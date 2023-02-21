T1職籃史上最大鬥毆，8人遭聯盟懲處：台啤英熊助教林玠禾罰30萬禁賽30場，球團加罰10萬元
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前天T1的桃園雲豹和台啤英熊之戰，比賽進行到終場前50秒，場上球員雲豹陳孝榕、台啤蔣淯安爆發推擠衝突，沒想到原本在球員板凳區的台啤助理教練林玠禾，竟然「爆衝」上場，試圖揮拳追打陳孝榕，進而引爆2隊全武行。昨天聯盟公布後續相關人員懲處判決，林玠禾被聯盟罰款30萬元、禁賽30場，是所有受到懲處的8人當中最嚴厲的。
T1鬥毆懲處出爐，台啤英熊助教林玠禾罰30萬禁賽30場
（中央社）台灣職籃T1聯盟19日桃園雲豹和台啤英熊爆發史上最嚴重衝突，昨（20）日聯盟判罰結果出爐，衝上場揮拳打人的英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場，英熊本季剩餘12場賽事。
至於這場鬥毆事件的導火線，雲豹陳孝榕因為對英熊蔣淯安揮肘，加上後續對林玠禾也有揮拳動作，被聯盟處以罰款5萬元、禁賽3場；蔣淯安則被罰2.5萬元、禁賽1場。
比較令人意外的，前天並未在現場遭到裁罰的雲豹董事長劉晉良，經畫面檢視，他從觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台啤英熊助理教練林玠禾，也被追加罰款20萬元、禁賽10場。
另外，雲豹球員羅振峰、盧捷閔都是前天在現場沒被奪權出場，但經由影片重新檢視後，同樣都被罰款5萬元、禁賽3場。
總計這場衝突風波，台啤英熊球員的部分只有蔣淯安被禁賽1場，桃園雲豹則有陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富都各自被禁賽3場，黃奕勝則是禁賽1場。
至於前天當場被判奪權出場的兩隊球員，包括英熊的黃鎮、梁浩真、曹薰襄；雲豹的霍華德（Dwight Howard）、艾夫伯（Michael Efevberha）、林宜輝、助理教練維達斯，經聯盟檢視畫面後，都認定他們只是勸阻衝突發生，所以不再進行追加懲罰。
T1職籃史上最大鬥毆，裁判長解釋奪權出場標準
（中央社）T1職業籃球聯盟爆發史上最大衝突事件，前天當場共2名教練、10名球員遭到「奪權出場」。而昨天聯盟裁罰出爐，被奪權出場的12人當中，有6名球員、1名教練沒有追加的懲處。
T1職籃前天桃園雲豹和台啤英熊之戰，終場前50秒勝負已分時爆發全武行，2隊共2名教練、包括霍華德在內的10名球員被驅逐出場。昨天聯盟判罰結果出爐，衝上場揮拳打人的英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場，英熊本季剩餘12場賽事。
目前身兼T1聯盟裁判長的陳傳仁，在接受《中央社》記者電訪時解釋，「依照FIBA（國際籃球總會）規則，球場發生鬥毆或導致可能發生鬥毆的情況，沒有在球場上的球員，不管有沒有出手，只要離開板凳席的球員、隊職員、教練，都必須要判奪權出場。」
陳傳仁說：「另外在發生鬥毆時，場上的10名球員，如果沒有任何攻擊行為，則不用奪權出場，但如果有攻擊行為，則一樣要被判奪權出場。」
T1台啤英熊助教林玠禾衝上場揮拳，球團加罰10萬元
（中央社）T1職籃聯盟前天爆發史上最大肢體衝突，台啤助理教練林玠禾除了被聯盟重罰新台幣30萬元、禁賽30場外，台啤球團昨晚也宣布，另行對他罰款10萬元。
前天T1的桃園雲豹和台啤英熊之戰，比賽進行到終場前50秒，場上球員雲豹陳孝榕、台啤蔣淯安爆發推擠衝突，沒想到原本在球員板凳區的台啤助理教練林玠禾，竟然「爆衝」上場，試圖揮拳追打陳孝榕，進而引爆2隊全武行，當下共計2名教練、10名球員被判奪權出場。
賽後記者會上，台啤英熊總經理哈孝遠除了對聯盟、球迷、雲豹球團致歉外，也保證台啤球團內部一定會追加對於林玠禾的懲處。
昨天聯盟公布後續相關人員懲處判決，林玠禾被聯盟罰款30萬元、禁賽30場，是所有受到懲處的8人當中最嚴厲的。
台啤球團昨晚也發出聲明稿，表達除了尊重聯盟判決和懲處外，並另行對林玠禾加罰10萬元，日後也將告誡並持續觀察該名教練的行為，以杜絕此類情況再次發生。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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