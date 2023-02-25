【影評】《日麗》：近年罕見的藝術片佳作，人物情感轉折之細膩接近小津安二郎的境界
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《日麗》，是英國新銳導演Charlotte Well自編自導的長片。片中使用大量的手持DV畫面，而在一堆低劣技法的刻意堆疊下，反而消弭虛構與真實的界線，交錯的呈現出離婚家庭內的父女關係，可說的確是近幾年罕見的藝術片佳作。
（涉及劇情討論，請斟酌閱讀）
英國新銳導演Charlotte Well自編自導的電影長片《日麗》，2022年問世之後，引起各國影評界的騷動。
爛番茄給出95%的新鮮度，並獲得8.8分的高評價。男主角梅茲卡爾因此獲得獲得2023年第95屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎提名。本片也入選美國國家評論協會2022年年度十佳電影，在英國《視與聽》雜誌主辦的年度最佳電影讀者評選活動中獲得第一名。
《日麗》的故事相當簡單，描述2000年代初，一名11歲的蘇格蘭少女索菲與父親去土耳其過暑假，並為他慶祝31歲的生日。他們一起留下美好回憶。20年後，索菲也到了31歲的關卡，她回想起那年夏天的記憶碎片，重新翻看當年DV錄下的點點滴滴。才察覺已離開她生命的父親，背後有著她不曾察覺的憂傷。
就電影常識來說，《日麗》是一部很怪的片，怪得如此美麗，怪得難以形容。
歐陸藝術片不乏像《日麗》這樣，時間或長或短，透過一段人物的生活敘事，呈現過程中的瑣碎細節，並透過打破三幕劇的架構，無高潮起伏的，透過畫面與敘事的意境，去呈現電影工作者眼中的現實。
場景調度、電影技術如果高明，就會一如塔可夫斯基的電影一般，完美無缺，成為至高無上的藝術品。爛的就會拍成一部沉悶又枯燥，索然無味的垃圾片。
而《日麗》怪的地方是，它幾乎每一個點都符合枯燥、沉悶、無高潮的，藝術爛片的基本特質，但那些所有有缺陷的畫面與場景調度，偏偏構成了極其驚人的氛圍，使本片幾乎直追小津安二郎、費里尼那樣渾然天成的通俗劇成就。
這得從細節來看。
以無美感的DV畫面作為象徵
電影開場，就是21世紀初期DV的寫實畫面，那個時代沒有防手震功能的跳動畫面足以令平衡感不好的人，看到頭暈想吐。父親帶著DV，紀錄跟女兒同遊土耳其的過程，而11歲的索菲拿著DV亂拍，畫面除了增加寫實感外，毫無任何指涉意義。
沒有象徵，無助於情節推演，客觀來說本片也無情節可言，因為就一如真實人生當中的度假，毫無高潮，跟著旅行社的安排走完全程。DV從頭到尾紀錄的畫面，沒有一個是有價值且有意義的畫面。
這跟《科洛弗檔案》透過DV畫面推動情節的美式作法完全不同。但也無歐陸技法上慣用的影射、詩意、比喻、象徵的作用。這是故意的，因為幾乎所有真實家庭出遊的DV紀錄的都是如此垃圾內容。
《日麗》的重點是放在過程中的父女互動，照理說可以不用DV，但這些劣質的畫面偏偏本身就是一個架構下的象徵，因為它是索菲對父親所能留下的回憶證據。
而這就涉及到故事的主線。表面上故事以11歲的索菲跟31歲的索菲，兩線並行。31歲的索菲戲份極少，只是用來比較土耳其之旅的過程。但也因為電影過度模糊的，毫無情節高潮的敘事，使得觀眾無法認知到，土耳其之旅的部分到底是回憶加上想像，還是即時的過程。
導演沒有透過情節鋪陳跟結構安排，看似虛實交錯，毫無章法的，跳接兩個索菲的片段，就是要模糊回憶與即時的界線。而且Charlotte Well做起來渾然天成，毫無斧鑿痕跡。光這點就讓人驚艷。
而在土耳其的旅途過程，DV的內容已夠低劣，毫無美感，而旅程初期，場景調度跟攝影鏡位更是低劣，出現許多違反電影教科書的禁忌。例如焦點沒放在人物上，也沒抓準物品擺設的景深，這手法類似費里尼為了呈現夢境感，把鏡頭焦點放在人物與物件之外的空處，使得整個畫面變得虛幻，而沒有焦點。
但《日麗》的故事不像費里尼具有魔性與華麗，大半這類違反教科書的鏡位，都出現在父女同時待在旅館內的時候，很明顯導演是透過這種毫無美感並讓人看得生厭的畫面（例如有一幕是索菲問父親怎麼伸縮DV的鏡頭，電影畫面完全沒拍人，拍的是旅館內的物件，還完全失焦，一團模糊，可謂不知所云），來對比父女踏出房間後，在風光明媚的陽光下，兩人充滿笑容的熱情互動。
旅館內的場景是巨大的陰影，更是隔閡。而隔閡有著兩重的意義。
強烈陽光下的陰鬱
就11歲的索菲來說，旅途中的很多細節，都透露出她正面對青春期，對性愛與成長懵懵懂懂的狀態，她觀察、偷聽成年女性的對話與行為，帶著好奇與學習的憧憬，這也導致後面她跟小男孩親嘴的事件出現。
而父親跟母親離婚後，雖片中沒講，但父親似乎就完全斷了往來，使索菲童年階段沒有父親的存在（根據唱卡拉OK時，索菲的吐槽，五歲時他們還會一起上台唱歌，表示五歲之後父親就離開了）。
跟她睡同一個黑暗房間內的，是一個明明熟悉但其實是帶著陌生的青壯男子。對性的懵懂的生理反應，讓索菲在旅館房間內，跟父親有著相當的心理距離感，反而在戶外玩樂時毫無禁忌（唯一點明了索菲有此顧忌的是，當她看到青年男女熱情擁吻後，拒絕讓父親幫自己擦防曬乳，這是明示）。
另一個層面是，黑暗的旅館房間，其實也象徵著父親的內在。雖然電影沒有明說，但這個父親明顯的有重度憂鬱症（加上躁症）的狀況。在猛烈的日光下，男角試圖扮演世俗的好父親角色，想讓女兒留下最美好的童年回憶。
但一旦回到旅館，憂鬱猛然襲來時，他的眼神表情就會呈現發病狀態。表面上看來與常人無異，實則人已經不在這個世界，以遊魂的姿態，在一團模糊的景象中，喪失自我。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
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創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！