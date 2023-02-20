今日本土新增1萬1808例、死亡44例：室內口罩放寬上路，指揮中心重申配戴原則
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兒童重症方面，今日新增1例哮吼的重症個案，是一名1歲女童，本身有蠶豆症病史，未接種過COVID-19疫苗。女童經急診檢查後發現有胸凹及氧氣濃度下降的情況，為哮吼合併呼吸窘迫，緊急插管並給予呼吸器，同時以類固醇等藥物進行治療。
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增1萬2060例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬1808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。社區防疫組組長莊人祥表示，較上週一的確診數字，本土病例於本週下降4.8％。
指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為21例男性、23例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月27日至今（2023）年2月17日，死亡日期介於今年2月5日至2月17日。
指揮中心發言人羅一鈞表示，今日公布的死亡病例當中，有一例為30多歲男性較為年輕，已接種過4劑COVID-19疫苗，本身有免疫系統方面的慢性病。1月中旬開始有呼吸喘、咳嗽的症狀，持續1週，1月23日前往醫院急診檢查，快篩後陽性確診，有雙側肺炎、呼吸窘迫的情形，當天便收置入加護病房，並使用瑞德西韋和類固醇等藥物治療。
雖然經過半個多月的積極救治，該名男性仍然不幸病況惡化，於2月17日時過世，死因為其本身免疫系統相關疾病，以及COVID-19相關的免疫病徵黴菌血症。
兒童重症方面，今日新增1例哮吼的重症個案，是一位1歲女童，本身有蠶豆症病史，未接種過COVID-19疫苗。2月11日當天出現發燒、咳嗽，同時快篩陽性確診，原在家照顧，但2月13日發現女童出現呼吸困難及咳嗽時出現雜音而前往急診。
女童經檢查後發現有胸凹及氧氣濃度下降的情況，為哮吼合併呼吸窘迫，緊急插管並給予呼吸器，同時以類固醇等藥物進行治療。2月18日已經拔管移除呼吸器，轉出加護病房，目前人在一般病房住院中，病況穩定。
BA.2.75為最大宗，BQ.1已成本土第二主流變異株
變異株的追蹤方面，上周仍是以BA.2.75為最大宗（約6成），但本土的第二名變異株產生了變化，相較之前第二名為BA.5，這一週BA.5的占比急遽下降至3％，反而是BQ.1，從上一週的15％增加到本週的32％。羅一鈞表示，BA.2.75和BQ.1都是全球已知的變異株，全球數據看起來是沒有增加患者住院、死亡的風險，雖有免疫逃脫的特性，但威脅性來說都在可控制的範圍。
指揮中心今日也宣布與財團法人台灣血液基金會合作，針對1-6月的捐血人檢體進行血清抗體監測，按照地理分布抽樣出7000位捐血人，藉由其捐血剩下的檢體，檢驗COVID-19的N抗體，來了解國內社區當中的感染情形及逐月變化，作為後續防治政策的參考。捐血人可以自行決定是否願意參與此次的計畫。
口罩放寬今日上路，指揮中心重申配戴時機與原則
王必勝指揮官表示，今天為口罩第二階段放寬上路的日期，未來的樣態就會是民眾願意戴就戴，不願意且符合規定就可以拿下口罩。王必勝同時重申以下口罩配戴原則：
交通部也特別就公眾運輸搭乘的口罩規定進行以下說明：
新聞來源
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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