2023/02/20,
美加

「間諜氣球」美中關係緊張之際，美國4眾議員抵台拜會立法院與張忠謀

「間諜氣球」美中關係緊張之際，美國4眾議員抵台拜會立法院與張忠謀
立法院長游錫堃（右4）20日在立法院接見美國聯邦眾議員康納（左4）、歐清傑（左3）及傑克森（左2）眾議員。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國4名跨黨派議員於本月19日到23日率團來台訪問，其中眾議員康納與歐清傑都是美國眾議院新成立的「中國事務特別委員會」成員，一同訪台特別受注目。不過出訪時機正逢美中因間諜氣球關係緊張，康納特別強調，「此行無意挑釁中國」。

美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）率團來台訪問，今（20）日中午前往立法院拜會院長游錫堃，並接受款宴。出訪時機正逢美中因間諜氣球關係緊張，康納致詞時強調，此行無意挑釁中國，與美國其他外交政策一致，希望此行能促進台海和平。

美國4名跨黨派議員於本月19日到23日率團來台訪問，除了民主黨籍的康納，訪團成員包括共和黨籍的聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、民主黨籍聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）與傑克森（Jonathan Jackson, D-IL）。

其中康納與歐清傑都是美國眾議院新成立的「中國事務特別委員會」成員，一同訪台特別受注目。

美國聯邦眾議員肯納訪台 北美司長接機
Photo Credit: 中央社
美國聯邦眾議員康納（右2）、眾議員歐清傑（左2）及傑克森眾議員（右1）訪問台灣。

康納今日於立法院致詞時強調，此行與美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，都非常一致，此行並無意挑釁中國，訪團希望能加強台灣的關係，因為台灣還是非常重要的，希望能致力促進台海和平。

康納在行前接受《彭博》訪問時表示，此行早在中國事務特別委員會成立之前就計劃好，主要是因「美國晶片法案」（ CHIPS and Science Act）促成，康納在上屆國會中力促此項法案通過，法案整體投資金額高達2800億美元。康納的選區涵蓋加州矽谷部分地區，他表示自己的興趣是在經濟領域，希望能將半導體、製造業帶回矽谷。

康納受訪時也強調，這次訪台行程是在事件發生之前規劃好的，若取消訪台，會釋出錯誤訊息。他也說計畫今年出訪中國，但要等國務院認為「時機適當」才會成行。

康納今日也證實，早上已與台積電創辦人張忠謀見面，雖然未透露會面細節，但他表示希望未來台美持續增加在製造業、創新等各方面合作，能造福台灣、美國及全世界。

同行的眾議員岡薩雷斯也於訪台期間，和民主黨籍眾議員雪瑞爾（Mikie Sherrill）合作提出「美台先進研究夥伴關係法案」（U.S.—Taiwan Advanced Research Partnership Act），立法宗旨是加強台灣和美國的國土安全和網路安全，草案完整內容尚未公布，但岡薩雷斯18日於推特表示，法案是針對「越來越多針對美國和其盟友的網路攻擊」所提出。

立法院長游錫堃今日接待4位眾議員時，反擊了中共中央外事辦主任王毅週末在德國慕尼黑安全會議上談及台灣議題時所說，「台灣自古就是中國的一部分，台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀；想要改變這一現狀的不是中國，而是台獨分裂勢力。」

游錫堃表示，王毅的言論嚴重悖離事實、老調重彈，「中國罔顧歷史事實，對外妄稱擁有台灣主權，軍機軍艦日日侵逼，亟欲併吞台灣，不但破壞印太地區穩定，也對國際和平帶來威脅。」強調根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣從未被中華人民共和國統治過；台灣絕非中國的一部分，台灣與中國互不隸屬是鐵錚錚的事實。

游錫堃特別指出，台灣因為政治因素被國際衛生組織及會議排除在外時，所幸有康納共同提出跨黨派「美台公共衛生保護法案」（ The U.S.- Taiwan Public Health Protection Act），要求建立常設的美台傳染病監控中心，其中的核心內容已經納入了去年底通過的「 2023 會計年度國防授權法案」（ National Defense Authorization Act，NDAA ）；也感謝康納與歐清傑在去年連署支持台灣參與印太經濟架構，協助台灣加入國際組織。

游錫堃說，民主與自由是台美共同的語言，民主同盟國一定要共同確保全球和平穩定發展，並期待台美在「五法六保證」的架構上能有更多合作。

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Photo Credit: 中央社
立法院長游錫堃（右）20日在立法院接見美國聯邦眾議員肯納（左）一行，致詞表達歡迎。

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核稿編輯：翁世航


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