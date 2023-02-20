今日本土新增1萬1808例、死亡44例：室內口罩放寬上路，指揮中心重申配戴原則

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增1萬2060例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬1808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。社區防疫組組長莊人祥表示，較上週一的確診數字，本土病例於本週下降4.8％。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為21例男性、23例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月27日至今（2023）年2月17日，死亡日期介於今年2月5日至2月17日。

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指揮中心發言人羅一鈞表示，今日公布的死亡病例當中，有一例為30多歲男性較為年輕，已接種過4劑COVID-19疫苗，本身有免疫系統方面的慢性病。1月中旬開始有呼吸喘、咳嗽的症狀，持續1週，1月23日前往醫院急診檢查，快篩後陽性確診，有雙側肺炎、呼吸窘迫的情形，當天便收置入加護病房，並使用瑞德西韋和類固醇等藥物治療。

雖然經過半個多月的積極救治，該名男性仍然不幸病況惡化，於2月17日時過世，死因為其本身免疫系統相關疾病，以及COVID-19相關的免疫病徵黴菌血症。

兒童重症方面，今日新增1例哮吼的重症個案，是一位1歲女童，本身有蠶豆症病史，未接種過COVID-19疫苗。2月11日當天出現發燒、咳嗽，同時快篩陽性確診，原在家照顧，但2月13日發現女童出現呼吸困難及咳嗽時出現雜音而前往急診。

女童經檢查後發現有胸凹及氧氣濃度下降的情況，為哮吼合併呼吸窘迫，緊急插管並給予呼吸器，同時以類固醇等藥物進行治療。2月18日已經拔管移除呼吸器，轉出加護病房，目前人在一般病房住院中，病況穩定。

BA.2.75為最大宗，BQ.1已成本土第二主流變異株

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變異株的追蹤方面，上周仍是以BA.2.75為最大宗（約6成），但本土的第二名變異株產生了變化，相較之前第二名為BA.5，這一週BA.5的占比急遽下降至3％，反而是BQ.1，從上一週的15％增加到本週的32％。羅一鈞表示，BA.2.75和BQ.1都是全球已知的變異株，全球數據看起來是沒有增加患者住院、死亡的風險，雖有免疫逃脫的特性，但威脅性來說都在可控制的範圍。

指揮中心今日也宣布與財團法人台灣血液基金會合作，針對1-6月的捐血人檢體進行血清抗體監測，按照地理分布抽樣出7000位捐血人，藉由其捐血剩下的檢體，檢驗COVID-19的N抗體，來了解國內社區當中的感染情形及逐月變化，作為後續防治政策的參考。捐血人可以自行決定是否願意參與此次的計畫。

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口罩放寬今日上路，指揮中心重申配戴時機與原則

王必勝指揮官表示，今天為口罩第二階段放寬上路的日期，未來的樣態就會是民眾願意戴就戴，不願意且符合規定就可以拿下口罩。王必勝同時重申以下口罩配戴原則：

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交通部也特別就公眾運輸搭乘的口罩規定進行以下說明：

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核稿編輯：翁世航