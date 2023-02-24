澳洲智庫公布2023「亞洲實力指標」，美國在東亞保持「些微卻長期的優勢」
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美國在亞洲區域仍舊扮演一哥的角色，而且中國暫時無法取代，對台灣來說，應該是值得高興的事情。不過，美、中兩國持續在外交、經濟、軍事各方面的競爭，或許會讓台灣繼續成為夾心餅乾，最怕落得裡外不是人。
澳洲智庫「洛伊研究所」（Lowy Institute）近期公布2023年版的「亞洲實力指標」（Asia Power Index），此報告針對26個國家的影響力（外交、國防網路、經濟關係）、資源（經濟實力、軍事實力、堅韌性、未來資源），綜合上述八項指標評估國家整體實力，並做排名。此研究計畫自2018年起，而上次發表為2021年，今年公布的版本則為第5年的年度報告。
美國軍事、經濟等四項指標領先，外交影響力、經濟關係為中國強項
報告中整體實力前10的國家分別為美國（80.7分）、中國（72.5分）、日本（37.2分）、印度（36.3分）、俄羅斯（31.6分）、澳洲（30.9分）、韓國（29.5分）、新加坡（25.1分）、印尼（19.4）和泰國（18.7分）。而台灣則以15.2分位居第14名，排在馬來西亞（18分）、越南（17.5分）和紐西蘭（16.8分）之後。
報告提到，過去五年亞洲實力指標來看，中國整體實力雖落後美國，但兩者差距並不遠。報告引用理論學家指出，當崛起大國的整體實力分數，接近老牌大國的80％時，就會觸發「權力轉移」（power transition）。
雖說中國近年在亞洲實力上快速抬頭，但仍持續落後美國，差距並未明顯縮小，甚至有擴大的跡象。過去五年，美國作為領先的超級大國，一直保持些微卻長期的優勢。報告認為，依照目前的趨勢發展，中國將難以在2030年前，在整體實力上超越美國，甚至未來的數十年，中國都不太可能有像美國過去那般的主宰力。報告也不避諱地表示：「一個以中國為中心的世紀（Sino-centric centeury）的發展，是停滯不前的。」
就中國的部分，中國是今年亞洲實力指標中整體實力退步最多的國家，而造成這現象要歸咎中國過去幾年實施的「清零政策」。報告指出，2019年至2021年，中國吸引高達2,000億美元的外國投資。然而，2020年至2022年以來，中國僅吸引約1200億美元的國外投資。此外，中國對外投資也減少3成左右。
雖說中國經濟實力退步，但中國在經濟關係上仍維持一向以來的優勢地位。研究顯示，中國在經濟關係上的分數仍以98.3分大幅領先美國的53.7分，顯示出中國在亞洲地區的經濟影響力和與各國經貿的重要性仍遠勝於美國。
中國經濟雖受清零政策影響，但報告發現這政策並未減低中國的外交影響力（diplomatic influence）。即便在清零政策的旅行限制下，指標中的外交影響力，中國仍略勝美國一籌。報告提到，中國維持穩定的外交活動，並特別在意東南亞和太平洋地區，利用雙邊外長互動和多元政治角色，影響中國對外關係。
報告警告，美國與其盟國不應因目前美中之間的差距感到欣慰，因中國在2023年重新開放後，可能幫助它重新取得在亞洲的優勢，包含連接性（connectivity）和地緣優勢（proximity）。
美中整體實力對比下，美國雖連續兩年拉開與中國的實力差距，但仍無法阻止整體實力自2018年以來，持續在亞洲下滑的趨勢。不過，在評估整體實力的八項指標中，美國仍在今年報告中的六項指標取得領先，並在經濟實力這個項目，從中國手中重新要回領先。但在外交影響力、經濟關係上，美國仍遜於中國。
東協不願在美中間選邊站？民眾較信任美國？
新加坡智庫東南亞研究所附屬的東協研究中心（ASEAN Studies Center, ISEAS-Yusof Ishak Institute, ISEAS），也發表最新的《東南亞國家2023年度調查報告》（The State of Southeast Asia 2023）。
報告指出，東協受訪者中有30％贊成在美、中之間保持中立地位；18.1％希望能尋求第三國以擴大戰略空間和選擇；高達45.5％認為東協應強化自身韌性和團結性，以抵抗來自強權的壓力；而僅有6％的人認為在美、中兩國間選擇中立不切實際。
上述數據顯示，多數東協國家並不願在美中兩強之間選邊站，不願捲入兩大強權間的競爭，更傾向尋求與第三方強化合作，以多元化戰略選項和對自身的政策更有彈性化。
在今年的報告中，當東協國家被迫從美、中兩國選邊站時，東協國家受訪者高達61％傾向支持美國，遠高過支持中國的38％。東協十國中，僅三國有過半受訪者支持選中國，這三國為印尼、汶萊和馬來西亞。
這項數據跟外界對東南亞與美、中兩國之間的關係印象有所出入。因為不少人認為，東南亞國家在地緣政治上與中國較親近。然而，在被迫選邊站的情況下，數據顯示東協各國民眾反倒希望選擇美國而非中國。
報告還詢問：「中共二十大結束後和近期地緣政治的發展下，你怎麼看待你的國家與中國之間未來三年的發展？」東協受訪者平均有44.2％認為與中國之間的關係保持不變、38.7％認為會強化，而僅17.1％認為會惡化。
除探討中國與東協國家關係外，報告也調查東協國家對美國在東協投入與交往的看法。報告發現，東協國家受訪者中，平均有39.4％受訪者認為，美國與東南亞的往來有增加；此外，平均有47.2％受訪者對美國作為戰略夥伴、提供區域安全的國家有信心。拜登政府過去兩年對東南亞各方面的投入，確實讓東協國家人民有感。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。