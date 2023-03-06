【小笠原欣幸觀點】2024總統大選關鍵因素：懷疑美國棄台、對美不信任的「疑美論」蔓延背景
我們想讓你知道的是
一年來，因俄羅斯入侵烏克蘭而震驚的國際社會，將事態延伸聯想至台灣海峽，並開始密切關注周邊動向。然而，目前為止特別仰賴美國來保障其安全的台灣，卻對美國的看法發生了微妙的變化。「即便真的發生戰爭了，終後還是會被遺棄」的懷疑開始產生。這樣的觀點在「親美」的台灣突然受到注目的背景是什麼呢？
文：小笠原欣幸（東京外國語大學大學院綜合國際學研究院教授）
譯：張進逸
台灣所謂的「疑美論」，也就是對美國的意圖及行為抱持懷疑態度的議論正逐漸擴散。雖然「疑美論」的內容因人而異，但共通的特徵是「依靠美國的話，台灣不會有好下場」。有的說法是「即使依靠美國，美國也不會有所行動，最後被美國所拋棄」，也有論調是說「要是都照美國的意思去做，就只是被拿來當作牽制中國的棋子，最後台灣還是得面對戰爭」。
「疑美論」與中國批判美國的邏輯是一致的。台灣一般是泛藍的政治家、名嘴、學者們所主張。「疑美論」本身並沒有更新的論述，從以前開始就已有之。不過由於台灣社會的主流民意是「親美」，所以過去並未廣為流行，但從去年底開始，台灣的媒體及網路討論「疑美論」的頻率顯然有所提升。
「疑美論」滲透的程度
「疑美論」究竟滲透程度為何，我們可以來看一下民調數據。台灣民意基金會在1月的調查當中有很直白的詢問。
有人說：「近來美國對台空前友好，提供各種軍事或非軍事援助，這早晚會將台灣推向戰爭。」請問您同不同意這種說法？
結果如下：
- 「非常同意」18.4%、
- 「還算同意」19.7%、
- 「不太同意」33.1%、
- 「一點也不同意」20.3%
- 「沒意見」8.5%
統整後呈現「同意」38.1%、「不同意」53.4%的結果（如下圖）。
雖然「不同意」的比例的確超過半數，但是38%仍然是很高的比例，可看出「疑美論」的滲透程度並不低。
同一份調查中，對於「美國最近（12/24）通過『國防授權法案』，其中包括2023到2027年5年送給台灣100億美元軍事援助。請問您歡不歡迎美國這項政策？」的詢問，「歡迎」為59.1%，「不歡迎」為28.4%。雖然多數民眾對於美國對台軍事援助表達歡迎，但還是可看出內心深處仍抱持著隱約不安。
接著我們來看看TVBS在2月9日所發表的民調結果，這也與「疑美論」直接相關。
請問您會不會擔心台灣成為美國用來和中國角力戰的棋子？
的問題中，調查結果如下：
- 「擔心」44%
- 「不擔心」42%
- 「沒意見」14%
雖然「是否擔心台灣成為美國的棋子」的結果不相上下，但是「擔心」，也就是「疑美」的陣營稍稍領先（如下圖）。
而這項TVBS民調也有詢問到「如果美國新任眾議院議長麥卡錫訪問台灣，請問您歡不歡迎麥卡錫訪問台灣？」
回答結果為「歡迎」56%、「不歡迎」23%、「沒意見」20%。雖然台灣民眾大致歡迎麥卡錫議長訪台，但確實內心深處有所糾結，這與去年8月裴洛西議長訪台的氣氛可能有所變化。
從以上台灣民意基金會與TVBS的民調當中，可以看出「疑美論」確實已經逐漸擴散，接著我們來看形成這現象的因素為何。
「疑美論」擴散的因素
這可視為是複數原因交互作用的結果。
- 對於過去相對較不擔憂的中國武力犯台可能性，比起過去有所升高。
- 美國對台軍售及援台措施，比起過去積極不少，但也因此引發美國不打算出兵，僅打算支援武器讓台灣獨力作戰的疑慮。
- 烏克蘭戰爭陷入長期化，對於現實的戰爭悲慘處境更能深刻體感。
1、2、3是有所連動的。
當台灣的軍隊與政府經常戒備中國的武力犯台可能性時，台灣民意的多數派會認為「中國沒有能力武力犯台」，在這樣的平衡下，台灣社會因而保持著冷靜態度。然而台灣雖然態度冷靜，但當日美歐開始接連出現示警、煽動言論時，也微妙地影響了台灣的民意走向。
做為台灣安全後盾的是美國的軍事力量，當美國對於台灣的安全比起過去更為積極重視時，台灣應會對此感到歡迎，猶如一粒定心丸。
然而此時烏克蘭的情勢卻造成了影響。美國雖然提供了烏克蘭大量的武器，但卻未出動美軍，這看在專家眼裡雖然完全可以理解，但一般民眾卻不會去深入考慮國際政治的情勢，而會聯想到當台灣出現危機時，美國也只會提供武器，但並不會出兵援助的疑慮，這樣的想法在烏克蘭戰爭後變得更為容易擴散。
此外雖然烏克蘭讓擁有強大軍事力量的俄羅斯吃盡苦頭，但對於台灣的影響也隨著時間經過而開始有所轉變。當時烏克蘭的抵抗被視為英雄之舉，許多台灣人獲得了「我們也做得到」的勇氣。
不過從去年底開始國際媒體接連報導「俄國侵略即將屆滿1年」的專題，台灣也很快的轉傳相關新聞，裡面所呈現的影像是由於停電導致的不見光明，與酷寒中造成許多人死傷的現實情景。
國際媒體雖然傳達了對俄羅斯暴行譴責，但對於台灣人而言「萬一台灣也陷入戰火就慘了」的廣泛擔憂也屬正常反應。這與中國所發動的「和中國為敵不會有好下場」的情報戰剛好暗合。
中國所宣傳的敘事是「美國不打算流自己的血，讓烏克蘭去充當打擊俄羅斯的馬前卒」、「台灣依靠美國的結果是最後被拋棄不顧，這樣下去好嗎？」，這是利用了美國當台海爆發衝突時，並未明確表態是否派遣美軍援台的「戰略模糊」矛盾之處。
此外，美國去年批准對台軍售武器包含了「火山布雷系統」（阻止上岸的中國軍隊推進，有其軍事上合理性），但卻造成了一些人「難道要在自家街道上埋設地雷嗎」的恐慌，成為了強化「疑美論」的素材。
再加上美國的有識之士與專家們發表的許多見解，也產生了不良的影響。在美國往往透過公開透明的大量辯論，逐步形成國家的戰略方向，但對台政策的許多不同見解（例如輕視台灣的戰略地位或極端的悲觀論調），都會造成台灣的紛擾波動，而被中國拿來作為認知作戰之用。
如果要再說的更深入一點的話，去年的地方選舉中，蔡政府與民進黨提出不上不下的「抗中保台」論述，當時不成熟的說明造成信任感的損傷也有所影響。對於內政的信任度下降，也同時會影響到對美對中政策的信任度。這在馬英九政府時期也同樣如此。
對於總統大選的影響
決定台灣總統選舉勝敗的焦點可簡化為（1）台灣的定位（2）對中與對美的關係這兩點上。而2024年的選舉中，（2）的比重會比過去更為重要。
「疑美論」雖然也勢必會成為重要的焦點，但隨著選戰的變化也有可能成為決定勝敗的關鍵議題。簡言之，若是「疑美論」更加深入人心，國民黨的勝選機率會提高，而如果「疑美論」能被有效控制的話，則對民進黨有利。
Tags：
生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中
我們想讓你知道的是
近年AI技術不斷突破，誰可以更快掌握這股趨勢，即可掌握企業營運先機。AWS作為企業客戶信賴雲端服務供應商，即將於3月16日舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，展示各行各業的AI／ML業務解決方案。
隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！
生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像
眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。
深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本
AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。
在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。
AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。
除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。
AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊
● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM
● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）
● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。
● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent
● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。
※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。