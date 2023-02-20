2023英國奧斯卡BAFTA得獎名單：《西線無戰事》拿下7項大獎破紀錄，凱特布蘭琪擊退楊紫瓊奪影后

俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第76屆完整電影類得獎名單，德國反戰電影《西線無戰事》拿下7項大獎成為最大贏家，寫下「非英語電影」在英國奧斯卡獲獎最多的紀錄，打破1988年，由義大利名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導的《新天堂樂園》所保持的5項大獎紀錄。

Photo Credit: GettyImages 《西線無戰事》稱霸本屆英國奧斯卡

《西線無戰事》改編自德國作家埃里希瑪利亞雷馬克（Erich Maria Remarque）於1929年出版的同名小說，主角聚焦於一名17歲的年輕人參加第一次世界大戰，在西部戰線的壕溝戰看見戰爭的冰冷與殘酷，並勾勒出國族之間複雜的政治肌理，是一部反戰電影。

至於《西線無戰事》在英國奧斯卡的提名階段，就已獲得14項大獎提名成為入圍大贏家，而頒獎典禮當晚，則不負重望，囊括最佳影片、導演、非英語電影、改編劇本、攝影、音效、原創配樂等7項大獎，傲視本屆英國奧斯卡。

《西線無戰事》的製片 Malte Grunert獲獎時表示，「關於一部德語發音的電影，我們非常感激能獲得這麼多提名，最後能夠獲獎這真是不可思議，這個故事講述了一代人『被右翼宣傳毒害，認為戰爭是一場冒險』，對今天以及本書寫作或設定的時間都如此。」

而Malte Grunert接著也感謝了片中的年輕主演Felix Kammerer，表示這是Felix Kammerer首度演出電影，如果沒有他的精湛演出， 《西線無戰事》不會獲得任何一項獎項的提名。 Malte Grunert當然也感謝了本片的製作方Netflix，表達Netflix從製作初期的大力幫忙，沒有Netflix這部片子也不可能能夠實現。

最後，Malte Grunert感謝了 英國影藝學院的會員，在這麼多令人不可思議的電影人之中，將最佳影片選擇了《西線無戰事》，這是莫大的榮耀，也讓我非常驕傲。

《西線無戰事》在英國奧斯卡的大獲全勝，或許也反映出英國奧斯卡的反戰觀點，呼應俄烏戰爭滿週年之際，此片的獲獎或許更能強烈傳遞政治觀點。至於《西線無戰事》在歐陸的另一端，眾所矚目的北美奧斯卡也獲得9項大獎提名，與以愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》並列，僅次於《媽的多重宇宙》的11項大獎提名。

而從目前的戰況來看，《西線無戰事》基本已經將奧斯卡的最佳國際電影收入口袋之中，不過，最佳影片、最佳導演乃至於其他獎項，由於北美的觀點仍舊與英國偏好仍有所差異，而且《西線無戰事》並未獲得如美國製片工會、導演工會、演員公會等具指標性意義的獎項提名，也因此，要能與目前獎季大熱門《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》、《法貝爾曼》競逐仍舊有些難度。

除了《西線無戰事》的勝利之外，本屆英國奧斯卡的另一贏家，是由《殺手沒有假期》、《意外》名導馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》，本片 獲得了最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，這一戰的勝利，也讓 馬丁麥多納於奧斯卡的最佳原創劇本獎更加穩定，基本上也是囊中物。

至於眾所矚目的男女主角，分別由《貓王艾維斯》奧斯丁巴特勒（Austin Butler）、《塔爾》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）獲得，年輕的奧斯丁巴特勒也向貓王家族致敬，「 我非常感謝你們，你們 的愛，讓我看到了真正的貓王。 我希望能讓你們感到驕傲。」至於在後台時， 奧斯丁巴特勒也談到了「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）上個月的離世，「 這是一個難以想像的悲慘時刻， 悲傷是一個漫長的過程。」

至於演技早已備受各界肯定的 凱特布蘭琪，本次的獲獎迎來了個人演藝生涯的第4座英國電影學院獎，成為影史第二多，以目前的戰況來看，凱特布蘭琪正在挑戰個人的第二座奧斯卡影后，目前看起來也有一定的支持度，另一最大的競爭對手，是《媽的多重宇宙》的楊紫瓊，兩人在奧斯卡的勝負為何，等待美國演員工會獎公佈賽果時，會更加明朗。

最後，雖然本屆北美獎季大熱門《媽的多重宇宙》在英國奧斯卡慘遭滑鐵盧，僅獲得一項剪輯獎，但仍無損目前本片在奧斯卡領跑的聲勢，以目前各大預測來看，《媽的多重宇宙》獲得最佳影片、導演等大獎的可能性仍舊相對較高，不過，最終仍要看接下來揭曉的美國製片工會、演員工會的賽果，才能對於奧斯卡相對清楚。

而可以預期的是，當《西線無戰事》在英國奧斯卡的大獲全勝，儼然讓今年的奧斯卡戰果更加撲朔迷離，恐怕是近年之最。

2023英國影藝學院獎電影類得獎名單（黑體為得獎者）

最佳影片

《西線無戰事》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王艾維斯》

《媽的多重宇宙》

《塔爾》

最佳英國電影

《日麗》

《伊尼舍林的女妖》

《Brian and Charles》

《光影帝國》

《Good Luck to You, Leo Grande》

《倫敦生之慾》

《瑪蒂達：音樂劇》

《看你往哪跑》

《泳出新生》

《禁食疑案》

由英國導演、編劇或製作人所帶來的最佳首部電影

夏洛特威爾斯（Charlotte Wells），《日麗》

喬治歐克利（Georgia Oakley）、海莉娜賽芙（Hélène Sifre），《Blue Jean》

瑪麗蓮登（Marie Lidén ），《Electric Malady》

凱蒂布蘭登（Katy Brand），《Good Luck to You, Leo Grande》

艾蓮娜桑切斯貝洛（Elena Sánchez Bellot）、瑪麗亞坎沃席（Maia Kenworthy），《Rebellion》

最佳非英語電影

《西線無戰事》

《1985阿根廷》

《束縛》

《分手的決心》

《夏日悄悄話》

最佳紀錄電影

《在牠們的凝視之間》

《所有的美麗與血淚》

《火山摯戀》

《月光白日夢》

《納瓦尼事件簿》

最佳動畫電影

《吉勒摩・戴托羅之皮諾丘》

《迷你網紅實貝秀》

《鞋貓劍客2》

《青春養成記》

最佳導演

艾德華博格（Edward Berger），《西線無戰事》

馬丁麥多納（Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》

朴贊郁，《分手的決心》

關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），《媽的多重宇宙》

陶德菲爾德（Todd Field），《塔爾》

吉娜普林斯拜斯伍德（Gina Prince-Bythewood），《女王》

最佳原著劇本

馬丁麥多納，《伊尼舍林的女妖》

關家永、丹尼爾施奈特，《媽的多重宇宙》

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法爾貝曼》

陶德菲爾德，《塔爾》

魯本奧斯特倫德（Ruben Östlund），《瘋狂富作用》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《倫敦生之慾》

《夏日悄悄話》

《她有話要說》

《我的鯨魚老爸》

最佳女主角

凱特布蘭琪（Cate Blanchett），《塔爾》

薇拉戴維斯（Viola Davis），《女王》

丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》

安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》

艾瑪湯普森（Emma Thompson），《Good Luck to You, Leo Grande》

楊紫瓊，《媽的多重宇宙》

最佳男主角

奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》

柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》

布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》

達洛麥克柯麥克（Daryl McCormack），《Good Luck to You, Leo Grande》

比爾奈伊（Bill Nighy），《倫敦生之慾》

保羅麥斯卡（Paul Mescal），《日麗》

最佳女配角

安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》

周洪，《我的鯨魚老爸》

凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》

潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》

多莉德利昂（Dolly de Leon），《瘋狂富作用》

凱莉穆利根（Carey Mulligan），《她有話要說》

最佳男配角

布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》

巴瑞柯根（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》

關繼威，《媽的多重宇宙》

艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），《死亡天使》

亞伯拉漢舒賀（Albrecht Schuch），《西線無戰事》

麥可沃德（Micheal Ward），《光影帝國》

最佳原創配樂

《西線無戰事》

《巴比倫》

《伊尼舍林的女妖》

《媽的多重宇宙》

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳選角指導

《日麗》

《西線無戰事》

《貓王艾維斯》

《媽的多重宇宙》

《瘋狂富作用》

最佳攝影

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《貓王艾維斯》

《光影帝國》

《捍衛戰士：獨行俠》

最佳剪輯

《西線無戰事》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王艾維斯》

《媽的多重宇宙》

《捍衛戰士：獨行俠》

最佳美術設計

《西線無戰事》

《巴比倫》

《蝙蝠俠》

《貓王艾維斯》

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳服裝設計

《西線無戰事》

《阿姆斯特丹》

《巴比倫》

《貓王艾維斯》

《哈里斯夫人去巴黎》

最佳妝髮

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《貓王艾維斯》

《瑪蒂達：音樂劇》

《我的鯨魚老爸》

最佳音效

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《貓王艾維斯》

《塔爾》

《捍衛戰士：獨行俠》

最佳視覺特效

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《蝙蝠俠》

《媽的多重宇宙》

《捍衛戰士：獨行俠》

最佳英國短片

《The Ballad Of Olive Morris》

《Bazigaga》

《Bus Girl》

《A Drifting Up》

《An Irish Goodbye》

最佳英國動畫短片