瑞士之所以成為中國在歐洲的間諜中心，首任大使馮鉉功不可沒
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20世紀60年代，瑞士成為中國間諜活躍的地方。瑞士的情報部門卻對此無計可施，其中原因之一是因為他們無法區別中國人的相貌。
文：Ariane Knüsel
翻譯：楊煦冬
《瑞士：紅色中國在歐洲的間諜中心》、《紅色中國外交官在瑞士培訓》，20世紀60年代，全世界有數百個媒體用類似的題目進行過報導，但瑞士官方長期都在否認這種說法。
1965年，瑞士聯邦檢察院還宣稱，所謂中國情報單位在瑞士的「童話」很可能是受龐德（James Bond）電影《金手指》的啟發而想像出來的。
然而，瑞士聯邦檔案館的資料卻顯示出完全不一樣的結果：20世紀50年代至60年代之間，中國情報單位以瑞士為中心鋪設了幾十個國際間諜網。
那麼，瑞士是怎樣成為中國間諜活動的指揮中心的？
對間諜有吸引力
一方面，瑞士像荷蘭和斯堪地納維亞國家一樣，很早就與中華人民共和國建立了外交關係。但與阿姆斯特丹或奧斯陸相比，瑞士的地理位置更適合秘密會晤。
另一方面，瑞士作為一個希望在國際上確定自己衝突調解人身份的中立國家，盡可能地與世界各國建立外交關係，每年都有數千名外交官雲集在聯合國和日內瓦的其他國際組織。所以在這裡，可以竊取到來自世界各地的代表團和個人的資訊。
另一個優勢是，瑞士反間諜機構的職能範圍非常窄，瑞士聯邦檢察院和聯邦警察，只對危及瑞士內外安全的個人和組織採取行動。換句話說，就是在瑞士從事針對其他國家進行間諜活動並不違法。
在20世紀50年代和60年代，中國大使館和駐日內瓦總領館的工作人員的人數多達上百人。
1957年，當時的聯邦委員珀蒂皮埃爾（Max Petitpierre）在議會，針對中國駐瑞外交官員編制龐大做出的解釋是，中國以瑞士為中心與眾多西歐國家保持經濟、文化和政治聯絡，並在瑞士培訓外交官。
其實瑞士並非面對來自共產主義國家的間諜行動而無所作為，1963年瑞士外交部在一份報告中，將20名捷克斯洛伐克人、六名蘇聯俄羅斯人、六名匈牙利人、三名波蘭人、兩名羅馬尼亞人、兩名南斯拉夫人和一名保加利亞人列入嫌疑人名單，但卻沒有一個中國人在列。
同年，外交部對此做出了說明，表示儘管對中國人也有所懷疑，但他們並未對中國大使館採取行動——「為了維護與中國的正常關係。」
對台灣的窺探
今天這點已經非常明確：當時許多中國外交官都是間諜。甚至中國駐瑞士的第一任大使馮鉉就是一名高級情報員，瑞士之所以成為中國在歐洲的間諜中心，這位大使功不可沒。
1959年回國後，馮鉉被任命為中央調查部（現在的國家安全部）副部長。 1966年，聯邦警察局曾寫道，馮鉉是 「中國情報機構在西歐最重要的領導人之一」。
台灣外交官在間諜活動中也發揮了一定作用。對中國來說，台灣是一個分離出去的一省，遲早會被重新納入中華人民共和國。許多台灣外交官受到脅迫而不得不合作，因為他們在中國還有親屬。
這裡涉及的不是少量的資料。在一個案例中，一名在紐約的台灣翻譯隨身攜帶了許多聯合國文件，以至於不得不叫了一輛計程車才將這些文件運到中國領事館。
這種吸收行為還一直深入到最高層官員：1966年，台灣駐布魯塞爾大使館的文化專員郭有守被逮捕。郭是日內瓦聯合國教科文組織會議的常客，他身兼雙重身份：1954年，他被中國大使馮鉉本人在瑞士吸收。
12年來，他為中國提供了有關台灣和100多名台灣外交官、僑民和遊客的資訊，共收取了約4萬美元。而他的外交豁免權令他最後免於承擔法律後果。
郭有守及他在中國大使館的聯繫人被驅逐出境，為了不危及與中國的良好關係，這一切都是秘密進行的，媒體並未獲知具體人名和採取這一措施的原因。
由於中國迫切需要西方的知識和技術，中國的「外交官」還在整個歐洲收買了許多中國籍的科研人員和學生。
除了外交官員，新聞工作者身份也是情報人員很好的掩護：一些情報人員為中國通訊社新華社工作，新華社被瑞士聯邦警察稱為「中國在西歐的情報驅動力」：「它利用自己的中心優勢，在巴黎收集來自整個西方世界的各種訊息，然後通過伯恩和日內瓦傳送給北京。」
調查工作的困難
1967年，在瑞士的近百名中國官員中，有30人被懷疑是情報人員；另外30人被猜測有情報任務。當然，瑞士反間諜機構並非只是袖手旁觀，任憑這些人在伯恩和日內瓦從事情報工作：瑞士方面監聽了電話；跟蹤了外交官；識別和調查了訪客。
他們還與美國中情局和國際刑警組織進行合作，但都收效甚微。中國外交官的數量之大，為調查工作帶來了很大困難。早在1955年，瑞士總檢察院的一份報告上寫道：「中國人很難被區分出來，因為他們看起來都一樣。」
事實的確如此，無數次針對中國情報嫌疑人的追蹤行為最後都無疾而終，因為瑞士證人根本無法確定這些中國人誰是誰。
中國人在瑞士的行動被視為不具危險性。 1964年，瑞士政治部秘書長曾表示：中國人在瑞士搞不出什麼大動靜，「僅僅因為他們的膚色，就會隨時被注意到。」
由於瑞士聯邦警察局的資金不足，所以追蹤中國間諜及其接應對象的工作則落在了地區警方身上，但這些追蹤行動卻一次又一次地以失敗告終——因為缺乏人手；天氣不好；單行道造成的混亂，或者因為嫌疑人中途上了火車等原因。接受任務的警察經常在認定的地點徒勞地等待，而嫌疑人卻在路上憑空消失了。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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