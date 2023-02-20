以民粹主義與家族光環加持，戴克辛之女貝丹東訴諸懷舊情感號召非菁英階層支持
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戴克辛家族的前兩位首相流亡海外後，在今年5月將舉行的大選中，目前是以戴克辛之女貝丹東遙遙領先，最近貝丹東積極在東北農村地區展開競選活動，其政見包括提高最低工資、公用事業補貼，以及完善基礎設施，以爭取農民、工人等召非菁英階層的支持。
泰國前首相戴克辛的小女兒貝丹東，是即將來臨的泰國大選的首相熱門人選，她在在泰國東北部競選活動中接受路透社訪問時說：「我們在第一年設法解決了所有問題，但四年後我們被政變趕下台，所以有些事情我們沒有實現」
《路透社》2月19日報導，泰國前首相戴克辛（Thaksin Shinawatra，港譯「他信」）的小女兒貝丹東（Paetongtarn Shinawatra），競選期間以她億萬富翁家族的民粹主義遺產，還有過往壓倒性獲選舉勝利為號召，在各項民意調查中領先，貝丹東期望押注人民的懷舊情緒，以贏得數百萬工人階級的選票。
36歲的貝丹東正在東北部農村展開競選活動時，希望重新點燃選民，對她家族的兩位前首相父親戴克辛和姑姑盈拉，從前獲得壓倒性優勢掌權時的那種熱情，而農村地村正是為泰黨的傳統票倉。
這也是貝丹東首次接受外國媒體訪問，她告訴《路透社》：「我們在第一年設法解決了所有問題，但四年後我們被政變趕下台，所以有些事情我們沒有實現」、「所以我們在每個階段都告訴人們我們的政策如何改變他們的生活。只有通過穩定的政治，人們的生活才能以可持續的方式發生變化。」她在東北競選時說。
作為政治素人的貝丹東承諾，為泰黨（Pheu Thai）將完成自2001年以來三個任職期間未完成的任務，所有這些任務都因法院裁決和軍事政變而中斷，泰國保守派被認為策劃了政變。戴克辛和盈拉分別在2006年和2014年被軍隊推翻，儘管他們任內見證了巨大的經濟成長。
目前戴克辛和盈拉都過著在海外自我流放的生活，以免回到泰國國內被監禁，他們的盟友稱軍方過去對他們的判決，是為了防止他們在政治上捲土重來。
被貼上民粹主義標籤的戴克辛家族
延續戴克辛家族政治影響力的任務，已傳給了戴克辛的小女兒貝丹東。貝丹東的競選政見上，依然走民粹主義的路線，包括最低工資上調、公用事業補貼，以及長期承諾的提供高速鐵路系統和基礎設施以應對洪水和乾旱方。
為泰黨的口號是“Think Big, Act Smart”，主要針對軍方背景的首相帕拉育（Prayut Chan-o-cha）自2014年奪權後推行的漸進式改革。
貝丹東說：「我們必須從大處著眼，必須沈痾已久的問題，這些問題必須徹底處理。」
如無意外，泰國大選暫定在5月7日舉行，儘管為泰黨尚未宣布的首相候選人，但貝丹東已在各項民意調查中遙遙領先，比現任首相帕拉育獲得多兩倍的支持。
貝丹東表示，她仍定期諮詢與長住在杜拜的父親戴克辛保持密切聯繫，而戴克辛相當擔心她懷孕將近7個月時，還在參與競選活動。貝丹東說：「但我很好。這是我第二次懷孕，我相當清楚自己的情況，不會給自己太多壓力。」
儘管戴克辛家族在選舉中相當受歡迎，但戴克辛家族在泰國受到的厭惡與喜愛他們的一樣多。長期以來，戴克辛家族一直被反對派指責任人唯親，商業上圖利朋黨，還有以民粹主義政策收買窮人。不過戴克辛家族都否認這些指控。
對於泰國這東南亞第二大經濟體即將到來的大選，貝丹東說她憂心這又是一場精英和農民階級之間的仇恨比賽，她擔心這又再次會讓泰國「倒退」
「這會讓全世界以不同的眼光看待我們國家，他們不會想要與我們進行貿易活動，這會讓每個人失去很多機會。我們國家已停滯不前多時，所以軍方不應該再發動政變。國家必須進步，人民應該過上更好的生活。」
各界分析，為泰黨將贏得眾議院大多數選票，但礙於2017年4月實施的新憲法限制，泰國首相是由眾議院與參議院下共同選出的，而原本由人民直選產生的參議員，已改為250名參議員全由軍方任命，因此為泰黨未必能順利單獨組成政府。
《曼谷郵報》報導，為泰黨領導人哲南（Cholnan）在19日表示，如果該黨贏得超過300眾議院議席，就沒必要與其他政黨組成聯合政府，如果低於250席的話，就有這必要。哲南相信，如果為泰黨奪得300席以上，軍方為避免與人民疏遠，相信軍方控制的參議院不會支持其他少數政黨。
不過稍早前，一名由軍方任命的參議員Wanchai Sornsiri於12日在臉書發文稱，就算為泰黨獲得250個眾議院議席，一些參議員也不會投票支持貝丹東成為新首相。《曼谷郵報》報導，Wanchai Sornsiri批評首相一職是國家驕傲的象徵，不是任何人或家族的工具，他對為泰黨宣傳能奪過半議席的說法不以為然，他說250名參議員就能否決貝丹東成為首相的可能，除非為泰黨能在眾議院奪下376席，即超過參眾兩院750名議員總數的一半。
新聞來源：
- Exclusive: Daughter of Thaksin banking on nostalgia to win Thailand election（路透社）
- Pheu Thai denies govt deal with PPRP（曼谷郵報）
- Senator Wanchai challenges Ung-Ing's election landslide win promises（曼谷郵報）
延伸閱讀：
- 流亡前總理「戴克辛么女」將家族影響力帶到新世代，憑社群人氣進軍泰國政壇
- 【圖表】政治光譜從極權的王室到民主選舉，你知道東南亞各國的政治體制是什麼？
- 泰國憲法法庭判決，帕拉育可恢復當總理至2023年任期結束。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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