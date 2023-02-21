T1職籃史上最大鬥毆，8人遭聯盟懲處：台啤英熊助教林玠禾罰30萬禁賽30場，球團加罰10萬元

T1鬥毆懲處出爐，台啤英熊助教林玠禾罰30萬禁賽30場

（中央社）台灣職籃T1聯盟19日桃園雲豹和台啤英熊爆發史上最嚴重衝突，昨（20）日聯盟判罰結果出爐，衝上場揮拳打人的英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場，英熊本季剩餘12場賽事。

至於這場鬥毆事件的導火線，雲豹陳孝榕因為對英熊蔣淯安揮肘，加上後續對林玠禾也有揮拳動作，被聯盟處以罰款5萬元、禁賽3場；蔣淯安則被罰2.5萬元、禁賽1場。

比較令人意外的，前天並未在現場遭到裁罰的雲豹董事長劉晉良，經畫面檢視，他從觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台啤英熊助理教練林玠禾，也被追加罰款20萬元、禁賽10場。

另外，雲豹球員羅振峰、盧捷閔都是前天在現場沒被奪權出場，但經由影片重新檢視後，同樣都被罰款5萬元、禁賽3場。

總計這場衝突風波，台啤英熊球員的部分只有蔣淯安被禁賽1場，桃園雲豹則有陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富都各自被禁賽3場，黃奕勝則是禁賽1場。

至於前天當場被判奪權出場的兩隊球員，包括英熊的黃鎮、梁浩真、曹薰襄；雲豹的霍華德（Dwight Howard）、艾夫伯（Michael Efevberha）、林宜輝、助理教練維達斯，經聯盟檢視畫面後，都認定他們只是勸阻衝突發生，所以不再進行追加懲罰。

Photo Credit: 中央社 台啤英熊助理教練林玠禾（中）遭罰新台幣30萬元、禁賽30場。

T1職籃史上最大鬥毆，裁判長解釋奪權出場標準

（中央社）T1職業籃球聯盟爆發史上最大衝突事件，前天當場共2名教練、10名球員遭到「奪權出場」。而昨天聯盟裁罰出爐，被奪權出場的12人當中，有6名球員、1名教練沒有追加的懲處。

T1職籃前天桃園雲豹和台啤英熊之戰，終場前50秒勝負已分時爆發全武行，2隊共2名教練、包括霍華德在內的10名球員被驅逐出場。昨天聯盟判罰結果出爐，衝上場揮拳打人的英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場，英熊本季剩餘12場賽事。

目前身兼T1聯盟裁判長的陳傳仁，在接受《中央社》記者電訪時解釋，「依照FIBA（國際籃球總會）規則，球場發生鬥毆或導致可能發生鬥毆的情況，沒有在球場上的球員，不管有沒有出手，只要離開板凳席的球員、隊職員、教練，都必須要判奪權出場。」

陳傳仁說：「另外在發生鬥毆時，場上的10名球員，如果沒有任何攻擊行為，則不用奪權出場，但如果有攻擊行為，則一樣要被判奪權出場。」

Photo Credit: 中央社 台灣職籃T1聯盟19日進行台灣啤酒英熊隊與桃園永豐雲豹隊賽事，終場前50秒，雲豹已經領先18分，球員陳孝榕（右3）卻刻意持球揮拐，直接打到英熊蔣淯安（右2）臉上，2人爆發推擠，隨後雙方球隊成員也一擁而上，成T1史上最大衝突。

T1台啤英熊助教林玠禾衝上場揮拳，球團加罰10萬元

（中央社）T1職籃聯盟前天爆發史上最大肢體衝突，台啤助理教練林玠禾除了被聯盟重罰新台幣30萬元、禁賽30場外，台啤球團昨晚也宣布，另行對他罰款10萬元。

前天T1的桃園雲豹和台啤英熊之戰，比賽進行到終場前50秒，場上球員雲豹陳孝榕、台啤蔣淯安爆發推擠衝突，沒想到原本在球員板凳區的台啤助理教練林玠禾，竟然「爆衝」上場，試圖揮拳追打陳孝榕，進而引爆2隊全武行，當下共計2名教練、10名球員被判奪權出場。

賽後記者會上，台啤英熊總經理哈孝遠除了對聯盟、球迷、雲豹球團致歉外，也保證台啤球團內部一定會追加對於林玠禾的懲處。

昨天聯盟公布後續相關人員懲處判決，林玠禾被聯盟罰款30萬元、禁賽30場，是所有受到懲處的8人當中最嚴厲的。

台啤球團昨晚也發出聲明稿，表達除了尊重聯盟判決和懲處外，並另行對林玠禾加罰10萬元，日後也將告誡並持續觀察該名教練的行為，以杜絕此類情況再次發生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航