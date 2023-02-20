漫威《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首週票房稱霸全球，3.57億美元成為系列作最佳成績

漫威電影宇宙第五階段的首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》於上周正式上映，一上映便毫無懸念地以1.18億美元拿下首週票房冠軍，北美以外的國際票房則是累積2.39億美元，總共累積3.57億美元，成為《蟻人》系列最好的開票成績。

Photo Credit: 漫威影業 《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照

從2008年漫威影業推出的《鋼鐵人》開始，到2019年的《蜘蛛人：離家日》結束，漫威影業在此十餘年間，共推出23部作品，且將此第一至第三階段合稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga），而漫威影業也順利將這23部電影，凝聚為電影史上篇幅最浩大的系列篇章，觀眾的熱烈反應則投射在票房上。

綜觀影史全球票房前10名的鉅作，「無限傳奇」中的作品就佔了3部，包含第2名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.97億美金、第5名《復仇者聯盟：無限之戰》的20.48億美金、第9名《復仇者聯盟》的15.18億美金。

此外，《復仇者聯盟2：奧創紀元》（14.02億美金）、《黑豹》（13.47億美金）、《鋼鐵人3》（12.14億美金）、《美國隊長3：英雄內戰》（11.53億美金）、《蜘蛛人：離家日》（11.31億美金）、《驚奇隊長》（11.28億美金），也都紛紛突破10億美金大關，光是「無限傳奇」的23部階段性作品，就有9部作品打進影史全球票房前50名，吸金能力讓其餘片廠望塵莫及。

對於漫威影業點燃的超級英雄熱潮，漫威影業自然將延續這些金雞母的故事，而漫威影業則將接下來第四至第六階段合稱為「多元宇宙傳奇」（The Multiverse Saga）。

總裁凱文費吉（Kevin Feige）也在此前的聖地牙哥國際動漫展揭露了漫威電影宇宙的未來計畫，包含「第五階段」的完整作品，以及幾部第六階段的電影。第五階段就以《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》打頭陣，《雷霆特攻隊》作結，至於第六階段則透過《驚奇4超人》打響戰局，讓各家影迷相當驚喜。

最後，此階段更將推出兩部全新的《復仇者聯盟》電影，定名為《Avengers: The Kang Dynasty》與《Avengers: Secret Wars》，前者將在2025年5月2日上映，後者則將在2025年11月7號問世。

Photo Credit: 漫威影業

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》則是原班人馬回歸，持續由執導系列作前兩集的派頓瑞德（Peyton Reed）擔綱導演大任，而「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）回歸主演，「黃蜂女科學家老爸」麥克道格拉斯（Michael Douglas）和「第一代黃蜂女」蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）持續演出，至於本集加入的新角色「蟻人女兒」，則是由凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）飾演。

但其實，在主創團隊不變的狀況下，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的評價並不理想，知名電影網站爛番茄僅有47%的平均低分外，而在另一個電影評價網站CinemaScore也僅獲得評價B。

不過，雖然《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》並未廣泛的好評，但在全美 4345家電影院上映，首日就 以4600萬美元打破今（2023）年度全美上映首日開票紀錄，同時成為2月影史第三高的開票電影，僅次於漫威自家的《黑豹》與《死侍》，此外，首日4600萬美元的成績，也突破《蟻人》（2264萬美元）、《蟻人與黃蜂女》（3372萬美元）的首日成績。

而首週末結束之後，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在全美 進帳1.18億美元，這是今年首部在北美首映週就破億的電影，同樣也是系列作的最佳首週末成績， 《蟻人》以及《蟻人與黃蜂女》在全美的首週末成績分別為5722萬美元、7581萬美元。

除了全美之外，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在國際市場拿下2.39億美元，其中以中國貢獻的1920萬美元最多，其次依序為英國（1090萬美元）、墨西哥（870萬美元）、南韓（720萬美元）、澳洲（530萬美元）、印尼（510萬美元）。

至於全台首週上映票房，累積則是來到6144萬新台幣（約202萬美元），雖然在週末進帳4074萬新台幣，不敵《關於我和鬼變成家人的那件事》的4377萬新台幣，但仍舊是這個檔期的「新片」票房冠軍。

最終，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首週在國際市場進帳2.39億美元，加上北美地區總計3.57億美元，皆是系列作之最，根據美國知名權威媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，「《蟻人》系列不屬於頂級的漫威系列，而評論和觀眾評分也異常疲軟，但《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》是一項出色的業務，也是該片的一大進步。」

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》作為漫威宇宙第五階段的首部作品，首週票房相比去（2022）年上映的漫威作品——《奇異博士2：失控多重宇宙》首週北美票房1.85億美元、全球票房4.5億美元；《雷神索爾：愛與雷霆》首週北美票房1.44億美元、全球票房3.03億美元；《黑豹2：瓦干達萬歲》首週北美票房1.8億美元，全球票房3.3億美元。除了《奇異博士2：失控多重宇宙》以外，首週票房差距並不會太大，不過，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》也有評價不佳的隱憂，恐會影響後續票房走勢。

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核稿編輯：翁世航