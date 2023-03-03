面對疫情挑戰，台灣如何落實SDGs，強化對開發中國家的青年協助？

文：黃勢璋（中華經濟研究院第三研究所副所長）、洪千皓（中華經濟研究院第三研究所兼任研究助理）

過去習慣於全球化經營流通的國際合作，近年受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，不僅面臨到供應鏈的斷鏈危機，讓跨國援助交流險些停擺，加上俄烏戰爭使得原物料價格上漲而帶動的通膨壓力，更讓開發中國家的社會與經濟面臨重大的生活挑戰。

為此，本文將從盤點開發中國家青年面臨的問題著手，透過我國對外援助亮點計畫的成果效益，提出政府與民間如何善用台灣優勢的政策建議，透過官民合作與商機共創，強化國際青年協助的策略規劃，藉以展現台灣落實ESG之社會經濟價值。

受惠於地球村的思潮蔓延，世界各地接觸交流的機會日益增多，加上網際網路、通訊系統和交通工具的技術進步，由全球化所帶動的社會、文化、經濟、人才已能夠輕易地進行跨國虛實的互動。然而，自2019年末COVID-19疫情爆發以來，肺炎病毒也隨著人們跨國跨域移動的腳步，迅速蔓延至地球的每個角落，直至目前仍無法完全根除，不只本土青年受打擊，全世界各地的青年亦仍身處疫情的困境之中。

根據世界衛生組織 （World Health Organization, WHO） 的報告顯示，截至2022年9月17日止，全球已有6.08億的確診病例（註1）；過去視為稀鬆平常的「移動」、「接觸」、「群聚」等人際交流被視為嚴重禁忌。

再加上各國對防疫政策的重視，以往日常的人與人互動模式，或是企業對企業（business-to-business, B2B）、企業對消費者 （business-to-consumer, B2C）、消費者對消費者（consumer-to-consumer, C2C）的商業模式，也開始從線下實體的方式，快速開展至線上虛擬的作法，從教育學習、企業上班到醫療看診，無一不透過線上遠距的作業完成，青年能否迅速加入電子科技，達到對科技產品樣樣精通的能力，成為時下的關鍵問題。

然而，隨著俄羅斯入侵烏克蘭導致國際局勢出現緊繃，不論是各類的能源或工業原料供應，抑或是農業食品的各種原物料供給，這些國際供應鏈均受到俄烏戰爭影響，在其他國家多數為求自保而紛紛提倡糧食保護主義的前提下，使得全球糧食供應問題出現惡化，價格更出現前所未有的飆漲，導致高通膨嚴重影響各國經濟，迅速侵蝕民眾的消費能力，家庭經濟狀況出現危機，多數青年生存亦受到考驗。

根據國際勞工組織 （International Labour Organization, ILO）最新發布的《全球青年就業趨勢報告》指出（註2），早在2020年疫情爆發的第1年，青年失業人數就比2019年多出400萬人口，達7100萬，到2021全球的青年失業人口更上升至7500萬。雖然2022年青年失業人口可望略微改善至7300萬的水準，但較2019年的6700萬仍多出600萬人，顯示全球青年就業復甦的時刻仍尚未到來；其中，尤以資源貧瘠的開發中國家青年所受到的影響更深。

協助開發中國家青年深化自我能力、強化職業教育，不僅可讓青年朋友順利脫貧，也能提升友邦的國內勞動參與，擴大產業發展經濟利益，實現聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

聯合國SDGS宣傳廣告版｜Photo Credit: GettyImages

為此，本文規劃從目前開發中國家青年面臨的潛在問題困境進行分析，以及我國現行對外援助亮點計畫成果做效益說明，最後提出幾點建議供相關單位作為未來政策擬定的參考，以期能加強跨國友邦的資源互助共享，透過官民合作與商機共創的誘因設計，協助開發中國家的青年朋友順利達到「經濟改善、生活共好」的目標。

開發中國家青年面對的困境

在COVID-19疫情尚未解除及全球高通膨持續延燒的情況下，開發中國家青年朋友的經濟能力與生存壓力，正面臨極為困難的挑戰；若已開發的民主國家陣營無法適時提出改善措施，聯合國於2015年宣布17項的「永續發展目標」（註3）中，目標1（終結貧窮）、目標2（消除飢餓）、目標4（優質教育）、目標5（性別平權）、目標8（合適的工作與經濟成長）、目標10（減少不平等）及目標16（和平、正義與健全制度）的落實，恐將都會遙遙無期。

針對目前開發中國家青年目前所面臨的困境，本文歸納有以下2點：

困境一：疫情加深數位落差，連帶影響開發中國家青年的創業競爭力

疫情海嘯加深數位落差，開發中國家青年謀生能力不足。全球受到COVID-19的影響，多數實體會面被迫中止，線上會議成為主要溝通方式。雖然在教育數位化的推廣下，一般國家的民眾都可以藉由手機、筆電和桌機進行線上課程，使得各類視訊、網路會議軟體蓬勃發展。

但是，開發中國家卻受到科技資源限制，網際網路和科技產品普及率皆遠遠落後的「先天不足」，學校硬體設備多無法配合遠距教學，再加上師長們普遍缺乏電子資訊的知識，以及多數青年的家庭亦無法提供合適的線上學習環境，造成許多開發中國家的政府無力出資規劃的「後天失調」。