《紐約時報》：拜登閃電訪問基輔，與普亭對抗白熱化，白宮：事前有知會俄羅斯
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拜登訪問基輔停留不到6小時便離去，值得注意的是，白宮在拜登抵達前不久通知克里姆林宮。根據白宮國家安全顧問蘇利文說法，此舉並非外交禮節，而是欲迴避衝突，預防俄羅斯攻擊或其他突發事件。紐時分析，拜登此行事前保密到家，與普亭本週稍晚演說世界觀預料截然不同，凸顯兩人較勁程度之深，堪比美蘇冷戰最嚴重時期。
俄烏戰爭將屆一年拜登首訪基輔，宣布增援烏克蘭逾150億
（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年之際，美國總統拜登（Joe Biden）昨（20）日突然造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，拜登宣布將增援烏國5億美元（約新台幣152億元）。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，拜登在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表聯合講話時表示，這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍（Javelin）飛彈、榴彈砲等軍事裝備。
拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，他說：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」
拜登還提到，美國政府本週稍晚將宣布新的對俄制裁。
他並表示：「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）近一年前發動入侵時，他以為烏克蘭很虛弱、西方立場分歧。他以為自己可以撐得比我們久，但他大錯特錯。」
澤倫斯基則說，拜登到訪「對全烏克蘭人來說是極其重要的支持訊號」，他跟拜登討論了長程武器等項目。
拜登是在前往烏克蘭的鄰國波蘭時突然訪問基輔，並在烏克蘭總統府與澤倫斯基伉儷會面，預計之後再前往波蘭。
《路透社》報導，在拜登到訪之際，基輔各地響起空襲警報，但目前並無俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。
拜登旋風式訪問基輔，留言稱讚澤倫斯基
（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，美國總統拜登昨天突然造訪基輔，不僅在烏克蘭總統澤倫斯基官邸的訪客留言簿上留言向對方致意，還與澤倫斯基一起出席紀念活動。
CNN報導，烏國基礎建設部長兼戰後重建副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）拍攝的照片顯示，拜登在馬林斯基宮（Mariinsky Palace）的訪客留言簿寫道：「（澤倫斯基）總統先生，我很榮幸再次在基輔受到歡迎，與熱愛自由的烏克蘭人民站在一起，展現我們的團結與友誼。」
「請接受我對您勇氣和領導力的最深摯敬意。榮光歸烏克蘭！（Slava Ukraini）喬．拜登」
稍後，拜登與澤倫斯基一起前往基輔的聖麥可教堂（St. Michael's Church），參加2014年廣場革命（Maidan Revolution）紀念活動。
拜登來訪的消息公布後，基輔民眾紛紛表示歡迎，稱拜登此行意義重大。
一名40歲女子伊凡諾瓦（Yuliya Ivanova）告訴CNN：「這真的讓我很驚喜，他（拜登）很棒，我沒想到他會來，我相信他此行意義重大。拜登將能夠從內部了解烏克蘭局勢……他會看到這對我們來說有多困難。我認為我們將能指望美國提供更多幫助。」
另名20歲學生澤連科（Ilya Zelenko）也說：「當我聽到拜登來訪的消息，我非常高興。我們期待獲得更多支持。現在我們已經看到支持烏克蘭的聯盟，希望它能持續強化，我們也能獲得更多武器。」
拜登離開基輔，結束逾5小時歷史性訪問
（中央社）美國總統拜登昨天在未事先公布行程的情況下，突然在烏克蘭首都基輔（Kyiv）現身。根據同行記者，拜登現已離開基輔，結束這次的歷史性訪問。
CNN報導，拜登是在當地時間上午8時左右抵達基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，接著他在基輔市中心走動，並承諾美國將持續支持烏克蘭。
根據《美聯社》，這次行程持續超過5小時。
《路透社》報導，拜登除承諾加碼軍援烏克蘭5億美元（約新台幣152億元），還說美國本週將宣布額外制裁，對象為俄羅斯菁英，以及試圖規避制裁來支持「俄羅斯戰爭機器」的公司。
他表示，軍事援助方案將包括砲彈、反裝甲系統與防空搜索雷達，「以協助保衛烏克蘭人不受空中轟炸」。
但拜登似乎未提及戰機，而基輔政府一直試圖要求西方盟邦提供戰機，以助烏克蘭擊退俄軍。
這是俄羅斯對烏克蘭全面開戰後，80歲的拜登首次造訪基輔。他與澤倫斯基在基輔市中心同行之際，空襲警報響起，但沒有俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。
白宮：拜登訪基輔具歷史性意義，事前有知會俄羅斯
（中央社）美國總統拜登在俄國全面侵烏將滿一週年之際，昨天突然造訪基輔。白宮國安顧問蘇利文表示，此行具歷史意義，清楚傳達美國與烏克蘭站在一起；為降低衝突，美方事前有知會俄國。
俄羅斯全面入侵烏克蘭2月24日屆滿一年，拜登原訂20日至22日訪問波蘭，討論對烏國的協助及強化北大西洋公約組織（NATO）嚇阻力，卻在烏克蘭當地時間上午8時突然造訪基輔，與烏國總統澤倫斯基舉行雙邊會談。
拜登在致詞中回憶說，他一年前在俄國軍機、坦克車駛入烏克蘭之際，致電澤倫斯基，詢問美方能如何給予協助，「召集世界領袖，叫他們支持烏克蘭」是澤倫斯基當時的回答；澤倫斯基當時也感嘆地說，不知兩人何時能再通上話。
拜登表示，一年前的那個黑暗夜晚，全球都預期基輔將殞落，甚至整個烏克蘭都可能陣亡，「但一年之後，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了」。
拜登短暫停留基輔後隨即離境，白宮國安會事後舉行電話媒體簡報會，隨行的蘇利文（Jake Sullivan）以「具歷史意義」、「現代前所未見」來形容拜登此趟訪問。
蘇利文表示，前所未見在於美國總統訪問一個正在打仗、且美軍沒有掌控當地重要基礎建設的國家首都，靠美國跨政府專業部門維安運作，才得以把高風險降至可控程度。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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