成功正名的西拉雅族將會取得何種原住民身分──平地原住民？平埔原住民？文化上的原住民？

文：楊曉珞

台灣法定原住民族共16族，如阿美、泰雅、布農，大家耳熟能詳。但還有十幾個平埔族群尚未被國家承認，如北部的凱達格蘭族、苗栗的道卡斯族、中部的巴宰族、南部的西拉雅族、大武壠族、馬卡道族等。 台南地區還有許多西拉雅聚落，保留著文化認同，甚至有荷蘭時代留下的拼音文字。「西拉雅正名運動」歷經13年的努力，二度行政訴訟失敗後提請釋憲，最近憲法法庭判決，認定他們的原住民族地位。 本文作者楊曉珞是人類學家，父系西拉雅族。本文簡介西拉雅族的現況，以及與南島語族的關係。

最近的「西拉雅身分認定釋憲案」引起社會矚目。什麼是西拉雅族？西拉雅族在那裡？

台灣原住民屬南島語族

台灣原住民族屬於南島語族（Austronesian）。南島語族分布很廣，包括菲律賓、馬來群島、南太平洋群島，東至復活節島，西到馬達加斯加島，南抵紐西蘭，最北就是台灣。語言多達一千三百多種，統稱南島語。

台灣南島語族包括目前被認定的16個原住民族，以及目前沒有法定原住民身分的平埔族群，裡面包含十幾族，譬如北部的凱達格蘭族、嘉南平原的西拉雅族（Siraya）。

目前台南地區仍有許多西拉雅族聚落，包括東山的吉貝耍、大內的頭社、官田的番仔田、白河的六重溪、新化的口埤和九層嶺、佳里的北頭洋、左鎮的崗仔林等，花蓮富里鄉也有一些西拉雅聚落。

西拉雅文化

考古資料顯示，西拉雅人生活在台灣西南平原已有上千年之久，從蔦松文化的發掘成果，便可以看到與西拉雅人有相似的文化和密切的關係。根據十七世紀荷蘭人留下的紀錄，當時台南平原遍佈許多西拉雅聚落，其中有幾個大聚落的人口達到千人以上。

西拉雅語「kuva」，中文譯為公廨，就是他們的公共事務中心、青年會所與祭祀場所。西拉雅語「Alid」，中文稱為阿立祖、阿立母、或太祖，就是他們信仰的祖靈。

西拉雅人以檳榔與米酒祭祀Alid，在祭典儀式中，透過神職人員Inbis（尪姨）與神靈溝通。至今仍有一些西拉雅部落每年舉行「夜祭」，就是傳統在收穫之後感謝神靈的儀式。

從十六世紀開始，陸續有漢人移民台灣，以及日本人、西班牙人、荷蘭人先後到來。西海岸的原住民族首當其衝，受到大量漢人移民的壓力，土地流失，領域退縮，許多西拉雅族人被迫遷往內陸近山與淺山地區，十九世紀更有一批西拉雅人遷至台東、花蓮一帶居住。

西拉雅人的土地被掠奪，語言、文化也因漢人強勢文化的影響而慢慢流失。

清朝時期有一首「熟番歌」描述了當時平原地區原住民受壓迫的情景：

「人畏生番猛如虎，人欺熟番賤如土； 強者畏之弱者欺，無乃人心太不古。 熟番歸化勤躬耕，山田一甲唐人爭； 唐人爭去餓且死，翻悔不如從前生。」

西拉雅族的族群認同

日治時期的戶政資料中，西拉雅人在種族註記欄位被註記「熟」字，意思是熟蕃，以區隔「內（日本人）、福（福建人）、廣（廣東人）、生（當時被視為未歸化的原住民）」等其他種族。到了中華民國統治時期，戶政資料就不再有種族註記。

民國35年戶籍清查時，居住在山地鄉者被登記為「山胞」。民國45年、46年、48年及52年，台灣省政府通令各縣市政府補登記符合山胞身分但尚未登記者。但當時台南等縣市沒有收到補登記的公文。包括西拉雅族在內的各「平埔族群」，便失去了原住民身分，直至今日。

八〇年代台灣社會運動興起，原住民也走上街頭主張自己的權利，如正名運動、還我土地運動。

平埔族群意識到自己的族群並沒有得到國家的認定，族人也沒有原住民身分，便於2001年，由400位族人在立法院召開公聽會，要求回歸原住民身分，開始了「平埔正名運動」，並展開各種行動，包括平埔正名遊行，2009年「全國平埔原住民部落會議」、2015 年「平埔正名高峰會議」，2009年並提起認定原住民身分的行政訴訟。

平埔族用各種方式向社會表達自身族群的存在，希望國家能夠保障其族群認同的權利。

Photo Credit: 中央社 2019年西拉雅族原住民持看板布條持續在立法院外陳情，呼籲原住民身分法修正草案朝野協商後應盡速三讀，為 平埔族原住民正名。

西拉雅文化的復振

西拉雅人在權利意識提高的同時，也意識到必須努力維繫西拉雅的語言和文化，才能找回族人的認同。為此，許多族人投入保存文化的工作。前面提到的夜祭，便在幾個部落的努力下被復振、傳承，不但凝聚了族人的認同，也讓大眾看到西拉雅文化。

2013年，「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」被指定為國家重要民俗。個別的西拉雅部落也開始文化傳統的振興和推廣，包括傳統建築、工藝、飲食、服飾、歌謠等，其中最重要的便是西拉雅語的學習。

西拉雅語的復興歷經千辛萬難。在外來強勢語言影響下，西拉雅語逐漸無人使用，一度還被聯合國教科文組織列為滅絕語言。幸好，在荷蘭統治時期，曾以羅馬拼音留下西拉雅語的聖經文本，包括馬太福音、教理問答。

而當時以羅馬拼音的西拉雅文字書寫的契約文書，現在稱為「新港文書」。這些西拉雅語文本，成為復興西拉雅語的重要資料。

西拉雅族的萬淑娟與她的菲律賓丈夫萬益嘉（他的母語與西拉雅語可以互通），便根據這些文本以及能夠採集到的西拉雅歌謠為基礎，與澳洲語言學者合作，整理出3000多個西拉雅詞彙，編寫《西拉雅詞彙初探》，更發展成為西拉雅語教材。

而西拉雅語文專家李淑芬也投入編寫工作，這些教材便在台南市政府的協助下，開始在學校與社區推廣，西拉雅語也被列為當地中小學母語教學課程的語言選項之一。

西拉雅族身分認定釋憲案

西拉雅族一方面進行文化復振，一方面持續爭取原住民身分的認定。2009年，84名西拉雅族人因為申請登記原住民身分，被原住民族委員會否決，便向法院提行政訴訟，一路進行到2020年，台北高等行政法院停止更一審的訴訟程序，向大法官聲請釋憲。

2022年6月憲法法庭召開西拉雅族釋憲案的言詞辯論庭，10月28日宣判原住民身分法部分違憲，要求3年內修法。

判決書指出：「舉凡其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽之其他台灣南島語系民族，亦均得依其民族意願，申請核定其為原住民族；其所屬成員，得依法取得原住民身分。」從釋憲結果來說，西拉雅人的確應具有原住民身分。