中國審查系統發展20多年，網路小說作者在紅線與讀者三觀的夾縫中跳舞

文：孟兔

1997年，一個名叫羅森的作者，在中國網路上開始連載《風姿物語》。這本當年風靡的玄幻小説，成為了許多人記憶中第一部造成影響力的網路小説。而到1998年痞子蔡的《第一次親密接觸》則代表著網路這一新的文學載體正式走入了生活和歷史舞台，開啓了一個嶄新的時代。

從1997年到2023年，這跨越了20多年中，言情、武俠、科幻、穿越、男頻（男生頻道）、後宮、玄幻、仙俠等，五花八門的小説種類層出不迭，優秀的作品也頻出佳作，此處不作贅述。2014年，華裔網民rwx與兩位朋友在美國搭建了網路文學翻譯站（武俠世界），把高質量網路文章翻譯成英文，這簡陋的網站在短短一年內吸引了數以百萬計的英文讀者。而在剛過去的2022年，網路文學知識產權改編電視劇，已經成為了網路文章發展的新趨勢。

熱度攀升這20多年，也是中國審查系統發展的20多年。大部分公共表達和作品，一條越來越完整的紅線在逐漸拉起，網路小説行業自不例外。對於在網路小説領域深耕20年的作家們來説，他們左閃右避的姿態，就是一部中國網路小説審查史；而在自上而下的審查之外，讀者價值觀日趨保守，對於角色情感經歷空白潔淨、不能做錯事的要求等，也在反映時代變化的同時重塑他們的寫作。

機器自動審核，讀者舉報作者

「有紅線不可怕，身在中國怎麼可能會沒有紅線？但是，網路文章的紅線説不清楚標準，很飄忽。有的時候當下沒事，但是一個月以後，莫名其妙就説你觸及紅線，要求刪改，甚至直接把文章刪了鎖了。」散歌（化名）是一位業餘網路寫手，她08年開始在晉江文學網連載，現在已經離開，轉戰其他平台。她這樣形容當下網路寫手的環境，「除非你是最頂流的寫手，大部分人，如果想在晉江、起點這種比較大的平台混下去，都像帶著鐐銬跳舞。上有紅線警告，下有讀者舉報，每一句話都要小心。」

擁有10多年網路文章寫作經驗的她，喟嘆這些年的變化：「以前是想寫什麼寫什麼，雖然頭頂有紅線，但除非真的嚴重『涉政』『涉黃』，對我們這些寫言情寫武俠的來説，也沒有很大影響。但是近年來越來越嚴格，就從色情角度來説，一開始只是關鍵詞會被封鎖掉，稍微避一避，或者穿插點符號還是影響不大的。」

關鍵詞的封鎖是由機器判定，有時候結果啼笑皆非。她舉了一個發生在自己身上的關鍵詞案例：在早期，晉江會把違禁關鍵詞自動修改為口口，於是散歌的文章中出現以下讓人費解的句子。

她寫道：「他時常同時與好幾位女性交往。」

讀者在文章中看到：「他時常同時與好幾位女口口往。」

散歌説：「總之封鎖的詞越來越多，也越來越怪。『手槍』，『殺人』，『子彈』，現在這些都不能直接寫，要用分割符號隔開。」

這些對於作者們而言，都已經是「無傷大雅」的小事，畢竟關鍵詞封鎖只需要編輯修改。

更多的限制則在於內容和題材。散歌這樣説：「早幾年晉江因為有作者涉黃，被請過幾次喝茶，甚至有一次大規模停站了。所以從封鎖關鍵詞，到不能描述親熱過程，現在已經逐步發展成脖子以下的身體部位都不能描寫。」

她曾經很喜歡的幾個作者，都因為這種原因，整本小説被刪除或者鎖定。她自己在超過10年前完結的小説，也在2019的整改中，被完全鎖住，無法閲讀。這件事讓散歌啼笑皆非，並且覺得不可接受。

我真的是一個非常非常清水（指沒有色情描寫）的作者，最多最多也就寫到男女主角親吻擁抱！如果按照分級尺度來説，蠟筆小新都比我尺度大。

晉江給出的警告。｜Photo Credit: 歪腦／受訪者提供

另一位晉江作者則提供了一則警告截圖，她的作品中被認定是有需要修改的地方，進行了鎖章。但是這個「作品」甚至不是小説，而是她用來存放插圖和封面的素材庫而已。

晉江給出的警告。｜Photo Credit: 歪腦／受訪者提供

散歌表示，更嚴苛的審查發生在2019年晉江「被請喝茶」後。機構甚至引入了讀者審核員，讓讀者去舉報作者。

「這也是當時很多人不願意寫下去的原因，覺得寫個小説都如履薄冰，感覺隨時都要被舉報，彷彿活在文革。」

到今日，晉江這種舉報制度依然存在，她雖然不再是晉江的作者，但還是習慣在晉江閲讀小説，時常能看到作者抱怨自己被舉報鎖文，需要去找人工審核才能解鎖。

這種做法，也造成了行業的惡意競爭。在晉江文學連載的小説，讀者的流量很大程度依賴於榜單，有同行會故意去舉報排名相近的作者文章。作者的章節被鎖，會影響作品上榜和曝光。

2019年，晉江網路文章大地震

散歌在回憶中將2019年的事件稱為一次「網路文章大地震」。

2019年5個月23日，晉江文學站站長「冰心」發佈了一條微博，聲稱被其公司緊急召回，可能會發生一些更可怕的事情。如果沒有及時報平安，希望朋友能照看貓狗。

晉江文学站站長「冰心」發布的一條微博。｜Photo Credit: 歪腦／受訪者提供

後來的公開訊息顯示，這是北京市「掃黃打非」辦公室牽頭組織的一次聯合檢查。事實上，早在5個月21日，另一個網路小説平台起點中文網就已被約談。整改期間，起點中文網問題突出的「都市」頻道「異術超能」欄目、「女生網」頻道「否次元」欄目暫停更新七天，時間從5月21日15時至5月28日15時。隨後，掃黃打非的官方網站上，放出了消息，稱由於群眾舉報，北京市「掃黃打非」部門及相關單位對晉江文學城進行聯合檢查，經查，網站上《不知悔改的男人》、《妖孽養成日記》等作品涉嫌傳播淫穢色情內容。

北京市「掃黃打非」部門及相關单位對晉江文學城進行聯合檢查。｜Photo Credit: 歪腦／受訪者提供

接著，晉江文學城立即宣佈，即日起關閉古代純愛頻道下東方架空欄目，衍生純愛下東方幻想欄目（即可古代耽美東方架空和同人耽美東方架空），停止更新原創分站15天，展開自查自糾活動。