《老公怎麼還不去死》：職涯被迫中斷成為全職主婦，丈夫卻說「妳只需要陪孩子玩就好，還真爽呢」
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咲子的年薪終於不再遜色於丈夫，但總共花了11年的時間才來到此階段，這一切全憑著她不願放棄，有工作就做的拚戰心態所賜。咲子在百感交集的複雜心境下迎來人生的轉捩點，不過此時丈夫依然不知輕重地表示「恭喜呀∼」「唉喲，她啊∼在工作方面總是比我更有表現咧。」—混蛋，盡是胡亂扯！
文：小林美希
職涯被迫中斷的妻子心頭之恨——46歲．東證一部（註）上市企業管理職
「自從生了孩子後，我總是在對周遭的人道歉。一邊工作一邊養育孩子，是這麼對不起大家的一件事嗎？」這段話不但道盡女性為人母後持續就業有多困難，亦成為筆者取材的原點。
十多年前，在筆者剛開始針對育兒中的女性進行採訪時，結識了加藤咲子小姐（化名，46歲），並聽她娓娓道出這番心境。《週刊經濟學人》特集以及拙著《紀實報導 職場流產》（暫譯，岩波書店，2011年）亦收錄了關於她的故事。
曾經因為情勢所迫而短暫成為全職主婦的咲子，對此感到無比怨恨，這段往事則要從15年前說起。
透過後續追蹤才得知，咲子因為職涯被迫中斷這件事，對丈夫（50歲）那種已可稱之為憎惡的情緒仍然持續發酵。咲子應屆畢業後就在據聞超難考的中央政府所管金融機構上班。她因卓越的語言能力而備受器重，主要負責與美國聯邦儲備銀行（FRB）和英國央行（BOE）等機構的業務往來，針對景氣與市況等各種專業報告進行翻譯與製作相關文書資料，並在任職第三年時轉調到金融檢查監理部門。
咲子完全就是名符其實的菁英，被提拔擔任「MOF窗口」，也就是負責與財務省溝通往來。在這之後，年僅20多歲就有外資金融機構開出年薪千萬日圓的條件挖角，其能力之優秀可見一斑。
咲子在轉職跳槽的同時完成終身大事，接著懷孕。當她向當時的上司告知懷孕一事，沒想到上司卻一副理所當然地表示「那妳會辭掉工作吧」要她捲鋪蓋走人。亦即今日所說的懷孕歧視。這件事則發生於2001年6月。雖說是外商，但下屬的去留受到上司價值觀左右的情況並不算少。咲子不認輸地直接找上美國總經理談判才順利取得育嬰假，並在2003年重返職場。
當時在教育機構工作的丈夫為單身赴任的狀態，彼此的老家又遠，無法幫上任何忙。咲子置身於從早上七點上班到晚上11點乃家常便飯的部門中，為了兼顧工作與育兒，著實吃足了苦頭。
所屬職場環境並不包容與體諒正處於育兒階段的員工，咲子總是一邊跟同事們說「對不起」而早一步下班，若延誤了去幼兒園接孩子的時間，又得不停地對教保員說「對不起」。對於因為等不到人而哭泣的孩子還得賠罪安撫「對不起喔，媽媽來遲了」。這樣的生活持續了幾個月後，實在令咲子感到吃不消，整個人已完全燃燒殆盡。
剛好就在此時，丈夫被派往海外工作一年，咲子因而決定辭去工作「夫唱婦隨，遠走他鄉」。
像咲子這樣，因為丈夫轉調單位而離職的女性究竟有多少呢？關於這方面的調查相當少，不過日本厚生勞動省「為掌握育嬰假制度等相關實際狀況之調查研究事業報告書」（2011年度）指出，在懷最後一胎並於產後選擇離職的女性當中，有9．7％為正職員工，卻因為「丈夫的工作地點、轉調問題而難以持續就業」，也就是說，大概每10人就有1位是屬於這樣的情況（圖2-2）。
根據厚生勞動省「平成24年（2012年）度僱用均等基本調查」，將員工分為「綜合職」、「一般職」、「技術職」並分別設有僱用管理制度的企業為57．6％。將來有望升任幹部的綜合職則有可能被轉調至日本全國各地，相信受此影響的家庭應該也不少。
年薪銳減，只有原本的三分之一
丈夫派赴海外或許可說是咲子夫婦命運的分歧點。咲子在歐洲過著全職主婦的生活時，才赫然發現丈夫的本性。
看著負責做家事、帶孩子的咲子，丈夫說出了這麼一句話：「妳只需要陪孩子玩就好，還真爽呢。」這句話成為導火線，令咲子的內心宛如烈火般熊熊燃燒，再也不曾恢復平靜。
——我沒聽錯吧？！你到底知不知道自己說了什麼？？我現在的確只是一介家庭主婦，但是你有沒有想過，在走到這一步之前，我有多麼嘔心瀝血，拚命兼顧育兒與工作，結果卻得放棄職涯發展時有多不甘願？
派駐海外的任期結束後，咲子跟著丈夫來到下一個調派地點，九州。彼時的地方城市並沒有可以讓35歲的咲子發揮卓越語文能力和專業知識的工作。派遣公司也說「您的孩子還小，再加上您的年齡條件較為不利，只能為您介紹時薪800日圓左右的事務工作，或速食店的職缺。」後來請朋友幫忙引薦，好不容易才在私人經營的研究機構找到工作，成為兼職人員，年薪為300萬日圓，銳減到只有生產前的三分之一。
產後養育幼兒的女性要持續就業與再就業，從以前到現在皆相當有難度。以各年齡層來看女性勞動力參與率（勞動力占15歲以上人口的比率）時會發現，上述狀況如實反映在25歲至34歲世代低迷的數據上。將此數據變化製成圖表時會呈現M字型，因而被稱為「M字曲線」現象。造成此現象的主要原因在於女性的育兒期離職潮（圖2-3）。女性勞動力參與率，尤以有配偶的20世代後半至40世代前半特別低。
不但減少工時與遠距工作等彈性上班制度不夠完善，企業又因景氣低迷而要求人數稀少的優秀正職員工燃燒生命，在這樣的現狀下，要在養育孩子的同時，以正職人員之姿投身工作是很困難的。查閱總務省的「就業結構基本調查」（2012年）也能得知，女性在遇到結婚與生產等人生重要大事的時期，正職的比率會下降，兼職的比率則會上升。
20∼24歲的正職人員比率為52．3％、25∼29歲為60．7％、30∼34歲為52．4％，比其他世代來得高，35歲之後的年齡層則下跌至30∼40％。另一方面，20∼24歲的兼職比率相當低，只有8．2％，但25∼29歲為15．1％、30∼34歲為24．8％、35∼39歲為34．2％，40∼50歲則上升至40％左右。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21