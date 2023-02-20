布林肯警告中國考慮提供俄羅斯「致命性軍援」，中國反嗆：不斷送武器到烏克蘭的是美國
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美國共和黨籍參議員葛蘭姆19日表示，如果中國決定為俄羅斯與烏克蘭的戰爭提供致命性援助，那將是一個巨大的錯誤，「如果你們（中國）跳上普亭列車，你們比爛泥還要愚蠢」，葛蘭姆補充，「這就像是看了電影《鐵達尼號》後，還執意買票上船一樣。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週末接受媒體訪問時指出，中國正考慮向俄羅斯提供包括武器和彈藥的「致命性援助」，以幫助俄方對烏克蘭發動戰爭，中國外交部今（20）日公開反擊，「不斷提供武器的是美方」，也預告中國將在這幾天烏克蘭危機一週年期間，發表一份解決烏克蘭危機的「立場文件」。
俄烏戰爭即將屆滿一周年，布林肯18日接受美國《CBS》專訪時表示，中國公司已經向俄羅斯提供 「非致命性援助」（non-lethal support），他表示在中國，私人公司和國家之間沒有區別。
至於中國有沒有可能向俄羅斯提供「致命性援助」（lethal support）？布林肯直言，「從（戰爭發生的）第一天起，我們就一直擔心這種可能。」他並指出，根據美方掌握的最新消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，而這可能包含武器到彈藥。
布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日在德國慕尼黑安全會議會面，布林肯也當面告訴王毅，如果中國向俄羅斯提供致命性援助，將給美中關係造成「嚴重後果」。
針對美方指控，中國外交部發言人汪文斌今日反擊，稱「源源不斷提供武器的是美方而不是中方」，痛批美方沒有資格對中國發號施令，中國也「從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。」
汪文斌也呼籲美國，「切實反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責、散播虛假信息。中方將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。」
汪文斌稱，再過幾天就是烏克蘭危機一周年，中國將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，文件將重申習近平的重要主張，但他對於文件內容沒有交代細節，僅強調「各國主權領土完整都應得到尊重」。
包括美國在內的北約成員國正向烏克蘭運送各種武器、彈藥和裝備，包括坦克。不過為避免戰事升級，目前仍未派出戰機。
看了鐵達尼號電影還敢買票上船？美共和黨參議員：中國別笨到軍援俄羅斯
美國共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）19日於美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）上表示，如果中國決定為俄羅斯與烏克蘭的戰爭提供致命性援助，那將是一個巨大的錯誤，「如果你們（中國）跳上普亭列車，你們比爛泥還要愚蠢」，葛蘭姆補充，「這就像是看了電影《鐵達尼號》後，還執意買票上船一樣。」
美國退役將軍、前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）19日則於「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）表示，他贊成拜登政府揭露他們獲得的情報訊息，即中國正準備向俄羅斯提供致命性軍援。基恩認為，當美國站出來揭露，告訴外界美國認為中國試圖提供的東西，在曝光之後，「中國很可能會縮手」。
俄媒：王毅已抵達莫斯科，將就烏克蘭展開會談
外媒報導王毅結束訪歐之旅後，已經於今（20）日抵達俄羅斯首都莫斯科，將與俄羅斯當局就烏克蘭局勢可能和平解決的方案磋商，不過中國與俄羅斯外交部都未證實此事。
中國國家主席習近平視俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為盟友，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭至今，北京從未譴責俄羅斯。
延伸閱讀
- 王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化；馬克宏盼俄羅斯被打敗但不是「被摧毀」
- CNN：瓦格納集團首腦名氣提升，普亭統治地位出現「模糊裂痕」
- 布林肯與王毅於德國慕尼黑會議談「中國氣球」，外媒：一場沒有道歉、沒有信任的對話
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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