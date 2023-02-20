《關於我和鬼變成家人的那件事》9天就破億，擋住《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》持續坐穩台灣票房冠軍

由程偉豪執導的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》於2月10日上映，首週全台就累積約4700萬新台幣，當時順利擠下《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，成為全台票房冠軍，一週後，《關於我和鬼變成家人的那件事》上映9天就破億，截至昨（19）日全台票房來到1.27億新台幣，成為今（2023）年最快破億的台灣電影。也追平了《當男人戀愛時》的破億速度。

Photo Credit: 金盞花大影業提供

程偉豪曾憑藉《保全員之死》獲得得金馬獎最佳短片，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的成績有目共睹。《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片的紀錄，而後的續集《紅衣小女孩2》則是直接破億，來到1.05億新台幣。而雖然《目擊者》以及《緝魂》的票房相對《紅衣小女孩》來說並非那麼亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者則是有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中，仍然算受歡迎的作品。

從票房檢視，程偉豪過往的作品皆貼近台灣觀眾，深受市場喜愛，而除了票房之外，程偉豪的導演作品在獎項的入圍與獲獎也有所斬獲，尤其是指導演員的成績。

《紅衣小女孩》讓許瑋甯入圍金馬獎最佳女主角；《紅衣小女孩2》讓許瑋甯、吳念軒分別入圍金馬獎最佳女配角、新演員；《目擊者》將莊凱勛、李淳送上了金馬獎最佳男主角、男配角的入圍名單；《緝魂》則是讓從影多年的張震順利入圍並獲得金馬獎最佳男主角，由此可見，與程偉豪合作的演員，基本上都迎來了演技生涯的里程碑。

至於程偉豪個人則是憑藉《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳新導演、《緝魂》則是問鼎金馬獎最佳導演，雖然最終皆煞羽而歸，但仍可見程偉豪的導演功力，儼然已備受台灣觀眾以及業界評審喜愛與肯定。

除了擔任導演之外，程偉豪於此前也轉任擔綱監製，其監製作品《當男人戀愛時》在2021年掀起台灣的觀影熱潮，最終票房賣出4.05億新台幣的成績，成為國片在台歷史第6名，僅次於《海角七號》（5.34億）、《賽德克・巴萊（上）：太陽旗》（4.72億新台幣）、《那些年，我們一起追的女孩》（4.29億新台幣）、《大尾鱸鰻》（4.28億新台幣）、《我的少女時代》（4.10億新台幣）等片。最終也入圍該年金馬獎4項大獎。

Photo Credit: 威視提供 程偉豪

今年程偉豪全新執導的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，則是找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇。

《關於我和鬼變成家人的那件事》先是在去（2022）年的金馬影展擔綱閉幕片進行世界首映，且當時的口碑話題就已經相當不錯。離開金馬影展，來到今年《關於我和鬼變成家人的那件事》選擇跳過農曆年假檔期，選在情人節檔期附近上映，一上映也帶著極佳的氣勢開出紅盤，台北票房累計約1300萬新台幣，全台約4700萬新台幣，結束了《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的票房冠軍連霸紀錄，成為全台票房冠軍。

而上映9天之後，《關於我和鬼變成家人的那件事》全台票房累積至1.27億新台幣，且週末進帳4377萬新台幣，擋住漫威超級英雄大片《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的4074萬新台幣，持續坐穩票房冠軍。而值得一提的是，近期的破億國片同樣也是由許光漢主演的作品，從劇集延伸至大銀幕的《想見你》目前也已累積1.31億新台幣的成績。

對於票房有此好成績，許光漢感謝表示：「這幾天跑映後，看到有人二刷、三刷，甚至五刷，有你們每一個人的幫助，才能走到破億這步。」林柏宏也說：「這是一部充滿愛的電影，大家都有感受到滿滿的愛，這是我最大的感動。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》融了合靈異、偵探、喜劇，故事描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志當然也能攜手，兩人共同展開荒謬且帶淚的喜劇旅程。

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核稿編輯：翁世航