推動「路名轉型正義」帶來的地方收益，絕對遠高於道路更名的行政成本

文：陳秉亨（台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長）

228紀念日即將到來，近日民間團體在台南市發起「中正路」路名轉型正義活動，主要訴求為：台南市堪稱台灣最早民主化地方之一，轄區內竟然有38條以紀念獨裁者蔣介石而起名的中正路，民間團體呼籲台南市政府應積極推動中正路更名工作。

身為台南人，個人支持台南民間團體發起前述活動，也期待台南市政府正面回應民間的訴求。

路名去威權與中國化的經濟效應

然而，台灣討論路名的去威權化與中國化等轉型議題已多年，有許多原因導致不易推動，包含社會可能將此行為解讀為政黨的活動，或是認為徒增社會對立……等。

個人淺見認為，除了轉型正義的價值之外，道路正名其實有社會與經濟的實質效益，如果可以讓社會了解其實質效益，應會有助於我國路名去威權化的轉型正義行動，以下是個人以普通市民的立場，認為路名轉型正義對地方社會、經濟各層面的助益，或許可讓有志推動路名轉型正義的朋友參考，做為社會溝通的工具。

第一、對於地方社會經濟的潛在助益

台灣各地發展觀光產業常遇到一個瓶頸，即每條老街、特產都頗為類似，如果可以發展地方獨特的人文、生態與產業特色，對於地方的經濟就會有所幫助。而道路的名稱與伴隨而來商圈名稱的獨特性，即可扮演一個關鍵的助力。

舉例來說，以台南民間團體訴求的中正路轉型為例，假設透過人民參與討論之後，以熱蘭遮為名，或是結合附近的台灣文學館，以文學家之名來命名，除了有深層的歷史意涵、開創台南獨特的商圈名稱之外，也可以成為拓展國際觀光的亮點。在路名的引導之下，遊客更有機會深度了解在地的文化，也有機會衍生其他的文化創意產業，增加在地的經濟產值，讓遊客對於當地有更深層的認識，不只有小吃美食的印象。

如果國際上知名的觀光景點的道路，比如香榭大道、流浪者大道，是用獨裁統治者命名，是否有辦法受到各國遊客的歡迎？又全國316條同名的「中正路」如何凸顯在地文化、行銷在地商圈特色？個人認為，可以開創一個地方發展的願景價值來推動道路正名活動。

第二、建立對於中國威脅的軟抵抗

面對中國發動文化、經濟與軍事的統戰，台灣應該要建立一套非暴力的文化抵抗對策。個人認為漸進式的地名／路名去威權化與去中國化，是一種很好的非暴力抵抗方式。假設每當中國有激進的打壓或是進行軍事演習時，台灣有策略的推動地名或路名去威權化、去中國化，除了是對中國花大筆預算對台進行武嚇得軟性抵抗之外，也可以藉機強化台灣主體的地理與歷史觀。

侷限多年的教育與慣習，道路去中國化的工作需要一些社會溝通與轉型正義教育，同時可能還要應付從中國來的指指點點。如果從中國沒有立場說三道四的中正路開始正名，透過過程中的社會溝通、公民參與模式，並且讓社會開始看到道路正名的商機，或可做為未來路名去中國化的基礎。

第三、促進國民對故鄉的了解

台灣不論從自然生態或是人文歷史都有很高的豐富度，但是過去以考試為主的教育方式，讓國人沒有深入了解自己鄉土的機會。以個人為例，我住在台南佳里，但是非常慚愧，只參與過少數幾次文史營隊，對於佳里只有粗淺的了解，長大之後才知道小時候遊玩的佳里公園（以前叫做中山公園）完整規劃是源自於日本時代的神社。

過去台南縣長蘇煥智時代復振的蕭壟糖廠與附近的平埔族園區，確實有助於在地人了解自己故鄉歷史，若以在地著名的文學家、藝術家、歷史事件作為路名，如曾在228事件被逮捕的文學家吳新榮醫師，久而久之在地人會了解這些知識分子的理念，甚至進一步的學習與傳承，見賢思齊潛移默化，使道路正名也有很高的教育效益。

Photo Credit: 蔡其達 鳥瞰台南市中正路

第四、去除威權轉型正義

網路查的資料，連中國也沒有所謂的毛澤東路，已經成為自由民主社會的台灣，小小的國土面積竟然有316條道路維持威權統治者的名字，實在相當荒謬。有些道路甚至鄰近不義歷史事件的地點，如舊台南市區的中正路緊鄰湯德章公園，景美人權園區附近也是中正路。

對於這些為台灣民主自由受到打壓的受難者，及因為這些人的努力，才得以享受民主自由的我們，實在是一種羞辱。只有去除威權路名，用賢達人士、地方文史、環境生態做為路名取代中正路名，台灣才是真正擺脫威權統治者的陰霾。

台中中港路改名成功可為參考

道路的正名並非難事，只看政治決心與如何凝聚社會共識。過去台中的中港路就改名為台灣大道，24.2公里的門牌、路標、站牌的改名，證明大規模的更改路名並非難事。

雖然有些質疑，認為道路正名會浪費公帑，過去台北市政府針對市內的中國路名改名的預算估計，戶政與地政更動的業務需要一億，其實如果分階段推動，並不是天價的預算，而且從上述的觀點來看，尚不論轉型正義上的意義，從社會經濟面為地方帶來的收益，就會遠高於道路更名的行政成本，此外現代人使用電子地圖的頻率越來越高，縱使道路改名，也能很快適應。

至於怎麼推動道路改名，從一個普通市民的觀點來看，如果可以看見改名的實質效益，社會就會更支持道路正名的政策。建議政府可以：

一，邀請民間團體與道路、觀光、文化與生態主管機關進行深入的討論，盤點應該要推動改革的道路，並且將之進行分級，有發生不義事件、或是有傑出人士、特殊環境生態地區的道路，可做為首批推動的對象。