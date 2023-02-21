瑞士之所以成為中國在歐洲的間諜中心，首任大使馮鉉功不可沒

文：Ariane Knüsel

翻譯：楊煦冬

《瑞士：紅色中國在歐洲的間諜中心》、《紅色中國外交官在瑞士培訓》，20世紀60年代，全世界有數百個媒體用類似的題目進行過報導，但瑞士官方長期都在否認這種說法。

1965年，瑞士聯邦檢察院還宣稱，所謂中國情報單位在瑞士的「童話」很可能是受龐德（James Bond）電影《金手指》的啟發而想像出來的。

然而，瑞士聯邦檔案館的資料卻顯示出完全不一樣的結果：20世紀50年代至60年代之間，中國情報單位以瑞士為中心鋪設了幾十個國際間諜網。

那麼，瑞士是怎樣成為中國間諜活動的指揮中心的？

對間諜有吸引力

一方面，瑞士像荷蘭和斯堪地納維亞國家一樣，很早就與中華人民共和國建立了外交關係。但與阿姆斯特丹或奧斯陸相比，瑞士的地理位置更適合秘密會晤。

另一方面，瑞士作為一個希望在國際上確定自己衝突調解人身份的中立國家，盡可能地與世界各國建立外交關係，每年都有數千名外交官雲集在聯合國和日內瓦的其他國際組織。所以在這裡，可以竊取到來自世界各地的代表團和個人的資訊。

另一個優勢是，瑞士反間諜機構的職能範圍非常窄，瑞士聯邦檢察院和聯邦警察，只對危及瑞士內外安全的個人和組織採取行動。換句話說，就是在瑞士從事針對其他國家進行間諜活動並不違法。

在20世紀50年代和60年代，中國大使館和駐日內瓦總領館的工作人員的人數多達上百人。

1957年，當時的聯邦委員珀蒂皮埃爾（Max Petitpierre）在議會，針對中國駐瑞外交官員編制龐大做出的解釋是，中國以瑞士為中心與眾多西歐國家保持經濟、文化和政治聯絡，並在瑞士培訓外交官。

其實瑞士並非面對來自共產主義國家的間諜行動而無所作為，1963年瑞士外交部在一份報告中，將20名捷克斯洛伐克人、六名蘇聯俄羅斯人、六名匈牙利人、三名波蘭人、兩名羅馬尼亞人、兩名南斯拉夫人和一名保加利亞人列入嫌疑人名單，但卻沒有一個中國人在列。

同年，外交部對此做出了說明，表示儘管對中國人也有所懷疑，但他們並未對中國大使館採取行動——「為了維護與中國的正常關係。」

前瑞士聯邦委員珀蒂皮埃爾（左）｜Photo Credit: GettyImages

對台灣的窺探

今天這點已經非常明確：當時許多中國外交官都是間諜。甚至中國駐瑞士的第一任大使馮鉉就是一名高級情報員，瑞士之所以成為中國在歐洲的間諜中心，這位大使功不可沒。

1959年回國後，馮鉉被任命為中央調查部（現在的國家安全部）副部長。 1966年，聯邦警察局曾寫道，馮鉉是 「中國情報機構在西歐最重要的領導人之一」。

台灣外交官在間諜活動中也發揮了一定作用。對中國來說，台灣是一個分離出去的一省，遲早會被重新納入中華人民共和國。許多台灣外交官受到脅迫而不得不合作，因為他們在中國還有親屬。

這裡涉及的不是少量的資料。在一個案例中，一名在紐約的台灣翻譯隨身攜帶了許多聯合國文件，以至於不得不叫了一輛計程車才將這些文件運到中國領事館。

這種吸收行為還一直深入到最高層官員：1966年，台灣駐布魯塞爾大使館的文化專員郭有守被逮捕。郭是日內瓦聯合國教科文組織會議的常客，他身兼雙重身份：1954年，他被中國大使馮鉉本人在瑞士吸收。

12年來，他為中國提供了有關台灣和100多名台灣外交官、僑民和遊客的資訊，共收取了約4萬美元。而他的外交豁免權令他最後免於承擔法律後果。

郭有守及他在中國大使館的聯繫人被驅逐出境，為了不危及與中國的良好關係，這一切都是秘密進行的，媒體並未獲知具體人名和採取這一措施的原因。

由於中國迫切需要西方的知識和技術，中國的「外交官」還在整個歐洲收買了許多中國籍的科研人員和學生。

除了外交官員，新聞工作者身份也是情報人員很好的掩護：一些情報人員為中國通訊社新華社工作，新華社被瑞士聯邦警察稱為「中國在西歐的情報驅動力」：「它利用自己的中心優勢，在巴黎收集來自整個西方世界的各種訊息，然後通過伯恩和日內瓦傳送給北京。」

調查工作的困難

1967年，在瑞士的近百名中國官員中，有30人被懷疑是情報人員；另外30人被猜測有情報任務。當然，瑞士反間諜機構並非只是袖手旁觀，任憑這些人在伯恩和日內瓦從事情報工作：瑞士方面監聽了電話；跟蹤了外交官；識別和調查了訪客。

他們還與美國中情局和國際刑警組織進行合作，但都收效甚微。中國外交官的數量之大，為調查工作帶來了很大困難。早在1955年，瑞士總檢察院的一份報告上寫道：「中國人很難被區分出來，因為他們看起來都一樣。」

事實的確如此，無數次針對中國情報嫌疑人的追蹤行為最後都無疾而終，因為瑞士證人根本無法確定這些中國人誰是誰。

中國人在瑞士的行動被視為不具危險性。 1964年，瑞士政治部秘書長曾表示：中國人在瑞士搞不出什麼大動靜，「僅僅因為他們的膚色，就會隨時被注意到。」

由於瑞士聯邦警察局的資金不足，所以追蹤中國間諜及其接應對象的工作則落在了地區警方身上，但這些追蹤行動卻一次又一次地以失敗告終——因為缺乏人手；天氣不好；單行道造成的混亂，或者因為嫌疑人中途上了火車等原因。接受任務的警察經常在認定的地點徒勞地等待，而嫌疑人卻在路上憑空消失了。