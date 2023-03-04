《絕品雞尾酒研究室》：記住兩個混合材料的方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製
我們想讓你知道的是
構成雞尾酒的主要材料可以區分成3個群組。如果能認識ABC＝3群味道的基本構造，了解它混合的基本方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製。
文：編集工房桃庵
雞尾酒的分類
首先來了解一下雞尾酒的分類吧。有2個重點，分別是「雞尾酒大致上可以分成長飲型和短飲型兩大類」，以及「雞尾酒的調製方法有四個基本技法」。
雞尾酒是什麼？
簡單來說，就是「以酒為基底，混合2種以上的材料調製而成的混合飲料」。雞尾酒一般都是以烈酒（蒸餾酒）或香甜酒作為基酒來調製，但是沒有加入酒的「無酒精雞尾酒」被認為也是雞尾酒的同類。
雞尾酒的由來是什麼？
雞尾酒Cocktail的語源是「Tail of Cock＝雄雞的雞尾」的意思。關於名稱的由來眾說紛紜，「因為攪拌飲料的時候是使用雄雞的尾羽」、「因為雄雞的尾羽像雞尾酒一樣繽紛多彩」、「因為以前為了表示玻璃杯裡的內容物含有酒精成分，有插上雄雞尾羽的習慣」等，有各種不同的說法，真正的由來仍未有定論。
雞尾酒分成「長飲型」和「短飲型」這兩類雞尾酒根據酒杯的大小和飲用完畢的時間，大致上分成「長飲型」和「短飲型」兩大類。長飲型：指的是用平底杯或可林杯等較大型的玻璃杯調製，裝入冰塊之後再以碳酸飲料或
果汁稀釋，可以慢慢享用的雞尾酒。短飲型：指的是將材料與冰塊一起放入雪克杯或攪拌杯中混合之後，倒入雞尾酒杯中，趁著還冰涼的時候，短時間內飲用的雞尾酒。
根據溫度的分類和類型
長飲型根據完成時飲品的溫度又可區分成「冷飲」和「熱飲」。此外，長飲型的重點在於有很多「既定調製方法的類型」，如果可以記住代表性的類型，只要更換基酒就能享受到味道的變化。
調製雞尾酒的方程式
構成雞尾酒的主要材料可以區分成三個群組。如果能認識ABC三群味道的基本構造，了解它混合的基本方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製。
認識味道的基本構造：
- A群：作為基底的酒
- B群：香甜酒
- C群：果汁．碳酸類、甜味類．增添香氣、其他
A 群（作為基底的酒）：乾型琴酒、伏特加、白蘭姆酒、黑蘭姆酒、龍舌蘭、蘇格蘭威士忌、波本威士忌、白蘭地、葡萄酒、香檳、氣泡葡萄酒、啤酒、燒酎等。
B 群（香甜酒）：杏桃白蘭地、白庫拉索酒、哈密瓜香甜酒、櫻桃香甜酒、金巴利香甜酒、夏翠絲香甜酒、吉寶蜂蜜香甜酒、保樂茴香香甜酒、咖啡香甜酒、阿瑪雷托杏仁香甜酒等。
C 群（果汁．碳酸類、甜味類．增添香氣、其他）：萊姆汁、檸檬汁、柳橙汁、蘇打水、通寧水、薑汁汽水、砂
糖、純糖漿、紅石榴糖漿、安格仕苦精、乳製品、蛋等。
雞尾酒是指從A∼C群當中選擇兩種以上的材料，混合之後調製而成的飲料，其中有兩個基本方程式：
- 混合兩種材料的方程式
- 混合三種材料的方程式
A+C 的雞尾酒：
- 青色珊瑚礁
- 修道院
- 威士忌高球
- 漂浮威士忌
- 伏特加蘋果
- 伏特加蘇打
- 伏特加通寧
- 伏特加萊姆
- 橙花
- 牛仔
- 琴蕾
- 灰狗
- 鱈魚角
- 海上微風
- 香迪蓋夫
- 琴蘋果
- 琴酒雞尾酒
- 琴通寧
- 琴萊姆
- 琴瑞奇
- 螺絲起子
- 草帽
- 斯普里策
- 大榔頭
- 鹹狗
- 燒酎鬥牛犬
- 龍舌蘭葡萄柚
- 龍舌蘭通寧
- 波本蘇打
B+C 的雞尾酒：
- 黑醋栗烏龍
- 卡魯哇牛奶
- 金巴利柳橙
- 金巴利蘇打
- 夏翠絲通寧
- 吉拿可樂
- 發現
- 禁果
- 哈密瓜牛奶
- 荔枝葡萄柚
- 波本萊姆
- 帕納雪
- 啤酒斯普里策
- 粉紅琴酒
- 血腥山姆
- 血腥瑪麗
- 公牛子彈
- 馬頸
- 白色含羞草
- 含羞草
- 蘭姆鳳梨
- 蘭姆可樂
- 蘭姆蘇打
- 蘭姆通寧
- 紅眼
- 檸檬燒酎高球
A+B+C 的雞尾酒：
- 飛行
- 環遊世界
- 亞歷山大
- 亞歷山大姊姊
- X.Y.Z.
- 奧林匹克
- 柑橘瑪格麗特
- 神風特攻隊
- 古巴雞尾酒
- 殖民地
- 伯爵夫人
- 側車
- 吉普賽
- 高空跳傘
- 蘇格蘭裙
- 春意盎然
- 黑刺李龍舌蘭
- 第七天堂
- 小憩片刻
- 忍者龜
- 芭芭拉
- 哈維撞牆
- 百慕達玫瑰
- 樂園
- 巴拉萊卡
- 夏威夷人
- 銀髮女郎
- 李子廣場
- 白蘭地雞尾酒
- 瑪麗公主
- 藍月
- 藍色珊瑚礁
- 一桿進洞
- 窩瓦河船夫
- 白色俄羅斯
- 白色佳人
- 瑪格麗特
- 薄荷酷樂
- 墨西哥玫瑰
- 仿聲鳥
- 蒙特卡羅
- 雪國
- 路跑者
書籍介紹
本文摘錄自《絕品雞尾酒研究室：5支基酒×4種基本技法×3組方程式，隨心所欲調出452款世界級經典雞尾酒》，台灣東販出版
作者：編集工房桃庵
譯者：安珀
雞尾酒有趣的地方，就是層層疊疊不同風味的材料，創作出令人覺得美味又耳目一新的飲品，有時僅更換基酒，就可以變成完全不同的酒品。若是替換其中一樣材料，或是搖杯混合的技法，可以排列組合更多，多采多姿令人著迷。
本書從組成雞尾酒的基礎風味談起，到混和技法，以及冷熱飲、長短飲的分類說明，並依其分類整理出超過400種雞尾酒譜＆圖鑑，除此之外，常用的8大基酒介紹、調酒的必備器具也一一講解，卷末更附錄110種雞尾酒用語集，以及432種雞尾酒材料一覽表。不論新手、老手，都能從中獲得所需，是一本知識含金量極高的居家調酒寶典。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料