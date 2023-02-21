【國際大風吹】天災背後的人禍：土耳其建國百年死傷最慘重的震災，政府該不該負責？
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土耳其政府救災能量不足，其實跟艾爾多安上台執政以來的作為脫不了關係。這邊必須先倒轉時間，從1999年、上一場死傷慘重的大地震講起——當時艾爾多安某種程度歸功於地震而上台，20年後的現在，艾爾多安又因為地震，可能會面對政權保衛戰......
發生在2月初、規模7.8的土耳其敘利亞大地震，截至15號，已經造成超過4萬人死亡，其中光是在土耳其就有3萬5千多死，是土耳其建國百年以來死傷最慘重的震災。可是，也有受災民眾質疑，災情之所以這麼慘重，除了地震本身的威力驚人，難道沒有人為因素嗎？政府是不是也該負責？
真是夠了，親愛的艾爾多安總統，如果是你自己的母親被埋呢？你不是要當世界級領袖嗎？需要你的時候，你在哪裏？
——母親遭活埋災民
從地震來襲之後救災動作太慢，到很多理論上可以抗震的新房子，竟然在地震中應聲倒塌，這場地震除了造成慘痛損失，似乎也掀開不少潛藏已久的問題。這一集就來看看，天災背後可能有什麼樣的人禍？
政府救援太慢，還一度封鎖異議
當地時間2月6號凌晨4點多，規模7.8的主震來襲，沒過幾個鐘頭，又發生規模7.7的餘震。這兩次地牛翻身，瞬間重創土耳其南部省份。
建築物宛如壓扁蛋糕的景象，在災區隨處可見。第一時間的恐慌過後，災民除了想辦法求生，也希望盡快救出那些不幸被壓在瓦礫堆下的親友，然而，很多人等了一天、兩天、三天，可能都還等不到救援隊，或是救援隊來了，卻裝備不足，只能眼睜睜看生命流逝。
土耳其政府並不是沒做事。當局表示本國加上外國團隊，共有超過14萬名搜救人員，進入10個受災省份，有的搶救倒塌房屋中的生還者，有的搭帳篷、發糧食、飲水、睡袋等物資，照顧無家可歸的民眾。不過，很多災民批評政府動作太慢，甚至，為了打壓質疑聲浪，竟然一度封鎖民眾反應災情以及救災人員用來溝通的社群媒體推特。
而總統艾爾多安在地震第五天也第一次坦承，救援行動的速度確實不如理想，主要是因為道路和機場在地震中受損。不過，根據紐約時報報導，政府救災能量不足，其實跟艾爾多安上台執政以來的作為，脫不了關係。
這邊必須先倒轉時間，從1999年、上一場死傷慘重的大地震講起。
爭議：不讓軍方救災、挪用地震稅
1999年8月17號，土耳其西北部發生規模7.4的大地震，災情慘重、哀鴻遍野，不只造成超過1萬7000人死亡，更導致民怨四起，除了不滿政府救災不力，還質疑官商勾結，放任建商偷工減料。這股不滿情緒，最終在2002年大選中淘汰了原本的政府，讓一個全新政黨上台執政。
這個黨的領導人正是艾爾多安。
二連任總統，連續在土耳其掌權20年。但是，根據一位軍方退將的說法，艾爾多安上台之後，刻意限縮軍方的職權範圍，讓曾經在99年大地震迅速投入救災的軍隊，反而不再進行相關訓練。這次地震剛開始也沒有動員軍隊協助救災，直到被輿論痛批之後，才趕快出動官兵。
在此同時，從99年大地震之後，土耳其政府也開始徵收「地震稅」，名義上會用在地震的預防和援助上。至今23年來，估計大約收了880億里拉、約合46億美金。荒謬的是，每次發生地震，都會有人質疑這筆錢用到哪裡去了，但政府卻從來沒有交代清楚。
另外，批評者也說，土耳其位於地震帶，本來就容易發生天災，然而，專門負責急難救助的土耳其內政部災害應變管理署，卻成為艾爾多安給親信的酬庸任命，負責人根本不是相關專業人士，單位編列的預算也偏低，以至於最需要的時候，卻發揮不了作用。
這段在社群媒體上瘋傳的畫面，來自重災區之一、馬拉特雅市。一棟三年前才完工的新大樓，就這樣在餘震中當場垮掉，化為廢墟。離譜的是，當初的建案廣告還主打使用新建材和抗震工法，防震能力絕對符合新法規要求，讓民眾看了火冒三丈。
類似的場景也在其他災區上演，明明比較新的房子卻垮了，按照舊法規蓋的老房子反而沒事。於是不少人質疑，建商是不是根本沒有遵守規定，偷工減料，罔顧住戶安全。而政府也很快發起針對建商的搜捕行動。根據土耳其國營媒體報導，從地震發生以來，已經有超過160人，因為建築物倒塌相關事件遭到調查，其中少數幾人已經逮捕起訴。
不過，政府也不是完全沒有責任。土耳其工程師與建築師工會代表表示，立法卻沒有好好執法是長久以來的問題，相關單位的驗收程序非常鬆散。尤其是近年來，在地方政府大力支持下，不少城市掀起一波建案熱潮。政府高興都來不及了，怎麼可能好好控制品質和安全性。
2018年，當局還通過一個特赦法案，違規的建商或個人，只要繳罰金，就算建築物的安全性違規了，還是可以申請執照，等於是就地合法。
20年前上台，某種程度歸功於地震，20年後的現在，艾爾多安又因為地震，可能會面對政權保衛戰：土耳其預定在今年6月18日，舉行總統和國會大選。選前3個多月，卻發生這場百年強震。尋求總統三連霸的艾爾多安，會不會因為民怨而被選票淘汰呢？
中東研究通訊專欄主筆劉燕婷認為，艾爾多安這兩年推出大量社福政策來緩解通膨危機，包括最低工資調漲55%、公務員加薪30%等等，還是贏得不少選民的心，再加上在野黨聯盟未必能團結一致，推出大家都可接受的候選人，艾爾多安還是很有機會連任成功。
所以，這場地震會替他的總統任期畫上句點嗎？恐怕還很難說。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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