人口普查窒礙難行：印度人口即將世界第一，但不知道究竟有多少人

文：德國之聲中文網（路透社）

兩個月後，印度人口預計將超過14億，取代中國成為全球人口第一大國。但至少在一年內，甚至可能更長的時間內，這個國家將不知道自己到底有多少人，因為它無法進行人口統計。

印度原定於2021年進行的十年一度的人口普查因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而推遲，但現在卻因技術和後勤障礙而陷入困境，而且沒有跡象表明大規模的人口普查可能很快重啟。

延遲人口普查有什麼影響？

專家表示，人口普查中就業、住房、識字率、移民模式和嬰兒死亡率等數據的更新延遲，影響了這個龐大的亞洲經濟體的社會和經濟規劃以及政策制定。

印度國家公共財政和政策研究所的研究員夏爾馬（Rachna Sharma）稱人口普查數據「不可或缺」。他表示，消費支出調查和定期勞動力調查等研究都是基於人口普查訊息的估計。

「在沒有最新人口普查數據的情況下，這些估計是基於十年前的數據，並且可能提供與現實相去甚遠的估計。」夏爾馬說。

印度統計和計劃實施部的一名高級官員表示，用於評估政府開支所需的預測和估計的數據來源，還是上一次進行統計的2011年人口普查。

該部發言人表示，其部門的任務僅限於提供最佳預測，無法對人口普查過程發表評論。總理辦公室沒有回應置評請求。

另外兩名分別來自聯邦內政部和印度註冊總署辦公室的政府官員表示，延遲的主要原因是政府決定對人口普查過程進行微調，並在技術的幫助下使其萬無一失。

這位內政部官員說，內政部官員表示，將用於在手機應用程式上收集人口普查數據的軟體必須與現有的身份資料庫同步，包括名為Aadhaar的國民身份證，這需要時間。

負責人口普查的印度註冊總署沒有回應置評請求。

主要反對黨國大黨和總理莫迪（Narendra Modi）的批評者指責政府推遲人口普查，以便在2024年全國大選之前隱瞞失業等政治敏感問題的數據。

「本屆政府經常公開與數據競爭。」國會發言人克拉（Pawan Khera） 說，「在就業、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡等重要問題上，我們已經看到莫迪政府如何傾向於隱瞞關鍵數據。」

執政黨印度人民黨的國家發言人阿加瓦爾（Gopal Krishna Agarwal）駁斥了這種批評。

他說：「我想知道他們這樣說的依據是什麼。我們九年的表現比他們65年差的社會參數是什麼？」他指的是國大黨曾執政多年。

印度於2011年實行的人口普查｜Photo Credit: GettyImages

人口普查誰在做？老師們辛苦了！

聯合國預測印度人口可能在4月14日達到14億2577萬5850人，在這一天超過中國。

2011年的人口普查顯示印度的人口為12.1億，這意味著該國在12年內增加了2.1億人，幾乎相當於巴西的人口數量。

印度的人口普查是由大約33萬名公立學校教師進行的，他們首先挨家挨戶地列出全國各地的所有住房，然後帶著第二份問題清單返回調查。

根據為2021年制定的計劃，他們在兩個階段中每次用16種語言問20多個問題。這兩個階段將持續11個月。

這些數字將被製成表格，最終數據將在幾個月後公佈。根據2019年的估計，整個工作將耗費875億盧比（約10.5億美元）。

教師們在疫情後已經回到學校。除了人口普查外，還必須參與組織在2023年進行的9個邦的選舉，2024年進行的全國選舉。這些工作都將擾亂教學任務。對他們的酬勞也成為一個問題。

擁有230萬會員的全印度小學教師聯合會的高級官員米什拉（Arvind Mishra）說，法律規定教師必須幫助進行選舉和人口普查，但政府必須提高他們的薪酬。

「他們必須為人口統計推出系統的支付機制。」米什拉說，「教師應該得到尊重，他們不能為進行地球上最大規模的算術練習而四處奔走要求報銷。」

其他關於人口數據的監測系統

然而，印度唯一身份認證局（UIDAI）——即成功營運國家身份認證計劃Aadhaar的政府機構。其一名前高級官員試圖淡化十年一次的人口普查數據的重要性，稱該身份認證計劃是「事實上的、即時的」人口普查。

根據UIDAI的數據，2022年12月31日有13億人註冊了Aadhaar，而當時的預計人口為13.7億。這位前UIDAI官員說，缺口主要是沒有登記的兒童和沒有更新的死亡人數。

印度前首席統計學家森（Pronab Sen）說，估計出生率和死亡率的抽樣登記系統（SRS）顯示人口增長率具有合理的準確性。

與Aadhaar不同，SRS調查計算出生和死亡的代表性樣本，並用它來預測更大區域的計數。

「這並不精確。」森說，「問題是，如果把這個國家作為一個整體，我們的SRS和預測是相當準確的。它不會給你提供的是國內不同地區的人口分佈情況。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航