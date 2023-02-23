【專訪】德國生態研究所專家：發展電動汽車的最大問題不是原材料短缺
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鋰、鈷、稀土等資源都很豐富，那究竟是哪些問題制約著電動車行業的發展？德國生態研究所的專家布赫特（Matthias Buchert）在接受德國之聲採訪時表示，發展電動車所遇到的最大瓶頸是汽車行業如何快速轉型。
文：德國之聲中文網
受訪對象：布赫特（德國生態研究所資源和流動運輸領域主管）
- 德國之聲：電動汽車的普及速度似乎比預測的要快。此前專家預測，2030年全球將生產約1.3億輛純電動車。這一估計數字現在已經提高到2億多。布赫特先生，是否有足夠的原材料讓這麼多新的電動車上路？
布赫特：在世界各地有足夠多的原材料儲備，資源限制並不是問題所在。當然，產業鏈可能出現暫時的短缺等問題。無論是在原材料的實際開採過程中還是在將原材料加工為成品的過程中，如果需求突然急劇上升，都可能面臨短期問題。但這並不意味著整個市場都會垮掉，但上漲的需求會帶來市場顛簸。
我們在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間就曾經歷半導體短缺。當時，汽車和電子設備的晶片出現了暫時的瓶頸，有些車輛的交付延遲一年多。
針對電動汽車，人們當然會問，是否會出現重要原材料在較長時間裡面臨短缺的問題。在這方面，德國礦產資源署的專家認為，最大的問題在於鋰，而鋰是構成鋰離子電池的關鍵元素。我會認為這種情況是在提醒我們，供應方需要加快步伐，以跟上快速增長的需求。
- 德國之聲：您認為，這能成功嗎？
布赫特：讓我們繼續談談鋰。目前，主要在澳洲和智利開採鋰，在中國也有較少量的開採。在兩個主要開採國（澳洲和智利），發生地緣政治動蕩的可能性不大。
其實，在美國、拉丁美洲、亞洲、非洲和歐洲有許多鋰礦，但到目前為止，只有葡萄牙進行了少量的開採。而在芬蘭、奧地利、塞爾維亞、西班牙、葡萄牙和法國等國，也有潛在的開採可能性。在義大利和德國，最理想的是對富含鋰的高溫深層地下水進行開發利用。
- 德國之聲：您的意思是，您認為原材料領域主要是相對容易管控的風險和問題？那麼，能源供應方面的情況如何？更多的電動汽車也會消耗更多的電力。
布赫特：電動汽車的效率非常高。如果整個轎車行業和許多商業車輛都採用電力驅動，那麼根據預測，總電力消耗量不會是現在的十倍，而是與目前德國總電力需求相比，只增加大約三分之一。而且，用電方面仍有很大的節電潛力，例如在照明領域或者通過換掉舊電器（使用新一代更節能的電器）。這些也適用於工業領域。
- 德國之聲：在供暖方面，由於安裝了帶有熱泵的供暖系統，未來將消耗越來越多電力。電力夠用嗎？
布赫特：這是第二個重要的領域，肯定也會涉及到。在工業領域，由於越來越多地使用綠色氫能、減少二氧化碳排放量，對電力的需求也在上升，這就需要大量的清潔電力。這就是為什麼歐盟和德國政府希望大規模地擴建光伏和風力發電站。
這些都是重大挑戰，而留給我們的時間並不多，並沒有50年。
（德國）聯邦政府擴大可再生能源的目標最近大幅收緊、嚴格了很多。我認為在過去的十年、十五年裡，很多時間被浪費了。這就是為什麼未來一切步伐都要更快。
- 德國之聲：電動汽車還需要更多的充電站和更大的電網容量。想想那些爭論，是否應該在某些高峰時段限制電力供應，例如，限制為電動汽車充電或者用熱泵取暖，因為電網在某些高峰時段可能沒有足夠的容量。
布赫特：確實是這樣。同時反過來說，在其他時候，我們的電網往往有多餘電力。我們只是需要更好的均衡系統，也就是智慧型系統。那麼，（電動）汽車可能就不會在晚上7點開始充電，因為這時是用電高峰，而只從午夜開始充電。
至於（電動汽車）需要的額外充電站，有研究表明，在公共場所不需要那麼多快速充電裝置，因為許多電動汽車都是在家裡或者辦公地點的停車場充電。當然，這並不意味著要忽視公共充電基礎設施的擴建。但我們也必須要小心，不能作繭自縛，過分渲染我們本來能夠應付的問題。
- 德國之聲：但是，如果人們不知道是否有足夠的充電站，他們還會購買電動汽車嗎？
布赫特：當然必須盡快擴大充電基礎設施，也需要有更多的充電站。這需要公共當局與能源行業的私人投資者進行合作。另外，能源行業最近表示，現有充電站的利用率大大提高了，這當然能夠增加利潤空間。
- 德國之聲：如果您作為專家，要擬定一個排名表。從今天的角度來看，哪些因素對普及電動車的阻礙最大？目前最大的問題是什麼？
布赫特：最大的問題大概是產業鏈的供應落後於需求。
此外，一些政治家表示，除了電動車外，還有其他選擇，例如將合成燃料用於內燃機。但這在技術上早就過時了。在轎車領域，使用合成燃料（E-Fuels），哪怕有一天產量夠用，在效率上也太低。
真正的挑戰是汽車行業的巨大轉型。數以千億計的歐元將不得不重新分配。看看電池的生產，這到目前為止主要是在亞洲進行的。歐洲要建造30多個用於生產電動汽車電池的大工廠，僅在德國就有半打以上。這需要巨大的投資。
我們還需要電池單元組件，即陰極材料、陽極材料等。為此，歐洲的產能也必須更快地提升。我們必須通過中間材料進一步追溯到原材料，這些原材料來自硬岩、鹽湖或深層地熱能源，例如像鋰那樣。
在我看來，關於電動機的討論太少了。生產電動機，需要所謂的永久磁鐵，而這又需要稀土。到目前為止，中國在磁鐵生產方面擁有強大地位。美國、歐洲和澳洲都還有很多提升空間，這就是為什麼這裡需要巨大的戰略變化，「時代轉折」這個詞用在這裡很合適。
- 德國之聲：您認為，在發展電動汽車方面仍有很多問題需要解決。這也許只是一個小小的安慰，但事實是，我們今天所熟悉的內燃機汽車當年發展時也花了相當長時間。
布赫特：是這樣的。而不同的是，在目前的情況下，時間壓力非常大。根據歐盟規定，從2035年起，只有零排放的新車可以出售，即實際上完全是電動汽車。德國希望到2045年實現氣候中立，因此最好到時路上完全沒有內燃機車。因此，我們最多只有10到15年的時間來實現這些目標，這可不容易。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。