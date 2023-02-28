南北分裂之劉宋時代三部「史料」（四）：「范曄之亂」最後一幕，顛三倒四的求生樣貌
我們想讓你知道的是
寫史書寫到想當皇帝嗎范老師？並沒有。一切的源頭，就要回到范曄的老主子：劉義康。事情從一個文史星算無不精通的魯國人，員外散騎侍郎「孔熙先」說起。
文：阿前
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寫史書寫到想當皇帝嗎范老師？並沒有。一切的源頭，就要回到范曄的老主子：劉義康。事情從一個文史星算無不精通的魯國人，員外散騎侍郎「孔熙先」說起。
孔熙先的父親曾因貪汙被捕，賴劉義康力保不失，所以孔熙先一直很想報恩。孔先生希望劉義康可以回到朝廷，就一直在關注誰能幫上忙。然後他就注意到了「看似不得志」，「步步又高升」的范曄。
可我們范老師是江南第一音樂才子，哪裡把孔鏘放在眼中？孔先生就先去找范老師的外甥「謝綜」賭錢。他爸可是留了很多錢下來，讓孔先生出手豪爽，逢賭必輸，眉頭也不皺一下。
正所謂知音難覓，好牌咖更難尋。大家賭著賭著交情就好了，而這種冤大頭不介紹給舅舅怎麼行呢？孔先生就這樣被帶進了范曄的牌局。這次他不但更會輸，還拚命展現自己的文采，漸漸的跟范曄交情就越來越好。
當時，宋文帝最欣賞的文人，范曄其實只能排第二，前頭還有一個「沈演之」。慢慢的，范曄也被孔熙先說動。而謝綜又帶來了劉義康的信，說當年把范曄派去宣城不是不愛他，希望能重歸舊好云云。范老師就去找宋文帝說：「劉義康這樣的亂臣賊子，你到現在都還不殺了他，我實在不是很懂耶。我覺得你應該要好好處置他啊。」
哪招？根據這好大一盤棋的意思，范曄就是在試探宋文帝對於劉義康的看法。如果宋文帝意動，那范曄自然不會傻到投身革命事業。相反的，宋文帝當作沒聽到，范曄就覺得這條路有一試的價值。……哪有這麼智障的。
宋文帝不置可否，不就證明了他完全有信心，劉義康的一舉一動都在掌握之中嗎？總之，范曄的試探終了，孔熙先就立刻開始打點。孔先他爸是廣州刺史出身，他就找了廣州豪族來提供兵力。又拜訪義康舊部故知，仲承祖跟徐湛之共謀。
接下來，孔先請了一個道人，一個尼姑，都是以前義康供養的。道人請他還俗，加入當前大官手下為參軍。尼姑則去賣弄神通治病，收買軍官。孔先自己醫術高明，尼姑只要裝神弄鬼就可以了。題外話，這組計策也顯示出，南朝同樣開始了「道消佛長」的時代。
那造反總要有個名堂啊。孔先抓的是劉宋三氏：劉、蕭、趙的趙伯符，先打他個亂臣賊子，大家再來清君側，扶明君。是的，這組叛亂名單裡頭，同樣有著蕭氏外戚大家主蕭思話的名字。但實際後來沒有蕭思話的事情，除了這個名字查無犯罪證據嘛。而我們范老師卻寫了一篇文章，宣示同黨。
文人之筆，我跟你說整篇根本也沒有說到什麼「我要造反」，「劉義康萬歲」，「劉義隆去死」之類的言語。僅僅就是：
除君側之惡，非唯一代，況此等狂亂罪骩，終古所無，加之翦戮，易於摧朽邪。
可以吾意宣示眾賢，若能同心奮發，族裂逆黨，豈非功均創業，重造宋室乎。
就跟孔先的起義檄文對上號了。
好啦，就在萬事俱備，只待宋文帝出宮的時候，徐湛之縮了，告密。上面提到的兩大文書，就是徐湛之呈上的。砲火猛烈，直指范曄。當晚，宋文帝緊急晚點名，范曄入宮之時，孔先跟謝綜紛紛被捕。
宋文帝確定情況已在掌握中後，遣人問范曄：「你為什麼要聚眾造反？」請簽名表示收件。但是范老師太驚恐了，不簽。於是又來第二封掛號信：「謝綜，徐湛之，孔熙先都已經簽名認罪了，我還沒殺他們，證據俱在，你還是招了吧。」
范老師就回覆了。「我們的國家以宗室來治理，如此穩固。要是造反，一定馬上就被地方親王討伐，夷滅三族。」「而且我官位這麼大，來得這麼容易，我幹嘛造反找死？」「古人說：『左手據天下之圖，右手刎其喉，愚夫不為。』我雖然不是聰明絕頂，但也不至於做這種蠢事吧？」
第三封掛號：「孔熙先已經帶過來了，你要跟他對質嗎？」范老師猶豫了一下，才說：「孔熙先就是要誣賴我，我又能怎樣？」第四封掛號信，卻是孔熙先的文筆：「我們的新官職新制度都是范曄設定的，他現在只是在抵賴啦。」原本是寫給宋文帝看的，原封轉知。
於是范曄才招了，最後說：「我其實希望你能發覺，及早處理。也希望他們的謀劃不攻自破，才一直想辦法拖延……現在這樣，我無話可說。」收押禁見。不過宋文帝還是派了尚書僕射何尚之來，希望范曄能說出「真正的原因」。
外人傳庾尚書見憎，計與之無惡。謀逆之事，聞孔熙先說此，輕其小兒，不以經意。今忽受責，方覺為罪。君方以道佐世，使天下無寃。弟就死之後，猶望君照此心也。
庾尚書應該是說東晉初年的庾亮。當庾亮軍權最大時，有意廢掉丞相王導，那倒不是出於跟王導交惡，而是他認為王導治國無方。范曄在說的其實就是，他覺得孔熙先他們年輕人，對未來有理想有抱負。而范曄自己也只是以他的史學專長，在幫年輕人規劃理想的國家藍圖。如今才發現，原來這他媽就是叛逆罪啊。
這個感嘆是很深的。范曄作《後漢書》，叛逆罪的記錄，他還看得少了嗎？但也只有落到他自己頭上的時候，才真正明白什麼是「欲加之罪」。等到入獄後，范曄問起徐湛之現在如何，才知道告密者就是徐湛之。
范曄本來以為很快就會被處死，但過了兩個月，死刑都還沒下來。這場牽連甚廣的謀反案，本來主要的目標就不是范曄，而是劉義康。獄卒也跟范曄說，「外面謠傳皇上只會關你，不會殺你啊。」
范曄聽了很高興，但謝綜跟孔熙先兩個年輕人就笑他：「之前在談計劃時，您總是雄壯威武不可一世。如今卻只是個貪生怕死之徒？就算皇上饒了你的性命，你又有什麼面目苟活於世？」
范老師也不理他們，跟獄卒說：「可惜啊，這樣有為的年輕人就被埋沒了。」獄卒哼了一聲：「不忠之人，有何可惜？」范曄連忙道：「大將說得是啊。」哇，范老師整個被描寫得求生意志超級堅強。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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