2023/03/04,
生活

《絕品雞尾酒研究室》：記住兩個混合材料的方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製

《絕品雞尾酒研究室》：記住兩個混合材料的方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

構成雞尾酒的主要材料可以區分成3個群組。如果能認識ABC＝3群味道的基本構造，了解它混合的基本方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製。

文：編集工房桃庵

雞尾酒的分類

首先來了解一下雞尾酒的分類吧。有2個重點，分別是「雞尾酒大致上可以分成長飲型和短飲型兩大類」，以及「雞尾酒的調製方法有四個基本技法」。

雞尾酒是什麼？

簡單來說，就是「以酒為基底，混合2種以上的材料調製而成的混合飲料」。雞尾酒一般都是以烈酒（蒸餾酒）或香甜酒作為基酒來調製，但是沒有加入酒的「無酒精雞尾酒」被認為也是雞尾酒的同類。

雞尾酒的由來是什麼？

雞尾酒Cocktail的語源是「Tail of Cock＝雄雞的雞尾」的意思。關於名稱的由來眾說紛紜，「因為攪拌飲料的時候是使用雄雞的尾羽」、「因為雄雞的尾羽像雞尾酒一樣繽紛多彩」、「因為以前為了表示玻璃杯裡的內容物含有酒精成分，有插上雄雞尾羽的習慣」等，有各種不同的說法，真正的由來仍未有定論。

雞尾酒分成「長飲型」和「短飲型」這兩類雞尾酒根據酒杯的大小和飲用完畢的時間，大致上分成「長飲型」和「短飲型」兩大類。長飲型：指的是用平底杯或可林杯等較大型的玻璃杯調製，裝入冰塊之後再以碳酸飲料或
果汁稀釋，可以慢慢享用的雞尾酒。短飲型：指的是將材料與冰塊一起放入雪克杯或攪拌杯中混合之後，倒入雞尾酒杯中，趁著還冰涼的時候，短時間內飲用的雞尾酒。

根據溫度的分類和類型

長飲型根據完成時飲品的溫度又可區分成「冷飲」和「熱飲」。此外，長飲型的重點在於有很多「既定調製方法的類型」，如果可以記住代表性的類型，只要更換基酒就能享受到味道的變化。

調製雞尾酒的方程式

構成雞尾酒的主要材料可以區分成三個群組。如果能認識ABC三群味道的基本構造，了解它混合的基本方程式，任何人都能輕鬆完成雞尾酒的調製。

認識味道的基本構造：

  • A群：作為基底的酒
  • B群：香甜酒
  • C群：果汁．碳酸類、甜味類．增添香氣、其他

A 群（作為基底的酒）：乾型琴酒、伏特加、白蘭姆酒、黑蘭姆酒、龍舌蘭、蘇格蘭威士忌、波本威士忌、白蘭地、葡萄酒、香檳、氣泡葡萄酒、啤酒、燒酎等。

B 群（香甜酒）：杏桃白蘭地、白庫拉索酒、哈密瓜香甜酒、櫻桃香甜酒、金巴利香甜酒、夏翠絲香甜酒、吉寶蜂蜜香甜酒、保樂茴香香甜酒、咖啡香甜酒、阿瑪雷托杏仁香甜酒等。

C 群（果汁．碳酸類、甜味類．增添香氣、其他）：萊姆汁、檸檬汁、柳橙汁、蘇打水、通寧水、薑汁汽水、砂
糖、純糖漿、紅石榴糖漿、安格仕苦精、乳製品、蛋等。

雞尾酒是指從A∼C群當中選擇兩種以上的材料，混合之後調製而成的飲料，其中有兩個基本方程式：

  • 混合兩種材料的方程式
  • 混合三種材料的方程式
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Photo Credit：台灣東販

A+C 的雞尾酒：

  • 青色珊瑚礁
  • 修道院
  • 威士忌高球
  • 漂浮威士忌
  • 伏特加蘋果
  • 伏特加蘇打
  • 伏特加通寧
  • 伏特加萊姆
  • 橙花
  • 牛仔
  • 琴蕾
  • 灰狗
  • 鱈魚角
  • 海上微風
  • 香迪蓋夫
  • 琴蘋果
  • 琴酒雞尾酒
  • 琴通寧
  • 琴萊姆
  • 琴瑞奇
  • 螺絲起子
  • 草帽
  • 斯普里策
  • 大榔頭
  • 鹹狗
  • 燒酎鬥牛犬
  • 龍舌蘭葡萄柚
  • 龍舌蘭通寧
  • 波本蘇打

B+C 的雞尾酒：

  • 黑醋栗烏龍
  • 卡魯哇牛奶
  • 金巴利柳橙
  • 金巴利蘇打
  • 夏翠絲通寧
  • 吉拿可樂
  • 發現
  • 禁果
  • 哈密瓜牛奶
  • 荔枝葡萄柚
  • 波本萊姆
  • 帕納雪
  • 啤酒斯普里策
  • 粉紅琴酒
  • 血腥山姆
  • 血腥瑪麗
  • 公牛子彈
  • 馬頸
  • 白色含羞草
  • 含羞草
  • 蘭姆鳳梨
  • 蘭姆可樂
  • 蘭姆蘇打
  • 蘭姆通寧
  • 紅眼
  • 檸檬燒酎高球
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Photo Credit：台灣東販

A+B+C 的雞尾酒：

  • 飛行
  • 環遊世界
  • 亞歷山大
  • 亞歷山大姊姊
  • X.Y.Z.
  • 奧林匹克
  • 柑橘瑪格麗特
  • 神風特攻隊
  • 古巴雞尾酒
  • 殖民地
  • 伯爵夫人
  • 側車
  • 吉普賽
  • 高空跳傘
  • 蘇格蘭裙
  • 春意盎然
  • 黑刺李龍舌蘭
  • 第七天堂
  • 小憩片刻
  • 忍者龜
  • 芭芭拉
  • 哈維撞牆
  • 百慕達玫瑰
  • 樂園
  • 巴拉萊卡
  • 夏威夷人
  • 銀髮女郎
  • 李子廣場
  • 白蘭地雞尾酒
  • 瑪麗公主
  • 藍月
  • 藍色珊瑚礁
  • 一桿進洞
  • 窩瓦河船夫
  • 白色俄羅斯
  • 白色佳人
  • 瑪格麗特
  • 薄荷酷樂
  • 墨西哥玫瑰
  • 仿聲鳥
  • 蒙特卡羅
  • 雪國
  • 路跑者

書籍介紹

本文摘錄自《絕品雞尾酒研究室：5支基酒×4種基本技法×3組方程式，隨心所欲調出452款世界級經典雞尾酒》，台灣東販出版

作者：編集工房桃庵
譯者：安珀

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雞尾酒有趣的地方，就是層層疊疊不同風味的材料，創作出令人覺得美味又耳目一新的飲品，有時僅更換基酒，就可以變成完全不同的酒品。若是替換其中一樣材料，或是搖杯混合的技法，可以排列組合更多，多采多姿令人著迷。

本書從組成雞尾酒的基礎風味談起，到混和技法，以及冷熱飲、長短飲的分類說明，並依其分類整理出超過400種雞尾酒譜＆圖鑑，除此之外，常用的8大基酒介紹、調酒的必備器具也一一講解，卷末更附錄110種雞尾酒用語集，以及432種雞尾酒材料一覽表。不論新手、老手，都能從中獲得所需，是一本知識含金量極高的居家調酒寶典。

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Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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