南北分裂之劉宋時代三部「史料」（四）：「范曄之亂」最後一幕，顛三倒四的求生樣貌

文：阿前

寫史書寫到想當皇帝嗎范老師？並沒有。一切的源頭，就要回到范曄的老主子：劉義康。事情從一個文史星算無不精通的魯國人，員外散騎侍郎「孔熙先」說起。

孔熙先的父親曾因貪汙被捕，賴劉義康力保不失，所以孔熙先一直很想報恩。孔先生希望劉義康可以回到朝廷，就一直在關注誰能幫上忙。然後他就注意到了「看似不得志」，「步步又高升」的范曄。

可我們范老師是江南第一音樂才子，哪裡把孔鏘放在眼中？孔先生就先去找范老師的外甥「謝綜」賭錢。他爸可是留了很多錢下來，讓孔先生出手豪爽，逢賭必輸，眉頭也不皺一下。

正所謂知音難覓，好牌咖更難尋。大家賭著賭著交情就好了，而這種冤大頭不介紹給舅舅怎麼行呢？孔先生就這樣被帶進了范曄的牌局。這次他不但更會輸，還拚命展現自己的文采，漸漸的跟范曄交情就越來越好。

當時，宋文帝最欣賞的文人，范曄其實只能排第二，前頭還有一個「沈演之」。慢慢的，范曄也被孔熙先說動。而謝綜又帶來了劉義康的信，說當年把范曄派去宣城不是不愛他，希望能重歸舊好云云。范老師就去找宋文帝說：「劉義康這樣的亂臣賊子，你到現在都還不殺了他，我實在不是很懂耶。我覺得你應該要好好處置他啊。」

哪招？根據這好大一盤棋的意思，范曄就是在試探宋文帝對於劉義康的看法。如果宋文帝意動，那范曄自然不會傻到投身革命事業。相反的，宋文帝當作沒聽到，范曄就覺得這條路有一試的價值。……哪有這麼智障的。

宋文帝不置可否，不就證明了他完全有信心，劉義康的一舉一動都在掌握之中嗎？總之，范曄的試探終了，孔熙先就立刻開始打點。孔先他爸是廣州刺史出身，他就找了廣州豪族來提供兵力。又拜訪義康舊部故知，仲承祖跟徐湛之共謀。

接下來，孔先請了一個道人，一個尼姑，都是以前義康供養的。道人請他還俗，加入當前大官手下為參軍。尼姑則去賣弄神通治病，收買軍官。孔先自己醫術高明，尼姑只要裝神弄鬼就可以了。題外話，這組計策也顯示出，南朝同樣開始了「道消佛長」的時代。

那造反總要有個名堂啊。孔先抓的是劉宋三氏：劉、蕭、趙的趙伯符，先打他個亂臣賊子，大家再來清君側，扶明君。是的，這組叛亂名單裡頭，同樣有著蕭氏外戚大家主蕭思話的名字。但實際後來沒有蕭思話的事情，除了這個名字查無犯罪證據嘛。而我們范老師卻寫了一篇文章，宣示同黨。

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文人之筆，我跟你說整篇根本也沒有說到什麼「我要造反」，「劉義康萬歲」，「劉義隆去死」之類的言語。僅僅就是：

除君側之惡，非唯一代，況此等狂亂罪骩，終古所無，加之翦戮，易於摧朽邪。 可以吾意宣示眾賢，若能同心奮發，族裂逆黨，豈非功均創業，重造宋室乎。

就跟孔先的起義檄文對上號了。

好啦，就在萬事俱備，只待宋文帝出宮的時候，徐湛之縮了，告密。上面提到的兩大文書，就是徐湛之呈上的。砲火猛烈，直指范曄。當晚，宋文帝緊急晚點名，范曄入宮之時，孔先跟謝綜紛紛被捕。

宋文帝確定情況已在掌握中後，遣人問范曄：「你為什麼要聚眾造反？」請簽名表示收件。但是范老師太驚恐了，不簽。於是又來第二封掛號信：「謝綜，徐湛之，孔熙先都已經簽名認罪了，我還沒殺他們，證據俱在，你還是招了吧。」

范老師就回覆了。「我們的國家以宗室來治理，如此穩固。要是造反，一定馬上就被地方親王討伐，夷滅三族。」「而且我官位這麼大，來得這麼容易，我幹嘛造反找死？」「古人說：『左手據天下之圖，右手刎其喉，愚夫不為。』我雖然不是聰明絕頂，但也不至於做這種蠢事吧？」

第三封掛號：「孔熙先已經帶過來了，你要跟他對質嗎？」范老師猶豫了一下，才說：「孔熙先就是要誣賴我，我又能怎樣？」第四封掛號信，卻是孔熙先的文筆：「我們的新官職新制度都是范曄設定的，他現在只是在抵賴啦。」原本是寫給宋文帝看的，原封轉知。

於是范曄才招了，最後說：「我其實希望你能發覺，及早處理。也希望他們的謀劃不攻自破，才一直想辦法拖延……現在這樣，我無話可說。」收押禁見。不過宋文帝還是派了尚書僕射何尚之來，希望范曄能說出「真正的原因」。

外人傳庾尚書見憎，計與之無惡。謀逆之事，聞孔熙先說此，輕其小兒，不以經意。今忽受責，方覺為罪。君方以道佐世，使天下無寃。弟就死之後，猶望君照此心也。

庾尚書應該是說東晉初年的庾亮。當庾亮軍權最大時，有意廢掉丞相王導，那倒不是出於跟王導交惡，而是他認為王導治國無方。范曄在說的其實就是，他覺得孔熙先他們年輕人，對未來有理想有抱負。而范曄自己也只是以他的史學專長，在幫年輕人規劃理想的國家藍圖。如今才發現，原來這他媽就是叛逆罪啊。

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這個感嘆是很深的。范曄作《後漢書》，叛逆罪的記錄，他還看得少了嗎？但也只有落到他自己頭上的時候，才真正明白什麼是「欲加之罪」。等到入獄後，范曄問起徐湛之現在如何，才知道告密者就是徐湛之。

范曄本來以為很快就會被處死，但過了兩個月，死刑都還沒下來。這場牽連甚廣的謀反案，本來主要的目標就不是范曄，而是劉義康。獄卒也跟范曄說，「外面謠傳皇上只會關你，不會殺你啊。」

范曄聽了很高興，但謝綜跟孔熙先兩個年輕人就笑他：「之前在談計劃時，您總是雄壯威武不可一世。如今卻只是個貪生怕死之徒？就算皇上饒了你的性命，你又有什麼面目苟活於世？」

范老師也不理他們，跟獄卒說：「可惜啊，這樣有為的年輕人就被埋沒了。」獄卒哼了一聲：「不忠之人，有何可惜？」范曄連忙道：「大將說得是啊。」哇，范老師整個被描寫得求生意志超級堅強。