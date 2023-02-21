挪威皮草養殖場正式走入歷史，但多數歐洲國家仍未禁止販售皮草

整理：林郁宸（環境資訊中心記者）

挪威政府在2019年宣示2025年前將關閉所有皮草養殖場，隨著最後兩家皮草養殖場在今年1月結束營業，等於提前兩年達成目標，皮草養殖正式走入歷史。

皮草在不少歐洲國家已禁止養殖，但多數仍沒有禁止販售皮草。在英國，一項可杜絕皮草進口的《國外動物法》提案獲得民間熱烈連署響應，不過法案進度緩慢。英國政府澄清，從來沒有放棄推動，只是議會時間有限，才會進展緩慢。

今全數退場 挪威提前兩年完成「零皮草養殖」

根據「歐洲動物保護聯盟」（Eurogroup for animals）的消息，挪威最後兩家皮草養殖場已於2023年1月底永久關閉，使皮草養殖禁令提前兩年完成。

氣候寒冷的北歐是重要的皮草生產地，挪威議會在2019年6月立法通過禁養皮草法案，即刻禁止開設新的皮草養殖場，既有的皮草養殖場也必須在2025年畫下句點。「挪威動物保護聯盟」（Dyrevernalliansen）多年來與當地動保團體倡導零皮草行動，讓挪威從2001年1000多家皮草養殖場，銳減至2021年的80家。

隨著各界對動物福利的關注提高，時裝業也加入反皮草行列，今年2月初剛落幕的哥本哈根時裝周（CPHFW），在2022年宣布全面禁止品牌參與者使用皮草。緊接著本月17日登場的英國時裝周，更早在2018年就宣布杜絕皮草。

歐洲是世界上最大的皮草生產國之一，據歐洲動物保護聯盟指出，鼬類 [註]（俗稱水貂）在歐洲的數量已從2014年的4500萬隻，減少到2021年的1200萬隻。

芬蘭和波蘭是擁有最多皮草養殖場的歐盟國家，芬蘭同時也是狐狸和貉（raccoon dog）皮草的最大生產國。根據「國際人道協會」（Humane Society International）的數據，芬蘭2021年皮草出口額為1.26億歐元，低於2013年的4.77億歐元。波蘭則是目前最大的鼬類養殖戶，2021年生產了450萬張貂皮。

英政府部門強調，未放棄禁售皮草

對皮草愛好者而言，就算養殖業關門，仍可選購進口產品。為了杜絕皮草風氣，以色列2021年全面禁止銷售皮草，成為全球首個實施皮草禁令的國家。在美國，繼舊金山、柏克萊、洛杉磯和西好萊塢頒布類似禁令之後，加州在2019年成為第一個禁止販賣皮草的州。

《Euronews》報導，英國早在2003年就成為歐洲第一個禁止皮草養殖的國家，但當地的皮草貿易依然合法。當地慈善團體調查指出，英國在2019年進口了價值約5500萬英鎊的皮草。

Photo Credit: Dzīvnieku brīvība／Flickr（CC BY-NC 2.0） 歐洲是世界上最大的皮草生產國之一，芬蘭是其中狐狸和浣熊皮草的最大生產國

當然，英國也開始討論皮草禁售的可能性，英國《國外動物法》（Animals Abroad Bill）提案獲得民間大力支持，據環境、食品與農村事務部（DEFRA）統計已蒐集超過110萬個簽名。該法將有望禁止皮草相關產品的進口。然而法案至今未有任何進展。DEFRA透過聲明強調，法案並未取消，因議會時間有限才進展緩慢。

針對皮草養殖場提早退場，挪威動物保護聯盟執行長克拉格（Anton Krag）表示，不論在何處，皮草養殖都是對動物的虐待，挪威目前已停止生產皮草，接下來將要求挪威禁止進口皮草產品。

隨著越來越多民眾與品牌加入零皮草行列，動物福利組織四爪（Four Paws）指出，在過去十年內，歐盟的皮草進口價值下降了60%以上。

註釋

Mink是水鼬屬（Neovison）和鼬屬（Mustela）哺乳類動物的通稱。這兩個屬中，中文名採用鼬結尾的物種較多，故以鼬類作為中文翻譯，其他媒體多俗稱「水貂」。另，在提到皮草時，由於台灣較常稱「貂皮大衣」，少用「鼬皮大衣」，故選用前者。（資料來源：本文審校、特有生物研究保育中心助理研究員林大利）

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航