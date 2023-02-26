南北分裂之劉宋時代三部「史料」（二）：劉義隆決定跟《三國志》拚了，命裴松之做注
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劉宋的「正統史」，面前最大的障礙，無非就是《三國志》。劉裕的兒子，宋文帝劉義隆，決定跟《三國志》拚了。怎麼拚？命裴松之做《三國志注》。
文：阿前
東漢末年分三國，群雄並起爭天下，同歸於晉。晉朝初年，原蜀漢官員陳壽做《三國志》，時人稱其善敘事，有良史之才。陳壽死後，《三國志》更為晉室採錄，成為國家圖書。要知道，《三國志》本身以曹魏為正統書寫而成，對晉朝來講是相當的政治正確。
然而，一股尊劉抑曹的風潮，卻也同時在民間與世族之間蔓延開來。西晉的崩壞，跟老百姓懷念漢室，其實相當有關。除了大家都知道的匈奴劉淵，以漢之名滅晉，事實上，在劉淵之前，打著漢室招牌的民間叛亂，就已層出不窮。可沒有人要復興曹魏啊。
隨著時光變遷，西晉亡了，100年後東晉也亡了。代晉而立者，北稱魏，南為劉，何其諷刺？那麼，誰才是繼漢正統？很多年以後，史學家表示南北都是，稱為南北朝。可當下呢？北魏、劉宋，誰肯退讓啊？在史料注記上，自是你說我虜，我說你賊。
但劉宋的「正統史」，面前最大的障礙，無非就是《三國志》。劉裕的兒子，宋文帝劉義隆，決定跟《三國志》拚了。怎麼拚？命人做《三國志注》。什麼是「注」？這個字有很多延伸用法，其實它最基本的意思就是「加進去」。
- A水注B河。
- 賭博下注。
- 在原本的文獻中，加東西進去。
文獻注要加什麼？老師告訴你是加上說明跟解釋。其實加進去的，就是另一個人的理解。東漢以前沒有這種做法，聖賢經典你敢嘴啊？其實，事情可能是反過來的：西漢，跟先秦，根本沒有「政治鑲金」的經典著作。讀書，是自由的。
西漢的學者不會在尚書旁邊寫注，他們就是自己開班教尚書而已。但西漢末年有個獨尊儒術的大聖人，當上了皇帝。是王莽，不是漢武帝，這關節總要分得清楚。漢武尊儒不到獨，而且大體來說，還是為王朝帶來了繁華與榮耀。王莽可不一樣，劍走偏鋒唯儒是尊的治國方針，導致了國家的敗亡。
於是，自春秋戰國以來，沉睡多年中國式思辯，再次活躍起來。為文獻作注，就是其中一個表現。不只是「解釋」古文，更是透過考證，思索，提出自己的看法，應用。為一本書作注，就表示你「讀通」了這本書。
讀書所為何事？當官、從軍、寫新書。純文學的最高殿堂，就是像陳壽那樣，讓自己的著作成為國家典藏。所以，隨著東漢倒台，歡樂的時光就來了。三國鼎立，就像有三個世界拳王協會一樣啊。寫書的成功率，至少就提升了三倍（笑）。
可惜，快樂的時光總是特別短暫，西晉統一了嘛，西晉說了算。歷史就是會不斷出現類似的戲碼：西晉又倒了。西晉說的算嗎？學術與思想，在魏晉南北朝的分裂之下，又迎來了一次新的高峰。人們的文獻注，也來到了一種全新的百家爭鳴時代。
於是，裴松之的《三國志注》，就像他的老闆劉裕一樣，劃開了時代。沒錯，江湖人稱「老裴」的松之，年紀只比劉裕小了不到10歲。老裴是河東聞喜縣人，河東聞喜，就是西晉開國九公之一，裴秀的故鄉。基本上，裴松之應該屬於分枝。
雖然沒有直接的血緣記錄，但裴松之的家族，在東晉也是當官當得不小。裴松之從小就飽讀詩書，20歲的時候，當上了殿中將軍。《宋書》的作者知道大家沒看過這個職務，特別說明一下。這是皇帝身邊的軍官職，但實際上的功能，是參謀，由晉孝武帝所發明，歷史就跟裴松之的年紀差不多。
最早擔任這個職務的，都是東晉一流名士之家。包括瑯琊王氏的王茂之，算是王羲之的姪兒。還有會稽謝家的謝輶……這哪位？謝安是陳郡謝氏喔。不過謝安當政時還滿重用謝輶就是了。就其實王茂之大概已經是這個職務頂天的名人了。
裴家不是第一流，也不是第九流，能卡進這種皇帝身邊親信的位置，也是不簡單。這一年，是淝水之戰後的10年。謝安死很久了，屍骨早寒，由司馬道子主政，不過晉孝武帝也有防備這個兄弟的意思。
這話就要往回一點說，司馬道子本身是由東晉天龍貴族推舉出來的。而我們也可以看到，設置殿中將軍，先選僑姓大族，後改會稽世族。裴松之基本上也算僑姓，所以這中間可能有政治角力，而裴松之算是親帝的。
但政治是很複雜的，裴松之的舅舅庾楷，又是親司馬道子的。他就跟裴松之說，你不要幹了，來荊州幫我打工，當個新野太守吧。裴松之可不是光讀書不長腦子，當然知道有鬼啊。但自古忠孝難兩全，一陣角力之下，裴松之轉拜員外散騎侍郎，實質是貶官。
員外不是有錢老爺的意思，而是「員額之外」，也就是「掛名」的意思。散騎則是魏晉以來，由曹丕開創替代宦官中常侍的職務。可以出入皇宮，服侍保衛皇帝，傳遞命令。
正常來說，這種「掛名」職是表示皇帝很親信你，但朝廷又有需要你才能的地方，所以正職大官，加掛散騎侍中一類。問題就在於裴松之沒有其他正職啊。裴松之的「被割開」，也暗示著司馬道子要對親兄弟出手了。
幾年後，晉孝武帝暴斃，主因是酗酒。
醒日既少，而傍無正人，竟不能改焉。時張貴人有寵，年幾三十，帝戲之曰：「汝以年當廢矣。」貴人潛怒，向夕，帝醉，遂暴崩。
沒有明說，但其實這也是在暗指張貴人弒帝，「傍無正人」，就是另一個重要的附加因素了。
而從調轉外卡之後，裴松之的記錄，出現了10年的空白。對東晉來說，他並不是一個重要的人物。沒意外應該就是被開除回家吃自己啦，雖然只是外卡，但皇上突然掛了，這些背景不夠雄厚的近侍吃點罪也是應該的。
10年後，義熙年間，裴松之才被任命為吳興故鄣縣令。何以復起？這10年發生的頭等大事，除了孝武帝暴斃，就是桓玄篡晉。而後劉裕撥亂反正，重復晉室，改元義熙。那些叛亂什麼的，裴松之的舅舅也都有分的。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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