【專訪】都市原住民賴韋利：「回部落」是需要自我辯證的行動，必須知道「我是誰」
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賴韋利，媽媽是排灣族、爸爸是閩南人。出生、成長於臺北的她，認知到「自己是原住民」的一課，是從一紙和他人不同的註冊單開始。
文：周家瑤
週日早上9點半，賴韋利按照慣例，回到屏東縣泰武鄉佳平部落的乾爸媽家，和他們一起吃早餐。這裡是賴韋利的第三個家，是一個不需要理由、不用回答「我是誰」，也可以在部落好好待下來的家。為了在部落找到這樣有個歸屬感的地方，她歷經了許多年。
出生、成長於台北的賴韋利，族名Kai Limadjakan，媽媽是排灣族、爸爸是閩南人。現年26歲，清華大學人文社會科學系畢業，曾擔任原住民族青年陣線（下稱原青陣）的總召，有著豐富的倡議經歷。
從傳統領域土地、反亞泥礦場到同志大遊行等社會運動，都可以看到她拿著麥克風宣講、呼口號，或是施放狼煙（註1）的身影。
雖然有著豐富的族群工作經驗，但其實在18歲以前，賴韋利對族群文化的認識很少，大多來自教科書。媽媽六歲時隨著外公到都市，對部落的印象就跟許多漢人一樣，又因為嫁入傳統漢人家庭，他們每年回部落不到一次，沒有一次待超過三天。
賴韋利認識「自己是原住民」的一課，是從一紙和他人不同的註冊單開始。
在她小學要入學時，因家中經濟壓力大，媽媽提議讓三個孩子從母姓，以享有註冊費減免與各項社會福利。法律上的身分，是她最鮮明的印記。「我們家已經和部落離得有點遠了，倒不是因為我認識部落，所以我知道自己是原住民，而是因為我在這個社會裡面被特殊標示的身分，導致我知道自己是原住民。」賴韋利說。
不過這樣的認同也伴隨著懷疑和不確定，「我覺得很多像我這樣一半一半的原漢混血青年，會一直去面對到那種身分撕裂的問題，好像你要選一邊。」爸爸與阿嬤一直認為小孩應該從父姓，在討論改姓時家中曾有過激烈討論，後來雖然從母姓（母親的漢姓，參考大法官釋憲前的《原民法》），但阿嬤仍堅持稱她是「郭韋利」。
在學校也曾有同學當眾質疑，「賴韋利為什麼可以加分？她爸爸是漢人、她講台語」。或者，有時候在原住民族議題的討論中，漢人與原住民也經常處於一種對立、互不理解的狀態，有位遭遇過族群衝突的原住民高中生就向賴韋利說：「聖經說要愛我們的仇人，漢人就是我們的仇人」讓賴韋利感到為難與身分對立。
學者黃應貴曾在他主編的《日常生活中的社會運動》中指出，當個人脫離傳統社會，在具備多重社會身分時，也面臨不同身分帶來的切割化，加深了當今社會人們對於自我認同與探索的想望，使得回答「我是誰」的命題更加重要且困難。
「回部落」對於許多像賴韋利一樣，出生成長於都市的當代原住民青年來說，是一件需要自我辯證、充分理由的行動，必須知道「我是誰」，同時也是為了回答「我是誰」——這個與生命歷程相伴的靈魂拷問。
「那個北一女的學生」究竟是「誰」？
賴韋利最初興起回部落的念頭，是在2014年、高中3年級時。彼時從台北士林文林苑、台東美麗灣，到立法院的318占領國會運動（俗稱太陽花學運），各地社會運動風起雲湧，是被稱為「青年覺醒」的年代。
賴韋利關注各類社會運動，這是她理解世界與自己的途徑，而原住民議題是她心中最核心卻也缺乏的拼圖。「我那時候對於身分這件事就很困惑，這件事也不能問媽媽吧，媽媽給的答案就那樣。」賴韋利說。
她在社運場合認識了原住民運動（原運）前輩，向前輩傾訴心裡的痛：「我並不想要長成這樣，不像漢人也不像原住民的怪物呀！可是怎麼辦已經長成這個畸形的樣子了。」
她也從前輩身上得知了返鄉的方法，萌生了想要透過回部落找到「我是誰」的念頭。除了回應身分上的困惑，也為了探索生活的各種可能。只是回家路途的艱難，得用上往後好幾年的時間實踐，是她當初始料未及的。
升大一的暑假，賴韋利參加了台北市原民會舉辦的部落生活體驗營，在活動後又留下來一星期，藉此試試水溫。她是部落少數的高學歷孩子，因此受到矚目，但族人對她的認識也僅止於此。
乾媽李靜芝說：「她一開始回來，我還真的不認識她，我只聽人家說『這裡有一個台北來的，她是我們佳平誰誰誰的表妹、是北一女的學生』，我想說『哇北一女這麼厲害喔！』」
而每天幾乎會和賴韋利碰面的村長，剛開始幾乎不正眼看她、不和她說話，賴韋利默默在心裡想：「到底發生什麼事？我有得罪你們嗎？還是我們家族之間有什麼恩怨？」百思不得其解自己做錯了什麼。
再隔一年，賴韋利決定整個暑假都待在部落生活。因為平時得自己賺取生活費，返鄉第一步就是在鄰近的大武山部落學校找到暑期工讀，親戚無人居住的空屋成為了她第2個家，再加上一張台北到屏東的客運車票，賴韋利瞞著媽媽，首次獨自返鄉生活。
她內心有股說不上來「想認識自己、認識部落」的迫切企圖，「畢竟我都已經空了這些時間回來，我想跟、我想參與」。這次沒有營隊引領她，她必須自己找到管道進入。
「我對妳不期不待」擺脫身分與接納自我的代間拉鋸
在部落，小孩普遍從國小、國中一路長大，身邊幾乎都是同一群人。賴韋利剛回部落時，去雜貨店買東西，會被問「妳是誰？」在都市，人們不關心彼此從哪裡來、往哪裡去，但在部落，人就像是透明的，大家熟識彼此的背景，生活緊緊聯繫在一起。
人際關係因此成為返鄉青年常見的困擾之一，好像必須融入緊密的小圈圈，才能感到被接納，有時也因為關係緊密而感到壓力。
第一週的生活，賴韋利白天上班、下班後就回家煮泡麵、沒有其他娛樂交際，夜晚面對偌大的空屋，被巨大蟲鳴聲干擾到無法入睡。徬徨與虛耗感淹沒了她，待了一星期，就忍不住回台北找朋友。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
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政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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