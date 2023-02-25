【影評】《日麗》：近年罕見的藝術片佳作，人物情感轉折之細膩接近小津安二郎的境界

（涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

英國新銳導演Charlotte Well自編自導的電影長片《日麗》，2022年問世之後，引起各國影評界的騷動。

爛番茄給出95%的新鮮度，並獲得8.8分的高評價。男主角梅茲卡爾因此獲得獲得2023年第95屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎提名。本片也入選美國國家評論協會2022年年度十佳電影，在英國《視與聽》雜誌主辦的年度最佳電影讀者評選活動中獲得第一名。

《日麗》的故事相當簡單，描述2000年代初，一名11歲的蘇格蘭少女索菲與父親去土耳其過暑假，並為他慶祝31歲的生日。他們一起留下美好回憶。20年後，索菲也到了31歲的關卡，她回想起那年夏天的記憶碎片，重新翻看當年DV錄下的點點滴滴。才察覺已離開她生命的父親，背後有著她不曾察覺的憂傷。

就電影常識來說，《日麗》是一部很怪的片，怪得如此美麗，怪得難以形容。

歐陸藝術片不乏像《日麗》這樣，時間或長或短，透過一段人物的生活敘事，呈現過程中的瑣碎細節，並透過打破三幕劇的架構，無高潮起伏的，透過畫面與敘事的意境，去呈現電影工作者眼中的現實。

場景調度、電影技術如果高明，就會一如塔可夫斯基的電影一般，完美無缺，成為至高無上的藝術品。爛的就會拍成一部沉悶又枯燥，索然無味的垃圾片。

而《日麗》怪的地方是，它幾乎每一個點都符合枯燥、沉悶、無高潮的，藝術爛片的基本特質，但那些所有有缺陷的畫面與場景調度，偏偏構成了極其驚人的氛圍，使本片幾乎直追小津安二郎、費里尼那樣渾然天成的通俗劇成就。

這得從細節來看。

Photo Credit: 《日麗》劇照

以無美感的DV畫面作為象徵

電影開場，就是21世紀初期DV的寫實畫面，那個時代沒有防手震功能的跳動畫面足以令平衡感不好的人，看到頭暈想吐。父親帶著DV，紀錄跟女兒同遊土耳其的過程，而11歲的索菲拿著DV亂拍，畫面除了增加寫實感外，毫無任何指涉意義。

沒有象徵，無助於情節推演，客觀來說本片也無情節可言，因為就一如真實人生當中的度假，毫無高潮，跟著旅行社的安排走完全程。DV從頭到尾紀錄的畫面，沒有一個是有價值且有意義的畫面。

這跟《科洛弗檔案》透過DV畫面推動情節的美式作法完全不同。但也無歐陸技法上慣用的影射、詩意、比喻、象徵的作用。這是故意的，因為幾乎所有真實家庭出遊的DV紀錄的都是如此垃圾內容。

《日麗》的重點是放在過程中的父女互動，照理說可以不用DV，但這些劣質的畫面偏偏本身就是一個架構下的象徵，因為它是索菲對父親所能留下的回憶證據。

而這就涉及到故事的主線。表面上故事以11歲的索菲跟31歲的索菲，兩線並行。31歲的索菲戲份極少，只是用來比較土耳其之旅的過程。但也因為電影過度模糊的，毫無情節高潮的敘事，使得觀眾無法認知到，土耳其之旅的部分到底是回憶加上想像，還是即時的過程。

導演沒有透過情節鋪陳跟結構安排，看似虛實交錯，毫無章法的，跳接兩個索菲的片段，就是要模糊回憶與即時的界線。而且Charlotte Well做起來渾然天成，毫無斧鑿痕跡。光這點就讓人驚艷。

而在土耳其的旅途過程，DV的內容已夠低劣，毫無美感，而旅程初期，場景調度跟攝影鏡位更是低劣，出現許多違反電影教科書的禁忌。例如焦點沒放在人物上，也沒抓準物品擺設的景深，這手法類似費里尼為了呈現夢境感，把鏡頭焦點放在人物與物件之外的空處，使得整個畫面變得虛幻，而沒有焦點。

但《日麗》的故事不像費里尼具有魔性與華麗，大半這類違反教科書的鏡位，都出現在父女同時待在旅館內的時候，很明顯導演是透過這種毫無美感並讓人看得生厭的畫面（例如有一幕是索菲問父親怎麼伸縮DV的鏡頭，電影畫面完全沒拍人，拍的是旅館內的物件，還完全失焦，一團模糊，可謂不知所云），來對比父女踏出房間後，在風光明媚的陽光下，兩人充滿笑容的熱情互動。

旅館內的場景是巨大的陰影，更是隔閡。而隔閡有著兩重的意義。

Photo Credit: 《日麗》劇照

強烈陽光下的陰鬱

就11歲的索菲來說，旅途中的很多細節，都透露出她正面對青春期，對性愛與成長懵懵懂懂的狀態，她觀察、偷聽成年女性的對話與行為，帶著好奇與學習的憧憬，這也導致後面她跟小男孩親嘴的事件出現。

而父親跟母親離婚後，雖片中沒講，但父親似乎就完全斷了往來，使索菲童年階段沒有父親的存在（根據唱卡拉OK時，索菲的吐槽，五歲時他們還會一起上台唱歌，表示五歲之後父親就離開了）。

跟她睡同一個黑暗房間內的，是一個明明熟悉但其實是帶著陌生的青壯男子。對性的懵懂的生理反應，讓索菲在旅館房間內，跟父親有著相當的心理距離感，反而在戶外玩樂時毫無禁忌（唯一點明了索菲有此顧忌的是，當她看到青年男女熱情擁吻後，拒絕讓父親幫自己擦防曬乳，這是明示）。

另一個層面是，黑暗的旅館房間，其實也象徵著父親的內在。雖然電影沒有明說，但這個父親明顯的有重度憂鬱症（加上躁症）的狀況。在猛烈的日光下，男角試圖扮演世俗的好父親角色，想讓女兒留下最美好的童年回憶。

但一旦回到旅館，憂鬱猛然襲來時，他的眼神表情就會呈現發病狀態。表面上看來與常人無異，實則人已經不在這個世界，以遊魂的姿態，在一團模糊的景象中，喪失自我。