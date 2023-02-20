2023/02/20,
影劇

2023美國導演工會獎：《媽的多重宇宙》、《日麗》獲獎，史蒂芬史匹柏奧斯卡之路增添變數

2023美國導演工會獎：《媽的多重宇宙》、《日麗》獲獎，史蒂芬史匹柏奧斯卡之路增添變數
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奧斯卡最佳導演超級風向球「美國導演工會獎」公佈得獎名單，其中「電影類別劇情片」最佳導演頒給了《媽的多重宇宙》雙導演組合，使得賽前大熱門《法貝爾曼》的史蒂芬史匹柏錯失這項指標性獎項，也讓奧斯卡之路增添一股不確定性；至於「首部劇情片最佳導演」類別，則是由廣受讚譽《日麗》的夏洛特威爾斯獲得，前途一片光明。

奧斯卡最佳導演超級風向球「美國導演工會獎」（Directors Guild of America Award，DGA），於北美時間2月18日公佈得獎名單，其中「電影類別劇情片」最佳導演頒給了《媽的多重宇宙》雙導演組合關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），使得賽前大熱門《法貝爾曼》的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）錯失這項指標性獎項，也讓奧斯卡之路增添一股不確定性；至於「首部劇情片最佳導演」類別，則是由廣受讚譽《日麗》的夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）獲得。

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《媽的多重宇宙》雙導演組合丹尼爾舒奈特（左）、關家永（右）獲得大獎

美國導演工會成立於1936年，於1949年開始頒發「年度最佳導演」，當年還叫「The Screen Directors Guild Awards」（銀幕導演工會獎），第一位獲獎者為約瑟夫孟威茲（Joseph L.Mankiewicz）的《三妻艷史》。

而美國導演工會得「電影類別劇情片」最佳導演獎項，為何能夠稱作奧斯卡最佳導演超級風向球，原因是投票人為直接能投奧斯卡的業界導演們，美國導演工會獎歷來也一直神準預測奧斯卡的最佳導演得主，其得獎者迄今和最終奧斯卡的得獎者幾乎重疊，所以奧斯卡最佳導演的提名名單，甚至是得獎人，大致上就是這份名單之中的人選。

回溯影史，至今走入第75屆的美國導演工會獎，先前只有發生8次得主沒拿奧斯卡的例外，最近一次出現在2019-2020年的北美獎季，當初抱走美國導演工會獎的是《1917》的山姆曼德斯（Sam Mendes），但當年奧斯卡最佳導演則頒給《寄生上流》的奉俊昊。

以下整理導演工會獎的8次例外：

  • 1969：美國導演工會頒給《冬獅》安東尼夏菲（Anthony Harvey） ；奧斯卡頒給《孤雛淚》卡羅李德（Carol Reed）
  • 1973：美國導演工會頒給《教父》法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）；奧斯卡頒給《酒店》 鮑伯佛西（Bob Fosse）
  • 1986：美國導演工會頒給《紫色姐妹花》史蒂芬史匹柏；奧斯卡頒給《遠離非洲》薛尼波拉克（Sydney Pollack）
  • 1996：美國導演工會頒給《阿波羅13》朗霍華（Ron Howard）；奧斯卡頒給《梅爾吉勃遜之英雄本色》梅爾吉勃遜（Mel Gibson）
  • 2001：美國導演工會頒給《臥虎藏龍》李安；奧斯卡頒給《天人交戰》 史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）
  • 2003：美國導演工會頒給《芝加哥》羅伯馬歇爾（Rob Marshall）；奧斯卡頒給《戰地琴人》羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）
  • 2013：美國導演工會頒給《亞果出任務》班艾佛列克（Ben Affleck）；奧斯卡頒給《少年Pi的奇幻漂流》李安
  • 2019：美國導演工會頒給《1917》山姆曼德斯；奧斯卡頒給《寄生上流》奉俊昊
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韓國名導奉俊昊當年在奧斯卡擊退同為大熱門的山姆曼德斯，拿下最佳導演

至於本屆美國導演工會獎，將「電影類別劇情片」最佳導演頒發給《媽的多重宇宙》雙導演組合關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），使得這對組合問鼎奧斯卡最佳導演的聲量大增，這也是影史第三對導演組合獲得此獎，此前為羅勃懷斯（Robert Wise）與傑若米羅賓斯（Jerome Robbins）的《西城故事》，在1962年獲獎，以及喬柯恩（Joel Coen）與伊森柯恩（Ethan Coen）的《險路勿近》，在2008年獲獎。

而首度獲得美國導演工會獎的關家永，根據《好萊塢報導者》指出，他致詞時表示：「對於我們的小電影來說，今年是令人難以置信的一年，它以某種方式繼續前進。而如果沒有楊紫瓊，我們就不會出現在任何地方。」

而關家永也感謝了《媽的多重宇宙》的製作公司A24，「非常感謝，像這樣的電影通常沒有出線的機會，而A24就是最瘋狂的工作室，總是以某種方式去冒險，拍攝像我們這樣的電影。」

丹尼爾舒奈特則是感謝了關家永，「他總在我要求，讓我們的電影更怪異時容忍我，感謝他讓我們的電影變得如此勇敢和脆弱，天哪，這太瘋狂了！」

至於賽前最大熱門，爲《法貝爾曼》的史蒂芬史匹柏，在揭曉賽果之前，史蒂芬史匹柏擁有13次提名以及3次獲獎紀錄，兩者皆是美國導演工會的影史紀錄，但無奈今年無法將紀錄推高。

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不過本屆美國導演工會獎電影類的入圍名單，其實也備受外界熱議，原因為本屆劇情片最佳導演的5位入圍者，清一色皆是男性，也引起不小討論。

本屆北美獎季也不乏多位女性導演的作品獲得好評，包含《Women Talking》的莎拉波利（Sarah Polley）、《女王》的吉娜普林斯貝瑟伍（Gina Prince-Bythewood）、《她有話要說》的瑪莉亞雪德（Maria Schrader）以及《提爾：純真之死》的Chinonye Chukwu等人，但皆未受美國導演工會獎的青睞。

然而，缺乏女性導演提名這一點，在「首部劇情片最佳導演」類別中出現逆轉，在首部劇情片最佳導演的5位提名者中，就有4位是女性導演，包含拿下威尼斯影展金獅獎《正發生》的奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）、威尼斯影展評審團大獎《聖奧梅爾殺嬰案》的愛麗絲迪歐普（Alice Diop）、坎城影展金攝影機獎《湛藍青春海》的Antoneta Alamat Kusijanovic，以及廣受讚譽《日麗》的夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）。

最終在這一類別，由《日麗》的夏洛特威爾斯獲得獎項。而《日麗》從去（2022）年的坎城影評人週單元出發，至今也獲得各界的極佳好評，也前往多個影展放映，包含特柳瀨得、紐約等具指標性的影展，此外，也獲得多個影評人協會的肯定，本次再拿下美國導演工會獎，對於夏洛特威爾斯，前途光明。

最後，美國導演工會主席Lesli Linka Glatter也在典禮時表示：「在這個對我們行業的創意人員來說，不斷變化、複雜、有時甚至充滿敵意的環境中——我們致力於確保卓越的創意和資金穩定，繼續下去，這樣你就可以實現你的願景，我可以向你保證一件事——美國導演工會將竭盡全力保護我們的董事及其團隊的未來。」

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夏洛特威爾斯

第75屆美國導演工會獎電影類入圍暨得獎名單（粗體為得獎）

劇情片最佳導演

  • 《塔爾》陶德菲爾德（Todd Field）
  • 《捍衛戰士：獨行俠》喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）
  • 《媽的多重宇宙》關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）
  • 《伊尼舍林的女妖》馬丁麥多納（Martin McDonagh）
  • 《法貝爾曼》史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）

首部劇情片最佳導演

  • 《聖奧梅爾殺嬰案》愛麗絲迪歐普（Alice Diop）
  • 《正發生》奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）
  • 《罪犯艾米麗》約翰巴頓福特（John Patton Ford）
  • 《湛藍青春海》Antoneta Alamat Kusijanovic
  • 《日麗》夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）

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核稿編輯：翁世航


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