俄烏戰爭：布林肯為何指認中國「考慮」向俄羅斯提供「致命性軍援」？

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）說，中國正在「考慮」向俄羅斯提供用於俄烏戰爭的武器和彈藥。

布林肯在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）採訪時稱​​，中國公司已經向俄羅斯提供 「非致命性支持」（non-lethal support）。而且最新的信息表明北京也在「考慮」提供「致命性支持」（lethal support）。

在俄羅斯入侵烏克蘭週年之際，中國最高外交官王毅正在歐洲訪問，有消息稱他近日還將訪問莫斯科。

主持人追問「致命性支持」具體包括什麼，布林肯確定地回答：武器，包括「從彈藥到武器本身」。他還警告說，這種升級將意味著中國將承受「嚴重後果」。

北京已經否認莫斯科要求其提供軍事裝備的報導。

中國國家主席習近平視俄羅斯總統普亭為盟友。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭至今，北京從未譴責俄羅斯。習近平一直試圖在這場戰爭中展示中立姿態，並一直「呼籲和平」。但中國外交部表示，不會接受美國在其與俄羅斯的關係上的 「指手畫腳 」與 「脅迫」。

日本東京國際基督教大學國際關係資深副教授斯蒂芬・納吉（Stephen Nagy）告訴《BBC中文》，北京強化「運輸」（譬如提供能源，監視器材，食物給俄軍）支援俄羅斯攻擊的情報可能是可以支持布林肯指控的證據。

但他強調，布林肯的指控需要有實質證據來證明：「對於美國的許多盟友及批評者來說，他們仍然記得譬汝當年以『致命化學武器』等為理由，第二次出兵伊拉克戰爭的過往。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 王毅周六（2月18日）在慕尼黑說，中國對俄烏戰爭「既沒袖手旁觀，也沒火上澆油」

納吉認為，若沒有具體的證據，美方指控恐會破壞各界對美國的信任，損益美方的整體情報評估，和對白宮在反擊普亭入侵烏克蘭的領導角色。

納吉又說：「除非發現中國的武器、瞄凖技術、無人機和其他致命的系統資源被運送給俄羅斯士兵，否則很難證明北京與莫斯科合作，並提供致命性（物資）的援助。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在美國的壓力下，中俄兩國正越走越近

納吉還補充說，若北京支援莫斯科在烏克蘭戰場的證據真「浮出水面」，這將從根本上公開破壞北京一直聲稱遵守的「和平共處五項原則」。並加深美國、日本與歐盟等其他國家對中國在印太地區行動的意圖，以及在遵從國際法方面的不信任。

布林肯的指控細節

布林肯是在周六與中國最高外交官王毅在慕尼黑安全會議上會面後，接受《CBS》訪問時做出上述指控。他表示，在會議期間對 「中國向俄羅斯提供致命性（資源）支持的可能性」表達了 深切關注。

「我們已經看到他們向俄羅斯提供非致命性（物資）支持，供其在烏克蘭使用。我們現在的擔憂建立在信息基礎上，那就是他們在考慮提供致命性（物資）支持。

布林肯並未詳細說明美國收到了哪些關於中國潛在計劃的訊息。但被問及美國認為中國可能向俄羅斯提供什麼時，他說包括武器以及彈藥。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭至今，北京尚未譴責俄羅斯。習近平一直在這場戰爭中保持中立姿態，並一直「呼籲和平」

目前美國已經制裁了一家中國公司，因為該公司涉嫌向僱傭軍瓦格納集團（Wagner Group）提供烏克蘭的衛星圖像，後者向俄羅斯提供了數千名軍人前往烏克蘭打仗。

布林肯肯定地告訴《CBS》，中國公司向俄羅斯提供了非致命性物資支持。「當然，在中國，私營公司和國家之間沒有區別。」他補充說，若中國向俄羅斯提供武器，那將給「我們的關係帶來嚴重問題」。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則分析，相關指控似乎說明美方正擴大審查中國行動之範圍。因為，白宮現在不僅認為北京向莫斯科「直接」提供軍事物質支援是個問題，現在北京的「間接」援助，美方也表示不會接受。他說，所謂的間接援助項目可能性包含通過第三國提供援助，或資助不屬於俄羅斯政府的俄羅斯私營保安公司等。

美中關係不見起色

納吉告訴《BBC》，過去一年來，北京在俄羅斯入侵烏克蘭一事上採取了微妙的平衡戰略。同時確保北京能從俄羅斯在烏克蘭戰役中的泥淖中獲益，亦即獲取俄羅斯向中國出口地廉價能源。「北京或明白，更深入或明確地參與俄羅斯在烏克蘭的戰爭，可能會損害北京的利益，也會促使西方在北京經濟已經面臨巨大阻力的時候對其進行經濟懲罰。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國天津接收俄羅斯天然氣的終端

在美國於2月初擊落一個中國氣球後，華盛頓和北京之間的關係沒有如預期走向緩和。 如果北京被證實向俄羅斯軍隊提供武器，那麼美中關係將可能惡化。

布林肯的警告似乎顯然是為了阻止中國這樣做。

他在專訪中還表示，華府擔心北京幫助莫斯科逃避旨在削弱俄羅斯經濟的西方制裁：中國與俄羅斯的貿易一直在增長，中國是俄國石油、天然氣和煤炭的最大市場之一。

包括美國在內的北約（NATO）成員國正在向烏克蘭運送各種武器、彈藥和裝備，包括坦克。但這些國家沒有派出戰鬥機，布林肯也不願談及美國是否會幫助其他國家供應噴氣式飛機。

根據《路透社》，王毅周六（2月18日）在慕尼黑說，中國對俄烏戰爭「既沒有袖手旁觀，也沒有火上澆油」。他又說，中國將發布一份文件，闡明北京對解決俄烏衝突的立場。 他說，該文件將聲明必須尊重所有國家的領土完整。

「我建議大家，尤其是歐洲的朋友們，開始冷靜思考，我們可以做出什麼樣的努力來阻止這場戰爭，」王毅表示。

王毅補充說，「有些勢力似乎不希望談判取得成功，或者戰爭很快結束」，但沒有說明指的是誰。

此外，義大利外交部長安塔亞尼 （Antonio Tajani） 表示習近平定原於2月24日在俄羅斯入侵烏克蘭週年紀念日發表「和平講話」。據路透社報導，塔亞尼先生告訴義大利電台，習近平的講話將呼籲和平，而非譴責莫斯科。