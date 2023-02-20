淨零碳排趨勢下，鋼鐵、水泥和石油等傳產大廠迎來轉型新契機，有機會「贏者全拿」
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日前股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下的波克夏 (Berkshire Hathaway) 基金會，買進西方石油 （Occidental Petroleum）多達50%的股權數，引起市場譁然。未來傳統產業積極轉型下，將迎來「量價齊揚」的多頭市場。
為什麼在近來「淨零碳排」的趨勢下，越來越多投資人開始把目光放到了高污染、高碳排的傳統產業公司上？國泰投信強調，無論產業如何變化，未來我們不可能沒有鋼鐵、水泥和石油等傳統產業，而積極轉型跑在前面的傳產公司，將會迎來「量價齊揚」的多頭市場。
無碳鋼鐵、石油和水泥會有多搶手？
近年來全球為了抵禦氣候變遷造成的危害，紛紛制定出淨零碳排的目標。其中，以歐盟著力最深，以「碳邊境調整機制」（CBAM）成為準則，迫使各大產業鏈進行轉型。
CBAM機制會依據歐盟排碳交易平均價格來制定「碳價」，而進口至歐盟的產品需支付與其境內生產商品同樣的碳價，這個機制同時也防止歐洲業者已轉移生產地的方式，規避碳關稅。
過去，受到這股淨零碳排的風潮下，許多高碳排的傳統業者面臨轉型壓力，投資人也對包含鋼鐵、石油還有塑化等高碳排產業，避之唯恐不及。
然而，今（20）日國泰投信於推出台灣領袖50ETF（00922）記者會上特別強調，儘管全球面臨供應鏈轉型，許多高度碳排業者面對挑戰很大，但是未來「不可能沒有這些產業」。
國泰投信資深經理游日傑強調：「我們未來還是要用水泥、鋼鐵，而隨著淨零轉型，這些原物料會越來越貴，有些業者將走向『量價齊揚』，也就是說高碳排產業轉型得宜也可以成為大贏家」。
游日傑指出，像是日前股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）基金會，買進西方石油（Occidental Petroleum）多達50%的股權數，爾後巴菲特的持股比重進一步提升至26.8%。
當時，市場認為這筆交易是因「烏俄戰爭」，致使油價長期在高檔，而巴菲特才藉機入場賺一筆橫財，但事實卻不是如此。游日傑強調，巴菲特眼光看很遠，西方石油已經打造出最大的碳捕捉工廠，而這種「零碳石油」(net-zero oil)，是日後大家搶著要的產品。
碳捕捉（carbon capture & storage，CCS）：CCS 技術主要分為捕獲和封存兩階段。將化石燃料轉化為能源的過程中，利用捕獲技術將火力發電廠、工廠等排放源所排出的二氧化碳分離，並將其壓縮為液態後，輸送至合適的封存地點，使二氧化碳與大氣隔絕，減少排放至大氣中的二氧化碳。
這也意味著，等到眾多傳產的供給面趨於穩定時，業者將利用轉型優勢擴大市占率。早在2022年3月，這間美國頁岩油巨擘——西方石油已經看到趨勢。他們宣布在2035 年以前將在全球興建70座工廠，每座工廠預估1年可從大氣直接捕捉多達100萬噸的溫室氣體。
西方石油預計，2024年下半年將啟用的工廠，將成全球最大「直接空氣捕獲」（Direct air capture, DAC）設備，每年可捕捉相當於21.5萬汽車的廢氣排放量，此外，還開發3座碳截存（carbon sequestration）中心，包括墨西哥灣地區。
中鋼等傳產迎來新契機
國泰投信指出，傳統產業若能順利進行轉型，就可以憑藉優勢取得市場，而中小型、體質不良或者轉型失敗的公司，將會消失。此外，國泰投信強調，全球經濟逐漸落底，廠商庫存也將消耗完畢，以美國為首的貨幣政策態勢已經明朗化。
國泰台灣領袖50ETF基金經理人蘇鼎宇解釋，近日上市的商品以「市值代表性」出發，並看重企業面對轉型浪潮的應對能力，不僅一次掌握台灣產業龍頭股，同時也捕捉轉型商機，其所追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數。
蘇鼎宇強調，未來投資的企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」非常重要。他說明，在台灣而言許多傳產公司表現優異，例如中鋼也投入碳捕捉，整體商機上看2兆美元。
日前中鋼強調，公司轉型有成，如煉鋼鐵時高爐排放的副產氣含一氧化碳，比例高達61%，若能將碳完整捕捉下來、固定於化學品當中，就可減少碳排，未來也能因應挑戰。
國泰投信表示，產業規則正在改變，不轉型就淘汰，時間來得非常快，歐盟的CBAM將於今（2023）年10月開始實施；美國的《清潔競爭法案》（CCA）最快也於2024年實施。台灣作為歐盟第4大出口、美國第3大出口市場，合計貢獻台灣出口近千億美元，達整體出口額21%。
最後，蘇鼎宇指出，未來市值較大、淨零碳排轉型快的企業，除了更有成長空間以外，投資人還可以搭配選擇「流動性佳」、「市場代表性」，還有「具有淨零碳排轉型潛力」的公司，此外企業在同產業內的表現也是重要參考指標。
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核稿編輯：翁世航
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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