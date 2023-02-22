最大訴求是「返工」？德國國防意識
我們想讓你知道的是
要是德國真心要為以往歷史負責，除了從小教育下一代警惕極端思想和種族主義外，必須教導他們加強國防是守護自由價值觀重要元素。
最近德國有調查，看看國民在戰爭時期如何應對。
訪題是：「要是德國遭遇像2022年2月烏克蘭所受到的軍事攻擊，你個人最大機會會做些甚麼呢？」受訪者是2000名有德國投票權者。
調查發現只有5%會自願參軍、6%會等候徵召入伍、11%會自願在從軍以外的崗位服務；24%則會盡快離開國家、4%甚麼都不做、18%則不知曉或沒答案。最多人選擇的，是盡量如常生活，有32%。
老實說，這調查結果並不意外，因為貪生怕死是人性，不論甚麼國家亦如是，所以只有少數人會主動或被動參軍。在危難中盡量如常生活，處變不驚，態度是對的；然而在國家安全受威脅下，只顧生活安穩，像平常一樣賺錢而漠視保衛國家之國民義務，並不妥當。在國家處處受襲，仍視上班為「最大訴求」，顯然是不負責任表現。
德國戰後教育最大缺憾，就是他們只講求反省作為主戰國的責任，而忽視守護和平的重要。
德國學校從小教育兒童提防種族主義，亦帶學生參觀集中營，讓他們有所警惕。政制方面，德國戰後改革國會，單一政黨極難取得過半數席位，目的就是平衡權力。然而德國教育並沒有教導國民有天遭受外來者侵略，破壞德國的自由和法治時，應該如何應對。德國沒錯是發動了20世紀兩場世界大戰，國內外死傷無數，再加上屠猶暴行，的確令國民對戰爭避而遠之，但德國人卻沒想過，有天角色掉換，德國被侵略時，如何保衛他們國土以至所珍視的價值觀。
要是德國真心要為以往歷史負責，除了從小教育下一代警惕極端思想和種族主義外，必須教導他們加強國防是守護自由價值觀重要元素。德國作為歐盟大國，有責任對抗侵略者，須知道德國已摒棄侵略別國，但一些國家會走納粹黨後路，威脅德國和世界安危。德國人亦應從小學到軍人是可敬的職業，國民有協助軍隊的義務。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna