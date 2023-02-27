南北分裂之劉宋時代三部「史料」（三）：《後漢書》作者范曄，劉義康的金牌小間諜
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年滿17的范曄找了個好缺：彭城王劉義康的下屬。當我們用劉義康為核心來看范曄的調動，就不難發現，義康的政敵在哪，范曄就會去哪蹲。說什麼不得志，我看金牌小間諜才是真的。
文：阿前
魏晉南北朝，是一個文學蓬勃發展到爆炸的時代。特別是關於史書著作，更是百花齊放。開玩笑，東漢末年分三國，西晉亡後十六國，大家的平均壽命是50歲。50歲就是有立國期安定期跟衰敗期，不像那種20年之內的，立國走到頂峰就崩盤。國史的需求，在這200年內大幅的提高，是吧？
不過那是官方的事情。民間修史，自然是修前朝的，過去的為主流。然而，晉初有狂人陳壽，一本《三國志》滅殺各家史書。好吧，那大家來寫東漢吧。自三國以來，原有21個寫東漢歷史的，直到今天仍留存八家輯本，稱為「八家後漢書」。
輯本就是像裴松之的《三國志注》，透過引用留下的部分原文，對於保留史料的貢獻非常大。所以說寫論文引用的時候，不要光覺得麻煩，也可以稍微驕傲一下，也許很多年後你幫忙留下了重要的輯本。所以最好找那種不暢銷要絕版的來引用論證（大誤）。
「八家後漢書」之外，目前仍有袁宏《後漢紀》與范曄《後漢書》保留了絕大部分的內容。在緊接下來的唐朝，范曄《後漢書》得到了最高的評價，一路到清朝，被收錄在二十四史當中。
范曄者，南朝劉宋人，生於東晉末年。父名范泰，祖籍荊州順陽，與宋高祖劉裕同輩，甚得親信，官拜左光祿大夫，金章紫綬。劉宋初年，這是位比三公的職務。宋文帝五年歿，更追封車騎將軍，范曄是第四個兒子。然而范泰的堂兄無子，就過繼去繼承爵位，嗣武興五等侯。
少好學，博涉經史，善為文章，能隸書，曉音律。
這叫南朝才俊定番，三國以前只到善為文而已。現在，你還要寫得一手好隸書，又有音樂方面的專長，才能稱得上名士。騎馬射箭的需求，反而就降低了。東晉末年，州聘主簿，不就。當然不就啦，他雖然成了外家子弟，哪有不知道正準備改朝換代的。
年滿17的范曄找了個好缺：彭城王劉義康的下屬。劉義康坐鎮四方，避過了朝中混亂，終在宋文帝撥亂反正後回朝，范曄，也進入宮中秘書台為丞。不過，沒多久父親過世，范曄仍是需要辭職服喪。喪期結束後，他卻沒有回宮，也沒有回劉義康身邊，而是接受了征南大將軍檀道濟的徵召，前去擔當司馬。
當時檀道濟身負五郡軍事，其中四個都是豫州大前線，范曄更領其中之一的新蔡郡，重要性不言而喻。然而，緊接而來的430年北伐，由到彥之率領的北伐大軍兵敗如山倒。檀道濟率軍增援，范曄本是責無旁貸，他卻推說自己跟父親一樣有腳疾，不願前往。征南大將軍沒說啥，倒是宋文帝直接下令駁回。
這樣就很明白了，檀道濟當時本為朝廷所忌，而作為執政主官劉義康原下屬的范曄，很顯然是被派去「監視」檀道濟的。雖然不讓范曄請假，朝廷也只是幫他安排了後勤支援工作。戰後，432年，檀道濟勢大已不能制，更進位司空。范曄則被劉義康調回，改派尚書省吏部。
冬天，劉義康的母親過世。在葬禮準備期間，范曄卻去找同樣在劉義康手下當班的弟弟飲酒作樂。對，他弟當天有工作，范曄只是去集合準備要參加典禮的。劉義康知道這件事情，就很火大啊，把范曄貶出去宣城當太守。說是說貶，宣城離建康也沒多遠，沒點特別的恩寵還很難在這裡當太守。
那這時候，劉義慶也在荊州招募名士開始多種著作的編寫。畢竟范曄是蕭思話、謝靈運那種等級的名士才子，大概也是劉義康手下最能跟劉義慶分庭抗禮的文人了。說到底，雖怒，不能放。也就在這個時候，范曄開始了《後漢書》的編寫。
不久，長沙王劉義欣被宋文帝重用，范曄就又被調去義欣下面當長史，還加了一個將軍職。其實當我們用劉義康為核心來看范曄的調動，就不難發現，義康的政敵在哪，范曄就會去哪蹲。說什麼不得志，我看金牌小間諜才是真的。
而范曄也是一貫的很囂張。439年，范泰的妻子在長江上游的宜都過世。她是跟范曄的二哥一起住的。這不是范曄的生母，不過他一樣要去處理事務。而范老師也不忘帶上歌女妾室，享受享受點小愛好，然後就被人檢舉了。
宋文帝表示，文人好雅，不罪。這都是表像，實情是，宋文帝跟第一執政劉義康開始決裂。所以才有人敢檢舉劉義康的金牌小密探，而宋文帝顯然想要留下范曄。440年，宋文帝誅殺義康親信，逐義康離朝。范曄不但沒事，更在「母喪」服完之後，轉調到宋文帝次子劉濬底下為長史。
當時劉濬只有13歲左右，卻為揚州刺史。一應事務，自然由幕僚長（長史）范曄掌控。所以說，萬般皆下品，唯有讀書高。宋文帝臨朝30年，各種政治鬥爭層出不窮。管你是征南大將軍，還是親兄弟執政官，在宋文帝眼中，都沒有這些能讀書好書法，還會唱歌作曲的文士來得有價值。
宋文帝真的是喜歡范曄喔，不久還把他調回朝廷，領左衛將軍，任太子詹事。不過《宋書》作者應該認為他們沒什麼姦情。范曄不是帥哥，而是身高不滿七尺的黑矮胖子。不美，有男子氣概也行吧？偏偏范曄的毛髮也不旺盛。但宋文帝特別喜歡聽范曄彈吉他唱歌。
中國第一音樂才子可不是說假的，范曄最擅長就是抱著吉他即興創作。這本事，不比七步詩差啊。啊，不是吉他，范曄是琵琶高手，同時也是懂撩高手。宋文帝越喜歡他的這個小專長，他越是故意不在宋文帝面前表演。
有一次在宴會上，宋文帝就說，不然我來唱歌你來彈吧，刺激一下你的創作欲。不過范曄依然故我，宋文帝唱完，他馬上就停手，沒有SOLO沒有安可。然後范曄就被收捕入獄處死了。
曄素無行檢，少負瑕釁，但以才藝可施，故收其所長，頻加榮爵，遂參清顯。而險利之性，有過谿壑，不識恩遇，猶懷怨憤。每存容養，冀能悛革，不謂同惡相濟，狂悖至此。便可收掩，依法窮詰。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。