曾因調查報導被定罪，前港台編導蔡玉玲創辦新網媒《集誌社》
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前香港電台編導蔡玉玲，與他人聯合創辦新網媒《集誌社》，表示要在新聞自由崩壞的時代，在香港繼續監督權貴，深入報導關乎公眾利益的議題。
（中央社）曾因2019年元朗襲擊事件調查報導而被檢控定罪的前香港電台編導蔡玉玲，與他人聯合創辦新網媒《集誌社》，表示要在新聞自由崩壞的時代，在香港繼續監督權貴，深入報導關乎公眾利益的議題。
《港區國安法》實施後，香港《蘋果日報》、《立場新聞》等媒體相繼倒下，不少香港新聞工作者轉為獨立記者，或在香港、海外創立網媒，包括《追新聞》、《ReNews》、《棱角》等，最新一個網媒是《集誌社》。
《集誌社》19日在其臉書發出創刊辭，指出「這是新聞自由崩壞的時代，也是新聞工作者尋覓出路的時代。」過去幾年有香港新聞工作者被捕、受審，也有傳媒機構結業，無國界記者去年公布世界新聞自由指數，香港排名由2020年的80名跌至2022年的148名。
創刊辭又提到，在資訊愈趨碎片化、社會聲音愈趨單一的新時代，讀者閱讀新聞的意欲降低，但新聞與大眾的生活、福祉、公眾利益攸關，新聞的專業需要承傳。
《集誌社》立足香港，以專業和公正態度，在地報導香港的人和事，監督權貴、深入求真。
《集誌社》由幾位資深和年輕傳媒工作者組成，深入跟進香港當下具公眾利益的議題、剖析焦點時事，為新媒體發展尋覓出路。
《集誌社》聯合創辦人之一的蔡玉玲於2020年仍任職香港電台節目《鏗鏘集》編導時，與其團隊製作2019年7月21日晚元朗「7.21事件」的調查報導。
蔡玉玲就當晚一部曾出現的車輛進行車牌查冊，事後她被當局檢控在使用查冊系統時作出虛假陳述，聲稱用以交通及運輸事宜，違反相關法例。
最終蔡玉玲被法庭裁定罪成，當時8個新聞工會及團體發表聯合聲明，指進行正常採訪工作被判違法，狠狠地摧毀香港僅餘的新聞自由；記者因履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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