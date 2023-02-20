2023/02/20,
影劇

2023英國奧斯卡BAFTA得獎名單：《西線無戰事》拿下7項大獎破紀錄，凱特布蘭琪擊退楊紫瓊奪影后

2023英國奧斯卡BAFTA得獎名單：《西線無戰事》拿下7項大獎破紀錄，凱特布蘭琪擊退楊紫瓊奪影后
凱特布蘭琪｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年英國奧斯卡揭曉得獎名單，其中德國反戰電影《西線無戰事》獲得7項大獎打破紀錄，而此片的大獲全勝，或許也反映出英國奧斯卡的反戰觀點，呼應俄烏戰爭滿週年之際，此片的獲獎或許更能強烈傳遞政治觀點。此外，眾所矚目的影帝影后，分別由《貓王艾維斯》奧斯丁巴特勒、《塔爾》凱特布蘭琪獲得，而凱特布蘭琪也正順利前往拿下第二座奧斯卡影后的路上，最大的勁敵則是《媽的多重宇宙》楊紫瓊。

俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第76屆完整電影類得獎名單，德國反戰電影《西線無戰事》拿下7項大獎成為最大贏家，寫下「非英語電影」在英國奧斯卡獲獎最多的紀錄，打破1988年，由義大利名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導的《新天堂樂園》所保持的5項大獎紀錄。

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Photo Credit: GettyImages
《西線無戰事》稱霸本屆英國奧斯卡

《西線無戰事》改編自德國作家埃里希瑪利亞雷馬克（Erich Maria Remarque）於1929年出版的同名小說，主角聚焦於一名17歲的年輕人參加第一次世界大戰，在西部戰線的壕溝戰看見戰爭的冰冷與殘酷，並勾勒出國族之間複雜的政治肌理，是一部反戰電影。

至於《西線無戰事》在英國奧斯卡的提名階段，就已獲得14項大獎提名成為入圍大贏家，而頒獎典禮當晚，則不負重望，囊括最佳影片、導演、非英語電影、改編劇本、攝影、音效、原創配樂等7項大獎，傲視本屆英國奧斯卡。

《西線無戰事》的製片Malte Grunert獲獎時表示，「關於一部德語發音的電影，我們非常感激能獲得這麼多提名，最後能夠獲獎這真是不可思議，這個故事講述了一代人『被右翼宣傳毒害，認為戰爭是一場冒險』，對今天以及本書寫作或設定的時間都如此。」

而Malte Grunert接著也感謝了片中的年輕主演Felix Kammerer，表示這是Felix Kammerer首度演出電影，如果沒有他的精湛演出，《西線無戰事》不會獲得任何一項獎項的提名。Malte Grunert當然也感謝了本片的製作方Netflix，表達Netflix從製作初期的大力幫忙，沒有Netflix這部片子也不可能能夠實現。

最後，Malte Grunert感謝了英國影藝學院的會員，在這麼多令人不可思議的電影人之中，將最佳影片選擇了《西線無戰事》，這是莫大的榮耀，也讓我非常驕傲。

《西線無戰事》在英國奧斯卡的大獲全勝，或許也反映出英國奧斯卡的反戰觀點，呼應俄烏戰爭滿週年之際，此片的獲獎或許更能強烈傳遞政治觀點。至於《西線無戰事》在歐陸的另一端，眾所矚目的北美奧斯卡也獲得9項大獎提名，與以愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》並列，僅次於《媽的多重宇宙》的11項大獎提名。

而從目前的戰況來看，《西線無戰事》基本已經將奧斯卡的最佳國際電影收入口袋之中，不過，最佳影片、最佳導演乃至於其他獎項，由於北美的觀點仍舊與英國偏好仍有所差異，而且《西線無戰事》並未獲得如美國製片工會、導演工會、演員公會等具指標性意義的獎項提名，也因此，要能與目前獎季大熱門《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》、《法貝爾曼》競逐仍舊有些難度。

除了《西線無戰事》的勝利之外，本屆英國奧斯卡的另一贏家，是由《殺手沒有假期》、《意外》名導馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》，本片獲得了最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，這一戰的勝利，也讓馬丁麥多納於奧斯卡的最佳原創劇本獎更加穩定，基本上也是囊中物。

至於眾所矚目的男女主角，分別由《貓王艾維斯》奧斯丁巴特勒（Austin Butler）、《塔爾》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）獲得，年輕的奧斯丁巴特勒也向貓王家族致敬，「我非常感謝你們，你們的愛，讓我看到了真正的貓王。我希望能讓你們感到驕傲。」至於在後台時，奧斯丁巴特勒也談到了「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）上個月的離世，「這是一個難以想像的悲慘時刻，悲傷是一個漫長的過程。」

至於演技早已備受各界肯定的凱特布蘭琪，本次的獲獎迎來了個人演藝生涯的第4座英國電影學院獎，成為影史第二多，以目前的戰況來看，凱特布蘭琪正在挑戰個人的第二座奧斯卡影后，目前看起來也有一定的支持度，另一最大的競爭對手，是《媽的多重宇宙》的楊紫瓊，兩人在奧斯卡的勝負為何，等待美國演員工會獎公佈賽果時，會更加明朗。

最後，雖然本屆北美獎季大熱門《媽的多重宇宙》在英國奧斯卡慘遭滑鐵盧，僅獲得一項剪輯獎，但仍無損目前本片在奧斯卡領跑的聲勢，以目前各大預測來看，《媽的多重宇宙》獲得最佳影片、導演等大獎的可能性仍舊相對較高，不過，最終仍要看接下來揭曉的美國製片工會、演員工會的賽果，才能對於奧斯卡相對清楚。

而可以預期的是，當《西線無戰事》在英國奧斯卡的大獲全勝，儼然讓今年的奧斯卡戰果更加撲朔迷離，恐怕是近年之最。

2023英國影藝學院獎電影類得獎名單（黑體為得獎者）

最佳影片

  • 《西線無戰事》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《塔爾》

最佳英國電影

  • 《日麗》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《Brian and Charles》
  • 《光影帝國》
  • 《Good Luck to You, Leo Grande》
  • 《倫敦生之慾》
  • 《瑪蒂達：音樂劇》
  • 《看你往哪跑》
  • 《泳出新生》
  • 《禁食疑案》

由英國導演、編劇或製作人所帶來的最佳首部電影

  • 夏洛特威爾斯（Charlotte Wells），《日麗》
  • 喬治歐克利（Georgia Oakley）、海莉娜賽芙（Hélène Sifre），《Blue Jean》
  • 瑪麗蓮登（Marie Lidén ），《Electric Malady》
  • 凱蒂布蘭登（Katy Brand），《Good Luck to You, Leo Grande》
  • 艾蓮娜桑切斯貝洛（Elena Sánchez Bellot）、瑪麗亞坎沃席（Maia Kenworthy），《Rebellion》

最佳非英語電影

  • 《西線無戰事》
  • 《1985阿根廷》
  • 《束縛》
  • 《分手的決心》
  • 《夏日悄悄話》

最佳紀錄電影

  • 《在牠們的凝視之間》
  • 《所有的美麗與血淚》
  • 《火山摯戀》
  • 《月光白日夢》
  • 《納瓦尼事件簿》

最佳動畫電影

  • 《吉勒摩・戴托羅之皮諾丘》
  • 《迷你網紅實貝秀》
  • 《鞋貓劍客2》
  • 《青春養成記》

最佳導演

  • 艾德華博格（Edward Berger），《西線無戰事》
  • 馬丁麥多納（Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》
  • 朴贊郁，《分手的決心》
  • 關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），《媽的多重宇宙》
  • 陶德菲爾德（Todd Field），《塔爾》
  • 吉娜普林斯拜斯伍德（Gina Prince-Bythewood），《女王》

最佳原著劇本

  • 馬丁麥多納，《伊尼舍林的女妖》
  • 關家永、丹尼爾施奈特，《媽的多重宇宙》
  • 史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法爾貝曼》
  • 陶德菲爾德，《塔爾》
  • 魯本奧斯特倫德（Ruben Östlund），《瘋狂富作用》

最佳改編劇本

  • 《西線無戰事》
  • 《倫敦生之慾》
  • 《夏日悄悄話》
  • 《她有話要說》
  • 《我的鯨魚老爸》

最佳女主角

  • 凱特布蘭琪（Cate Blanchett），《塔爾》
  • 薇拉戴維斯（Viola Davis），《女王》
  • 丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》
  • 安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》
  • 艾瑪湯普森（Emma Thompson），《Good Luck to You, Leo Grande》
  • 楊紫瓊，《媽的多重宇宙》

最佳男主角

  • 奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》
  • 柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
  • 布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》
  • 達洛麥克柯麥克（Daryl McCormack），《Good Luck to You, Leo Grande》
  • 比爾奈伊（Bill Nighy），《倫敦生之慾》
  • 保羅麥斯卡（Paul Mescal），《日麗》

最佳女配角

  • 安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》
  • 周洪，《我的鯨魚老爸》
  • 凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》
  • 潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》
  • 多莉德利昂（Dolly de Leon），《瘋狂富作用》
  • 凱莉穆利根（Carey Mulligan），《她有話要說》

最佳男配角

  • 布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
  • 巴瑞柯根（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》
  • 關繼威，《媽的多重宇宙》
  • 艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），《死亡天使》
  • 亞伯拉漢舒賀（Albrecht Schuch），《西線無戰事》
  • 麥可沃德（Micheal Ward），《光影帝國》

最佳原創配樂

  • 《西線無戰事》
  • 《巴比倫》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳選角指導

  • 《日麗》
  • 《西線無戰事》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《瘋狂富作用》

最佳攝影

  • 《西線無戰事》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《光影帝國》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》

最佳剪輯

  • 《西線無戰事》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》

最佳美術設計

  • 《西線無戰事》
  • 《巴比倫》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳服裝設計

  • 《西線無戰事》
  • 《阿姆斯特丹》
  • 《巴比倫》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《哈里斯夫人去巴黎》

最佳妝髮

  • 《西線無戰事》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《瑪蒂達：音樂劇》
  • 《我的鯨魚老爸》

最佳音效

  • 《西線無戰事》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《塔爾》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》

最佳視覺特效

  • 《西線無戰事》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》

最佳英國短片

  • 《The Ballad Of Olive Morris》
  • 《Bazigaga》
  • 《Bus Girl》
  • 《A Drifting Up》
  • 《An Irish Goodbye》

最佳英國動畫短片

  • 《The Boy, The Mole, The Fox And The Horse
  • 《Middle Watch》
  • 《Your Mountain Is Waiting》

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