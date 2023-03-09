《老公怎麼還不去死》：職涯被迫中斷成為全職主婦，丈夫卻說「妳只需要陪孩子玩就好，還真爽呢」

文：小林美希

職涯被迫中斷的妻子心頭之恨——46歲．東證一部（註）上市企業管理職

「自從生了孩子後，我總是在對周遭的人道歉。一邊工作一邊養育孩子，是這麼對不起大家的一件事嗎？」這段話不但道盡女性為人母後持續就業有多困難，亦成為筆者取材的原點。

十多年前，在筆者剛開始針對育兒中的女性進行採訪時，結識了加藤咲子小姐（化名，46歲），並聽她娓娓道出這番心境。《週刊經濟學人》特集以及拙著《紀實報導 職場流產》（暫譯，岩波書店，2011年）亦收錄了關於她的故事。

出處：國立社會保障􀙬人口問題研究所「第14回出生動態基本調查結婚與生產之全國調查 夫婦調查結果概要」 via 台灣東販 圖2-1：妻子在第一胎出生後之就業情況變遷

曾經因為情勢所迫而短暫成為全職主婦的咲子，對此感到無比怨恨，這段往事則要從15年前說起。

透過後續追蹤才得知，咲子因為職涯被迫中斷這件事，對丈夫（50歲）那種已可稱之為憎惡的情緒仍然持續發酵。咲子應屆畢業後就在據聞超難考的中央政府所管金融機構上班。她因卓越的語言能力而備受器重，主要負責與美國聯邦儲備銀行（FRB）和英國央行（BOE）等機構的業務往來，針對景氣與市況等各種專業報告進行翻譯與製作相關文書資料，並在任職第三年時轉調到金融檢查監理部門。

咲子完全就是名符其實的菁英，被提拔擔任「MOF窗口」，也就是負責與財務省溝通往來。在這之後，年僅20多歲就有外資金融機構開出年薪千萬日圓的條件挖角，其能力之優秀可見一斑。

咲子在轉職跳槽的同時完成終身大事，接著懷孕。當她向當時的上司告知懷孕一事，沒想到上司卻一副理所當然地表示「那妳會辭掉工作吧」要她捲鋪蓋走人。亦即今日所說的懷孕歧視。這件事則發生於2001年6月。雖說是外商，但下屬的去留受到上司價值觀左右的情況並不算少。咲子不認輸地直接找上美國總經理談判才順利取得育嬰假，並在2003年重返職場。

當時在教育機構工作的丈夫為單身赴任的狀態，彼此的老家又遠，無法幫上任何忙。咲子置身於從早上七點上班到晚上11點乃家常便飯的部門中，為了兼顧工作與育兒，著實吃足了苦頭。

所屬職場環境並不包容與體諒正處於育兒階段的員工，咲子總是一邊跟同事們說「對不起」而早一步下班，若延誤了去幼兒園接孩子的時間，又得不停地對教保員說「對不起」。對於因為等不到人而哭泣的孩子還得賠罪安撫「對不起喔，媽媽來遲了」。這樣的生活持續了幾個月後，實在令咲子感到吃不消，整個人已完全燃燒殆盡。

剛好就在此時，丈夫被派往海外工作一年，咲子因而決定辭去工作「夫唱婦隨，遠走他鄉」。

像咲子這樣，因為丈夫轉調單位而離職的女性究竟有多少呢？關於這方面的調查相當少，不過日本厚生勞動省「為掌握育嬰假制度等相關實際狀況之調查研究事業報告書」（2011年度）指出，在懷最後一胎並於產後選擇離職的女性當中，有9．7％為正職員工，卻因為「丈夫的工作地點、轉調問題而難以持續就業」，也就是說，大概每10人就有1位是屬於這樣的情況（圖2-2）。

根據厚生勞動省「平成24年（2012年）度僱用均等基本調查」，將員工分為「綜合職」、「一般職」、「技術職」並分別設有僱用管理制度的企業為57．6％。將來有望升任幹部的綜合職則有可能被轉調至日本全國各地，相信受此影響的家庭應該也不少。

出處：日本厚生勞動省「平成23年（2011年）度 為掌握育嬰假制度等相關實際狀況之調查研究事業報告書」 via 台灣東販 圖2-2：懷最後一胎並於產後離職的原因

年薪銳減，只有原本的三分之一

丈夫派赴海外或許可說是咲子夫婦命運的分歧點。咲子在歐洲過著全職主婦的生活時，才赫然發現丈夫的本性。

看著負責做家事、帶孩子的咲子，丈夫說出了這麼一句話：「妳只需要陪孩子玩就好，還真爽呢。」這句話成為導火線，令咲子的內心宛如烈火般熊熊燃燒，再也不曾恢復平靜。

——我沒聽錯吧？！你到底知不知道自己說了什麼？？我現在的確只是一介家庭主婦，但是你有沒有想過，在走到這一步之前，我有多麼嘔心瀝血，拚命兼顧育兒與工作，結果卻得放棄職涯發展時有多不甘願？

派駐海外的任期結束後，咲子跟著丈夫來到下一個調派地點，九州。彼時的地方城市並沒有可以讓35歲的咲子發揮卓越語文能力和專業知識的工作。派遣公司也說「您的孩子還小，再加上您的年齡條件較為不利，只能為您介紹時薪800日圓左右的事務工作，或速食店的職缺。」後來請朋友幫忙引薦，好不容易才在私人經營的研究機構找到工作，成為兼職人員，年薪為300萬日圓，銳減到只有生產前的三分之一。

產後養育幼兒的女性要持續就業與再就業，從以前到現在皆相當有難度。以各年齡層來看女性勞動力參與率（勞動力占15歲以上人口的比率）時會發現，上述狀況如實反映在25歲至34歲世代低迷的數據上。將此數據變化製成圖表時會呈現M字型，因而被稱為「M字曲線」現象。造成此現象的主要原因在於女性的育兒期離職潮（圖2-3）。女性勞動力參與率，尤以有配偶的20世代後半至40世代前半特別低。

不但減少工時與遠距工作等彈性上班制度不夠完善，企業又因景氣低迷而要求人數稀少的優秀正職員工燃燒生命，在這樣的現狀下，要在養育孩子的同時，以正職人員之姿投身工作是很困難的。查閱總務省的「就業結構基本調查」（2012年）也能得知，女性在遇到結婚與生產等人生重要大事的時期，正職的比率會下降，兼職的比率則會上升。

20∼24歲的正職人員比率為52．3％、25∼29歲為60．7％、30∼34歲為52．4％，比其他世代來得高，35歲之後的年齡層則下跌至30∼40％。另一方面，20∼24歲的兼職比率相當低，只有8．2％，但25∼29歲為15．1％、30∼34歲為24．8％、35∼39歲為34．2％，40∼50歲則上升至40％左右。