【專訪】都市原住民賴韋利：「回部落」是需要自我辯證的行動，必須知道「我是誰」

文：周家瑤

週日早上9點半，賴韋利按照慣例，回到屏東縣泰武鄉佳平部落的乾爸媽家，和他們一起吃早餐。這裡是賴韋利的第三個家，是一個不需要理由、不用回答「我是誰」，也可以在部落好好待下來的家。為了在部落找到這樣有個歸屬感的地方，她歷經了許多年。

出生、成長於台北的賴韋利，族名Kai Limadjakan，媽媽是排灣族、爸爸是閩南人。現年26歲，清華大學人文社會科學系畢業，曾擔任原住民族青年陣線（下稱原青陣）的總召，有著豐富的倡議經歷。

從傳統領域土地、反亞泥礦場到同志大遊行等社會運動，都可以看到她拿著麥克風宣講、呼口號，或是施放狼煙（註1）的身影。

雖然有著豐富的族群工作經驗，但其實在18歲以前，賴韋利對族群文化的認識很少，大多來自教科書。媽媽六歲時隨著外公到都市，對部落的印象就跟許多漢人一樣，又因為嫁入傳統漢人家庭，他們每年回部落不到一次，沒有一次待超過三天。

賴韋利認識「自己是原住民」的一課，是從一紙和他人不同的註冊單開始。

在她小學要入學時，因家中經濟壓力大，媽媽提議讓三個孩子從母姓，以享有註冊費減免與各項社會福利。法律上的身分，是她最鮮明的印記。「我們家已經和部落離得有點遠了，倒不是因為我認識部落，所以我知道自己是原住民，而是因為我在這個社會裡面被特殊標示的身分，導致我知道自己是原住民。」賴韋利說。

不過這樣的認同也伴隨著懷疑和不確定，「我覺得很多像我這樣一半一半的原漢混血青年，會一直去面對到那種身分撕裂的問題，好像你要選一邊。」爸爸與阿嬤一直認為小孩應該從父姓，在討論改姓時家中曾有過激烈討論，後來雖然從母姓（母親的漢姓，參考大法官釋憲前的《原民法》），但阿嬤仍堅持稱她是「郭韋利」。

在學校也曾有同學當眾質疑，「賴韋利為什麼可以加分？她爸爸是漢人、她講台語」。或者，有時候在原住民族議題的討論中，漢人與原住民也經常處於一種對立、互不理解的狀態，有位遭遇過族群衝突的原住民高中生就向賴韋利說：「聖經說要愛我們的仇人，漢人就是我們的仇人」讓賴韋利感到為難與身分對立。

學者黃應貴曾在他主編的《日常生活中的社會運動》中指出，當個人脫離傳統社會，在具備多重社會身分時，也面臨不同身分帶來的切割化，加深了當今社會人們對於自我認同與探索的想望，使得回答「我是誰」的命題更加重要且困難。

「回部落」對於許多像賴韋利一樣，出生成長於都市的當代原住民青年來說，是一件需要自我辯證、充分理由的行動，必須知道「我是誰」，同時也是為了回答「我是誰」——這個與生命歷程相伴的靈魂拷問。

「那個北一女的學生」究竟是「誰」？

賴韋利最初興起回部落的念頭，是在2014年、高中3年級時。彼時從台北士林文林苑、台東美麗灣，到立法院的318占領國會運動（俗稱太陽花學運），各地社會運動風起雲湧，是被稱為「青年覺醒」的年代。

賴韋利關注各類社會運動，這是她理解世界與自己的途徑，而原住民議題是她心中最核心卻也缺乏的拼圖。「我那時候對於身分這件事就很困惑，這件事也不能問媽媽吧，媽媽給的答案就那樣。」賴韋利說。

她在社運場合認識了原住民運動（原運）前輩，向前輩傾訴心裡的痛：「我並不想要長成這樣，不像漢人也不像原住民的怪物呀！可是怎麼辦已經長成這個畸形的樣子了。」

她也從前輩身上得知了返鄉的方法，萌生了想要透過回部落找到「我是誰」的念頭。除了回應身分上的困惑，也為了探索生活的各種可能。只是回家路途的艱難，得用上往後好幾年的時間實踐，是她當初始料未及的。

升大一的暑假，賴韋利參加了台北市原民會舉辦的部落生活體驗營，在活動後又留下來一星期，藉此試試水溫。她是部落少數的高學歷孩子，因此受到矚目，但族人對她的認識也僅止於此。

乾媽李靜芝說：「她一開始回來，我還真的不認識她，我只聽人家說『這裡有一個台北來的，她是我們佳平誰誰誰的表妹、是北一女的學生』，我想說『哇北一女這麼厲害喔！』」

而每天幾乎會和賴韋利碰面的村長，剛開始幾乎不正眼看她、不和她說話，賴韋利默默在心裡想：「到底發生什麼事？我有得罪你們嗎？還是我們家族之間有什麼恩怨？」百思不得其解自己做錯了什麼。

再隔一年，賴韋利決定整個暑假都待在部落生活。因為平時得自己賺取生活費，返鄉第一步就是在鄰近的大武山部落學校找到暑期工讀，親戚無人居住的空屋成為了她第2個家，再加上一張台北到屏東的客運車票，賴韋利瞞著媽媽，首次獨自返鄉生活。

她內心有股說不上來「想認識自己、認識部落」的迫切企圖，「畢竟我都已經空了這些時間回來，我想跟、我想參與」。這次沒有營隊引領她，她必須自己找到管道進入。

「我對妳不期不待」擺脫身分與接納自我的代間拉鋸

在部落，小孩普遍從國小、國中一路長大，身邊幾乎都是同一群人。賴韋利剛回部落時，去雜貨店買東西，會被問「妳是誰？」在都市，人們不關心彼此從哪裡來、往哪裡去，但在部落，人就像是透明的，大家熟識彼此的背景，生活緊緊聯繫在一起。

人際關係因此成為返鄉青年常見的困擾之一，好像必須融入緊密的小圈圈，才能感到被接納，有時也因為關係緊密而感到壓力。

第一週的生活，賴韋利白天上班、下班後就回家煮泡麵、沒有其他娛樂交際，夜晚面對偌大的空屋，被巨大蟲鳴聲干擾到無法入睡。徬徨與虛耗感淹沒了她，待了一星期，就忍不住回台北找朋友。