國民黨團稱陳宗彥事件是民進黨派系鬥爭，鄭運鵬：支持法務部調查
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國民黨團認為，陳宗彥事件及立法院外流事件是民進黨的黨內鬥爭，對此，鄭運鵬笑稱，國民黨很喜歡解讀民進黨的黨內事務。
前行政院發言人陳宗彥被指控，在其擔任台南市政府新聞及國際關係處長期間，屢次接受「豆哥」王孝瑋的性招待，而在王孝瑋當年被台南地檢署以涉及《貪污治罪條例》偵查此事時，最後以所涉貪污案件查無具體不法事證為由簽結。對此，國民黨團質疑當時有民進黨介入案件才會簽結，並認為此事是民進黨派系鬥爭。
國民黨團今（20）早召開記者會，總召曾銘宗表示，陳宗彥事件關係到嚴肅的法律責任，質疑台南地檢署為何簽結，簽結理由是否充分，連傳訊陳宗彥都沒有，「有沒有特別考量？有無有力人士介入？」
另外，前內政部長徐國勇日前在其主持的政論節目中，談立委何志偉棄置前衛福部長陳時中的沙畫，外界質疑有立法院監視畫面外流的問題。國民黨團指出，後續立法院調查出爐，發現監視器內容是時任民進黨立委管碧玲及羅致政辦公室申請調閱。
針對這兩件事，曾銘宗直指為民進黨的派系鬥爭，並認為為了維護國會尊嚴，應將管碧玲、羅致政送交紀律委員會查處。對於陳宗彥是否有不法情事，以及檢調是否依法查處，則要求法務部向立法院進行專案報告。
立委鄭正鈐認為，陳宗彥事件是民進黨派系惡鬥卻栽贓給國民黨，稱檢調向藍營表功。鄭正鈐指出，陳宗彥2010年上酒店、2018年擔任內政部次長，如果國民黨真的要出手，不會等到現在，「可見民進黨派系鬥爭埋得多深」。
民眾黨黨團總召邱臣遠表示，陳宗彥案雖然是陳年舊案，但行政院院長陳建仁仍應維持溫暖堅韌的態度，給人民新的期待，希望在相關的政風、司法調查上，陳建仁可以展現態度，法務部也要徹查是否有相關問題。
民進黨團：國民黨很愛解讀民進黨事務
民進黨團今日召開記者會時回應時事，幹事長鄭運鵬指出，陳宗彥目前已經辭職，此事牽涉到明確司法議題，因此需要受到調查、黨團也支持法務部調查。
民進黨立委劉世芳表示，這個禮拜開始陳建仁要到立法院備詢，不希望被轉移焦點，所以陳宗彥主動請辭，陳建仁也明快處理。此事有損未來執政方針，會讓個人的事情影響內閣溫暖、堅韌的形象。
對於國民黨指控民進黨黨內鬥爭，鄭運鵬笑稱，國民黨很喜歡解讀民進黨的黨內事務。劉世芳則表示，國民黨如果要繼續用「見小縫插大針」的方式，其實不一定會傷到民進黨，因為民進黨政府會認知到，目前國內外的情勢當然不容樂觀。
回應高檢署檢察官是否可能涉及違法監聽，鄭運鵬解釋，此案有政治部分也有司法部分，還牽涉到調查中偵訊的譯文，有些已經結案、有些不能公開，但是在過程中被洩密，如果法務部認為有需要在內部做調查，就應該要進行內部的管理。
民進黨立委洪申翰指出，這個案子的調查時間是在2013年，那個時候是前總統馬英九執政，當時的檢察總長是有案在身的黃世銘，很多人質疑民進黨利用什麼方式讓案子簽結，「在馬英九執政之下，請問民進黨要怎麼影響檢察長、甚至檢察系統去簽結？」
洪申翰稱，整件事情就是因為無積極事證所以簽結，這是司法自己的問題，不需要牽扯到太多政治的動機，甚至現在大家都往派系鬥爭的角度去想像和發揮，並不是這麼合理。
民進黨立委郭國文則在臉書上表示，這次的陳宗彥事件是違法外流，其中可能接觸資料的推論是司法人員、律師和法院公務員，大家在探討這個爆料案是否屬於吹哨者行為時，其實可以看看爆料的手法。他還質疑爆料者將資料寄給3個在野黨， 很明顯的是劍指執政黨，不只是明顯的政治操作，更可能是政治報復的動機。
至於南檢簽結是否有包庇情事，南檢發言人許嘉龍18日就發布新聞稿指出，南檢民國102年間偵辦王姓男子涉嫌妨害風化案，另發現業者涉嫌行賄，103年4月14日簽分他字案偵辦，但檢察官偵查後，認定業者所涉貪污案件查無具體不法事證，104年8月31日簽結，並非如媒體所說「不了了之」及有任何包庇情形。
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核稿編輯：翁世航
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