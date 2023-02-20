英超球星孫興慜遭受種族歧視言論攻擊，熱刺隊譴責並呼籲社群平台與當局採取行動

據《BBC SPORT》、《mail Online》綜合報導，在昨（19）日的英格蘭足球超級聯賽（Premier League，以下簡稱英超）中，來自韓國的球星孫興慜為所效力的托特納姆熱刺隊（Tottenham Hotspur）踢進第二球，最終比賽以2比0戰勝對手西漢姆聯隊（West Ham，港譯「韋斯咸」）。

但就在比賽結束幾個小時後，孫興慜卻在社群媒體上遭受種族歧視言論攻擊。

托特納姆熱刺隊隨即在推特上表示：「我們與孫興慜站在一起，再次呼籲社群媒體平台與有關當局採取行動」。

We have been made aware of the utterly reprehensible online racist abuse directed at Heung-Min Son during today’s match, which has been reported by the Club. We stand with Sonny and once again call on the social media companies and authorities to take action. pic.twitter.com/afKtG6YNt3 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 19, 2023

英超種族歧視事件層出不窮

這並不是孫興慜第一次遭受種族歧視言論的攻擊。

據《中央社》報導，2022年6月，就有12名男子因在推特上散布對孫興慜的種族歧視言論而被捕；在2022年8月，也有1名季票持有者因對孫興慜的種族歧視而遭切爾西隊（Chelsea Football Club，港譯「車路士」）無限期禁止進場。

英超中也不止孫興慜有過遭受種族歧視言論攻擊的經驗。

一週前，效力於英超布倫特福特隊（Brentford，港譯「賓福特」）的伊萬．托尼（Ivan Toney），在結束與阿森納隊（Arsenal，港譯「阿仙奴」）的比賽後，也在個人的Instagram帳號收到一連串種族歧視與辱罵言論。而這也不是伊萬第一次收到有關種族歧視言論的攻擊，4個月前，在他所效力的布倫特福特隊戰勝布萊頓隊（Brighton，港譯「白禮頓」）時，伊萬就曾遭受過網路上的種族歧視霸凌。

Brentford have announced in a statement that Ivan Toney was racially abused on his Instagram account from Arsenal fans after his equaliser yesterday.



Disgusting and unforgivable. ✊🏿✊🏽✊🏻 pic.twitter.com/oefp5ZngoX — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 12, 2023

Instagram和Facebook的母公司Meta雖在當時譴責了這種行為，但仍表示無法採取任何阻止行動，因為該歧視事件並未在應用程序中被提出檢舉。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航