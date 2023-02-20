漫威《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首週票房稱霸全球，3.57億美元成為系列作最佳成績
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雖然《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的評價並不理想，並未廣泛的好評，但一上映仍舊打破了票房紀錄，此外，作為漫威宇宙第五階段的首部作品，跟去年上映的《奇異博士2：失控多重宇宙》、《雷神索爾：愛與雷霆》以及《黑豹2：瓦干達萬歲》的首週票房相比，成績又是如何？
漫威電影宇宙第五階段的首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》於上周正式上映，一上映便毫無懸念地以1.18億美元拿下首週票房冠軍，北美以外的國際票房則是累積2.39億美元，總共累積3.57億美元，成為《蟻人》系列最好的開票成績。
從2008年漫威影業推出的《鋼鐵人》開始，到2019年的《蜘蛛人：離家日》結束，漫威影業在此十餘年間，共推出23部作品，且將此第一至第三階段合稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga），而漫威影業也順利將這23部電影，凝聚為電影史上篇幅最浩大的系列篇章，觀眾的熱烈反應則投射在票房上。
綜觀影史全球票房前10名的鉅作，「無限傳奇」中的作品就佔了3部，包含第2名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.97億美金、第5名《復仇者聯盟：無限之戰》的20.48億美金、第9名《復仇者聯盟》的15.18億美金。
此外，《復仇者聯盟2：奧創紀元》（14.02億美金）、《黑豹》（13.47億美金）、《鋼鐵人3》（12.14億美金）、《美國隊長3：英雄內戰》（11.53億美金）、《蜘蛛人：離家日》（11.31億美金）、《驚奇隊長》（11.28億美金），也都紛紛突破10億美金大關，光是「無限傳奇」的23部階段性作品，就有9部作品打進影史全球票房前50名，吸金能力讓其餘片廠望塵莫及。
對於漫威影業點燃的超級英雄熱潮，漫威影業自然將延續這些金雞母的故事，而漫威影業則將接下來第四至第六階段合稱為「多元宇宙傳奇」（The Multiverse Saga）。
總裁凱文費吉（Kevin Feige）也在此前的聖地牙哥國際動漫展揭露了漫威電影宇宙的未來計畫，包含「第五階段」的完整作品，以及幾部第六階段的電影。第五階段就以《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》打頭陣，《雷霆特攻隊》作結，至於第六階段則透過《驚奇4超人》打響戰局，讓各家影迷相當驚喜。
最後，此階段更將推出兩部全新的《復仇者聯盟》電影，定名為《Avengers: The Kang Dynasty》與《Avengers: Secret Wars》，前者將在2025年5月2日上映，後者則將在2025年11月7號問世。
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》則是原班人馬回歸，持續由執導系列作前兩集的派頓瑞德（Peyton Reed）擔綱導演大任，而「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）回歸主演，「黃蜂女科學家老爸」麥克道格拉斯（Michael Douglas）和「第一代黃蜂女」蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）持續演出，至於本集加入的新角色「蟻人女兒」，則是由凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）飾演。
但其實，在主創團隊不變的狀況下，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的評價並不理想，知名電影網站爛番茄僅有47%的平均低分外，而在另一個電影評價網站CinemaScore也僅獲得評價B。
不過，雖然《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》並未廣泛的好評，但在全美4345家電影院上映，首日就以4600萬美元打破今（2023）年度全美上映首日開票紀錄，同時成為2月影史第三高的開票電影，僅次於漫威自家的《黑豹》與《死侍》，此外，首日4600萬美元的成績，也突破《蟻人》（2264萬美元）、《蟻人與黃蜂女》（3372萬美元）的首日成績。
而首週末結束之後，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在全美進帳1.18億美元，這是今年首部在北美首映週就破億的電影，同樣也是系列作的最佳首週末成績，《蟻人》以及《蟻人與黃蜂女》在全美的首週末成績分別為5722萬美元、7581萬美元。
除了全美之外，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在國際市場拿下2.39億美元，其中以中國貢獻的1920萬美元最多，其次依序為英國（1090萬美元）、墨西哥（870萬美元）、南韓（720萬美元）、澳洲（530萬美元）、印尼（510萬美元）。
至於全台首週上映票房，累積則是來到6144萬新台幣（約202萬美元），雖然在週末進帳4074萬新台幣，不敵《關於我和鬼變成家人的那件事》的4377萬新台幣，但仍舊是這個檔期的「新片」票房冠軍。
最終，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首週在國際市場進帳2.39億美元，加上北美地區總計3.57億美元，皆是系列作之最，根據美國知名權威媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，「《蟻人》系列不屬於頂級的漫威系列，而評論和觀眾評分也異常疲軟，但《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》是一項出色的業務，也是該片的一大進步。」
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》作為漫威宇宙第五階段的首部作品，首週票房相比去（2022）年上映的漫威作品——《奇異博士2：失控多重宇宙》首週北美票房1.85億美元、全球票房4.5億美元；《雷神索爾：愛與雷霆》首週北美票房1.44億美元、全球票房3.03億美元；《黑豹2：瓦干達萬歲》首週北美票房1.8億美元，全球票房3.3億美元。除了《奇異博士2：失控多重宇宙》以外，首週票房差距並不會太大，不過，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》也有評價不佳的隱憂，恐會影響後續票房走勢。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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