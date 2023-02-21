《紐約時報》：拜登閃電訪問基輔，與普亭對抗白熱化，白宮：事前有知會俄羅斯

俄烏戰爭將屆一年拜登首訪基輔，宣布增援烏克蘭逾150億

（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年之際，美國總統拜登（Joe Biden）昨（20）日突然造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，拜登宣布將增援烏國5億美元（約新台幣152億元）。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，拜登在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表聯合講話時表示，這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍（Javelin）飛彈、榴彈砲等軍事裝備。

拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，他說：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」

拜登還提到，美國政府本週稍晚將宣布新的對俄制裁。

他並表示：「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）近一年前發動入侵時，他以為烏克蘭很虛弱、西方立場分歧。他以為自己可以撐得比我們久，但他大錯特錯。」

澤倫斯基則說，拜登到訪「對全烏克蘭人來說是極其重要的支持訊號」，他跟拜登討論了長程武器等項目。

拜登是在前往烏克蘭的鄰國波蘭時突然訪問基輔，並在烏克蘭總統府與澤倫斯基伉儷會面，預計之後再前往波蘭。

《路透社》報導，在拜登到訪之際，基輔各地響起空襲警報，但目前並無俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。

Joe Biden is in Kyiv today! On the eve of the first anniversary of large-scale aggression, it is significant for us to see not only verbal support and solidarity but also the presence of our main partners in Kyiv. pic.twitter.com/CfZuBdwYtQ — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 20, 2023

拜登旋風式訪問基輔，留言稱讚澤倫斯基

（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，美國總統拜登昨天突然造訪基輔，不僅在烏克蘭總統澤倫斯基官邸的訪客留言簿上留言向對方致意，還與澤倫斯基一起出席紀念活動。

CNN報導，烏國基礎建設部長兼戰後重建副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）拍攝的照片顯示，拜登在馬林斯基宮（Mariinsky Palace）的訪客留言簿寫道：「（澤倫斯基）總統先生，我很榮幸再次在基輔受到歡迎，與熱愛自由的烏克蘭人民站在一起，展現我們的團結與友誼。」

「請接受我對您勇氣和領導力的最深摯敬意。榮光歸烏克蘭！（Slava Ukraini）喬．拜登」

稍後，拜登與澤倫斯基一起前往基輔的聖麥可教堂（St. Michael's Church），參加2014年廣場革命（Maidan Revolution）紀念活動。

拜登來訪的消息公布後，基輔民眾紛紛表示歡迎，稱拜登此行意義重大。

一名40歲女子伊凡諾瓦（Yuliya Ivanova）告訴CNN：「這真的讓我很驚喜，他（拜登）很棒，我沒想到他會來，我相信他此行意義重大。拜登將能夠從內部了解烏克蘭局勢……他會看到這對我們來說有多困難。我認為我們將能指望美國提供更多幫助。」

另名20歲學生澤連科（Ilya Zelenko）也說：「當我聽到拜登來訪的消息，我非常高興。我們期待獲得更多支持。現在我們已經看到支持烏克蘭的聯盟，希望它能持續強化，我們也能獲得更多武器。」

拜登離開基輔，結束逾5小時歷史性訪問

（中央社）美國總統拜登昨天在未事先公布行程的情況下，突然在烏克蘭首都基輔（Kyiv）現身。根據同行記者，拜登現已離開基輔，結束這次的歷史性訪問。

CNN報導，拜登是在當地時間上午8時左右抵達基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，接著他在基輔市中心走動，並承諾美國將持續支持烏克蘭。

根據《美聯社》，這次行程持續超過5小時。

《路透社》報導，拜登除承諾加碼軍援烏克蘭5億美元（約新台幣152億元），還說美國本週將宣布額外制裁，對象為俄羅斯菁英，以及試圖規避制裁來支持「俄羅斯戰爭機器」的公司。

他表示，軍事援助方案將包括砲彈、反裝甲系統與防空搜索雷達，「以協助保衛烏克蘭人不受空中轟炸」。

但拜登似乎未提及戰機，而基輔政府一直試圖要求西方盟邦提供戰機，以助烏克蘭擊退俄軍。

這是俄羅斯對烏克蘭全面開戰後，80歲的拜登首次造訪基輔。他與澤倫斯基在基輔市中心同行之際，空襲警報響起，但沒有俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。

白宮：拜登訪基輔具歷史性意義，事前有知會俄羅斯

（中央社）美國總統拜登在俄國全面侵烏將滿一週年之際，昨天突然造訪基輔。白宮國安顧問蘇利文表示，此行具歷史意義，清楚傳達美國與烏克蘭站在一起；為降低衝突，美方事前有知會俄國。

俄羅斯全面入侵烏克蘭2月24日屆滿一年，拜登原訂20日至22日訪問波蘭，討論對烏國的協助及強化北大西洋公約組織（NATO）嚇阻力，卻在烏克蘭當地時間上午8時突然造訪基輔，與烏國總統澤倫斯基舉行雙邊會談。

拜登在致詞中回憶說，他一年前在俄國軍機、坦克車駛入烏克蘭之際，致電澤倫斯基，詢問美方能如何給予協助，「召集世界領袖，叫他們支持烏克蘭」是澤倫斯基當時的回答；澤倫斯基當時也感嘆地說，不知兩人何時能再通上話。

拜登表示，一年前的那個黑暗夜晚，全球都預期基輔將殞落，甚至整個烏克蘭都可能陣亡，「但一年之後，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了」。

拜登短暫停留基輔後隨即離境，白宮國安會事後舉行電話媒體簡報會，隨行的蘇利文（Jake Sullivan）以「具歷史意義」、「現代前所未見」來形容拜登此趟訪問。

蘇利文表示，前所未見在於美國總統訪問一個正在打仗、且美軍沒有掌控當地重要基礎建設的國家首都，靠美國跨政府專業部門維安運作，才得以把高風險降至可控程度。