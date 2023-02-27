南北分裂之劉宋時代三部「史料」（三）：《後漢書》作者范曄，劉義康的金牌小間諜

文：阿前

魏晉南北朝，是一個文學蓬勃發展到爆炸的時代。特別是關於史書著作，更是百花齊放。開玩笑，東漢末年分三國，西晉亡後十六國，大家的平均壽命是50歲。50歲就是有立國期安定期跟衰敗期，不像那種20年之內的，立國走到頂峰就崩盤。國史的需求，在這200年內大幅的提高，是吧？

不過那是官方的事情。民間修史，自然是修前朝的，過去的為主流。然而，晉初有狂人陳壽，一本《三國志》滅殺各家史書。好吧，那大家來寫東漢吧。自三國以來，原有21個寫東漢歷史的，直到今天仍留存八家輯本，稱為「八家後漢書」。

輯本就是像裴松之的《三國志注》，透過引用留下的部分原文，對於保留史料的貢獻非常大。所以說寫論文引用的時候，不要光覺得麻煩，也可以稍微驕傲一下，也許很多年後你幫忙留下了重要的輯本。所以最好找那種不暢銷要絕版的來引用論證（大誤）。

「八家後漢書」之外，目前仍有袁宏《後漢紀》與范曄《後漢書》保留了絕大部分的內容。在緊接下來的唐朝，范曄《後漢書》得到了最高的評價，一路到清朝，被收錄在二十四史當中。

范曄者，南朝劉宋人，生於東晉末年。父名范泰，祖籍荊州順陽，與宋高祖劉裕同輩，甚得親信，官拜左光祿大夫，金章紫綬。劉宋初年，這是位比三公的職務。宋文帝五年歿，更追封車騎將軍，范曄是第四個兒子。然而范泰的堂兄無子，就過繼去繼承爵位，嗣武興五等侯。

少好學，博涉經史，善為文章，能隸書，曉音律。

這叫南朝才俊定番，三國以前只到善為文而已。現在，你還要寫得一手好隸書，又有音樂方面的專長，才能稱得上名士。騎馬射箭的需求，反而就降低了。東晉末年，州聘主簿，不就。當然不就啦，他雖然成了外家子弟，哪有不知道正準備改朝換代的。

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年滿17的范曄找了個好缺：彭城王劉義康的下屬。劉義康坐鎮四方，避過了朝中混亂，終在宋文帝撥亂反正後回朝，范曄，也進入宮中秘書台為丞。不過，沒多久父親過世，范曄仍是需要辭職服喪。喪期結束後，他卻沒有回宮，也沒有回劉義康身邊，而是接受了征南大將軍檀道濟的徵召，前去擔當司馬。

當時檀道濟身負五郡軍事，其中四個都是豫州大前線，范曄更領其中之一的新蔡郡，重要性不言而喻。然而，緊接而來的430年北伐，由到彥之率領的北伐大軍兵敗如山倒。檀道濟率軍增援，范曄本是責無旁貸，他卻推說自己跟父親一樣有腳疾，不願前往。征南大將軍沒說啥，倒是宋文帝直接下令駁回。

這樣就很明白了，檀道濟當時本為朝廷所忌，而作為執政主官劉義康原下屬的范曄，很顯然是被派去「監視」檀道濟的。雖然不讓范曄請假，朝廷也只是幫他安排了後勤支援工作。戰後，432年，檀道濟勢大已不能制，更進位司空。范曄則被劉義康調回，改派尚書省吏部。

冬天，劉義康的母親過世。在葬禮準備期間，范曄卻去找同樣在劉義康手下當班的弟弟飲酒作樂。對，他弟當天有工作，范曄只是去集合準備要參加典禮的。劉義康知道這件事情，就很火大啊，把范曄貶出去宣城當太守。說是說貶，宣城離建康也沒多遠，沒點特別的恩寵還很難在這裡當太守。

那這時候，劉義慶也在荊州招募名士開始多種著作的編寫。畢竟范曄是蕭思話、謝靈運那種等級的名士才子，大概也是劉義康手下最能跟劉義慶分庭抗禮的文人了。說到底，雖怒，不能放。也就在這個時候，范曄開始了《後漢書》的編寫。

不久，長沙王劉義欣被宋文帝重用，范曄就又被調去義欣下面當長史，還加了一個將軍職。其實當我們用劉義康為核心來看范曄的調動，就不難發現，義康的政敵在哪，范曄就會去哪蹲。說什麼不得志，我看金牌小間諜才是真的。

而范曄也是一貫的很囂張。439年，范泰的妻子在長江上游的宜都過世。她是跟范曄的二哥一起住的。這不是范曄的生母，不過他一樣要去處理事務。而范老師也不忘帶上歌女妾室，享受享受點小愛好，然後就被人檢舉了。

宋文帝表示，文人好雅，不罪。這都是表像，實情是，宋文帝跟第一執政劉義康開始決裂。所以才有人敢檢舉劉義康的金牌小密探，而宋文帝顯然想要留下范曄。440年，宋文帝誅殺義康親信，逐義康離朝。范曄不但沒事，更在「母喪」服完之後，轉調到宋文帝次子劉濬底下為長史。

當時劉濬只有13歲左右，卻為揚州刺史。一應事務，自然由幕僚長（長史）范曄掌控。所以說，萬般皆下品，唯有讀書高。宋文帝臨朝30年，各種政治鬥爭層出不窮。管你是征南大將軍，還是親兄弟執政官，在宋文帝眼中，都沒有這些能讀書好書法，還會唱歌作曲的文士來得有價值。

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宋文帝真的是喜歡范曄喔，不久還把他調回朝廷，領左衛將軍，任太子詹事。不過《宋書》作者應該認為他們沒什麼姦情。范曄不是帥哥，而是身高不滿七尺的黑矮胖子。不美，有男子氣概也行吧？偏偏范曄的毛髮也不旺盛。但宋文帝特別喜歡聽范曄彈吉他唱歌。

中國第一音樂才子可不是說假的，范曄最擅長就是抱著吉他即興創作。這本事，不比七步詩差啊。啊，不是吉他，范曄是琵琶高手，同時也是懂撩高手。宋文帝越喜歡他的這個小專長，他越是故意不在宋文帝面前表演。

有一次在宴會上，宋文帝就說，不然我來唱歌你來彈吧，刺激一下你的創作欲。不過范曄依然故我，宋文帝唱完，他馬上就停手，沒有SOLO沒有安可。然後范曄就被收捕入獄處死了。