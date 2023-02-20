2023/02/20,
教育

立委范雲：還有8個縣市尚未給代理教師全年聘期，勞團點出2項勞權漏洞要求教育部補足

立委范雲：還有8個縣市尚未給代理教師全年聘期，勞團點出2項勞權漏洞要求教育部補足
Photo Credit：范雲辦公室

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范雲表示，國中小代理教師比例從105學年的11.1％連年飆升，到111學年已達15.5％。法規有規定正式教師控留比例是8％，但各縣市近年多以因應少子女化為由，以代理教師取代正式教師，遠超過法定上限。

全國各縣市近期陸續兌現選前承諾，給予代理教師全年的聘期，改善代理教師長期與正式教師「同工不同酬」的處境，但仍有幾個縣市沒有跟上。除此之外，全國代理暨代課教師產業工會也點出2項代理教師的勞權漏洞，要求教育部及地方政府要補足漏洞，避免傷害孩子受教權。

立法委員范雲在上會期立法院教育及文化委員會中提案，國教署應修法讓各縣市政府於112學年度起，給予代理教師全年薪資。

范雲召開記者會指出，目前還有基隆市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣尚未給予完整聘期（南投縣於截稿前已宣布即日起實施），呼籲這些縣市最慢在112學年度還給代理教師基本權益。

范雲表示，國中小代理教師比例從105學年的11.1％連年飆升，到111學年已達15.5％，19.6萬名教師中有3萬名是代理教師。法規有規定正式教師控留比例是8％，但各縣市近年多以因應少子女化為由，以代理教師取代正式教師，遠超過法定上限。范雲認為，這不光是少子女化原因，還牽涉到教育中央地方分權、教師法定編制員額的標準、地方預算編列等等。

全國代理暨代課教師產業工會發起人黃湘仙表示，還沒有達成全年聘期的縣市，都是以往教師招聘困難的區域，上週全年聘期的消息釋出後，有許多代理教師紛紛表示，若所在縣市仍不跟進，暑假就要轉考有全年聘期的縣市，屆時恐怕會加劇城鄉教育資源的落差。

擁有2個孩子的花蓮縣的家長林惠玟在記者會上憂心指出，沒有照顧好老師的生計，「老師怎能全心照顧孩子？」他表示如果花蓮代理教師的待遇較差，也會讓當地教師蒙受「考不上別處才來花蓮」的污名，若不能聘足正式教師，至少要給代理教師合理薪資。

台北市家長李小姐則呼籲，教育部和各縣市政府應補足正式教師缺額，現在運用過多代理教師替代正式教師，連台北市公立國小都出現一年級近四成班級導師非本科、零經驗的狀況，亂象之下被犧牲的就是孩子的受教權。

不平等契約、敘薪不一，全年薪只是第一步

除了聘期不完整以外，黃湘仙也點出2個代理教師的勞權漏洞。首先，是在招聘時常常被迫簽訂不平等契約：「代理原因殲滅，無條件解職」，一旦請假正式教師復職，代理教師就會立刻失業且沒有補償；第二是代理教師敘薪全國不一，目前憲法法庭已經受理一名老師提起違憲案，若有通過教育部就需修法補齊。

立委范雲進一步指出，教育部這次擬定的《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》修正草案，明訂「兼任、代課及代理教師在聘約有效期間內，兼任、代課及代理原因消失時，學校得終止聘約，並應於聘約中事先約定」，非常不公平，他強調相關辦法已要求正式教師請假以學期為單位，但教育部卻又如此規定，應研商刪除條文或配套處理。

針對起敘薪資不一的問題，范雲表示，目前17個縣市聘任代理教師是不管該教師是否先前有代理年資，一律最低薪資起聘，僅有台北市、金門縣完整採計職前年資，台中市、桃園市採計高中年資，連江縣則是不採計其他縣市年資。

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核稿編輯：翁世航


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