南北分裂之劉宋時代三部「史料」（一）：喜歡歷史的劉義慶與他彙編的《世說新語》

文：阿前

《晉書》是充滿鄉野奇談、小道消息的一本史書。其中有很大部分的「史料」，來自於南北朝期間重要的一本著作，《世說新語》。此書作者不詳，但透過《晉書》的傳承，可知對於唐朝而言，是一份相當有價值的文字資料。唐、宋、元、明，對於《世說新語》都有相當程度的研究跟重視，清朝則無。

清末民初的大文人魯迅先生，更直接把《世說新語》大筆一揮，就此歸類到小說去，從此芸芸眾生，也不會再把它當作史料看待。普遍相信，《世說新語》應為眾人所共筆編撰，而發起這個作品的人，就是劉義慶。

義，是南朝劉宋第二代的表字輩分。當時並沒有那麼硬性的規定，不過呢，魏晉南北朝期間，漢人取名出現了一個特殊現象。兩漢時，漢人習慣單名雙表字，但隨著晉室南渡，雙名的出現頻率開始提高。

首先是王羲之，王獻之，王凝之，明明輩分不同，卻同樣都掛了一個「之」字。國學大師陳寅恪認為，「之」字很可能是所謂的教名，屬於五斗米教。當時興盛的佛教，也有類似的做法，直到今日。除了「之」字，還有一些相當頻繁出現的用字，比方「道」，比如「元」。

這些同樣很有「道門」思想的用字，更多出現在同輩。字輩的概念，在我們所熟知的三國時代就已經出現。比如司馬懿的八達兄弟，表字都帶「達」。又或者荀氏八龍，他們的表字就是八慈。不同的是，東晉時開始出現在「名」。

劉裕有兩個弟弟，都是「道」字輩。而不管是他自己的兒子，或是「道」支的兒子，一律都取名為「義」。繼承劉裕皇位的，是長子劉義符。次子則名義真。如果說看不出「道門」意涵的話，我會很傷心的。不過後面五個「隆、康、恭、宣、季」，就沒有道味了，甚至還回到了傳統命名法。

值得注意的是，劉裕稱帝時，只有前兩個兒子到達「元服」標準，也就是擁有正式的姓名。身為皇室，這七個兒子都沒有被記錄表字，小字有記的都是車字輩。我的意思是，劉裕在篡晉之前，很可能相當需要借重「道門」的力量，之後則否。

認真說起來，兩年後劉裕就死了。而義符也只當了兩年皇帝，就被「徐羨之」所害。這個劉宋道門之爭，就有空再聊吧。

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劉義慶，是劉裕二弟劉道鄰的兒子，原本只是無緣竟陵公的一個公子而已。但另一個弟弟，劉道規沒有兒子。其實劉裕原本就把三子義隆過繼給道規，但道規過世後，劉裕決定收回義隆，把球做給道鄰之子：義慶。

13歲的義慶，繼任了南郡公，就跟著大伯父劉裕北伐關中去了。劉裕對劉義慶相當看重，戰後請朝廷封他為輔國將軍，任北青州刺史，這可是彭城宋國對北魏第一線的防務。但或許是劉道鄰覺得太危險，不久又轉調劉義慶為豫州刺史，改督淮北，同樣是東晉不可忽視的心臟地帶。

但就像前面說到的，劉裕稱帝之後，態度就丕變了。雖然把道鄰跟道規都提為親王，劉義慶也是水漲船高，可軍國大權，就被拔了。劉義慶被調回京城，擔任侍中，這時候也不過16歲。兩年後，劉裕過世，義慶的親爹道鄰也跟著走了。

道門的勢力，或許就從這裡開始人走茶涼。在接下來徐羨之廢帝的政變中，侍中劉義慶扮演了什麼樣的角色呢？不知道，只知道大伯家老三劉義隆登上了帝位，劉義慶轉散騎常侍，秘書監，徙度支尚書，遷丹陽尹，加輔國將軍、常侍並如故。

這些變動是有順序的，時間未知。轉散騎常侍，秘書監，表示大致不變，信任更增。

但接下來「徙度支尚書」什麼意思？意思是劉義隆要打仗。義隆廟號太祖，諡宋文帝，那是很有幹點什麼的，不像哥哥只是個少帝。

宋文帝的第一戰，就是討伐徐羨之等人，猛吧。劉義慶擔任後勤司令官，也許就在這場戰役中。朝廷得勝之後，劉義慶改封首都市長丹陽尹，加輔國將軍、常侍並如故。這樣情況就很明顯了，義慶跟義隆結下了革命情感，是換帖的兄弟。

但真正的中央執政，則是瑯琊王氏的王弘。王弘其實滿想退休的，但他跟義慶應該不太好，比較屬意劉家老四義康。西元429年，劉義康入朝為司徒，掌尚書事。劉義慶也被召入朝，任義康副手尚書左僕射。大家宮鬥看得多了，哪有不明白，宋文帝肯定會擔心義康篡位啊。

可是實際上，劉義康勝任愉快，對三哥也是尊敬友愛。劉義慶反而就有點怕了，就跟文帝說，天相看起來不妥，自己希望跟親哥哥義欣一樣，出鎮外地。宋文帝說，你們兄弟一內一外，正是令我安心的地方，你又何必為了渺茫難測的天意離開我呢？

劉義慶表示，那至少，不要讓我當尚書左僕射了吧。於是，宋文帝就幫他換了中書令的職務，還是很信賴沒錯。

不過，劉義慶一定覺得好佳在。隔年王弘過世，劉義康成為實質上的宰相，展開了新一輪的軍事布局。皇家老六劉義宣調回朝廷，任中書監。中書令劉義慶，轉調荊州出鎮。按照劉裕的遺志，荊州只能讓皇室子弟鎮守，如今派任劉義慶，究竟是福還是禍？

30歲的劉義慶，終於遠離了權力中心的漩渦。他其實為人簡樸，沒什麼物欲，平常就愛讀書而已。雖然作品不多，但也堪稱劉宋宗室表率……打仗世家出一個會讀書的很厲害啦。而且劉義慶的專長，本就不在詩詞歌賦，他喜歡歷史。

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荊州任內，他編寫了《徐州先賢傳》十卷，怎麼不是荊州？因為他們家是彭城人啊。除了這套，劉義慶還按照班固的《典引》，另作《典敘》，以述皇代之美。說白了，他也是滿積極在拍皇室馬屁……啊這樣說太難聽，應該說劉義慶生在這個時代的交會點，其實也是希望劉宋能夠千秋萬世。