2023/02/20,
印太

以民粹主義與家族光環加持，戴克辛之女貝丹東訴諸懷舊情感號召非菁英階層支持

以民粹主義與家族光環加持，戴克辛之女貝丹東訴諸懷舊情感號召非菁英階層支持
泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）最小的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

戴克辛家族的前兩位首相流亡海外後，在今年5月將舉行的大選中，目前是以戴克辛之女貝丹東遙遙領先，最近貝丹東積極在東北農村地區展開競選活動，其政見包括提高最低工資、公用事業補貼，以及完善基礎設施，以爭取農民、工人等召非菁英階層的支持。

泰國前首相戴克辛的小女兒貝丹東，是即將來臨的泰國大選的首相熱門人選，她在在泰國東北部競選活動中接受路透社訪問時說：「我們在第一年設法解決了所有問題，但四年後我們被政變趕下台，所以有些事情我們沒有實現」

路透社》2月19日報導，泰國前首相戴克辛（Thaksin Shinawatra，港譯「他信」）的小女兒貝丹東（Paetongtarn Shinawatra），競選期間以她億萬富翁家族的民粹主義遺產，還有過往壓倒性獲選舉勝利為號召，在各項民意調查中領先，貝丹東期望押注人民的懷舊情緒，以贏得數百萬工人階級的選票。

36歲的貝丹東正在東北部農村展開競選活動時，希望重新點燃選民，對她家族的兩位前首相父親戴克辛和姑姑盈拉，從前獲得壓倒性優勢掌權時的那種熱情，而農村地村正是為泰黨的傳統票倉。

這也是貝丹東首次接受外國媒體訪問，她告訴《路透社》：「我們在第一年設法解決了所有問題，但四年後我們被政變趕下台，所以有些事情我們沒有實現」、「所以我們在每個階段都告訴人們我們的政策如何改變他們的生活。只有通過穩定的政治，人們的生活才能以可持續的方式發生變化。」她在東北競選時說。

作為政治素人的貝丹東承諾，為泰黨（Pheu Thai）將完成自2001年以來三個任職期間未完成的任務，所有這些任務都因法院裁決和軍事政變而中斷，泰國保守派被認為策劃了政變。戴克辛和盈拉分別在2006年和2014年被軍隊推翻，儘管他們任內見證了巨大的經濟成長。

目前戴克辛和盈拉都過著在海外自我流放的生活，以免回到泰國國內被監禁，他們的盟友稱軍方過去對他們的判決，是為了防止他們在政治上捲土重來。

被貼上民粹主義標籤的戴克辛家族

延續戴克辛家族政治影響力的任務，已傳給了戴克辛的小女兒貝丹東。貝丹東的競選政見上，依然走民粹主義的路線，包括最低工資上調、公用事業補貼，以及長期承諾的提供高速鐵路系統和基礎設施以應對洪水和乾旱方。

為泰黨的口號是“Think Big, Act Smart”，主要針對軍方背景的首相帕拉育（Prayut Chan-o-cha）自2014年奪權後推行的漸進式改革。

貝丹東說：「我們必須從大處著眼，必須沈痾已久的問題，這些問題必須徹底處理。」

如無意外，泰國大選暫定在5月7日舉行，儘管為泰黨尚未宣布的首相候選人，但貝丹東已在各項民意調查中遙遙領先，比現任首相帕拉育獲得多兩倍的支持。

貝丹東表示，她仍定期諮詢與長住在杜拜的父親戴克辛保持密切聯繫，而戴克辛相當擔心她懷孕將近7個月時，還在參與競選活動。貝丹東說：「但我很好。這是我第二次懷孕，我相當清楚自己的情況，不會給自己太多壓力。」

儘管戴克辛家族在選舉中相當受歡迎，但戴克辛家族在泰國受到的厭惡與喜愛他們的一樣多。長期以來，戴克辛家族一直被反對派指責任人唯親，商業上圖利朋黨，還有以民粹主義政策收買窮人。不過戴克辛家族都否認這些指控。

對於泰國這東南亞第二大經濟體即將到來的大選，貝丹東說她憂心這又是一場精英和農民階級之間的仇恨比賽，她擔心這又再次會讓泰國「倒退」

「這會讓全世界以不同的眼光看待我們國家，他們不會想要與我們進行貿易活動，這會讓每個人失去很多機會。我們國家已停滯不前多時，所以軍方不應該再發動政變。國家必須進步，人民應該過上更好的生活。」

各界分析，為泰黨將贏得眾議院大多數選票，但礙於2017年4月實施的新憲法限制，泰國首相是由眾議院與參議院下共同選出的，而原本由人民直選產生的參議員，已改為250名參議員全由軍方任命，因此為泰黨未必能順利單獨組成政府。

曼谷郵報》報導，為泰黨領導人哲南（Cholnan）在19日表示，如果該黨贏得超過300眾議院議席，就沒必要與其他政黨組成聯合政府，如果低於250席的話，就有這必要。哲南相信，如果為泰黨奪得300席以上，軍方為避免與人民疏遠，相信軍方控制的參議院不會支持其他少數政黨。

不過稍早前，一名由軍方任命的參議員Wanchai Sornsiri於12日在臉書發文稱，就算為泰黨獲得250個眾議院議席，一些參議員也不會投票支持貝丹東成為新首相。《曼谷郵報》報導，Wanchai Sornsiri批評首相一職是國家驕傲的象徵，不是任何人或家族的工具，他對為泰黨宣傳能奪過半議席的說法不以為然，他說250名參議員就能否決貝丹東成為首相的可能，除非為泰黨能在眾議院奪下376席，即超過參眾兩院750名議員總數的一半。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。