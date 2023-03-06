【小笠原欣幸觀點】2024總統大選關鍵因素：懷疑美國棄台、對美不信任的「疑美論」蔓延背景

文：小笠原欣幸（東京外國語大學大學院綜合國際學研究院教授）

譯：張進逸

台灣所謂的「疑美論」，也就是對美國的意圖及行為抱持懷疑態度的議論正逐漸擴散。雖然「疑美論」的內容因人而異，但共通的特徵是「依靠美國的話，台灣不會有好下場」。有的說法是「即使依靠美國，美國也不會有所行動，最後被美國所拋棄」，也有論調是說「要是都照美國的意思去做，就只是被拿來當作牽制中國的棋子，最後台灣還是得面對戰爭」。

「疑美論」與中國批判美國的邏輯是一致的。台灣一般是泛藍的政治家、名嘴、學者們所主張。「疑美論」本身並沒有更新的論述，從以前開始就已有之。不過由於台灣社會的主流民意是「親美」，所以過去並未廣為流行，但從去年底開始，台灣的媒體及網路討論「疑美論」的頻率顯然有所提升。

「疑美論」滲透的程度

「疑美論」究竟滲透程度為何，我們可以來看一下民調數據。台灣民意基金會在1月的調查當中有很直白的詢問。

有人說：「近來美國對台空前友好，提供各種軍事或非軍事援助，這早晚會將台灣推向戰爭。」請問您同不同意這種說法？

結果如下：

「非常同意」18.4%、

「還算同意」19.7%、

「不太同意」33.1%、

「一點也不同意」20.3%

「沒意見」8.5%

統整後呈現「同意」38.1%、「不同意」53.4%的結果（如下圖）。

資料來源：台灣民意基金會2023年1月民意調查

雖然「不同意」的比例的確超過半數，但是38%仍然是很高的比例，可看出「疑美論」的滲透程度並不低。

同一份調查中，對於「美國最近（12/24）通過『國防授權法案』，其中包括2023到2027年5年送給台灣100億美元軍事援助。請問您歡不歡迎美國這項政策？」的詢問，「歡迎」為59.1%，「不歡迎」為28.4%。雖然多數民眾對於美國對台軍事援助表達歡迎，但還是可看出內心深處仍抱持著隱約不安。

接著我們來看看TVBS在2月9日所發表的民調結果，這也與「疑美論」直接相關。

請問您會不會擔心台灣成為美國用來和中國角力戰的棋子？

的問題中，調查結果如下：

「擔心」44%

「不擔心」42%

「沒意見」14%

雖然「是否擔心台灣成為美國的棋子」的結果不相上下，但是「擔心」，也就是「疑美」的陣營稍稍領先（如下圖）。

資料來源：TVBS在2月9日所發表的民意調查

而這項TVBS民調也有詢問到「如果美國新任眾議院議長麥卡錫訪問台灣，請問您歡不歡迎麥卡錫訪問台灣？」

回答結果為「歡迎」56%、「不歡迎」23%、「沒意見」20%。雖然台灣民眾大致歡迎麥卡錫議長訪台，但確實內心深處有所糾結，這與去年8月裴洛西議長訪台的氣氛可能有所變化。

從以上台灣民意基金會與TVBS的民調當中，可以看出「疑美論」確實已經逐漸擴散，接著我們來看形成這現象的因素為何。

「疑美論」擴散的因素

這可視為是複數原因交互作用的結果。

對於過去相對較不擔憂的中國武力犯台可能性，比起過去有所升高。 美國對台軍售及援台措施，比起過去積極不少，但也因此引發美國不打算出兵，僅打算支援武器讓台灣獨力作戰的疑慮。 烏克蘭戰爭陷入長期化，對於現實的戰爭悲慘處境更能深刻體感。

1、2、3是有所連動的。

當台灣的軍隊與政府經常戒備中國的武力犯台可能性時，台灣民意的多數派會認為「中國沒有能力武力犯台」，在這樣的平衡下，台灣社會因而保持著冷靜態度。然而台灣雖然態度冷靜，但當日美歐開始接連出現示警、煽動言論時，也微妙地影響了台灣的民意走向。

做為台灣安全後盾的是美國的軍事力量，當美國對於台灣的安全比起過去更為積極重視時，台灣應會對此感到歡迎，猶如一粒定心丸。

然而此時烏克蘭的情勢卻造成了影響。美國雖然提供了烏克蘭大量的武器，但卻未出動美軍，這看在專家眼裡雖然完全可以理解，但一般民眾卻不會去深入考慮國際政治的情勢，而會聯想到當台灣出現危機時，美國也只會提供武器，但並不會出兵援助的疑慮，這樣的想法在烏克蘭戰爭後變得更為容易擴散。

此外雖然烏克蘭讓擁有強大軍事力量的俄羅斯吃盡苦頭，但對於台灣的影響也隨著時間經過而開始有所轉變。當時烏克蘭的抵抗被視為英雄之舉，許多台灣人獲得了「我們也做得到」的勇氣。

不過從去年底開始國際媒體接連報導「俄國侵略即將屆滿1年」的專題，台灣也很快的轉傳相關新聞，裡面所呈現的影像是由於停電導致的不見光明，與酷寒中造成許多人死傷的現實情景。

國際媒體雖然傳達了對俄羅斯暴行譴責，但對於台灣人而言「萬一台灣也陷入戰火就慘了」的廣泛擔憂也屬正常反應。這與中國所發動的「和中國為敵不會有好下場」的情報戰剛好暗合。

Photo Credit: GettyImages 駐守在頓內次克州前線的烏克蘭士兵

中國所宣傳的敘事是「美國不打算流自己的血，讓烏克蘭去充當打擊俄羅斯的馬前卒」、「台灣依靠美國的結果是最後被拋棄不顧，這樣下去好嗎？」，這是利用了美國當台海爆發衝突時，並未明確表態是否派遣美軍援台的「戰略模糊」矛盾之處。

此外，美國去年批准對台軍售武器包含了「火山布雷系統」（阻止上岸的中國軍隊推進，有其軍事上合理性），但卻造成了一些人「難道要在自家街道上埋設地雷嗎」的恐慌，成為了強化「疑美論」的素材。

再加上美國的有識之士與專家們發表的許多見解，也產生了不良的影響。在美國往往透過公開透明的大量辯論，逐步形成國家的戰略方向，但對台政策的許多不同見解（例如輕視台灣的戰略地位或極端的悲觀論調），都會造成台灣的紛擾波動，而被中國拿來作為認知作戰之用。

如果要再說的更深入一點的話，去年的地方選舉中，蔡政府與民進黨提出不上不下的「抗中保台」論述，當時不成熟的說明造成信任感的損傷也有所影響。對於內政的信任度下降，也同時會影響到對美對中政策的信任度。這在馬英九政府時期也同樣如此。

對於總統大選的影響

決定台灣總統選舉勝敗的焦點可簡化為（1）台灣的定位（2）對中與對美的關係這兩點上。而2024年的選舉中，（2）的比重會比過去更為重要。

「疑美論」雖然也勢必會成為重要的焦點，但隨著選戰的變化也有可能成為決定勝敗的關鍵議題。簡言之，若是「疑美論」更加深入人心，國民黨的勝選機率會提高，而如果「疑美論」能被有效控制的話，則對民進黨有利。