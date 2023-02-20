2023/02/20,
影劇

《神經俠侶》：擺脫「Crazy」的奮力奔跑，曾經美好的中港想像

《神經俠侶》：擺脫「Crazy」的奮力奔跑，曾經美好的中港想像
圖片來源：電影《神經俠侶》海報

我們想讓你知道的是

容袓兒跟陳奕迅拍擋，看似前輩教新人，實際是她跑遍灣仔，拉動頹廢重拾初心。電影沒刻意拍得灣仔景色唯美、浪漫，配合許多社會問題，反映香港庶民困境，更加動人。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

港產片《神經俠侶》 2005年上映，票房不佳，但歷年備受力讚的冷門港產片。評論指電影名字改得太差，似乎歡樂搞笑的愛情電影，名不符實。英名Crazy N’ The City ，才是電影真正的主題。

香港電影的「Crazy」 ，歷來不少有力佳作，像《癲佬正傳》、《何必有我》的控訴，而由阮世生編導《神經俠侶》則較為日常內斂，輕鬆節奏敘述社會現實人人受壓的境況。

陳奕迅演警察，任職七年迷失自我，幻想有刺激追捕，現實行咇無甚貢獻，將滿腔熱血投放球場，連大Sir都受不了。這種工作久了的焦慮痛苦，或許是現代人的必經之路。

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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖
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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖

恰好容袓兒演新紮師妹，乃初心象徵。老油條許紹雄形容：陳奕迅是更年期，容袓兒是發育期，自己是等退休收皮期。彷彿人生就像一段消磨走樣的過程，多悲哀。

容袓兒跟陳奕迅拍擋，看似前輩教新人，實際是她跑遍灣仔，拉動頹廢重拾初心。電影沒刻意拍得灣仔景色唯美、浪漫，配合許多社會問題，反映香港庶民困境，更加動人。

若說新紮師妹未受社會消磨，積極正常；七年警察漸漸喪失自我，掙扎痛苦。那由吳鎮宇演的王志成，精神錯亂完全失卻自控，則是真正被困過去，無法前行的象徵。

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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖

王志成是香港挫折的典型例子，生意失敗被大耳窿追數，令老婆流產離他而去。他每日流連街頭重複一切，陷入悔恨循環，直至中國女子菲菲搬至樓上，產生轉機。

電影的「Crazy」 ，是都市草根底層的無助。林雪演偷奶粉被補跳樓身亡的失業漢，王志成看著他，不斷回憶自己昔年企跳，一幕躺臥鮮血之上，象徵他的雖生猶死。

香港都市忙碌、冷酷和資本至上的生活，大家都戲言，人人或多或少都有情緒病。容袓兒無力挽救林雪，直言不當警察，鏡頭一轉，陳奕迅當年亦曾如此抱怨。

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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖
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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖

未能實踐抱負，理想在現實飽受挫折，乃三位主角的共向，到底可以如何面對？直至雨夜屠夫登場，殺害崇拜陳奕迅的女學生，情節串連了戲中眾多人物，頗見導編之功力。

《神經俠侶》用跑步作為回應，一追再追容袓兒的跑，令她遇上型男交警方中信。陳奕迅為了追屠夫，回憶挫敗跑遍灣仔。吳鎮宇最後不再瘋癲，跑得美人歸。

正如阮世生有份編劇的《金枝玉葉》，跑步即尋覓，具明確方向，盡力擺動雙腿的滿足和愉悅。這是《神經俠侶》正面、勵志的答案：告別過去困境的唯一方法，就是向前跑吧。

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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖
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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖

向前跑吧，無甚哲理，卻是最貼地務實的行動。這種電影的庶民日常視野，也隱含時代想像，強調的中國人問路、金紫荊廣場等場景，到最後刻意拿出菲菲在金紫荊前的照片。

吳鎮宇與單純的、不出賣肉體的菲菲相遇，譜出戀情，讓他不再困惑走向其他可能。他對菲菲說，有粥食粥，有飯吃飯，帶女兒回來香港，一家團聚過好日子，實乃中港美好想像之一。

如今再看《神經俠侶》，難免有些隔膜。電影真正說好香港故事的想像，卻全盤落空。世間再無容袓兒般的警察，菲菲的良善，只能在滿地Crazy的城市，奔向不同未來。

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圖片來源：電影《神經俠侶》截圖

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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