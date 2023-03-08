《給我一點耍廢的勇氣》：為什麼別人總是那麼厲害又活得精彩？——你今天FOMO了嗎？
我們想讓你知道的是
如果你察覺自己也有心累的狀況，請告訴自己：此刻我們需要的不只是休息，更要學會接納自己的無力。雅涵心理師為你提供多種解方，從寬慰自己的話語到實際行動的方法，透過勇敢「耍廢」，讓自己充分休息，進而開啟更積極的行動，營造屬於自己的美好可能！
文：王雅涵
為什麼別人總是那麼厲害又活得精彩？
你有網路成癮嗎？一天會花多少時間在社群媒體上呢？我要先大大方方承認，我有，我根本就是秒回王，有事沒事就在滑手機。我很清楚這很沒意義，也並不覺得自己是想獲取什麼資訊，就只是不喜歡有紅色未讀的提醒，很想把它按掉。認真算下來，我真的耗費超多時間在上面，朋友甚至笑我不是在睡覺就是在滑社群媒體。儘管如此，我依然可以去很多單位分享網路成癮的議題，畢竟，接納自己是很重要的一步嘛（笑）～至少，我該做的事情都有做，只可惜還不是時間管理大師，無法有更厲害的產出。
你今天FOMO了嗎？
厭世代裡，同樣有非常多人沉迷在社群網站中，一部分可能跟我一樣，因為無聊和小小焦慮（面對困難的工作，想藉手機拖延一下）；也有一部分，是害怕錯過了什麼訊息、害怕被遺忘。他們一方面擔心自己沒在社群上分享有趣的限時動態，就會和人斷了連結，一方面也害怕自己沒注意到別人分享什麼，會錯過或沒參與到什麼重要時刻，心理學家稱這現象為「錯失恐懼症」（Fear of missing out，簡稱FOMO）。從大型聚會到小型對話，甚至是限動，簡單來說就是我全都要知道，以致被大量訊息淹沒，失去了自己的時間，焦慮與害怕的指數一直居高不下。
以下整理一些可能和FOMO有關係的言行，來自我對自己和一些年輕朋友的觀察：
- 看到別人的生活比我精彩，我會很焦慮。
- 朋友們聚集玩樂卻沒有邀請我，我會很害怕和生氣。
- 當發現有人封鎖或者沒有追蹤我，我會不知所措。
- 我很想知道朋友們都在做些什麼，並透過各種方法取得資訊。
- 我很想跟上大家的話題與潮流。
- 每天花很多時間看大家在社群媒體上的發文。
- 如果不能和大家約會，我會很懊惱。
- 我很喜歡發限動，還會去看有誰看了我的限動。
- 無論上班或休假，我都會注意朋友們的社群狀況。
- 如果沒有手機、或手機沒有網路沒有電，我就會想趕快回家。
- 我會看很多的社群媒體來做決策，像是股票交易。
當你的每一個決定都受到朋友、環境、社群媒體的影響，你就不全然是你了，你已經把自己的控制權交了出去。其實這種焦慮，本質來自我們對自己有許多的不相信，也沒有學習怎麼好好照顧自己，才會讓我們在這資訊流通快速便捷的網路時代中，無法感受到自己的價值與安全感。特別是近年來，投資成為熱門的社群話題，你的情緒可能隨著某位分析師的貼文和相關討論開始起舞，害怕自己沒有跟上這波漲勢，或者沒來得及獲利了結，成了被收割的韭菜。只能說現代人成也網路、敗也網路，FOMO就這樣成了每個人都必須面對的問題。
比較來的，不是你的
事業成功家庭美滿，是大家都期望的事情，既然大家都在追求，那不免俗的就會有個模範出現，大至明星周杰倫、富商郭台銘，小至你的好閨密和親戚家小孩，如果你剛好在這條主流的路上，三十歲左右新婚小夫妻，工作領個兩個半月的年終獎金，時常帶著家人吃大餐打卡，過年期間總是出國度假，完全符合令人羨慕的生活，雖然你其實依然覺得薪水不夠花，但在很多單身族的眼裡，就夠令人羨慕了。
不知道你有沒有發現，很多時候，我們在追求的東西都來自於比較，我們想有個符合社會期待的「正確」人生，看起來才會很成功、很幸福，能夠證明自己的價值。可是，比較是永遠比不完，總有人比我們好，久而久之，我們只顧著去追逐別人擁有的，而忘了自己真心想要的。
請試著停下比較的想法，先探索看看自己真正想要的是什麼吧！當你抓住了自己真心看中的東西時，再怎麼比較，也不會讓你覺得不足。你會發現，我很好、你很好、大家都好，這樣就夠了。足夠的安全感，讓我們更有能力去追求，不是追求大家覺得對的、好的，而是追求你所探索出來的美好。
如果你發現自己真的滿愛比較，向上比會感受到自己的不足，向下比又害怕被人追上，那麼你可以試著做幾件事——
- 把自己比較的對象寫出來。
- 將這些對象分門別類（明星，前輩、有錢人、有家庭的人、有自信的人、熟悉的人、網路世界的人……）。
- 寫下對這些人的羨慕、嫉妒、恨，從中找出你是否在害怕些什麼？
- 如果可以支取他們身上的一些東西，你想要的是什麼？（粉專人數、身材姣好、受歡迎、冠軍獎杯）
- 想想他們可能有哪些不為人知的一面跟辛苦。
- 把那些你想要的東西設為目標，並想想可能會經歷哪些痛苦與艱辛。
- 回頭看看自己的過往故事，當我們羨慕著別人時，自身是否也曾經歷過他人不知道的艱辛，有著被他人羨慕的部分。
- 給自己一些時間活出自己的美好，因著愛而行動，而非因著恐懼而行動。
每個人都有值得學習的部分，每個人的生命故事也都有不同的影響力。因為人的獨特性，讓我們對世界有了不同的眼光，與其為了嫉妒而停下腳步聲悶氣，不如大方承認自己的羨慕，跟著邁開腳步去成長。用自己的生命故事，去成為有影響力的人，就算現在的你可能覺得自己好像還不夠格，但當你越給予，你越會發現到自己的力量。
成也網路，敗也網路
幾年前，美國的網路上流行起一首作者不明的小詩——〈每個人都有自己的時區〉，我覺得對於比較心態和FOMO問題來說，是一個很好的回應，摘譯如下與大家分享：
紐約時間比加州時間早了三個小時，
但這並沒有讓加州時間變得比較慢。
有人二十二歲大學畢業，等了五年才找到好工作！
有人二十五歲當上CEO，五十歲就去世了。
也有人五十歲才當上CEO，一路活到九十歲。
有人還正單身，也有人已經結婚。
歐巴馬五十五歲卸任退休，川普七十歲才剛上任。
世上每個人本就在自己的時區裡過活。
身邊有些人好像走在你的前面，有些似乎走在你的後面。
但每個人都只是跑在自己的賽道上，在屬於他們自己的時間裡。
不用嫉妒他們或嘲笑他們。
他們都在自己的時區之中，你也一樣！
人生的學問就在於等待正確的行動時機。
所以，放輕鬆吧。
你沒有落後。你沒有領先。
在命運為你安排的時區裡，一切都會準時。
說起來，我真的很享受有網路的世界，它讓我們可以快速更新各樣資訊，學習很多新東西，讓教育變得更有趣，甚至還可以是賺錢的工具。先前滑著FB看到一篇文章，寫著「二十大台灣人氣心理師」，我就想點進去看一看，沒想到看到自己的名字和照片，嚇一跳的同時也覺得很不可思議，哇，原來我是個可以被叫出名字的人呀！以前讀書時期對心理師的印象，總覺得要保持點神祕，到了真實環境才發現，你需要讓人們知道你，才會有工作找上門，自我的行銷和經營越來越重要了。
我並沒有很努力經營自己的粉專，通常是想分享什麼就分享什麼，意外地成了有點網紅型的心理師，甚至接到了一些業配。我常和朋友開玩笑，原來不是只有美女網紅可以業配，胖胖心理師也可以！但不得不說，粉絲的讚和觸及，多少會對我的心理帶來影響，有時候也會看到別的心理師那麼棒，而對自己的生涯有些許焦慮。
網路就是這樣，帶來了那麼多好處與便利，也默默帶來了各樣的問題，特別在孩子青少年階段，父母們但凡看到談網路成癮的書和講座，都急著想了解，想幫孩子「離開苦海」（雖然很多時候大家自己也樂在其中）。也許是因為，親子關係中要解決的問題太多、太抽象，網路議題只是最容易被看見的代罪羔羊，家長們紛紛把各種問題怪罪於孩子使用網路，逃避面對真正的問題，正如同孩子逃避現實生活中的困難，進到網路世界尋找連結和愛。只是網路世界仍有著其他危險，霸凌、比較、言語攻擊等問題一樣會發生。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21