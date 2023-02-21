TNL+ 2023/02/21,
能源

澳洲研發「海水製氫」技術，毋須淡水便能產出「綠氫」——幾乎不會產生碳排的潔淨再生能源

澳洲研發「海水製氫」技術，毋須淡水便能產出「綠氫」——幾乎不會產生碳排的潔淨再生能源
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

氫是大氣中含量最豐富的元素，這種元素是一種無色氣體，而綠氫是透過電解水生成氫氣的再生能源（Renewable energy），由於製程幾乎不會產生碳排，因此綠氫又被視為最潔淨、最具減碳趨勢的綠色能源。自19世紀迄今，氫氣已廣泛用於汽車、飛行船以及太空梭的燃料供應。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）國際能源研究小組近日公布研究成果，稱團隊已成功研發不須事先淡化海水，便能電解海水產出綠氫（Green hydrogen）的化工技術。該技術有望為綠氫的量產帶來曙光，同時也毋須再像過往一樣，從原本就已稀缺的淡水資源中獲取綠氫。

根據澳洲能源媒體《更新經濟》（Renew Economy）報導，這項新技術是由阿得雷德大學的喬世章（Shizhang Qiao）教授，以及化學工程學系鄭遙（Yao Zheng）副教授的團隊所研發。

《更新經濟》認為，由於現今的電解技術相當依賴高純度的淡水，「海水製氫」的技術突破或許能確保未來各界取得綠氫時，不會再直接使用日趨珍貴的天然淡水資源。

「我們透過在商用電解槽中使用非貴重的金屬與便宜的催化劑，這些催化劑表面鍍有氧化鈷（Cobalt Oxide），氧化鈷上另塗有三氧化二鉻（chromium oxide），能將天然海水以接近100％的效率電解成氧氣和氫氣。」喬世章教授在介紹製氫機制時如此說道。

鄭遙副教授則強調，團隊使用海水做為原料，而海水幾乎是用之不竭的資源，同時這項技術亦不需要傳統海水淡化的逆滲透、淨化或海洋鹼化（Ocean alkalinization）等處理程序。

「在使用我們製作的催化劑後，海水能高效的在商用電解槽中被分解，且電解出來的綠氫純度，趨近傳統使用鉑、銥等昂貴金屬催化劑所產出的氫氣純度。」

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