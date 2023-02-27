中國審查系統發展20多年，網路小說作者在紅線與讀者三觀的夾縫中跳舞
我們想讓你知道的是
對於在網路小説領域深耕20年的作家們來説，他們左閃右避的姿態，就是一部中國網路小説審查史；而在自上而下的審查之外，讀者價值觀日趨保守，對於角色情感經歷空白潔淨、不能做錯事的要求等，也在反映時代變化的同時重塑他們的寫作。
文：孟兔
1997年，一個名叫羅森的作者，在中國網路上開始連載《風姿物語》。這本當年風靡的玄幻小説，成為了許多人記憶中第一部造成影響力的網路小説。而到1998年痞子蔡的《第一次親密接觸》則代表著網路這一新的文學載體正式走入了生活和歷史舞台，開啓了一個嶄新的時代。
從1997年到2023年，這跨越了20多年中，言情、武俠、科幻、穿越、男頻（男生頻道）、後宮、玄幻、仙俠等，五花八門的小説種類層出不迭，優秀的作品也頻出佳作，此處不作贅述。2014年，華裔網民rwx與兩位朋友在美國搭建了網路文學翻譯站（武俠世界），把高質量網路文章翻譯成英文，這簡陋的網站在短短一年內吸引了數以百萬計的英文讀者。而在剛過去的2022年，網路文學知識產權改編電視劇，已經成為了網路文章發展的新趨勢。
熱度攀升這20多年，也是中國審查系統發展的20多年。大部分公共表達和作品，一條越來越完整的紅線在逐漸拉起，網路小説行業自不例外。對於在網路小説領域深耕20年的作家們來説，他們左閃右避的姿態，就是一部中國網路小説審查史；而在自上而下的審查之外，讀者價值觀日趨保守，對於角色情感經歷空白潔淨、不能做錯事的要求等，也在反映時代變化的同時重塑他們的寫作。
機器自動審核，讀者舉報作者
「有紅線不可怕，身在中國怎麼可能會沒有紅線？但是，網路文章的紅線説不清楚標準，很飄忽。有的時候當下沒事，但是一個月以後，莫名其妙就説你觸及紅線，要求刪改，甚至直接把文章刪了鎖了。」散歌（化名）是一位業餘網路寫手，她08年開始在晉江文學網連載，現在已經離開，轉戰其他平台。她這樣形容當下網路寫手的環境，「除非你是最頂流的寫手，大部分人，如果想在晉江、起點這種比較大的平台混下去，都像帶著鐐銬跳舞。上有紅線警告，下有讀者舉報，每一句話都要小心。」
擁有10多年網路文章寫作經驗的她，喟嘆這些年的變化：「以前是想寫什麼寫什麼，雖然頭頂有紅線，但除非真的嚴重『涉政』『涉黃』，對我們這些寫言情寫武俠的來説，也沒有很大影響。但是近年來越來越嚴格，就從色情角度來説，一開始只是關鍵詞會被封鎖掉，稍微避一避，或者穿插點符號還是影響不大的。」
關鍵詞的封鎖是由機器判定，有時候結果啼笑皆非。她舉了一個發生在自己身上的關鍵詞案例：在早期，晉江會把違禁關鍵詞自動修改為口口，於是散歌的文章中出現以下讓人費解的句子。
她寫道：「他時常同時與好幾位女性交往。」
讀者在文章中看到：「他時常同時與好幾位女口口往。」
散歌説：「總之封鎖的詞越來越多，也越來越怪。『手槍』，『殺人』，『子彈』，現在這些都不能直接寫，要用分割符號隔開。」
這些對於作者們而言，都已經是「無傷大雅」的小事，畢竟關鍵詞封鎖只需要編輯修改。
更多的限制則在於內容和題材。散歌這樣説：「早幾年晉江因為有作者涉黃，被請過幾次喝茶，甚至有一次大規模停站了。所以從封鎖關鍵詞，到不能描述親熱過程，現在已經逐步發展成脖子以下的身體部位都不能描寫。」
她曾經很喜歡的幾個作者，都因為這種原因，整本小説被刪除或者鎖定。她自己在超過10年前完結的小説，也在2019的整改中，被完全鎖住，無法閲讀。這件事讓散歌啼笑皆非，並且覺得不可接受。
我真的是一個非常非常清水（指沒有色情描寫）的作者，最多最多也就寫到男女主角親吻擁抱！如果按照分級尺度來説，蠟筆小新都比我尺度大。
另一位晉江作者則提供了一則警告截圖，她的作品中被認定是有需要修改的地方，進行了鎖章。但是這個「作品」甚至不是小説，而是她用來存放插圖和封面的素材庫而已。
散歌表示，更嚴苛的審查發生在2019年晉江「被請喝茶」後。機構甚至引入了讀者審核員，讓讀者去舉報作者。
「這也是當時很多人不願意寫下去的原因，覺得寫個小説都如履薄冰，感覺隨時都要被舉報，彷彿活在文革。」
到今日，晉江這種舉報制度依然存在，她雖然不再是晉江的作者，但還是習慣在晉江閲讀小説，時常能看到作者抱怨自己被舉報鎖文，需要去找人工審核才能解鎖。
這種做法，也造成了行業的惡意競爭。在晉江文學連載的小説，讀者的流量很大程度依賴於榜單，有同行會故意去舉報排名相近的作者文章。作者的章節被鎖，會影響作品上榜和曝光。
2019年，晉江網路文章大地震
散歌在回憶中將2019年的事件稱為一次「網路文章大地震」。
2019年5個月23日，晉江文學站站長「冰心」發佈了一條微博，聲稱被其公司緊急召回，可能會發生一些更可怕的事情。如果沒有及時報平安，希望朋友能照看貓狗。
後來的公開訊息顯示，這是北京市「掃黃打非」辦公室牽頭組織的一次聯合檢查。事實上，早在5個月21日，另一個網路小説平台起點中文網就已被約談。整改期間，起點中文網問題突出的「都市」頻道「異術超能」欄目、「女生網」頻道「否次元」欄目暫停更新七天，時間從5月21日15時至5月28日15時。隨後，掃黃打非的官方網站上，放出了消息，稱由於群眾舉報，北京市「掃黃打非」部門及相關單位對晉江文學城進行聯合檢查，經查，網站上《不知悔改的男人》、《妖孽養成日記》等作品涉嫌傳播淫穢色情內容。
接著，晉江文學城立即宣佈，即日起關閉古代純愛頻道下東方架空欄目，衍生純愛下東方幻想欄目（即可古代耽美東方架空和同人耽美東方架空），停止更新原創分站15天，展開自查自糾活動。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21