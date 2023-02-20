2023/02/20,
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英超球星孫興慜遭受種族歧視言論攻擊，熱刺隊譴責並呼籲社群平台與當局採取行動

英超球星孫興慜遭受種族歧視言論攻擊，熱刺隊譴責並呼籲社群平台與當局採取行動
Photo Credit: GettyImages

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來自韓國的英超球星孫興慜，在為所效力的托特納姆熱刺隊拿下勝利後，竟在網路遭受種族歧視言論攻擊。而另一位服役於布倫特福特隊的球星的伊萬．托尼也和孫興慜一樣，曾不只一次遭受種族歧視的網路霸凌。儘管英超一再呼籲社群媒體平台採取行動，卻遲遲未見Instagram和Facebook的母公司Meta有何作為。

《BBC SPORT》《mail Online》綜合報導，在昨（19）日的英格蘭足球超級聯賽（Premier League，以下簡稱英超）中，來自韓國的球星孫興慜為所效力的托特納姆熱刺隊（Tottenham Hotspur）踢進第二球，最終比賽以2比0戰勝對手西漢姆聯隊（West Ham，港譯「韋斯咸」）。

但就在比賽結束幾個小時後，孫興慜卻在社群媒體上遭受種族歧視言論攻擊。

托特納姆熱刺隊隨即在推特上表示：「我們與孫興慜站在一起，再次呼籲社群媒體平台與有關當局採取行動」。

英超種族歧視事件層出不窮

這並不是孫興慜第一次遭受種族歧視言論的攻擊。

《中央社》報導，2022年6月，就有12名男子因在推特上散布對孫興慜的種族歧視言論而被捕；在2022年8月，也有1名季票持有者因對孫興慜的種族歧視而遭切爾西隊（Chelsea Football Club，港譯「車路士」）無限期禁止進場。

英超中也不止孫興慜有過遭受種族歧視言論攻擊的經驗。

一週前，效力於英超布倫特福特隊（Brentford，港譯「賓福特」）的伊萬．托尼（Ivan Toney），在結束與阿森納隊（Arsenal，港譯「阿仙奴」）的比賽後，也在個人的Instagram帳號收到一連串種族歧視與辱罵言論。而這也不是伊萬第一次收到有關種族歧視言論的攻擊，4個月前，在他所效力的布倫特福特隊戰勝布萊頓隊（Brighton，港譯「白禮頓」）時，伊萬就曾遭受過網路上的種族歧視霸凌。

Instagram和Facebook的母公司Meta雖在當時譴責了這種行為，但仍表示無法採取任何阻止行動，因為該歧視事件並未在應用程序中被提出檢舉。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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