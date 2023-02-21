小CK算不算「名牌」？精品與其拿來炫富，不如當作購買力指標

幾天前職場前輩分享在鼎泰豐用餐時，發現隔壁桌小學生兄弟檔（沒有父母陪同）點了排骨炒飯、小籠湯包，一切就像呼吸般自然。

離開前弟弟對哥哥說：「明天吃一蘭，換你付。」

哥哥：「可是一蘭比較貴耶！」

對比小小年紀就能把高級餐館當自家廚房，前輩感嘆自己開始上班後第一次踏進鼎泰豐，才初嘗赫赫有名小籠包的滋味；而我在商務艙見識到小籠包套餐供不應求的盛況時，才體會到米其林一星的魔力。

因此當前輩有感而發「到現在我都覺得鼎泰豐是大餐耶！」，小CK對我來說算是名牌也不足為奇了。

出差前往新加坡前，看到了下列這篇報導〈名牌是什麼？新加坡少女TikTok分享托特包，意外引發階級論戰〉，把我帶入了初入職場的回憶漩渦。

名牌包和初戀的關係

好巧，我的第一個「名牌包」，出社會第一個包，正是這個新加坡品牌。

不僅是第一次出國出差，也是接觸新加坡、認識世界的起點。

對還沒脫離實習階段、連試用期都沒開始、月薪一萬多塊的小菜菜，一兩千塊的包，薪水的20%～30%，毫無疑問是奢侈品了！

然而正是這個平價品牌，陪著我渡過最初5年的差旅時光。即使磨損、褪色、變形，還是捨不得放棄換個新的。

好像初戀，明知不合適、老為了同樣的問題爭吵、感情日漸消磨，早該放手告別，仍然選擇一次次麻痹自己。

隨著去過的地方、看過的奢侈品愈來愈多，對「真正的名牌」的認識漸漸和一般大眾同步：不是在百貨公司設櫃位的就是名牌。原來奢侈品和人類社會一樣，階級有別、還有高下之分。

不過，小CK也許就像最初的那個他，不是最高最帥，搞不好還沒什麼錢，你還是愛他。就算之後的伴侶客觀條件再好，你還是忘不了、也不想忘記他。

就算不被看做名牌，無法躋身奢侈品之列，套句新聞女主角佐伊的話：「對你們來說，這個包包可能不是奢侈品，但對我和我的家人來說，它非常昂貴、而且意義重大。我不懂為什麼人們很難理解這件事。」

名牌是衡量購買力的工具

小CK是不是名牌？人們願意了解每個人心中對好生活的判斷標準不完全相同嗎？為此筆戰不過是把自己認同的價值觀強迫別人接受罷了。引起我關注的，則是另一個戰場——怎麼在目前高物價、高通膨的時代生存下來？

我不會假裝對LV香奈兒愛瑪仕毫不心動。不可否認這些大牌產品作工精細，價格的確有它值得高傲的理由。

與其不惜縮衣節食得到它，不如把這些大牌當作購買力的指標：扣除日常生活的必要花費後，剩下的錢不看標價，買了它不心疼、不會產生罪惡感、不用為此煩惱下個月的帳單繳不出來，至少算是活得還不錯的證明了。

這裡提到的名牌，不光是名牌包包，包括各式高檔餐廳、五星飯店、商務頭等艙、海外旅行等等，和平日柴米油鹽不相關的物品、體驗都算。

必要開支的定義

話說回來，什麼花費算是必需品呢？

對初入職場的新鮮人來說，標準可以降低一點。能滿足食衣住行，也就是伙食、上班置裝、水電房租、交通費，就可說達標了。

然而對已在社會打滾五年以上的人，多半結婚生子、準備結婚ing、或是有固定交往對象。就連單身狗也不代表一人飽全家飽，上有退休雙親需要奉養。不管你我是以上哪種身分，收入增加，開銷隨之上升是正常現象，花得比以前多不代表浪費錢。

所以除了以上基本花費，最好還要達到以下條件（比例按個人能力調整，但最好全包），才算涵蓋所有必要開支：

1. 孝親費

我可以理解萬物皆漲、只有薪水不漲的無力感。就算家人體諒我們台北居大不易，但除非連應付吃飯錢都成問題，不然每個月最好規劃一筆固定費用給家人比較妥當。

一方面當然是報答父母的養育之恩，但另一方面則是現實考量：保護自己，從長輩的比較心理中全身而退。

你沒看錯，就算是自家人也得留點兒心。

別人家的孩子年終十幾（甚至幾十）個月，紅包裡的鈔票已經比別人少了好幾（十）張了，如果每個月還不能拿點錢貼補家用，父母也是一般人，久了多少對你還是有埋怨的。

2. 投資理財

儲蓄，無論是定存、基金、股票等，每月定期定額是基本中的基本。當存到緊急預備金後，還要撥出一定預算，增進從事領域的專業知識，書籍課程都好。

隨著專業技能增加、提升解決問題的能力，才有拉高收入、存款的可能。

3. 保養品、化妝品（標配），醫美（選配）

很多自稱省錢達人的網紅會把這類花銷歸類在奢侈品，但處在俊男美女如雲的上班環境的我恐怕無法同意。

適當的保養和打扮，讓自己看起來賞心悅目。別說在情場更得意些，職場也會得到較多關注、聰明、值得信任、能力較好的印象。

雖然大家表面上不願意承認，但真如人們所說的內涵比外在重要的話，部分韓國父母在子女考上大學時把花錢整形當成給小孩的成年禮，也不必感到意外了。

初戀的結局

耐心看到這的你，也許想知道我的薪水，現在買得起人們口中的名牌了嗎？

嗯，我已經告別初戀，很久很久了。

然後在三到五年內的將來，目標是把門牌弄到手。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航