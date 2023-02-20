《關於我和鬼變成家人的那件事》9天就破億，擋住《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》持續坐穩台灣票房冠軍
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《關於我和鬼變成家人的那件事》上映9天之後，全台票房累積至1.27億新台幣，除了追平了《當男人戀愛時》的破億速度之外，也擋住漫威超級英雄大片《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，持續坐穩票房冠軍。而值得一提的是，近期的破億國片同樣也是由許光漢主演的作品，從劇集延伸至大銀幕的《想見你》目前也已累積1.31億新台幣。
由程偉豪執導的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》於2月10日上映，首週全台就累積約4700萬新台幣，當時順利擠下《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，成為全台票房冠軍，一週後，《關於我和鬼變成家人的那件事》上映9天就破億，截至昨（19）日全台票房來到1.27億新台幣，成為今（2023）年最快破億的台灣電影。也追平了《當男人戀愛時》的破億速度。
程偉豪曾憑藉《保全員之死》獲得得金馬獎最佳短片，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的成績有目共睹。《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片的紀錄，而後的續集《紅衣小女孩2》則是直接破億，來到1.05億新台幣。而雖然《目擊者》以及《緝魂》的票房相對《紅衣小女孩》來說並非那麼亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者則是有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中，仍然算受歡迎的作品。
從票房檢視，程偉豪過往的作品皆貼近台灣觀眾，深受市場喜愛，而除了票房之外，程偉豪的導演作品在獎項的入圍與獲獎也有所斬獲，尤其是指導演員的成績。
《紅衣小女孩》讓許瑋甯入圍金馬獎最佳女主角；《紅衣小女孩2》讓許瑋甯、吳念軒分別入圍金馬獎最佳女配角、新演員；《目擊者》將莊凱勛、李淳送上了金馬獎最佳男主角、男配角的入圍名單；《緝魂》則是讓從影多年的張震順利入圍並獲得金馬獎最佳男主角，由此可見，與程偉豪合作的演員，基本上都迎來了演技生涯的里程碑。
至於程偉豪個人則是憑藉《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳新導演、《緝魂》則是問鼎金馬獎最佳導演，雖然最終皆煞羽而歸，但仍可見程偉豪的導演功力，儼然已備受台灣觀眾以及業界評審喜愛與肯定。
除了擔任導演之外，程偉豪於此前也轉任擔綱監製，其監製作品《當男人戀愛時》在2021年掀起台灣的觀影熱潮，最終票房賣出4.05億新台幣的成績，成為國片在台歷史第6名，僅次於《海角七號》（5.34億）、《賽德克・巴萊（上）：太陽旗》（4.72億新台幣）、《那些年，我們一起追的女孩》（4.29億新台幣）、《大尾鱸鰻》（4.28億新台幣）、《我的少女時代》（4.10億新台幣）等片。最終也入圍該年金馬獎4項大獎。
今年程偉豪全新執導的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，則是找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇。
《關於我和鬼變成家人的那件事》先是在去（2022）年的金馬影展擔綱閉幕片進行世界首映，且當時的口碑話題就已經相當不錯。離開金馬影展，來到今年《關於我和鬼變成家人的那件事》選擇跳過農曆年假檔期，選在情人節檔期附近上映，一上映也帶著極佳的氣勢開出紅盤，台北票房累計約1300萬新台幣，全台約4700萬新台幣，結束了《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的票房冠軍連霸紀錄，成為全台票房冠軍。
而上映9天之後，《關於我和鬼變成家人的那件事》全台票房累積至1.27億新台幣，且週末進帳4377萬新台幣，擋住漫威超級英雄大片《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的4074萬新台幣，持續坐穩票房冠軍。而值得一提的是，近期的破億國片同樣也是由許光漢主演的作品，從劇集延伸至大銀幕的《想見你》目前也已累積1.31億新台幣的成績。
對於票房有此好成績，許光漢感謝表示：「這幾天跑映後，看到有人二刷、三刷，甚至五刷，有你們每一個人的幫助，才能走到破億這步。」林柏宏也說：「這是一部充滿愛的電影，大家都有感受到滿滿的愛，這是我最大的感動。」
《關於我和鬼變成家人的那件事》融了合靈異、偵探、喜劇，故事描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志當然也能攜手，兩人共同展開荒謬且帶淚的喜劇旅程。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。