布林肯警告中國考慮提供俄羅斯「致命性軍援」，中國反嗆：不斷送武器到烏克蘭的是美國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週末接受媒體訪問時指出，中國正考慮向俄羅斯提供包括武器和彈藥的「致命性援助」，以幫助俄方對烏克蘭發動戰爭，中國外交部今（20）日公開反擊，「不斷提供武器的是美方」，也預告中國將在這幾天烏克蘭危機一週年期間，發表一份解決烏克蘭危機的「立場文件」。

俄烏戰爭即將屆滿一周年，布林肯18日接受美國《CBS》專訪時表示，中國公司已經向俄羅斯提供 「非致命性援助」（non-lethal support），他表示在中國，私人公司和國家之間沒有區別。

至於中國有沒有可能向俄羅斯提供「致命性援助」（lethal support）？布林肯直言，「從（戰爭發生的）第一天起，我們就一直擔心這種可能。」他並指出，根據美方掌握的最新消息，中國正在考慮提供俄羅斯致命性援助，而這可能包含武器到彈藥。

布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日在德國慕尼黑安全會議會面，布林肯也當面告訴王毅，如果中國向俄羅斯提供致命性援助，將 給美中關係造成「嚴重後果」。

針對美方指控，中國外交部發言人汪文斌今日反擊，稱「源源不斷提供武器的是美方而不是中方」，痛批美方沒有資格對中國發號施令，中國也「從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。」

汪文斌也呼籲美國，「切實反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責、散播虛假信息。中方將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。」

汪文斌稱， 再過幾天就是烏克蘭危機一周年，中國將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，文件將重申習近平的重要主張，但他對於文件內容沒有交代細節，僅強調「各國主權領土完整都應得到尊重」。

包括美國在內的北約成員國正向烏克蘭運送各種武器、彈藥和裝備，包括坦克。不過為避免戰事升級，目前仍未派出戰機。

看了鐵達尼號電影還敢買票上船？美共和黨參議員：中國別笨到軍援俄羅斯

美國共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）19日於美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）上表示，如果中國決定為俄羅斯與烏克蘭的戰爭提供致命性援助，那將是一個巨大的錯誤，「如果你們（中國）跳上普亭列車，你們比爛泥還要愚蠢」，葛蘭姆補充，「這就像是看了電影《鐵達尼號》後，還執意買票上船一樣。」

“If you jump on the Putin train now, you're dumber than dirt. It would be like buying a ticket on the Titanic after you saw the movie. Don't do this.”



GOP Sen. Lindsey Graham warns China against providing "lethal" weapons to Russia. https://t.co/A2eT6eRmfc pic.twitter.com/nCaUUQI12I — ABC News (@ABC) February 20, 2023

美國退役將軍、前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）19日則於「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）表示，他贊成拜登政府揭露他們獲得的情報訊息，即中國正準備 向俄羅斯提供致命性軍援。 基恩認為，當美國站出來揭露，告訴外界美國認為中國試圖提供的東西，在曝光之後，「中國很可能會縮手」。

俄媒：王毅已抵達莫斯科，將就烏克蘭展開會談

外媒報導王毅結束訪歐之旅後，已經於今（20）日抵達俄羅斯首都莫斯科，將與俄羅斯當局就烏克蘭局勢可能和平解決的方案磋商，不過中國與俄羅斯外交部都未證實此事。

Wang Yi, China’s top diplomat, arrives in Moscow on Monday at the end of a European tour where he presented Beijing as committed to peace in Ukraine and eager to strengthen diplomatic ties with the outside world following three years of pandemic isolation. https://t.co/Ve66tg6i1F — Harri Ohra-aho (@Ohra_aho) February 19, 2023

中國國家主席習近平視俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為盟友，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭至今，北京從未譴責俄羅斯。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航