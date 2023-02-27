擔心乳癌風險「拒喝豆漿」有道理嗎？研究顯示大豆異黃酮反而有助於降低風險

跟西方人的飲食習慣大所不同，比起西方人較喜歡喝牛奶，亞洲人則是習慣來一杯溫暖的熱豆漿，暖心又暖胃。無奈江湖上不斷盛傳，關於豆類製品中的雌激素會提升乳癌或子宮內膜癌的風險，難道我們女性朋友就該從今日起禁絕豆漿，邁開腳步走出華人的飲食文化了嗎？

要回答這個問題之前，大象醫師先來比較了一下美洲與亞洲的乳癌盛行率。在2002年的一篇研究中，比較了25個國家五年內的乳癌盛行率，發覺北美洲是1.5％，西歐是1.2％，而亞洲則是僅有0.3－0.5％。難道說我們就可以大膽聲稱豆類製品的飲食習慣，是造成乳癌發生率低的原因嗎？非也非也，那可能只是「其中一個原因」，讓我們再繼續翻找其他的資料。

讓我們慢慢進入主題吧！其實植物中本來就含有的雌激素，不同於人類女性的雌二醇（17-β-estradiol），植物的雌激素稱為植物雌激素（Phytoestrogen），是提供植物性雌激素營養補給和幫助平衡的荷爾蒙。而異黃酮素（isoflavones）為一種植物性的雌激素，因為在大豆中的含量很高，所以稱為大豆異黃酮（soy isoflavones）。

從下圖中我們可以看到大豆異黃酮的結構，跟人體的是很類似的。

圖片來源：作者提供 異黃酮素（上）和雌二醇（下）的化學結構比較

為何雌激素會讓癌症風險上升？

我們雌激素分成兩種型態，分別是「Alpha第一型」跟「Beta第二型」，第一型Alpha主要的作用是「使細胞增生」，在女生身上主要是作用在乳腺、子宮內膜跟卵巢的某些細胞；而第二型Beta的主要作用是「抑制細胞增生」，主要的作用地點在腦部跟免疫系統。

而人體女性中的主要雌激素「雌二醇」作用在Alpha第一型的效果很強，所以這也是為什麼長期的雌激素暴露，會讓乳癌跟子宮內膜癌等風險增加。

而植物雌激素（Phytoestrogen）中最為人所知的大豆異黃酮（soy isoflavones），雖然作用的地方為「Alpha第一型」跟「Beta第二型」兩者都有，但是它的濃度是人類女性「雌二醇」的十萬分之一到一千分之一，而且還會讓「Alpha第一型」的活性降低，所以以原理來看，主要來自大豆的大豆異黃酮是個非常安全的植物雌激素。

大豆異黃酮到底是治癌還是致癌？

有人說：「大象醫師那是紙上談兵啊！實際這些植物雌激素吃進肚子裡，誰知道會怎樣？」問得好，證據這不就來了嗎？在2009年刊登在美國醫學會雜誌JAMA的一篇大型研究中，收錄了5042個人，都是有食用黃豆類食物的族群，平均追蹤了接近4年，主要討論「黃豆攝取對於乳癌病人存活率的影響」。

研究的最後結果顯示，經過治療後的乳癌患者，如果是多食黃豆食品者，大約每天吃到11公克的大豆蛋白（Soy protein）或是40毫克的大豆異黃酮（soy isoflavones），可以有效顯著降低乳癌死亡率與復發的危險性。

在經過兩年後，2011年又有一篇發表於《乳癌研究治療》（Breast cancer research treatment）的期刊，研究大豆異黃酮的攝取量和乳腺癌的發生率及復發之間的風險關聯，共收錄了乳腺癌復發4篇及乳腺癌的發生率14篇，總共18篇的研究結果。結果發現：大豆異黃酮的攝取與乳腺癌的發病風險呈現負相關，也就是說攝取較多大豆異黃酮者反而風險較低。

然而大豆的保護作用，只是在亞洲人的研究中觀察到，但西方族群則沒有，此外攝入大豆異黃酮與乳腺癌復發的風險也同樣呈負相關。大象醫師最後綜合了以上兩篇大型研究，是鼓勵多攝取黃豆及其製品的，但也期待未來有更多研究來告訴我們最新資訊。

哪裡可以吃到大豆異黃酮？

目前已知至少有300多種植物含有此成分，而大豆異黃酮的食物來源中，最重要的就是黃豆及其製品們，如豆腐、豆漿、豆干、豆粉、味噌、納豆等，但在加工的過程中其實也會大大影響其中大豆異黃酮的含量。

除了以上介紹的之外，毛豆、山藥、甜豆、豌豆、地瓜、四季豆、花椰菜、芹菜及菇蕈類也都含有，但份量實在都遠低於黃豆，其餘的食物則含量很少或是沒有。

結論

其實我相信結果應該挺出大多數人意料之外的，沒有想到平平都含有雌激素，結果卻會差那麼多。大象醫師建議如果是一般人，一天可以安全地吃進去25克的大豆蛋白質（約200公克豆腐，或500cc豆漿）。但如果你是要吃進大量的豆類製品、又或是你本身已經有乳癌或子宮內膜癌的，還是建議找你的臨床醫師討論喔！

參考資料

Estimates of the world－wide prevalence of cancer for 25 sites in the adult population

Estrogen Receptors Alpha （ERα） and Beta （ERβ）: Subtype－Selective Ligands and Clinical Potential

Addressing the Soy and Breast Cancer Relationship: Review, Commentary, and Workshop Proceedings

Soy food intake and breast cancer survival. JAMA . 2009 Dec 9;302（22）:2437－43. doi: 10.1001/jama.2009.1783.

Soy isoflavones consumption and risk of breast cancer incidence or recurrence: a meta－analysis of prospective studies. Breast Cancer Res Treat . 2011 Jan;125（2）:315－23. doi: 10.1007/s10549－010－1270－8.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航