極端分子投降回歸正常生活後，「現在蘇祿省有夜生活了」。
加維斯說，美國為菲律賓打擊武裝分子提供「極大的幫助，尤其是馬拉韋戰役，我也參與其中。我真誠地想說，感謝美國政府幫助我們，在那些時候沒有棄我們而去」。
菲國南部穆斯林大城馬拉韋市（Marawi）於2017年5月爆發親伊斯蘭國（Islamic State）極端分子叛亂，軍方圍剿5個月才平定，雙方死傷逾千人，20萬平民無家可歸。
菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）15日與媒體會面，被問到是否認同馬尼拉與日韓等美國盟國簽署軍隊互訪協定（VFA）時的答覆，也可看出菲國軍方支持與盟友加強演習和交流的立場。
布勞納說，今年菲美「肩並肩」聯合演習規模將比去年更大，美國動員的軍力將比去年更多，「我們還有來自其他國家，包括日本的觀察員。從菲律賓陸軍的角度來看，我們對此非常支持」。
他表示，菲律賓若與日本簽署軍隊互訪協定，日本自衛隊將可在菲律賓領土演習，「尤其在人道援助及災難防救方面。我們派到土耳其（搜救）的部隊，我們的搜救隊是由日本政府培訓的，日本政府也提供我們裝備」。
除了反恐和人道援助，隨著台灣海峽和南海局勢持續緊張，馬尼拉也必須做出回應。
菲律賓海巡隊13日指中國海警日前在南沙群島，兩度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動。事件顯示，菲中兩國雖於1月初同意建立外交部直接溝通機制，避免在南海問題產生誤解或誤判，但南海情勢並未緩和。
美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）1月底發布報告說，數據顯示，中國海警去年幾乎每天都在南海關鍵地物周邊巡邏，「中國海警在南海的存在比以往任何時候都要強大」。
菲美防長2月初雙邊會談後，兩國同意重啟南海聯合海上巡邏，以因應共同的印太地區安全挑戰，加上美國海軍艦艇將重回蘇比克灣，以及美軍對菲律賓戰略據點的建設權限從原本5處增加到9處，在在顯示菲美兩國持續針對區域情勢強化軍事合作。
在此同時，雖然小馬可仕表示，對馬尼拉和華府、東京達成三方安全協議持開放態度，美菲日將藉此強化夥伴關係，但菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）說，與其推動美菲日三方協議，菲日聯合海上巡邏和軍隊互訪協定才是當務之急。
他認為，美菲日三方協議主要目的將是制衡中國，馬尼拉剛同意擴大美軍在菲律賓建設權限，這項協議可能為菲國帶來更多危險，加上馬尼拉和北京的經貿往來可能受三方協議衝擊，菲國政府對此仍應三思而後行。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。