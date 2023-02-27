擔心乳癌風險「拒喝豆漿」有道理嗎？研究顯示大豆異黃酮反而有助於降低風險

我們想讓你知道的是
許多人習慣早上來一杯溫暖的熱豆漿，暖心又暖胃。無奈江湖上不斷盛傳，豆類製品中的雌激素會提升乳癌或子宮內膜癌的風險，難道我們女性朋友就該從今日起禁絕豆漿了嗎？
跟西方人的飲食習慣大所不同，比起西方人較喜歡喝牛奶，亞洲人則是習慣來一杯溫暖的熱豆漿，暖心又暖胃。無奈江湖上不斷盛傳，關於豆類製品中的雌激素會提升乳癌或子宮內膜癌的風險，難道我們女性朋友就該從今日起禁絕豆漿，邁開腳步走出華人的飲食文化了嗎？
要回答這個問題之前，大象醫師先來比較了一下美洲與亞洲的乳癌盛行率。在2002年的一篇研究中，比較了25個國家五年內的乳癌盛行率，發覺北美洲是1.5％，西歐是1.2％，而亞洲則是僅有0.3－0.5％。難道說我們就可以大膽聲稱豆類製品的飲食習慣，是造成乳癌發生率低的原因嗎？非也非也，那可能只是「其中一個原因」，讓我們再繼續翻找其他的資料。
讓我們慢慢進入主題吧！其實植物中本來就含有的雌激素，不同於人類女性的雌二醇（17-β-estradiol），植物的雌激素稱為植物雌激素（Phytoestrogen），是提供植物性雌激素營養補給和幫助平衡的荷爾蒙。而異黃酮素（isoflavones）為一種植物性的雌激素，因為在大豆中的含量很高，所以稱為大豆異黃酮（soy isoflavones）。
從下圖中我們可以看到大豆異黃酮的結構，跟人體的是很類似的。
為何雌激素會讓癌症風險上升？
我們雌激素分成兩種型態，分別是「Alpha第一型」跟「Beta第二型」，第一型Alpha主要的作用是「使細胞增生」，在女生身上主要是作用在乳腺、子宮內膜跟卵巢的某些細胞；而第二型Beta的主要作用是「抑制細胞增生」，主要的作用地點在腦部跟免疫系統。
而人體女性中的主要雌激素「雌二醇」作用在Alpha第一型的效果很強，所以這也是為什麼長期的雌激素暴露，會讓乳癌跟子宮內膜癌等風險增加。
而植物雌激素（Phytoestrogen）中最為人所知的大豆異黃酮（soy isoflavones），雖然作用的地方為「Alpha第一型」跟「Beta第二型」兩者都有，但是它的濃度是人類女性「雌二醇」的十萬分之一到一千分之一，而且還會讓「Alpha第一型」的活性降低，所以以原理來看，主要來自大豆的大豆異黃酮是個非常安全的植物雌激素。
大豆異黃酮到底是治癌還是致癌？
有人說：「大象醫師那是紙上談兵啊！實際這些植物雌激素吃進肚子裡，誰知道會怎樣？」問得好，證據這不就來了嗎？在2009年刊登在美國醫學會雜誌JAMA的一篇大型研究中，收錄了5042個人，都是有食用黃豆類食物的族群，平均追蹤了接近4年，主要討論「黃豆攝取對於乳癌病人存活率的影響」。
研究的最後結果顯示，經過治療後的乳癌患者，如果是多食黃豆食品者，大約每天吃到11公克的大豆蛋白（Soy protein）或是40毫克的大豆異黃酮（soy isoflavones），可以有效顯著降低乳癌死亡率與復發的危險性。
在經過兩年後，2011年又有一篇發表於《乳癌研究治療》（Breast cancer research treatment）的期刊，研究大豆異黃酮的攝取量和乳腺癌的發生率及復發之間的風險關聯，共收錄了乳腺癌復發4篇及乳腺癌的發生率14篇，總共18篇的研究結果。結果發現：大豆異黃酮的攝取與乳腺癌的發病風險呈現負相關，也就是說攝取較多大豆異黃酮者反而風險較低。
然而大豆的保護作用，只是在亞洲人的研究中觀察到，但西方族群則沒有，此外攝入大豆異黃酮與乳腺癌復發的風險也同樣呈負相關。大象醫師最後綜合了以上兩篇大型研究，是鼓勵多攝取黃豆及其製品的，但也期待未來有更多研究來告訴我們最新資訊。
哪裡可以吃到大豆異黃酮？
目前已知至少有300多種植物含有此成分，而大豆異黃酮的食物來源中，最重要的就是黃豆及其製品們，如豆腐、豆漿、豆干、豆粉、味噌、納豆等，但在加工的過程中其實也會大大影響其中大豆異黃酮的含量。
除了以上介紹的之外，毛豆、山藥、甜豆、豌豆、地瓜、四季豆、花椰菜、芹菜及菇蕈類也都含有，但份量實在都遠低於黃豆，其餘的食物則含量很少或是沒有。
結論
其實我相信結果應該挺出大多數人意料之外的，沒有想到平平都含有雌激素，結果卻會差那麼多。大象醫師建議如果是一般人，一天可以安全地吃進去25克的大豆蛋白質（約200公克豆腐，或500cc豆漿）。但如果你是要吃進大量的豆類製品、又或是你本身已經有乳癌或子宮內膜癌的，還是建議找你的臨床醫師討論喔！
參考資料
- Estimates of the world－wide prevalence of cancer for 25 sites in the adult population
- Estrogen Receptors Alpha （ERα） and Beta （ERβ）: Subtype－Selective Ligands and Clinical Potential
- Addressing the Soy and Breast Cancer Relationship: Review, Commentary, and Workshop Proceedings
- Soy food intake and breast cancer survival. JAMA . 2009 Dec 9;302（22）:2437－43. doi: 10.1001/jama.2009.1783.
- Soy isoflavones consumption and risk of breast cancer incidence or recurrence: a meta－analysis of prospective studies. Breast Cancer Res Treat . 2011 Jan;125（2）:315－23. doi: 10.1007/s10549－010－1270－8.
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21