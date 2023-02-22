TNL+ 2023/02/22,
歐洲

最大訴求是「返工」？德國國防意識

最大訴求是「返工」？德國國防意識
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

要是德國真心要為以往歷史負責，除了從小教育下一代警惕極端思想和種族主義外，必須教導他們加強國防是守護自由價值觀重要元素。

最近德國有調查，看看國民在戰爭時期如何應對。

訪題是：「要是德國遭遇像2022年2月烏克蘭所受到的軍事攻擊，你個人最大機會會做些甚麼呢？」受訪者是2000名有德國投票權者。

調查發現只有5%會自願參軍、6%會等候徵召入伍、11%會自願在從軍以外的崗位服務；24%則會盡快離開國家、4%甚麼都不做、18%則不知曉或沒答案。最多人選擇的，是盡量如常生活，有32%。

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圖片由作者提供／ZDF info

老實說，這調查結果並不意外，因為貪生怕死是人性，不論甚麼國家亦如是，所以只有少數人會主動或被動參軍。在危難中盡量如常生活，處變不驚，態度是對的；然而在國家安全受威脅下，只顧生活安穩，像平常一樣賺錢而漠視保衛國家之國民義務，並不妥當。在國家處處受襲，仍視上班為「最大訴求」，顯然是不負責任表現。

德國戰後教育最大缺憾，就是他們只講求反省作為主戰國的責任，而忽視守護和平的重要。

德國學校從小教育兒童提防種族主義，亦帶學生參觀集中營，讓他們有所警惕。政制方面，德國戰後改革國會，單一政黨極難取得過半數席位，目的就是平衡權力。然而德國教育並沒有教導國民有天遭受外來者侵略，破壞德國的自由和法治時，應該如何應對。德國沒錯是發動了20世紀兩場世界大戰，國內外死傷無數，再加上屠猶暴行，的確令國民對戰爭避而遠之，但德國人卻沒想過，有天角色掉換，德國被侵略時，如何保衛他們國土以至所珍視的價值觀。

要是德國真心要為以往歷史負責，除了從小教育下一代警惕極端思想和種族主義外，必須教導他們加強國防是守護自由價值觀重要元素。德國作為歐盟大國，有責任對抗侵略者，須知道德國已摒棄侵略別國，但一些國家會走納粹黨後路，威脅德國和世界安危。德國人亦應從小學到軍人是可敬的職業，國民有協助軍隊的義務。

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