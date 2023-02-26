南北分裂之劉宋時代三部「史料」（二）：劉義隆決定跟《三國志》拚了，命裴松之做注

文：阿前

東漢末年分三國，群雄並起爭天下，同歸於晉。晉朝初年，原蜀漢官員陳壽做《三國志》，時人稱其善敘事，有良史之才。陳壽死後，《三國志》更為晉室採錄，成為國家圖書。要知道，《三國志》本身以曹魏為正統書寫而成，對晉朝來講是相當的政治正確。

然而，一股尊劉抑曹的風潮，卻也同時在民間與世族之間蔓延開來。西晉的崩壞，跟老百姓懷念漢室，其實相當有關。除了大家都知道的匈奴劉淵，以漢之名滅晉，事實上，在劉淵之前，打著漢室招牌的民間叛亂，就已層出不窮。可沒有人要復興曹魏啊。

隨著時光變遷，西晉亡了，100年後東晉也亡了。代晉而立者，北稱魏，南為劉，何其諷刺？那麼，誰才是繼漢正統？很多年以後，史學家表示南北都是，稱為南北朝。可當下呢？北魏、劉宋，誰肯退讓啊？在史料注記上，自是你說我虜，我說你賊。

但劉宋的「正統史」，面前最大的障礙，無非就是《三國志》。劉裕的兒子，宋文帝劉義隆，決定跟《三國志》拚了。怎麼拚？命人做《三國志注》。什麼是「注」？這個字有很多延伸用法，其實它最基本的意思就是「加進去」。

A水注B河。

賭博下注。

在原本的文獻中，加東西進去。

文獻注要加什麼？老師告訴你是加上說明跟解釋。其實加進去的，就是另一個人的理解。東漢以前沒有這種做法，聖賢經典你敢嘴啊？其實，事情可能是反過來的：西漢，跟先秦，根本沒有「政治鑲金」的經典著作。讀書，是自由的。

西漢的學者不會在尚書旁邊寫注，他們就是自己開班教尚書而已。但西漢末年有個獨尊儒術的大聖人，當上了皇帝。是王莽，不是漢武帝，這關節總要分得清楚。漢武尊儒不到獨，而且大體來說，還是為王朝帶來了繁華與榮耀。王莽可不一樣，劍走偏鋒唯儒是尊的治國方針，導致了國家的敗亡。

於是，自春秋戰國以來，沉睡多年中國式思辯，再次活躍起來。為文獻作注，就是其中一個表現。不只是「解釋」古文，更是透過考證，思索，提出自己的看法，應用。為一本書作注，就表示你「讀通」了這本書。

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讀書所為何事？當官、從軍、寫新書。純文學的最高殿堂，就是像陳壽那樣，讓自己的著作成為國家典藏。所以，隨著東漢倒台，歡樂的時光就來了。三國鼎立，就像有三個世界拳王協會一樣啊。寫書的成功率，至少就提升了三倍（笑）。

可惜，快樂的時光總是特別短暫，西晉統一了嘛，西晉說了算。歷史就是會不斷出現類似的戲碼：西晉又倒了。西晉說的算嗎？學術與思想，在魏晉南北朝的分裂之下，又迎來了一次新的高峰。人們的文獻注，也來到了一種全新的百家爭鳴時代。

於是，裴松之的《三國志注》，就像他的老闆劉裕一樣，劃開了時代。沒錯，江湖人稱「老裴」的松之，年紀只比劉裕小了不到10歲。老裴是河東聞喜縣人，河東聞喜，就是西晉開國九公之一，裴秀的故鄉。基本上，裴松之應該屬於分枝。

雖然沒有直接的血緣記錄，但裴松之的家族，在東晉也是當官當得不小。裴松之從小就飽讀詩書，20歲的時候，當上了殿中將軍。《宋書》的作者知道大家沒看過這個職務，特別說明一下。這是皇帝身邊的軍官職，但實際上的功能，是參謀，由晉孝武帝所發明，歷史就跟裴松之的年紀差不多。

最早擔任這個職務的，都是東晉一流名士之家。包括瑯琊王氏的王茂之，算是王羲之的姪兒。還有會稽謝家的謝輶……這哪位？謝安是陳郡謝氏喔。不過謝安當政時還滿重用謝輶就是了。就其實王茂之大概已經是這個職務頂天的名人了。

裴家不是第一流，也不是第九流，能卡進這種皇帝身邊親信的位置，也是不簡單。這一年，是淝水之戰後的10年。謝安死很久了，屍骨早寒，由司馬道子主政，不過晉孝武帝也有防備這個兄弟的意思。

這話就要往回一點說，司馬道子本身是由東晉天龍貴族推舉出來的。而我們也可以看到，設置殿中將軍，先選僑姓大族，後改會稽世族。裴松之基本上也算僑姓，所以這中間可能有政治角力，而裴松之算是親帝的。

但政治是很複雜的，裴松之的舅舅庾楷，又是親司馬道子的。他就跟裴松之說，你不要幹了，來荊州幫我打工，當個新野太守吧。裴松之可不是光讀書不長腦子，當然知道有鬼啊。但自古忠孝難兩全，一陣角力之下，裴松之轉拜員外散騎侍郎，實質是貶官。

員外不是有錢老爺的意思，而是「員額之外」，也就是「掛名」的意思。散騎則是魏晉以來，由曹丕開創替代宦官中常侍的職務。可以出入皇宮，服侍保衛皇帝，傳遞命令。

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正常來說，這種「掛名」職是表示皇帝很親信你，但朝廷又有需要你才能的地方，所以正職大官，加掛散騎侍中一類。問題就在於裴松之沒有其他正職啊。裴松之的「被割開」，也暗示著司馬道子要對親兄弟出手了。

幾年後，晉孝武帝暴斃，主因是酗酒。

醒日既少，而傍無正人，竟不能改焉。時張貴人有寵，年幾三十，帝戲之曰：「汝以年當廢矣。」貴人潛怒，向夕，帝醉，遂暴崩。

沒有明說，但其實這也是在暗指張貴人弒帝，「傍無正人」，就是另一個重要的附加因素了。

而從調轉外卡之後，裴松之的記錄，出現了10年的空白。對東晉來說，他並不是一個重要的人物。沒意外應該就是被開除回家吃自己啦，雖然只是外卡，但皇上突然掛了，這些背景不夠雄厚的近侍吃點罪也是應該的。

10年後，義熙年間，裴松之才被任命為吳興故鄣縣令。何以復起？這10年發生的頭等大事，除了孝武帝暴斃，就是桓玄篡晉。而後劉裕撥亂反正，重復晉室，改元義熙。那些叛亂什麼的，裴松之的舅舅也都有分的。