南北分裂之劉宋時代三部「史料」（一）：喜歡歷史的劉義慶與他彙編的《世說新語》
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《世說新語》。作者不詳，但透過《晉書》的傳承，可知對於唐朝而言，是一份相當有價值的文字資料。唐、宋、元、明，對於《世說新語》都有相當程度的研究跟重視。普遍相信，《世說新語》應為眾人所共筆編撰，而發起的人，就是劉義慶。
文：阿前
《晉書》是充滿鄉野奇談、小道消息的一本史書。其中有很大部分的「史料」，來自於南北朝期間重要的一本著作，《世說新語》。此書作者不詳，但透過《晉書》的傳承，可知對於唐朝而言，是一份相當有價值的文字資料。唐、宋、元、明，對於《世說新語》都有相當程度的研究跟重視，清朝則無。
清末民初的大文人魯迅先生，更直接把《世說新語》大筆一揮，就此歸類到小說去，從此芸芸眾生，也不會再把它當作史料看待。普遍相信，《世說新語》應為眾人所共筆編撰，而發起這個作品的人，就是劉義慶。
義，是南朝劉宋第二代的表字輩分。當時並沒有那麼硬性的規定，不過呢，魏晉南北朝期間，漢人取名出現了一個特殊現象。兩漢時，漢人習慣單名雙表字，但隨著晉室南渡，雙名的出現頻率開始提高。
首先是王羲之，王獻之，王凝之，明明輩分不同，卻同樣都掛了一個「之」字。國學大師陳寅恪認為，「之」字很可能是所謂的教名，屬於五斗米教。當時興盛的佛教，也有類似的做法，直到今日。除了「之」字，還有一些相當頻繁出現的用字，比方「道」，比如「元」。
這些同樣很有「道門」思想的用字，更多出現在同輩。字輩的概念，在我們所熟知的三國時代就已經出現。比如司馬懿的八達兄弟，表字都帶「達」。又或者荀氏八龍，他們的表字就是八慈。不同的是，東晉時開始出現在「名」。
劉裕有兩個弟弟，都是「道」字輩。而不管是他自己的兒子，或是「道」支的兒子，一律都取名為「義」。繼承劉裕皇位的，是長子劉義符。次子則名義真。如果說看不出「道門」意涵的話，我會很傷心的。不過後面五個「隆、康、恭、宣、季」，就沒有道味了，甚至還回到了傳統命名法。
值得注意的是，劉裕稱帝時，只有前兩個兒子到達「元服」標準，也就是擁有正式的姓名。身為皇室，這七個兒子都沒有被記錄表字，小字有記的都是車字輩。我的意思是，劉裕在篡晉之前，很可能相當需要借重「道門」的力量，之後則否。
認真說起來，兩年後劉裕就死了。而義符也只當了兩年皇帝，就被「徐羨之」所害。這個劉宋道門之爭，就有空再聊吧。
劉義慶，是劉裕二弟劉道鄰的兒子，原本只是無緣竟陵公的一個公子而已。但另一個弟弟，劉道規沒有兒子。其實劉裕原本就把三子義隆過繼給道規，但道規過世後，劉裕決定收回義隆，把球做給道鄰之子：義慶。
13歲的義慶，繼任了南郡公，就跟著大伯父劉裕北伐關中去了。劉裕對劉義慶相當看重，戰後請朝廷封他為輔國將軍，任北青州刺史，這可是彭城宋國對北魏第一線的防務。但或許是劉道鄰覺得太危險，不久又轉調劉義慶為豫州刺史，改督淮北，同樣是東晉不可忽視的心臟地帶。
但就像前面說到的，劉裕稱帝之後，態度就丕變了。雖然把道鄰跟道規都提為親王，劉義慶也是水漲船高，可軍國大權，就被拔了。劉義慶被調回京城，擔任侍中，這時候也不過16歲。兩年後，劉裕過世，義慶的親爹道鄰也跟著走了。
道門的勢力，或許就從這裡開始人走茶涼。在接下來徐羨之廢帝的政變中，侍中劉義慶扮演了什麼樣的角色呢？不知道，只知道大伯家老三劉義隆登上了帝位，劉義慶轉散騎常侍，秘書監，徙度支尚書，遷丹陽尹，加輔國將軍、常侍並如故。
這些變動是有順序的，時間未知。轉散騎常侍，秘書監，表示大致不變，信任更增。
但接下來「徙度支尚書」什麼意思？意思是劉義隆要打仗。義隆廟號太祖，諡宋文帝，那是很有幹點什麼的，不像哥哥只是個少帝。
宋文帝的第一戰，就是討伐徐羨之等人，猛吧。劉義慶擔任後勤司令官，也許就在這場戰役中。朝廷得勝之後，劉義慶改封首都市長丹陽尹，加輔國將軍、常侍並如故。這樣情況就很明顯了，義慶跟義隆結下了革命情感，是換帖的兄弟。
但真正的中央執政，則是瑯琊王氏的王弘。王弘其實滿想退休的，但他跟義慶應該不太好，比較屬意劉家老四義康。西元429年，劉義康入朝為司徒，掌尚書事。劉義慶也被召入朝，任義康副手尚書左僕射。大家宮鬥看得多了，哪有不明白，宋文帝肯定會擔心義康篡位啊。
可是實際上，劉義康勝任愉快，對三哥也是尊敬友愛。劉義慶反而就有點怕了，就跟文帝說，天相看起來不妥，自己希望跟親哥哥義欣一樣，出鎮外地。宋文帝說，你們兄弟一內一外，正是令我安心的地方，你又何必為了渺茫難測的天意離開我呢？
劉義慶表示，那至少，不要讓我當尚書左僕射了吧。於是，宋文帝就幫他換了中書令的職務，還是很信賴沒錯。
不過，劉義慶一定覺得好佳在。隔年王弘過世，劉義康成為實質上的宰相，展開了新一輪的軍事布局。皇家老六劉義宣調回朝廷，任中書監。中書令劉義慶，轉調荊州出鎮。按照劉裕的遺志，荊州只能讓皇室子弟鎮守，如今派任劉義慶，究竟是福還是禍？
30歲的劉義慶，終於遠離了權力中心的漩渦。他其實為人簡樸，沒什麼物欲，平常就愛讀書而已。雖然作品不多，但也堪稱劉宋宗室表率……打仗世家出一個會讀書的很厲害啦。而且劉義慶的專長，本就不在詩詞歌賦，他喜歡歷史。
荊州任內，他編寫了《徐州先賢傳》十卷，怎麼不是荊州？因為他們家是彭城人啊。除了這套，劉義慶還按照班固的《典引》，另作《典敘》，以述皇代之美。說白了，他也是滿積極在拍皇室馬屁……啊這樣說太難聽，應該說劉義慶生在這個時代的交會點，其實也是希望劉宋能夠千秋萬世。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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