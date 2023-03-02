「不孕體質」在日常是否有跡可循？如何知道自己容不容易懷孕？
我們想讓你知道的是
若有正常規律的性生活，且未採取任何避孕措施，但經過1年仍未懷孕者，就是醫學定義上的「不孕」。根據國內臨床專家表示，國內不孕症比率約10－15％，高於世界衛生組織統計的8－12％。到底是什麼原因會造成不孕體質呢？
每個備孕夫妻都想知道自己容不容易懷孕，但每個人的體質不同，所以在受孕率的表現也會有所不同，即使平常身體健康也不代表沒有不孕的可能。其實男女雙方的條件都可能是影響懷孕成功的關鍵，而所謂的「不孕體質」或「易孕體質」則與個人生活型態及身體狀況有著很大的關聯。以下帶你了解更多不孕體質的問題。
「不孕體質」在日常生活有哪些訊號可發現？
若有正常規律的性生活，且未採取任何避孕措施，但經過1年仍未懷孕者，就是醫學定義上的「不孕」。
以備孕中的女性來說，可以先初步從以下幾點，來觀察自己的身體是否有著不易受孕體質的特徵與警訊：
- 月經不順、週期不正常：月經週期紊亂常常跟婦科疾病有關，若月經間隔少於21天或月經間隔多於45天，都是屬於月經不規則。
- 體重過輕：BMI低於18.5（BMI正常範圍為18.5－24）屬於體重過輕，因為脂肪細胞是雌激素的其中一個分泌來源，所以過瘦的女性容易發生荷爾蒙失衡，甚至出現停經。
- 體重過重：BMI高於24即屬於體重過重。過重者跟容易有雄激素過高的可能性，會造成子宮內膜過度增生、月經失調或異常出血。
- 年齡因素：一般來說超過35歲就算高齡產婦，想自然受孕相對也較困難。
- 內分泌失調：內分泌器官會影響生殖荷爾蒙運作，若荷爾蒙失調，就可能會影響到排卵、月經週期乃至受孕。
- 性伴侶複雜：可能導致慢性骨盆腔發炎，長期慢性發炎使輸卵管阻塞、水腫或骨盆腔沾黏，都容易造成不孕。
而男性不孕雖然不易發覺，但有一點需要特別注意，內臟脂肪高的男性更容易有不孕症。
了解導致不孕的可能原因
根據國內臨床專家表示，國內不孕症比率約10－15％，高於世界衛生組織統計的8－12％。到底是什麼原因會造成不孕體質呢？我們可以從兩方面來了解：
生活習慣方面：
- 生活壓力大：長期處於高壓、焦慮，容易造成女性內分泌失調，男性的精子數與活力都會受影響。
- 吸菸喝酒：有研究指出，吸菸及飲酒皆會造成不孕症風險。
- 環境污染：長期暴露在受污染環境或環境荷爾蒙下，環境中化學物質會大幅降低男性精子的質量，也讓女性荷爾蒙被干擾。
- 不良生活習慣：熬夜、飲食不正常等不良生活習慣，都會影響到受孕機率。
疾病方面，女性不孕常見原因：
- 骨盆腔問題：輸卵管阻塞或黏黏、骨盆腔黏黏。
- 子宮問題：子宮腫瘤、子宮畸形、子宮內膜黏黏、子宮頸狹窄或閉鎖、子宮內膜異位症。
- 卵巢問題：排卵障礙、多囊性卵巢、卵巢腫瘤、卵巢過早衰竭。
- 內分泌問題：泌乳激素過高症、雄性激素過高症、黃體激素缺乏症。
男性不孕常見原因則有：
- 陰莖問題：尿道上裂、尿道下裂、陰莖彎曲。
- 睪丸問題：隱睪症、睪丸扭轉、睪丸萎縮症、精索靜脈曲張、意外傷害。
- 輸精管問題：先天性輸精管缺損、精道感染發炎。
- 內分泌問題：性腺功能低下症、泌乳激素過高症。
如何知道自己容不容易懷孕？不孕體質檢查方式說明
那麼要如何知道自己容不容易懷孕呢？想了解自己是否有不孕體質，可以透過「不孕症檢查」來做進一步的了解。
建議女性年齡在35歲以上，或年齡小於35歲但嘗試一年仍無法自然受孕者要做檢查。由於不孕可能是男女雙方的問題，因此男性也要一起檢查才能深入瞭解不孕的可能原因。
不孕體質女性與男性的基本檢查如下：
- 女性會透過陰道超音波檢查及子宮輸卵管攝影了解生育器官狀況；接著進行血液荷爾蒙分析了解有無排卵障礙、黃體機能不全、多囊性卵巢症候群及高泌乳激素等問題。
- 男性則會針對精液及精蟲進行分析、了解精子的品質，也會透過血液荷爾蒙分析來檢測精子狀況。
完成基本檢查後，醫師將會針對檢查結果，評估是否需要進行進階腹腔鏡與子宮鏡檢查。
除了不孕症檢查外，若男女雙方尚未結婚，可以先進行「婚前健康檢查」，讓伴侶了解彼此身體狀況，以及是否有隱藏遺傳疾病、傳染性疾病等等。
助你好孕，養好懷孕體質可以這麼做
若男女雙方已有生育的共識，應提早半年來備孕養胎，調整生活型態、培養良好習慣並搭配，有好的體質才能提升受孕率：
- 調整生活型態：遠離高壓環境、適時放鬆心情，避免熬夜，並搭配規律的運動，讓身體保持滿滿活力。
- 健康均衡的飲食：攝取優質蛋白質、多吃黃體素食物，少吃油炸、高糖份食物，且勿攝取過量咖啡因。
- 適當補充營養：女性可適量補充葉酸、肌醇、維生素C及E，男性可補充鋅、維生素A。
若是已經備孕持續一段時間，卻還是很難懷孕怎麼辦？建議先至醫院不孕症門診檢查是否有不孕體質，並由醫師搭配合適療程，才能讓整個備孕過程更加事半功倍。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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