《給我一點耍廢的勇氣》：為什麼別人總是那麼厲害又活得精彩？——你今天FOMO了嗎？

文：王雅涵

為什麼別人總是那麼厲害又活得精彩？

你有網路成癮嗎？一天會花多少時間在社群媒體上呢？我要先大大方方承認，我有，我根本就是秒回王，有事沒事就在滑手機。我很清楚這很沒意義，也並不覺得自己是想獲取什麼資訊，就只是不喜歡有紅色未讀的提醒，很想把它按掉。認真算下來，我真的耗費超多時間在上面，朋友甚至笑我不是在睡覺就是在滑社群媒體。儘管如此，我依然可以去很多單位分享網路成癮的議題，畢竟，接納自己是很重要的一步嘛（笑）～至少，我該做的事情都有做，只可惜還不是時間管理大師，無法有更厲害的產出。

你今天FOMO了嗎？

厭世代裡，同樣有非常多人沉迷在社群網站中，一部分可能跟我一樣，因為無聊和小小焦慮（面對困難的工作，想藉手機拖延一下）；也有一部分，是害怕錯過了什麼訊息、害怕被遺忘。他們一方面擔心自己沒在社群上分享有趣的限時動態，就會和人斷了連結，一方面也害怕自己沒注意到別人分享什麼，會錯過或沒參與到什麼重要時刻，心理學家稱這現象為「錯失恐懼症」（Fear of missing out，簡稱FOMO）。從大型聚會到小型對話，甚至是限動，簡單來說就是我全都要知道，以致被大量訊息淹沒，失去了自己的時間，焦慮與害怕的指數一直居高不下。

以下整理一些可能和FOMO有關係的言行，來自我對自己和一些年輕朋友的觀察：

看到別人的生活比我精彩，我會很焦慮。

朋友們聚集玩樂卻沒有邀請我，我會很害怕和生氣。

當發現有人封鎖或者沒有追蹤我，我會不知所措。

我很想知道朋友們都在做些什麼，並透過各種方法取得資訊。

我很想跟上大家的話題與潮流。

每天花很多時間看大家在社群媒體上的發文。

如果不能和大家約會，我會很懊惱。

我很喜歡發限動，還會去看有誰看了我的限動。

無論上班或休假，我都會注意朋友們的社群狀況。

如果沒有手機、或手機沒有網路沒有電，我就會想趕快回家。

我會看很多的社群媒體來做決策，像是股票交易。

當你的每一個決定都受到朋友、環境、社群媒體的影響，你就不全然是你了，你已經把自己的控制權交了出去。其實這種焦慮，本質來自我們對自己有許多的不相信，也沒有學習怎麼好好照顧自己，才會讓我們在這資訊流通快速便捷的網路時代中，無法感受到自己的價值與安全感。特別是近年來，投資成為熱門的社群話題，你的情緒可能隨著某位分析師的貼文和相關討論開始起舞，害怕自己沒有跟上這波漲勢，或者沒來得及獲利了結，成了被收割的韭菜。只能說現代人成也網路、敗也網路，FOMO就這樣成了每個人都必須面對的問題。

比較來的，不是你的

事業成功家庭美滿，是大家都期望的事情，既然大家都在追求，那不免俗的就會有個模範出現，大至明星周杰倫、富商郭台銘，小至你的好閨密和親戚家小孩，如果你剛好在這條主流的路上，三十歲左右新婚小夫妻，工作領個兩個半月的年終獎金，時常帶著家人吃大餐打卡，過年期間總是出國度假，完全符合令人羨慕的生活，雖然你其實依然覺得薪水不夠花，但在很多單身族的眼裡，就夠令人羨慕了。

不知道你有沒有發現，很多時候，我們在追求的東西都來自於比較，我們想有個符合社會期待的「正確」人生，看起來才會很成功、很幸福，能夠證明自己的價值。可是，比較是永遠比不完，總有人比我們好，久而久之，我們只顧著去追逐別人擁有的，而忘了自己真心想要的。

請試著停下比較的想法，先探索看看自己真正想要的是什麼吧！當你抓住了自己真心看中的東西時，再怎麼比較，也不會讓你覺得不足。你會發現，我很好、你很好、大家都好，這樣就夠了。足夠的安全感，讓我們更有能力去追求，不是追求大家覺得對的、好的，而是追求你所探索出來的美好。

如果你發現自己真的滿愛比較，向上比會感受到自己的不足，向下比又害怕被人追上，那麼你可以試著做幾件事——

把自己比較的對象寫出來。

將這些對象分門別類（明星，前輩、有錢人、有家庭的人、有自信的人、熟悉的人、網路世界的人……）。

寫下對這些人的羨慕、嫉妒、恨，從中找出你是否在害怕些什麼？

如果可以支取他們身上的一些東西，你想要的是什麼？（粉專人數、身材姣好、受歡迎、冠軍獎杯）

想想他們可能有哪些不為人知的一面跟辛苦。

把那些你想要的東西設為目標，並想想可能會經歷哪些痛苦與艱辛。

回頭看看自己的過往故事，當我們羨慕著別人時，自身是否也曾經歷過他人不知道的艱辛，有著被他人羨慕的部分。

給自己一些時間活出自己的美好，因著愛而行動，而非因著恐懼而行動。

每個人都有值得學習的部分，每個人的生命故事也都有不同的影響力。因為人的獨特性，讓我們對世界有了不同的眼光，與其為了嫉妒而停下腳步聲悶氣，不如大方承認自己的羨慕，跟著邁開腳步去成長。用自己的生命故事，去成為有影響力的人，就算現在的你可能覺得自己好像還不夠格，但當你越給予，你越會發現到自己的力量。

成也網路，敗也網路

幾年前，美國的網路上流行起一首作者不明的小詩——〈每個人都有自己的時區〉，我覺得對於比較心態和FOMO問題來說，是一個很好的回應，摘譯如下與大家分享：

紐約時間比加州時間早了三個小時，

但這並沒有讓加州時間變得比較慢。

有人二十二歲大學畢業，等了五年才找到好工作！

有人二十五歲當上CEO，五十歲就去世了。

也有人五十歲才當上CEO，一路活到九十歲。

有人還正單身，也有人已經結婚。

歐巴馬五十五歲卸任退休，川普七十歲才剛上任。

世上每個人本就在自己的時區裡過活。 身邊有些人好像走在你的前面，有些似乎走在你的後面。

但每個人都只是跑在自己的賽道上，在屬於他們自己的時間裡。

不用嫉妒他們或嘲笑他們。

他們都在自己的時區之中，你也一樣！

人生的學問就在於等待正確的行動時機。

所以，放輕鬆吧。

你沒有落後。你沒有領先。

在命運為你安排的時區裡，一切都會準時。

說起來，我真的很享受有網路的世界，它讓我們可以快速更新各樣資訊，學習很多新東西，讓教育變得更有趣，甚至還可以是賺錢的工具。先前滑著FB看到一篇文章，寫著「二十大台灣人氣心理師」，我就想點進去看一看，沒想到看到自己的名字和照片，嚇一跳的同時也覺得很不可思議，哇，原來我是個可以被叫出名字的人呀！以前讀書時期對心理師的印象，總覺得要保持點神祕，到了真實環境才發現，你需要讓人們知道你，才會有工作找上門，自我的行銷和經營越來越重要了。

我並沒有很努力經營自己的粉專，通常是想分享什麼就分享什麼，意外地成了有點網紅型的心理師，甚至接到了一些業配。我常和朋友開玩笑，原來不是只有美女網紅可以業配，胖胖心理師也可以！但不得不說，粉絲的讚和觸及，多少會對我的心理帶來影響，有時候也會看到別的心理師那麼棒，而對自己的生涯有些許焦慮。

網路就是這樣，帶來了那麼多好處與便利，也默默帶來了各樣的問題，特別在孩子青少年階段，父母們但凡看到談網路成癮的書和講座，都急著想了解，想幫孩子「離開苦海」（雖然很多時候大家自己也樂在其中）。也許是因為，親子關係中要解決的問題太多、太抽象，網路議題只是最容易被看見的代罪羔羊，家長們紛紛把各種問題怪罪於孩子使用網路，逃避面對真正的問題，正如同孩子逃避現實生活中的困難，進到網路世界尋找連結和愛。只是網路世界仍有著其他危險，霸凌、比較、言語攻擊等問題一樣會發生。