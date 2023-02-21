摩爾多瓦親俄政黨示威試圖推翻親西方政府，當局指控俄羅斯密謀發動政變
我們想讓你知道的是
摩爾多瓦總統桑杜前些天才警告說，俄羅斯密謀派遣受過軍事訓練的破壞分子，讓他們偽裝成平民進入摩爾多瓦，目標是推翻她的親西方政府。《BBC》記者問阿拉和她的朋友們，是不是也像桑杜擔心的那樣，覺得俄羅斯想滲透摩爾多瓦，阿拉等人大聲回答說，「沒錯啊，就讓他們來吧！我們想要他們來，我們想成為俄羅斯的一部分！」
摩爾多瓦能源價格飆漲，親俄政黨首都示威試圖推翻親西方政府
（中央社）摩爾多瓦仰賴俄羅斯天然氣，去（2022）年莫斯科減半供應，造成能源飆漲危機，人民困頓，親俄反對黨19日趁機號召全國不滿民眾至首都示威，企圖和試圖推翻親西方政府的俄國裡應外合，引發歐洲等地國家政府關注。
《英國廣播公司》（BBC）報導，在摩爾多瓦高聳的國會大樓下方，一支遊行隊伍緩緩走過。數以千計從全國各地搭巴士前來的這群人，背後都有一番辛酸血淚。
「我們是笑柄，政府在嘲笑我們」，他們喊著。戴著藍色羊毛帽的阿拉（Ala）把蒼白的大臉挨近《BBC》記者說：「有4、5個孩子的人，真的是沒飯吃。」
總統說，摩爾多瓦的能源帳單占家庭開銷7成以上；阿拉就告訴記者，光是帳單，就吃掉她一半的年金。
她說：「我們選出這個政府時，他們打包票要加薪、加碼年金，但現在我們連個子兒也沒看到。」
19日的示威活動是由摩爾多瓦親俄羅斯的索爾黨（Sor）主辦，大部分示威者搭巴士來到首都基希涅夫（Chisinau），而他們的花費據稱都由索爾黨埋單。
摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）前些天才警告說，俄羅斯密謀派遣受過軍事訓練的破壞分子，讓他們偽裝成平民進入摩爾多瓦，目標是推翻她的親西方政府。
但俄羅斯表示，摩爾多瓦當局這樣指控，只是想轉移人們對政府社會和經濟失敗的注意力。
摩爾多瓦仰賴俄羅斯天然氣，去年，莫斯科減半供應，讓尋求團結羅馬尼亞語和俄語人口的基希涅夫政府備感壓力。去年秋天，民間開始爆發針對天然氣和電力價格飆漲的示威活動。
桑杜總統13日在公開簡報會表示，俄羅斯試圖利用能源危機破壞摩爾多瓦局勢穩定，她說，「預料這會招致民眾強烈不滿並引發暴力示威。」
她說，俄國打算讓「受過軍事訓練的破壞分子採取暴力行動，對國家機構所在建物發動攻擊，甚至劫持人質。」
摩爾多瓦邊防警察局長瓦西羅伊（Rosian Vasiloi）告訴《BBC》：「俄羅斯明顯是個侵略國。」他說，去年2月24日烏克蘭戰爭爆發後摩爾多瓦就飽受威脅，但「現在又不一樣了，現在是混合的威脅，來自摩爾多瓦內部，以及外部。」
他認為，只要烏克蘭繼續奮戰並贏得戰爭，摩爾多瓦就沒那麼危險，「如果烏克蘭垮台，下一個就是摩爾多瓦。」
「但我並不害怕。」
俄烏戰爭開打以來，桑杜政府試圖多樣化能源來源，嘗試擺脫對俄國天然氣的依賴，但受到烏克蘭基礎設施遇襲、從羅馬尼亞進口電力成本高昂影響，這一切並不容易。
領導19日這場示威的索爾黨秘書長陶勃（Marina Tauber）表示，索爾黨不反對歐洲聯盟（EU）、也希望與各方保持良好關係，但黨內有人並不諱言，樂見俄國的手伸進來。
《BBC》記者走訪距首都基希涅夫1小時車程的索爾黨據點奧爾海伊（Orhei），和索爾黨議員貝倫奇 （Iurie Berenchi）見了面。
貝倫奇告訴記者：「我們不怕，因為如果俄羅斯想占領摩爾多瓦，他們不用半天就做得到。」
問她是否樂見此事，貝倫奇語氣肯定，「我個人會說，是的，有俄羅斯，我們的境況會比現在好得多。」
記者問阿拉和她的朋友們，是不是也像桑杜擔心的那樣，覺得俄羅斯想滲透摩爾多瓦，阿拉等人大聲回答說，「沒錯啊，就讓他們來吧！我們想要他們來，我們想成為俄羅斯的一部分！」
俄被控意圖推翻摩爾多瓦政府，克宮：雙方關係緊張
摩爾多瓦當局上週指控，俄羅斯密謀在當地發動政變，意圖推翻親西方的摩爾多瓦政府。克里姆林宮20日稱兩國關係非常緊張，並指控摩爾多瓦領袖推行反俄計畫。
摩爾多瓦分離主義地區聶斯特河沿岸（Transnistria）受親俄分子掌控，並有俄軍駐守當地。摩爾多瓦當局上週指控，俄羅斯密謀發動政變，讓「破壞者」攻擊當地國家機構。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，關於駐守聶斯特河沿岸的俄方維和部隊，俄羅斯採取了「負責」行動，他並警告摩爾多瓦不要進一步升高情勢。
培斯科夫告訴記者：「我們與摩爾多瓦的關係已非常緊張。該國領導層總是聚焦反俄的任何事物，他們正陷入反俄的歇斯底里。」
另一方面，摩爾多瓦20日則呼籲歐洲聯盟制裁幫助俄羅斯破壞該國穩定的寡頭。
新聞來源
延伸閱讀
- 《華盛頓郵報》：俄羅斯在摩爾多瓦培植政治勢力，試圖建立親俄政府
- 烏克蘭和摩爾多瓦正式獲得歐盟「候選國」資格，成為會員國前有哪些阻礙？
- 摩爾多瓦親俄前總統涉嫌叛國遭拘留，是出於政治動機還是真的危及國家安全？
- 摩爾多瓦親俄分離地區「聶斯特河沿岸」，為何在普亭「新俄羅斯」願景中深具戰略價值？
- 俄烏戰爭催生「烏克蘭民族」共同體，普亭逐漸失去對「前蘇聯五大板塊」影響力
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。