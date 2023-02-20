2023英國奧斯卡BAFTA得獎名單：《西線無戰事》拿下7項大獎破紀錄，凱特布蘭琪擊退楊紫瓊奪影后
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今年英國奧斯卡揭曉得獎名單，其中德國反戰電影《西線無戰事》獲得7項大獎打破紀錄，而此片的大獲全勝，或許也反映出英國奧斯卡的反戰觀點，呼應俄烏戰爭滿週年之際，此片的獲獎或許更能強烈傳遞政治觀點。此外，眾所矚目的影帝影后，分別由《貓王艾維斯》奧斯丁巴特勒、《塔爾》凱特布蘭琪獲得，而凱特布蘭琪也正順利前往拿下第二座奧斯卡影后的路上，最大的勁敵則是《媽的多重宇宙》楊紫瓊。
俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第76屆完整電影類得獎名單，德國反戰電影《西線無戰事》拿下7項大獎成為最大贏家，寫下「非英語電影」在英國奧斯卡獲獎最多的紀錄，打破1988年，由義大利名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導的《新天堂樂園》所保持的5項大獎紀錄。
《西線無戰事》改編自德國作家埃里希瑪利亞雷馬克（Erich Maria Remarque）於1929年出版的同名小說，主角聚焦於一名17歲的年輕人參加第一次世界大戰，在西部戰線的壕溝戰看見戰爭的冰冷與殘酷，並勾勒出國族之間複雜的政治肌理，是一部反戰電影。
至於《西線無戰事》在英國奧斯卡的提名階段，就已獲得14項大獎提名成為入圍大贏家，而頒獎典禮當晚，則不負重望，囊括最佳影片、導演、非英語電影、改編劇本、攝影、音效、原創配樂等7項大獎，傲視本屆英國奧斯卡。
《西線無戰事》的製片Malte Grunert獲獎時表示，「關於一部德語發音的電影，我們非常感激能獲得這麼多提名，最後能夠獲獎這真是不可思議，這個故事講述了一代人『被右翼宣傳毒害，認為戰爭是一場冒險』，對今天以及本書寫作或設定的時間都如此。」
而Malte Grunert接著也感謝了片中的年輕主演Felix Kammerer，表示這是Felix Kammerer首度演出電影，如果沒有他的精湛演出，《西線無戰事》不會獲得任何一項獎項的提名。Malte Grunert當然也感謝了本片的製作方Netflix，表達Netflix從製作初期的大力幫忙，沒有Netflix這部片子也不可能能夠實現。
最後，Malte Grunert感謝了英國影藝學院的會員，在這麼多令人不可思議的電影人之中，將最佳影片選擇了《西線無戰事》，這是莫大的榮耀，也讓我非常驕傲。
《西線無戰事》在英國奧斯卡的大獲全勝，或許也反映出英國奧斯卡的反戰觀點，呼應俄烏戰爭滿週年之際，此片的獲獎或許更能強烈傳遞政治觀點。至於《西線無戰事》在歐陸的另一端，眾所矚目的北美奧斯卡也獲得9項大獎提名，與以愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》並列，僅次於《媽的多重宇宙》的11項大獎提名。
而從目前的戰況來看，《西線無戰事》基本已經將奧斯卡的最佳國際電影收入口袋之中，不過，最佳影片、最佳導演乃至於其他獎項，由於北美的觀點仍舊與英國偏好仍有所差異，而且《西線無戰事》並未獲得如美國製片工會、導演工會、演員公會等具指標性意義的獎項提名，也因此，要能與目前獎季大熱門《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》、《法貝爾曼》競逐仍舊有些難度。
除了《西線無戰事》的勝利之外，本屆英國奧斯卡的另一贏家，是由《殺手沒有假期》、《意外》名導馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》，本片獲得了最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，這一戰的勝利，也讓馬丁麥多納於奧斯卡的最佳原創劇本獎更加穩定，基本上也是囊中物。
至於眾所矚目的男女主角，分別由《貓王艾維斯》奧斯丁巴特勒（Austin Butler）、《塔爾》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）獲得，年輕的奧斯丁巴特勒也向貓王家族致敬，「我非常感謝你們，你們的愛，讓我看到了真正的貓王。我希望能讓你們感到驕傲。」至於在後台時，奧斯丁巴特勒也談到了「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）上個月的離世，「這是一個難以想像的悲慘時刻，悲傷是一個漫長的過程。」
至於演技早已備受各界肯定的凱特布蘭琪，本次的獲獎迎來了個人演藝生涯的第4座英國電影學院獎，成為影史第二多，以目前的戰況來看，凱特布蘭琪正在挑戰個人的第二座奧斯卡影后，目前看起來也有一定的支持度，另一最大的競爭對手，是《媽的多重宇宙》的楊紫瓊，兩人在奧斯卡的勝負為何，等待美國演員工會獎公佈賽果時，會更加明朗。
最後，雖然本屆北美獎季大熱門《媽的多重宇宙》在英國奧斯卡慘遭滑鐵盧，僅獲得一項剪輯獎，但仍無損目前本片在奧斯卡領跑的聲勢，以目前各大預測來看，《媽的多重宇宙》獲得最佳影片、導演等大獎的可能性仍舊相對較高，不過，最終仍要看接下來揭曉的美國製片工會、演員工會的賽果，才能對於奧斯卡相對清楚。
而可以預期的是，當《西線無戰事》在英國奧斯卡的大獲全勝，儼然讓今年的奧斯卡戰果更加撲朔迷離，恐怕是近年之最。
2023英國影藝學院獎電影類得獎名單（黑體為得獎者）
最佳影片
- 《西線無戰事》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王艾維斯》
- 《媽的多重宇宙》
- 《塔爾》
最佳英國電影
- 《日麗》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《Brian and Charles》
- 《光影帝國》
- 《Good Luck to You, Leo Grande》
- 《倫敦生之慾》
- 《瑪蒂達：音樂劇》
- 《看你往哪跑》
- 《泳出新生》
- 《禁食疑案》
由英國導演、編劇或製作人所帶來的最佳首部電影
- 夏洛特威爾斯（Charlotte Wells），《日麗》
- 喬治歐克利（Georgia Oakley）、海莉娜賽芙（Hélène Sifre），《Blue Jean》
- 瑪麗蓮登（Marie Lidén ），《Electric Malady》
- 凱蒂布蘭登（Katy Brand），《Good Luck to You, Leo Grande》
- 艾蓮娜桑切斯貝洛（Elena Sánchez Bellot）、瑪麗亞坎沃席（Maia Kenworthy），《Rebellion》
最佳非英語電影
- 《西線無戰事》
- 《1985阿根廷》
- 《束縛》
- 《分手的決心》
- 《夏日悄悄話》
最佳紀錄電影
- 《在牠們的凝視之間》
- 《所有的美麗與血淚》
- 《火山摯戀》
- 《月光白日夢》
- 《納瓦尼事件簿》
最佳動畫電影
- 《吉勒摩・戴托羅之皮諾丘》
- 《迷你網紅實貝秀》
- 《鞋貓劍客2》
- 《青春養成記》
最佳導演
- 艾德華博格（Edward Berger），《西線無戰事》
- 馬丁麥多納（Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》
- 朴贊郁，《分手的決心》
- 關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），《媽的多重宇宙》
- 陶德菲爾德（Todd Field），《塔爾》
- 吉娜普林斯拜斯伍德（Gina Prince-Bythewood），《女王》
最佳原著劇本
- 馬丁麥多納，《伊尼舍林的女妖》
- 關家永、丹尼爾施奈特，《媽的多重宇宙》
- 史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法爾貝曼》
- 陶德菲爾德，《塔爾》
- 魯本奧斯特倫德（Ruben Östlund），《瘋狂富作用》
最佳改編劇本
- 《西線無戰事》
- 《倫敦生之慾》
- 《夏日悄悄話》
- 《她有話要說》
- 《我的鯨魚老爸》
最佳女主角
- 凱特布蘭琪（Cate Blanchett），《塔爾》
- 薇拉戴維斯（Viola Davis），《女王》
- 丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》
- 安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》
- 艾瑪湯普森（Emma Thompson），《Good Luck to You, Leo Grande》
- 楊紫瓊，《媽的多重宇宙》
最佳男主角
- 奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》
- 柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
- 布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》
- 達洛麥克柯麥克（Daryl McCormack），《Good Luck to You, Leo Grande》
- 比爾奈伊（Bill Nighy），《倫敦生之慾》
- 保羅麥斯卡（Paul Mescal），《日麗》
最佳女配角
- 安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》
- 周洪，《我的鯨魚老爸》
- 凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》
- 潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》
- 多莉德利昂（Dolly de Leon），《瘋狂富作用》
- 凱莉穆利根（Carey Mulligan），《她有話要說》
最佳男配角
- 布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
- 巴瑞柯根（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》
- 關繼威，《媽的多重宇宙》
- 艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），《死亡天使》
- 亞伯拉漢舒賀（Albrecht Schuch），《西線無戰事》
- 麥可沃德（Micheal Ward），《光影帝國》
最佳原創配樂
- 《西線無戰事》
- 《巴比倫》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《媽的多重宇宙》
- 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
最佳選角指導
- 《日麗》
- 《西線無戰事》
- 《貓王艾維斯》
- 《媽的多重宇宙》
- 《瘋狂富作用》
最佳攝影
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《貓王艾維斯》
- 《光影帝國》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
最佳剪輯
- 《西線無戰事》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王艾維斯》
- 《媽的多重宇宙》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
最佳美術設計
- 《西線無戰事》
- 《巴比倫》
- 《蝙蝠俠》
- 《貓王艾維斯》
- 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
最佳服裝設計
- 《西線無戰事》
- 《阿姆斯特丹》
- 《巴比倫》
- 《貓王艾維斯》
- 《哈里斯夫人去巴黎》
最佳妝髮
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《貓王艾維斯》
- 《瑪蒂達：音樂劇》
- 《我的鯨魚老爸》
最佳音效
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《貓王艾維斯》
- 《塔爾》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
最佳視覺特效
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《蝙蝠俠》
- 《媽的多重宇宙》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
最佳英國短片
- 《The Ballad Of Olive Morris》
- 《Bazigaga》
- 《Bus Girl》
- 《A Drifting Up》
- 《An Irish Goodbye》
最佳英國動畫短片
- 《The Boy, The Mole, The Fox And The Horse》
- 《Middle Watch》
- 《Your Mountain Is Waiting》
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。