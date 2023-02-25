如何讓孩子在多語環境中自然成長？日常對話可以多語混合使用嗎？

文：德國之聲中文網

兩歲半的恩里克（Enrique）坐在客廳的地板上，手裡拿著一本有著各種色彩和形狀的圖畫書。他的母親克洛伊（Chloe Bourrat）用法語問道：「紅色三角形在哪裡？」 。恩里克用法語回答「這裡！」，並且用手指敲了敲紅色的三角形。他的父親胡安（Juan Koers）用西班牙語問道：「黃圈在哪裡？」。恩里克手指出正確答案並以西班牙語回答：「在這裡！」。

世界上有越來越多的孩子像恩里克一樣，在成長過程中同時掌握兩種或多種語言。法國媽媽克洛伊和西班牙爸爸胡安與恩里克和八個月大的愛麗絲（Alice）住在馬德里附近，像許多跨文化夫婦一樣，這對父母也希望他們的孩子能學習兩種語言。

一個正確的策略？

為了確保這一點，克洛伊幾乎只和兩個孩子講法語，胡安也幾乎只講西班牙語。在夫妻之間，他們對彼此講西班牙語——他們共同的家庭語言。專家稱這種方法為「一人一語」，這是在多語言教育中已經確立的幾種方法之一。

對於來自法蘭克福的耶利茲（Yeliz）一家來說，情況有點不同。耶利茲和她的丈夫都出生在土耳其，他們在家裡與兩個女兒梅麗莎（Melissa）和米拉（Mila）講土耳其語，這是他們的母語。這位母親表示：「在外面，例如日托中心、學校和玩耍時間，孩子們都說德語。」專家們通常稱這種方法為「在家與在外」。

此外，還有基於活動區分的語言學習法：例如，一家人在吃飯時說阿拉伯語，在玩耍時說法語。或者基於時間的方法：例如，在早上穿衣服和吃早餐時說中文，在晚上說德語。

盡可能在語言方面多給予激勵

許多家長想知道哪種方法最好，以及如何才能最嚴格地做到這一點。但研究表明，多語言教育並不取決於一種完美的策略。布萊梅應用科學大學（City University of Applied Sciences）的語言治療學教授瑞特費德（Wiebke Scharff Rethfeldt）建議應該「盡可能頻繁地以不同的方式刺激孩子的語言反應」，例如多與孩子們談論各種話題。

瑞特費德指出，使用哪種語言不應該是父母的嚴格規定，而是選擇感到最舒適的語言，這也是開頭提到的兩個家庭選擇語言的方式。胡安說：「法語和西班牙語對我們來說都是最自然的語言，而且我們會很自然地用這兩種語言與孩子們交談。耶利茲也提到：「土耳其語是我們能夠最好地表達我們的感受的語言。」

保持靈活並允許例外

瑞特費德同時強調，多語言家庭應該保持靈活，在合適的時機變換語言，這能讓父母和孩子們保持學習語言的樂趣。

胡安說，例如當克洛伊的母親從法國來訪時，他也說法語。克洛伊也會在與西班牙朋友聚會時，和恩里克一起說西班牙語。耶利茲一家人的情況也是如此。例如，在與DW的電話訪問中，其中一個女兒用土耳其語問了媽媽一些問題，但耶利茲用德語回答她，因為她當下的採訪是以德語進行的。

瑞特費德說，兒童是非常強大的語言學習者。即使他們偶爾聽到不正確的句子，他們也能學到正確的語法規則。

美國丹佛雙語學校卡斯楚小學（Castro Elementary）教學現場｜Photo Credit: GettyImages

允許混合使用語言

耶利茲說，他們也曾遇過德語單詞在翻譯成土耳其語時含義丟失的情況，「在日常生活中，你根本不可能百分之百地分開（不同語言）。」如今，語言治療師都認為，語言混合使用是完全允許的。因為兒童知道哪個詞屬於哪種語言，他們在子宮裡已經學會根據聲音來區分語言。

多語言教育是否也有缺點？

有一個持續存在的迷思，即多語言兒童開始說話的時間比較晚，還有可能導致語言發展障礙。然而，這一點早已被推翻。瑞特費德指出：「語言發展障礙已經證明是先天性的，並不是由多語言引發的。」大約有8％的兒童有這種障礙——這同樣適用於單語和多語兒童。

儘管如此，一個孩子要想把兩種語言說到和同齡單語孩子相同的水準，可能需要更長的時間。然而，這並不是因為語言發展速度減慢，而是因為雙語兒童需要更多的時間來獲得語言的輸入。

接觸兩種文化

多語言教育沒有缺點，反而對整個家庭有很多好處。例如，耶利茲的女兒在全家去土耳其渡假時，可以輕鬆地與奶奶和爺爺溝通，「就像一座通往祖父母的橋樑」。瑞特費德說：「能夠用一種以上的語言進行交流，使你更能接觸到不同的文化和生活方式。」

另一個好處是，當兒童已經會說兩種語言時，他們學習第三種或其他語言就會容易得多。瑞特費德提到，在雙語環境中長大的孩子已經知道，不可能逐字地翻譯另一種語言的表達。

耶利茲也注意到了這一點，她說：「我們最近找了一個互惠生，她和孩子們一起說英語。」她的小女兒米拉像一塊海綿一樣吸收了新的語言，「她甚至已經能說出完整的句子了，這對我們來說是一個很棒的驚喜」。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航