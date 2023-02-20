2023/02/20,
社會

曾因調查報導被定罪，前港台編導蔡玉玲創辦新網媒《集誌社》

曾因調查報導被定罪，前港台編導蔡玉玲創辦新網媒《集誌社》

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前香港電台編導蔡玉玲，與他人聯合創辦新網媒《集誌社》，表示要在新聞自由崩壞的時代，在香港繼續監督權貴，深入報導關乎公眾利益的議題。

（中央社）曾因2019年元朗襲擊事件調查報導而被檢控定罪的前香港電台編導蔡玉玲，與他人聯合創辦新網媒《集誌社》，表示要在新聞自由崩壞的時代，在香港繼續監督權貴，深入報導關乎公眾利益的議題。

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Photo Credit: GettyImages
蔡玉玲

《港區國安法》實施後，香港《蘋果日報》、《立場新聞》等媒體相繼倒下，不少香港新聞工作者轉為獨立記者，或在香港、海外創立網媒，包括《追新聞》、《ReNews》、《棱角》等，最新一個網媒是《集誌社》。

《集誌社》19日在其臉書發出創刊辭，指出「這是新聞自由崩壞的時代，也是新聞工作者尋覓出路的時代。」過去幾年有香港新聞工作者被捕、受審，也有傳媒機構結業，無國界記者去年公布世界新聞自由指數，香港排名由2020年的80名跌至2022年的148名。

創刊辭又提到，在資訊愈趨碎片化、社會聲音愈趨單一的新時代，讀者閱讀新聞的意欲降低，但新聞與大眾的生活、福祉、公眾利益攸關，新聞的專業需要承傳。

《集誌社》立足香港，以專業和公正態度，在地報導香港的人和事，監督權貴、深入求真。

《集誌社》由幾位資深和年輕傳媒工作者組成，深入跟進香港當下具公眾利益的議題、剖析焦點時事，為新媒體發展尋覓出路。

《集誌社》聯合創辦人之一的蔡玉玲於2020年仍任職香港電台節目《鏗鏘集》編導時，與其團隊製作2019年7月21日晚元朗「7.21事件」的調查報導。

蔡玉玲就當晚一部曾出現的車輛進行車牌查冊，事後她被當局檢控在使用查冊系統時作出虛假陳述，聲稱用以交通及運輸事宜，違反相關法例。

最終蔡玉玲被法庭裁定罪成，當時8個新聞工會及團體發表聯合聲明，指進行正常採訪工作被判違法，狠狠地摧毀香港僅餘的新聞自由；記者因履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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