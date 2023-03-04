《絕品雞尾酒研究室》：記住兩個混合材料的方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製

文：編集工房桃庵

雞尾酒的分類

首先來了解一下雞尾酒的分類吧。有2個重點，分別是「雞尾酒大致上可以分成長飲型和短飲型兩大類」，以及「雞尾酒的調製方法有四個基本技法」。

雞尾酒是什麼？

簡單來說，就是「以酒為基底，混合2種以上的材料調製而成的混合飲料」。雞尾酒一般都是以烈酒（蒸餾酒）或香甜酒作為基酒來調製，但是沒有加入酒的「無酒精雞尾酒」被認為也是雞尾酒的同類。

雞尾酒的由來是什麼？

雞尾酒Cocktail的語源是「Tail of Cock＝雄雞的雞尾」的意思。關於名稱的由來眾說紛紜，「因為攪拌飲料的時候是使用雄雞的尾羽」、「因為雄雞的尾羽像雞尾酒一樣繽紛多彩」、「因為以前為了表示玻璃杯裡的內容物含有酒精成分，有插上雄雞尾羽的習慣」等，有各種不同的說法，真正的由來仍未有定論。

雞尾酒分成「長飲型」和「短飲型」這兩類雞尾酒根據酒杯的大小和飲用完畢的時間，大致上分成「長飲型」和「短飲型」兩大類。長飲型：指的是用平底杯或可林杯等較大型的玻璃杯調製，裝入冰塊之後再以碳酸飲料或

果汁稀釋，可以慢慢享用的雞尾酒。短飲型：指的是將材料與冰塊一起放入雪克杯或攪拌杯中混合之後，倒入雞尾酒杯中，趁著還冰涼的時候，短時間內飲用的雞尾酒。

根據溫度的分類和類型

長飲型根據完成時飲品的溫度又可區分成「冷飲」和「熱飲」。此外，長飲型的重點在於有很多「既定調製方法的類型」，如果可以記住代表性的類型，只要更換基酒就能享受到味道的變化。

調製雞尾酒的方程式

構成雞尾酒的主要材料可以區分成三個群組。如果能認識ABC三群味道的基本構造，了解它混合的基本方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製。

認識味道的基本構造：

A群：作為基底的酒

B群：香甜酒

C群：果汁．碳酸類、甜味類．增添香氣、其他

A 群（作為基底的酒）：乾型琴酒、伏特加、白蘭姆酒、黑蘭姆酒、龍舌蘭、蘇格蘭威士忌、波本威士忌、白蘭地、葡萄酒、香檳、氣泡葡萄酒、啤酒、燒酎等。

B 群（香甜酒）：杏桃白蘭地、白庫拉索酒、哈密瓜香甜酒、櫻桃香甜酒、金巴利香甜酒、夏翠絲香甜酒、吉寶蜂蜜香甜酒、保樂茴香香甜酒、咖啡香甜酒、阿瑪雷托杏仁香甜酒等。

C 群（果汁．碳酸類、甜味類．增添香氣、其他）：萊姆汁、檸檬汁、柳橙汁、蘇打水、通寧水、薑汁汽水、砂

糖、純糖漿、紅石榴糖漿、安格仕苦精、乳製品、蛋等。

雞尾酒是指從A∼C群當中選擇兩種以上的材料，混合之後調製而成的飲料，其中有兩個基本方程式：

混合兩種材料的方程式

混合三種材料的方程式

Photo Credit：台灣東販

A+C 的雞尾酒：

青色珊瑚礁

修道院

威士忌高球

漂浮威士忌

伏特加蘋果

伏特加蘇打

伏特加通寧

伏特加萊姆

橙花

牛仔

琴蕾

灰狗

鱈魚角

海上微風

香迪蓋夫

琴蘋果

琴酒雞尾酒

琴通寧

琴萊姆

琴瑞奇

螺絲起子

草帽

斯普里策

大榔頭

鹹狗

燒酎鬥牛犬

龍舌蘭葡萄柚

龍舌蘭通寧

波本蘇打

B+C 的雞尾酒：

黑醋栗烏龍

卡魯哇牛奶

金巴利柳橙

金巴利蘇打

夏翠絲通寧

吉拿可樂

發現

禁果

哈密瓜牛奶

荔枝葡萄柚

波本萊姆

帕納雪

啤酒斯普里策

粉紅琴酒

血腥山姆

血腥瑪麗

公牛子彈

馬頸

白色含羞草

含羞草

蘭姆鳳梨

蘭姆可樂

蘭姆蘇打

蘭姆通寧

紅眼

檸檬燒酎高球

Photo Credit：台灣東販

A+B+C 的雞尾酒：

飛行

環遊世界

亞歷山大

亞歷山大姊姊

X.Y.Z.

奧林匹克

柑橘瑪格麗特

神風特攻隊

古巴雞尾酒

殖民地

伯爵夫人

側車

吉普賽

高空跳傘

蘇格蘭裙

春意盎然

黑刺李龍舌蘭

第七天堂

小憩片刻

忍者龜

芭芭拉

哈維撞牆

百慕達玫瑰

樂園

巴拉萊卡

夏威夷人

銀髮女郎

李子廣場

白蘭地雞尾酒

瑪麗公主

藍月

藍色珊瑚礁

一桿進洞

窩瓦河船夫

白色俄羅斯

白色佳人

瑪格麗特

薄荷酷樂

墨西哥玫瑰

仿聲鳥

蒙特卡羅

雪國

路跑者

書籍介紹

本文摘錄自《絕品雞尾酒研究室：5支基酒×4種基本技法×3組方程式，隨心所欲調出452款世界級經典雞尾酒》，台灣東販出版

作者：編集工房桃庵

譯者：安珀

雞尾酒有趣的地方，就是層層疊疊不同風味的材料，創作出令人覺得美味又耳目一新的飲品，有時僅更換基酒，就可以變成完全不同的酒品。若是替換其中一樣材料，或是搖杯混合的技法，可以排列組合更多，多采多姿令人著迷。

本書從組成雞尾酒的基礎風味談起，到混和技法，以及冷熱飲、長短飲的分類說明，並依其分類整理出超過400種雞尾酒譜＆圖鑑，除此之外，常用的8大基酒介紹、調酒的必備器具也一一講解，卷末更附錄110種雞尾酒用語集，以及432種雞尾酒材料一覽表。不論新手、老手，都能從中獲得所需，是一本知識含金量極高的居家調酒寶典。

Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航