以民粹主義與家族光環加持，戴克辛之女貝丹東訴諸懷舊情感號召非菁英階層支持

泰國前首相戴克辛的小女兒貝丹東，是即將來臨的泰國大選的首相熱門人選，她在在泰國東北部競選活動中接受路透社訪問時說：「我們在第一年設法解決了所有問題，但四年後我們被政變趕下台，所以有些事情我們沒有實現」

《路透社》2月19日報導，泰國前首相戴克辛（Thaksin Shinawatra，港譯「他信」）的小女兒貝丹東（Paetongtarn Shinawatra），競選期間以她億萬富翁家族的民粹主義遺產，還有過往壓倒性獲選舉勝利為號召，在各項民意調查中領先，貝丹東期望押注人民的懷舊情緒，以贏得數百萬工人階級的選票。

36歲的貝丹東正在東北部農村展開競選活動時，希望重新點燃選民，對她家族的兩位前首相父親戴克辛和姑姑盈拉，從前獲得壓倒性優勢掌權時的那種熱情，而農村地村正是為泰黨的傳統票倉。

這也是貝丹東首次接受外國媒體訪問，她告訴《路透社》：「我們在第一年設法解決了所有問題，但四年後我們被政變趕下台，所以有些事情我們沒有實現」、「所以我們在每個階段都告訴人們我們的政策如何改變他們的生活。只有通過穩定的政治，人們的生活才能以可持續的方式發生變化。」她在東北競選時說。

作為政治素人的貝丹東承諾，為泰黨（Pheu Thai）將完成自2001年以來三個任職期間未完成的任務，所有這些任務都因法院裁決和軍事政變而中斷，泰國保守派被認為策劃了政變。戴克辛和盈拉分別在2006年和2014年被軍隊推翻，儘管他們任內見證了巨大的經濟成長。

目前戴克辛和盈拉都過著在海外自我流放的生活，以免回到泰國國內被監禁，他們的盟友稱軍方過去對他們的判決，是為了防止他們在政治上捲土重來。

Pheu Thai PM candidate Paetongtarn Shinawatra & party leader Cholnan Srikaew visit Ubon Ratchathani province Sat to rally support for the election.

Paetongtarn said 2014 coup deprived people of many transborder trade with neighbours and the party seeks to rectify it. #Thailand pic.twitter.com/9fWhxe2MnE — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 18, 2023

被貼上民粹主義標籤的戴克辛家族

延續戴克辛家族政治影響力的任務，已傳給了戴克辛的小女兒貝丹東。貝丹東的競選政見上，依然走民粹主義的路線，包括最低工資上調、公用事業補貼，以及長期承諾的提供高速鐵路系統和基礎設施以應對洪水和乾旱方。

為泰黨的口號是“Think Big, Act Smart”，主要針對軍方背景的首相帕拉育（Prayut Chan-o-cha）自2014年奪權後推行的漸進式改革。

貝丹東說：「我們必須從大處著眼，必須沈痾已久的問題，這些問題必須徹底處理。」

如無意外，泰國大選暫定在5月7日舉行，儘管為泰黨尚未宣布的首相候選人，但貝丹東已在各項民意調查中遙遙領先，比現任首相帕拉育獲得多兩倍的支持。

貝丹東表示，她仍定期諮詢與長住在杜拜的父親戴克辛保持密切聯繫，而戴克辛相當擔心她懷孕將近7個月時，還在參與競選活動。貝丹東說：「但我很好。這是我第二次懷孕，我相當清楚自己的情況，不會給自己太多壓力。」

儘管戴克辛家族在選舉中相當受歡迎，但戴克辛家族在泰國受到的厭惡與喜愛他們的一樣多。長期以來，戴克辛家族一直被反對派指責任人唯親，商業上圖利朋黨，還有以民粹主義政策收買窮人。不過戴克辛家族都否認這些指控。

對於泰國這東南亞第二大經濟體即將到來的大選，貝丹東說她憂心這又是一場精英和農民階級之間的仇恨比賽，她擔心這又再次會讓泰國「倒退」

「這會讓全世界以不同的眼光看待我們國家，他們不會想要與我們進行貿易活動，這會讓每個人失去很多機會。我們國家已停滯不前多時，所以軍方不應該再發動政變。國家必須進步，人民應該過上更好的生活。」

各界分析，為泰黨將贏得眾議院大多數選票，但礙於2017年4月實施的新憲法限制，泰國首相是由眾議院與參議院下共同選出的，而原本由人民直選產生的參議員，已改為250名參議員全由軍方任命，因此為泰黨未必能順利單獨組成政府。

《曼谷郵報》報導，為泰黨領導人哲南（Cholnan）在19日表示，如果該黨贏得超過300眾議院議席，就沒必要與其他政黨組成聯合政府，如果低於250席的話，就有這必要。哲南相信，如果為泰黨奪得300席以上，軍方為避免與人民疏遠，相信軍方控制的參議院不會支持其他少數政黨。

不過稍早前，一名由軍方任命的參議員Wanchai Sornsiri於12日在臉書發文稱，就算為泰黨獲得250個眾議院議席，一些參議員也不會投票支持貝丹東成為新首相。《曼谷郵報》報導，Wanchai Sornsiri批評首相一職是國家驕傲的象徵，不是任何人或家族的工具，他對為泰黨宣傳能奪過半議席的說法不以為然，他說250名參議員就能否決貝丹東成為首相的可能，除非為泰黨能在眾議院奪下376席，即超過參眾兩院750名議員總數的一半。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範