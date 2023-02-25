如何讓孩子在多語環境中自然成長？日常對話可以多語混合使用嗎？
我們想讓你知道的是
越來越多的孩子同時學習兩種或更多的語言，這樣的多語言教育如何運作？為什麼它沒有所謂「完美的策略」，甚至還允許混用不同語言？
文：德國之聲中文網
兩歲半的恩里克（Enrique）坐在客廳的地板上，手裡拿著一本有著各種色彩和形狀的圖畫書。他的母親克洛伊（Chloe Bourrat）用法語問道：「紅色三角形在哪裡？」 。恩里克用法語回答「這裡！」，並且用手指敲了敲紅色的三角形。他的父親胡安（Juan Koers）用西班牙語問道：「黃圈在哪裡？」。恩里克手指出正確答案並以西班牙語回答：「在這裡！」。
世界上有越來越多的孩子像恩里克一樣，在成長過程中同時掌握兩種或多種語言。法國媽媽克洛伊和西班牙爸爸胡安與恩里克和八個月大的愛麗絲（Alice）住在馬德里附近，像許多跨文化夫婦一樣，這對父母也希望他們的孩子能學習兩種語言。
一個正確的策略？
為了確保這一點，克洛伊幾乎只和兩個孩子講法語，胡安也幾乎只講西班牙語。在夫妻之間，他們對彼此講西班牙語——他們共同的家庭語言。專家稱這種方法為「一人一語」，這是在多語言教育中已經確立的幾種方法之一。
對於來自法蘭克福的耶利茲（Yeliz）一家來說，情況有點不同。耶利茲和她的丈夫都出生在土耳其，他們在家裡與兩個女兒梅麗莎（Melissa）和米拉（Mila）講土耳其語，這是他們的母語。這位母親表示：「在外面，例如日托中心、學校和玩耍時間，孩子們都說德語。」專家們通常稱這種方法為「在家與在外」。
此外，還有基於活動區分的語言學習法：例如，一家人在吃飯時說阿拉伯語，在玩耍時說法語。或者基於時間的方法：例如，在早上穿衣服和吃早餐時說中文，在晚上說德語。
盡可能在語言方面多給予激勵
許多家長想知道哪種方法最好，以及如何才能最嚴格地做到這一點。但研究表明，多語言教育並不取決於一種完美的策略。布萊梅應用科學大學（City University of Applied Sciences）的語言治療學教授瑞特費德（Wiebke Scharff Rethfeldt）建議應該「盡可能頻繁地以不同的方式刺激孩子的語言反應」，例如多與孩子們談論各種話題。
瑞特費德指出，使用哪種語言不應該是父母的嚴格規定，而是選擇感到最舒適的語言，這也是開頭提到的兩個家庭選擇語言的方式。胡安說：「法語和西班牙語對我們來說都是最自然的語言，而且我們會很自然地用這兩種語言與孩子們交談。耶利茲也提到：「土耳其語是我們能夠最好地表達我們的感受的語言。」
保持靈活並允許例外
瑞特費德同時強調，多語言家庭應該保持靈活，在合適的時機變換語言，這能讓父母和孩子們保持學習語言的樂趣。
胡安說，例如當克洛伊的母親從法國來訪時，他也說法語。克洛伊也會在與西班牙朋友聚會時，和恩里克一起說西班牙語。耶利茲一家人的情況也是如此。例如，在與DW的電話訪問中，其中一個女兒用土耳其語問了媽媽一些問題，但耶利茲用德語回答她，因為她當下的採訪是以德語進行的。
瑞特費德說，兒童是非常強大的語言學習者。即使他們偶爾聽到不正確的句子，他們也能學到正確的語法規則。
允許混合使用語言
耶利茲說，他們也曾遇過德語單詞在翻譯成土耳其語時含義丟失的情況，「在日常生活中，你根本不可能百分之百地分開（不同語言）。」如今，語言治療師都認為，語言混合使用是完全允許的。因為兒童知道哪個詞屬於哪種語言，他們在子宮裡已經學會根據聲音來區分語言。
多語言教育是否也有缺點？
有一個持續存在的迷思，即多語言兒童開始說話的時間比較晚，還有可能導致語言發展障礙。然而，這一點早已被推翻。瑞特費德指出：「語言發展障礙已經證明是先天性的，並不是由多語言引發的。」大約有8％的兒童有這種障礙——這同樣適用於單語和多語兒童。
儘管如此，一個孩子要想把兩種語言說到和同齡單語孩子相同的水準，可能需要更長的時間。然而，這並不是因為語言發展速度減慢，而是因為雙語兒童需要更多的時間來獲得語言的輸入。
接觸兩種文化
多語言教育沒有缺點，反而對整個家庭有很多好處。例如，耶利茲的女兒在全家去土耳其渡假時，可以輕鬆地與奶奶和爺爺溝通，「就像一座通往祖父母的橋樑」。瑞特費德說：「能夠用一種以上的語言進行交流，使你更能接觸到不同的文化和生活方式。」
另一個好處是，當兒童已經會說兩種語言時，他們學習第三種或其他語言就會容易得多。瑞特費德提到，在雙語環境中長大的孩子已經知道，不可能逐字地翻譯另一種語言的表達。
耶利茲也注意到了這一點，她說：「我們最近找了一個互惠生，她和孩子們一起說英語。」她的小女兒米拉像一塊海綿一樣吸收了新的語言，「她甚至已經能說出完整的句子了，這對我們來說是一個很棒的驚喜」。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究
延伸閱讀
- 一親一語？在家只說傳承語言？專家解讀多語家庭育兒的最佳方法
- 兒童在多語言環境成長，可促進同理心與社交發展
- 《斯卡羅》呈現「多語台灣」，立委推《國家語言發展法》修法，盼母語教育擴大落實、「台流」進軍國際
- 【國際大風吹】 雙語教育贏在起跑點？看看星馬、南非的例子
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
Tags：
生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中
我們想讓你知道的是
近年AI技術不斷突破，誰可以更快掌握這股趨勢，即可掌握企業營運先機。AWS作為企業客戶信賴雲端服務供應商，即將於3月16日舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，展示各行各業的AI／ML業務解決方案。
隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！
生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像
眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。
深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本
AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。
在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。
AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。
除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。
AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊
● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM
● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）
● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。
● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent
● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。
※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。