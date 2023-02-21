小CK算不算「名牌」？精品與其拿來炫富，不如當作購買力指標
我們想讓你知道的是
與其討論小CK是不是名牌，不如把這些大牌當作購買力的指標：扣除日常生活的必要花費後，剩下的錢不看標價，買了它不心疼、不會產生罪惡感、不用為此煩惱下個月的帳單繳不出來，至少算是活得還不錯的證明了。
幾天前職場前輩分享在鼎泰豐用餐時，發現隔壁桌小學生兄弟檔（沒有父母陪同）點了排骨炒飯、小籠湯包，一切就像呼吸般自然。
離開前弟弟對哥哥說：「明天吃一蘭，換你付。」
哥哥：「可是一蘭比較貴耶！」
對比小小年紀就能把高級餐館當自家廚房，前輩感嘆自己開始上班後第一次踏進鼎泰豐，才初嘗赫赫有名小籠包的滋味；而我在商務艙見識到小籠包套餐供不應求的盛況時，才體會到米其林一星的魔力。
因此當前輩有感而發「到現在我都覺得鼎泰豐是大餐耶！」，小CK對我來說算是名牌也不足為奇了。
出差前往新加坡前，看到了下列這篇報導〈名牌是什麼？新加坡少女TikTok分享托特包，意外引發階級論戰〉，把我帶入了初入職場的回憶漩渦。
名牌包和初戀的關係
好巧，我的第一個「名牌包」，出社會第一個包，正是這個新加坡品牌。
不僅是第一次出國出差，也是接觸新加坡、認識世界的起點。
對還沒脫離實習階段、連試用期都沒開始、月薪一萬多塊的小菜菜，一兩千塊的包，薪水的20%～30%，毫無疑問是奢侈品了！
然而正是這個平價品牌，陪著我渡過最初5年的差旅時光。即使磨損、褪色、變形，還是捨不得放棄換個新的。
好像初戀，明知不合適、老為了同樣的問題爭吵、感情日漸消磨，早該放手告別，仍然選擇一次次麻痹自己。
隨著去過的地方、看過的奢侈品愈來愈多，對「真正的名牌」的認識漸漸和一般大眾同步：不是在百貨公司設櫃位的就是名牌。原來奢侈品和人類社會一樣，階級有別、還有高下之分。
不過，小CK也許就像最初的那個他，不是最高最帥，搞不好還沒什麼錢，你還是愛他。就算之後的伴侶客觀條件再好，你還是忘不了、也不想忘記他。
就算不被看做名牌，無法躋身奢侈品之列，套句新聞女主角佐伊的話：「對你們來說，這個包包可能不是奢侈品，但對我和我的家人來說，它非常昂貴、而且意義重大。我不懂為什麼人們很難理解這件事。」
名牌是衡量購買力的工具
小CK是不是名牌？人們願意了解每個人心中對好生活的判斷標準不完全相同嗎？為此筆戰不過是把自己認同的價值觀強迫別人接受罷了。引起我關注的，則是另一個戰場——怎麼在目前高物價、高通膨的時代生存下來？
我不會假裝對LV香奈兒愛瑪仕毫不心動。不可否認這些大牌產品作工精細，價格的確有它值得高傲的理由。
與其不惜縮衣節食得到它，不如把這些大牌當作購買力的指標：扣除日常生活的必要花費後，剩下的錢不看標價，買了它不心疼、不會產生罪惡感、不用為此煩惱下個月的帳單繳不出來，至少算是活得還不錯的證明了。
這裡提到的名牌，不光是名牌包包，包括各式高檔餐廳、五星飯店、商務頭等艙、海外旅行等等，和平日柴米油鹽不相關的物品、體驗都算。
必要開支的定義
話說回來，什麼花費算是必需品呢？
對初入職場的新鮮人來說，標準可以降低一點。能滿足食衣住行，也就是伙食、上班置裝、水電房租、交通費，就可說達標了。
然而對已在社會打滾五年以上的人，多半結婚生子、準備結婚ing、或是有固定交往對象。就連單身狗也不代表一人飽全家飽，上有退休雙親需要奉養。不管你我是以上哪種身分，收入增加，開銷隨之上升是正常現象，花得比以前多不代表浪費錢。
所以除了以上基本花費，最好還要達到以下條件（比例按個人能力調整，但最好全包），才算涵蓋所有必要開支：
1. 孝親費
我可以理解萬物皆漲、只有薪水不漲的無力感。就算家人體諒我們台北居大不易，但除非連應付吃飯錢都成問題，不然每個月最好規劃一筆固定費用給家人比較妥當。
一方面當然是報答父母的養育之恩，但另一方面則是現實考量：保護自己，從長輩的比較心理中全身而退。
你沒看錯，就算是自家人也得留點兒心。
別人家的孩子年終十幾（甚至幾十）個月，紅包裡的鈔票已經比別人少了好幾（十）張了，如果每個月還不能拿點錢貼補家用，父母也是一般人，久了多少對你還是有埋怨的。
2. 投資理財
儲蓄，無論是定存、基金、股票等，每月定期定額是基本中的基本。當存到緊急預備金後，還要撥出一定預算，增進從事領域的專業知識，書籍課程都好。
隨著專業技能增加、提升解決問題的能力，才有拉高收入、存款的可能。
3. 保養品、化妝品（標配），醫美（選配）
很多自稱省錢達人的網紅會把這類花銷歸類在奢侈品，但處在俊男美女如雲的上班環境的我恐怕無法同意。
適當的保養和打扮，讓自己看起來賞心悅目。別說在情場更得意些，職場也會得到較多關注、聰明、值得信任、能力較好的印象。
雖然大家表面上不願意承認，但真如人們所說的內涵比外在重要的話，部分韓國父母在子女考上大學時把花錢整形當成給小孩的成年禮，也不必感到意外了。
初戀的結局
耐心看到這的你，也許想知道我的薪水，現在買得起人們口中的名牌了嗎？
嗯，我已經告別初戀，很久很久了。
然後在三到五年內的將來，目標是把門牌弄到手。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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