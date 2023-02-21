【國際大風吹】天災背後的人禍：土耳其建國百年死傷最慘重的震災，政府該不該負責？

發生在2月初、規模7.8的土耳其敘利亞大地震，截至15號，已經造成超過4萬人死亡，其中光是在土耳其就有3萬5千多死，是土耳其建國百年以來死傷最慘重的震災。可是，也有受災民眾質疑，災情之所以這麼慘重，除了地震本身的威力驚人，難道沒有人為因素嗎？政府是不是也該負責？

真是夠了，親愛的艾爾多安總統，如果是你自己的母親被埋呢？你不是要當世界級領袖嗎？需要你的時候，你在哪裏？ ——母親遭活埋災民

從地震來襲之後救災動作太慢，到很多理論上可以抗震的新房子，竟然在地震中應聲倒塌，這場地震除了造成慘痛損失，似乎也掀開不少潛藏已久的問題。這一集就來看看，天災背後可能有什麼樣的人禍？

政府救援太慢，還一度封鎖異議

當地時間2月6號凌晨4點多，規模7.8的主震來襲，沒過幾個鐘頭，又發生規模7.7的餘震。這兩次地牛翻身，瞬間重創土耳其南部省份。

Photo Credit: 國際大風吹

建築物宛如壓扁蛋糕的景象，在災區隨處可見。第一時間的恐慌過後，災民除了想辦法求生，也希望盡快救出那些不幸被壓在瓦礫堆下的親友，然而，很多人等了一天、兩天、三天，可能都還等不到救援隊，或是救援隊來了，卻裝備不足，只能眼睜睜看生命流逝。

土耳其政府並不是沒做事。當局表示本國加上外國團隊，共有超過14萬名搜救人員，進入10個受災省份，有的搶救倒塌房屋中的生還者，有的搭帳篷、發糧食、飲水、睡袋等物資，照顧無家可歸的民眾。不過，很多災民批評政府動作太慢，甚至，為了打壓質疑聲浪，竟然一度封鎖民眾反應災情以及救災人員用來溝通的社群媒體推特。

而總統艾爾多安在地震第五天也第一次坦承，救援行動的速度確實不如理想，主要是因為道路和機場在地震中受損。不過，根據紐約時報報導，政府救災能量不足，其實跟艾爾多安上台執政以來的作為，脫不了關係。

這邊必須先倒轉時間，從1999年、上一場死傷慘重的大地震講起。

爭議：不讓軍方救災、挪用地震稅

1999年8月17號，土耳其西北部發生規模7.4的大地震，災情慘重、哀鴻遍野，不只造成超過1萬7000人死亡，更導致民怨四起，除了不滿政府救災不力，還質疑官商勾結，放任建商偷工減料。這股不滿情緒，最終在2002年大選中淘汰了原本的政府，讓一個全新政黨上台執政。

這個黨的領導人正是艾爾多安。

二連任總統，連續在土耳其掌權20年。但是，根據一位軍方退將的說法，艾爾多安上台之後，刻意限縮軍方的職權範圍，讓曾經在99年大地震迅速投入救災的軍隊，反而不再進行相關訓練。這次地震剛開始也沒有動員軍隊協助救災，直到被輿論痛批之後，才趕快出動官兵。

在此同時，從99年大地震之後，土耳其政府也開始徵收「地震稅」，名義上會用在地震的預防和援助上。至今23年來，估計大約收了880億里拉、約合46億美金。荒謬的是，每次發生地震，都會有人質疑這筆錢用到哪裡去了，但政府卻從來沒有交代清楚。

另外，批評者也說，土耳其位於地震帶，本來就容易發生天災，然而，專門負責急難救助的土耳其內政部災害應變管理署，卻成為艾爾多安給親信的酬庸任命，負責人根本不是相關專業人士，單位編列的預算也偏低，以至於最需要的時候，卻發揮不了作用。

Bu binalar yeni lan kafayı yiyeceğim. Gerçekten yeni binalar artık güvenli yapılıyor sanıyordum, deprem geliyor diye bizimkini satıp üstüne kredi çekip yeni bir eve geçmek istiyordum yıllardır pic.twitter.com/enaYoVVyy4 — N.K. Lifter (@Nk_Lifter) February 6, 2023

這段在社群媒體上瘋傳的畫面，來自重災區之一、馬拉特雅市。一棟三年前才完工的新大樓，就這樣在餘震中當場垮掉，化為廢墟。離譜的是，當初的建案廣告還主打使用新建材和抗震工法，防震能力絕對符合新法規要求，讓民眾看了火冒三丈。

類似的場景也在其他災區上演，明明比較新的房子卻垮了，按照舊法規蓋的老房子反而沒事。於是不少人質疑，建商是不是根本沒有遵守規定，偷工減料，罔顧住戶安全。而政府也很快發起針對建商的搜捕行動。根據土耳其國營媒體報導，從地震發生以來，已經有超過160人，因為建築物倒塌相關事件遭到調查，其中少數幾人已經逮捕起訴。

不過，政府也不是完全沒有責任。土耳其工程師與建築師工會代表表示，立法卻沒有好好執法是長久以來的問題，相關單位的驗收程序非常鬆散。尤其是近年來，在地方政府大力支持下，不少城市掀起一波建案熱潮。政府高興都來不及了，怎麼可能好好控制品質和安全性。

2018年，當局還通過一個特赦法案，違規的建商或個人，只要繳罰金，就算建築物的安全性違規了，還是可以申請執照，等於是就地合法。

20年前上台，某種程度歸功於地震，20年後的現在，艾爾多安又因為地震，可能會面對政權保衛戰：土耳其預定在今年6月18日，舉行總統和國會大選。選前3個多月，卻發生這場百年強震。尋求總統三連霸的艾爾多安，會不會因為民怨而被選票淘汰呢？

中東研究通訊專欄主筆劉燕婷認為，艾爾多安這兩年推出大量社福政策來緩解通膨危機，包括最低工資調漲55%、公務員加薪30%等等，還是贏得不少選民的心，再加上在野黨聯盟未必能團結一致，推出大家都可接受的候選人，艾爾多安還是很有機會連任成功。

所以，這場地震會替他的總統任期畫上句點嗎？恐怕還很難說。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航