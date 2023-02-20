「間諜氣球」美中關係緊張之際，美國4眾議員抵台拜會立法院與張忠謀
我們想讓你知道的是
美國4名跨黨派議員於本月19日到23日率團來台訪問，其中眾議員康納與歐清傑都是美國眾議院新成立的「中國事務特別委員會」成員，一同訪台特別受注目。不過出訪時機正逢美中因間諜氣球關係緊張，康納特別強調，「此行無意挑釁中國」。
美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）率團來台訪問，今（20）日中午前往立法院拜會院長游錫堃，並接受款宴。出訪時機正逢美中因間諜氣球關係緊張，康納致詞時強調，此行無意挑釁中國，與美國其他外交政策一致，希望此行能促進台海和平。
美國4名跨黨派議員於本月19日到23日率團來台訪問，除了民主黨籍的康納，訪團成員包括共和黨籍的聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、民主黨籍聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）與傑克森（Jonathan Jackson, D-IL）。
其中康納與歐清傑都是美國眾議院新成立的「中國事務特別委員會」成員，一同訪台特別受注目。
康納今日於立法院致詞時強調，此行與美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，都非常一致，此行並無意挑釁中國，訪團希望能加強台灣的關係，因為台灣還是非常重要的，希望能致力促進台海和平。
康納在行前接受《彭博》訪問時表示，此行早在中國事務特別委員會成立之前就計劃好，主要是因「美國晶片法案」（ CHIPS and Science Act）促成，康納在上屆國會中力促此項法案通過，法案整體投資金額高達2800億美元。康納的選區涵蓋加州矽谷部分地區，他表示自己的興趣是在經濟領域，希望能將半導體、製造業帶回矽谷。
康納受訪時也強調，這次訪台行程是在事件發生之前規劃好的，若取消訪台，會釋出錯誤訊息。他也說計畫今年出訪中國，但要等國務院認為「時機適當」才會成行。
康納今日也證實，早上已與台積電創辦人張忠謀見面，雖然未透露會面細節，但他表示希望未來台美持續增加在製造業、創新等各方面合作，能造福台灣、美國及全世界。
同行的眾議員岡薩雷斯也於訪台期間，和民主黨籍眾議員雪瑞爾（Mikie Sherrill）合作提出「美台先進研究夥伴關係法案」（U.S.—Taiwan Advanced Research Partnership Act），立法宗旨是加強台灣和美國的國土安全和網路安全，草案完整內容尚未公布，但岡薩雷斯18日於推特表示，法案是針對「越來越多針對美國和其盟友的網路攻擊」所提出。
立法院長游錫堃今日接待4位眾議員時，反擊了中共中央外事辦主任王毅週末在德國慕尼黑安全會議上談及台灣議題時所說，「台灣自古就是中國的一部分，台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀；想要改變這一現狀的不是中國，而是台獨分裂勢力。」
游錫堃表示，王毅的言論嚴重悖離事實、老調重彈，「中國罔顧歷史事實，對外妄稱擁有台灣主權，軍機軍艦日日侵逼，亟欲併吞台灣，不但破壞印太地區穩定，也對國際和平帶來威脅。」強調根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣從未被中華人民共和國統治過；台灣絕非中國的一部分，台灣與中國互不隸屬是鐵錚錚的事實。
游錫堃特別指出，台灣因為政治因素被國際衛生組織及會議排除在外時，所幸有康納共同提出跨黨派「美台公共衛生保護法案」（ The U.S.- Taiwan Public Health Protection Act），要求建立常設的美台傳染病監控中心，其中的核心內容已經納入了去年底通過的「 2023 會計年度國防授權法案」（ National Defense Authorization Act，NDAA ）；也感謝康納與歐清傑在去年連署支持台灣參與印太經濟架構，協助台灣加入國際組織。
游錫堃說，民主與自由是台美共同的語言，民主同盟國一定要共同確保全球和平穩定發展，並期待台美在「五法六保證」的架構上能有更多合作。
延伸閱讀
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- 《金融時報》報導美台高層將進行「秘密會議」，外交部長吳釗燮：無法評論、無法證實
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核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。