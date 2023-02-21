摩爾多瓦親俄政黨示威試圖推翻親西方政府，當局指控俄羅斯密謀發動政變

摩爾多瓦能源價格飆漲，親俄政黨首都示威試圖推翻親西方政府

（中央社）摩爾多瓦仰賴俄羅斯天然氣，去（2022）年莫斯科減半供應，造成能源飆漲危機，人民困頓，親俄反對黨19日趁機號召全國不滿民眾至首都示威，企圖和試圖推翻親西方政府的俄國裡應外合，引發歐洲等地國家政府關注。

《英國廣播公司》（BBC）報導，在摩爾多瓦高聳的國會大樓下方，一支遊行隊伍緩緩走過。數以千計從全國各地搭巴士前來的這群人，背後都有一番辛酸血淚。

「我們是笑柄，政府在嘲笑我們」，他們喊著。戴著藍色羊毛帽的阿拉（Ala）把蒼白的大臉挨近《BBC》記者說：「有4、5個孩子的人，真的是沒飯吃。」

總統說，摩爾多瓦的能源帳單占家庭開銷7成以上；阿拉就告訴記者，光是帳單，就吃掉她一半的年金。

她說：「我們選出這個政府時，他們打包票要加薪、加碼年金，但現在我們連個子兒也沒看到。」

19日的示威活動是由摩爾多瓦親俄羅斯的索爾黨（Sor）主辦，大部分示威者搭巴士來到首都基希涅夫（Chisinau），而他們的花費據稱都由索爾黨埋單。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）前些天才警告說，俄羅斯密謀派遣受過軍事訓練的破壞分子，讓他們偽裝成平民進入摩爾多瓦，目標是推翻她的親西方政府。

但俄羅斯表示，摩爾多瓦當局這樣指控，只是想轉移人們對政府社會和經濟失敗的注意力。

摩爾多瓦仰賴俄羅斯天然氣，去年，莫斯科減半供應，讓尋求團結羅馬尼亞語和俄語人口的基希涅夫政府備感壓力。去年秋天，民間開始爆發針對天然氣和電力價格飆漲的示威活動。

桑杜總統13日在公開簡報會表示，俄羅斯試圖利用能源危機破壞摩爾多瓦局勢穩定，她說，「預料這會招致民眾強烈不滿並引發暴力示威。」

她說，俄國打算讓「受過軍事訓練的破壞分子採取暴力行動，對國家機構所在建物發動攻擊，甚至劫持人質。」

摩爾多瓦邊防警察局長瓦西羅伊（Rosian Vasiloi）告訴《BBC》：「俄羅斯明顯是個侵略國。」他說，去年2月24日烏克蘭戰爭爆發後摩爾多瓦就飽受威脅，但「現在又不一樣了，現在是混合的威脅，來自摩爾多瓦內部，以及外部。」

他認為，只要烏克蘭繼續奮戰並贏得戰爭，摩爾多瓦就沒那麼危險，「如果烏克蘭垮台，下一個就是摩爾多瓦。」

「但我並不害怕。」

俄烏戰爭開打以來，桑杜政府試圖多樣化能源來源，嘗試擺脫對俄國天然氣的依賴，但受到烏克蘭基礎設施遇襲、從羅馬尼亞進口電力成本高昂影響，這一切並不容易。

領導19日這場示威的索爾黨秘書長陶勃（Marina Tauber）表示，索爾黨不反對歐洲聯盟（EU）、也希望與各方保持良好關係，但黨內有人並不諱言，樂見俄國的手伸進來。

《BBC》記者走訪距首都基希涅夫1小時車程的索爾黨據點奧爾海伊（Orhei），和索爾黨議員貝倫奇 （Iurie Berenchi）見了面。

貝倫奇告訴記者：「我們不怕，因為如果俄羅斯想占領摩爾多瓦，他們不用半天就做得到。」

問她是否樂見此事，貝倫奇語氣肯定，「我個人會說，是的，有俄羅斯，我們的境況會比現在好得多。」

記者問阿拉和她的朋友們，是不是也像桑杜擔心的那樣，覺得俄羅斯想滲透摩爾多瓦，阿拉等人大聲回答說，「沒錯啊，就讓他們來吧！我們想要他們來，我們想成為俄羅斯的一部分！」

俄被控意圖推翻摩爾多瓦政府，克宮：雙方關係緊張

摩爾多瓦當局上週指控，俄羅斯密謀在當地發動政變，意圖推翻親西方的摩爾多瓦政府。克里姆林宮20日稱兩國關係非常緊張，並指控摩爾多瓦領袖推行反俄計畫。

摩爾多瓦分離主義地區聶斯特河沿岸（Transnistria）受親俄分子掌控，並有俄軍駐守當地。摩爾多瓦當局上週指控，俄羅斯密謀發動政變，讓「破壞者」攻擊當地國家機構。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，關於駐守聶斯特河沿岸的俄方維和部隊，俄羅斯採取了「負責」行動，他並警告摩爾多瓦不要進一步升高情勢。

培斯科夫告訴記者：「我們與摩爾多瓦的關係已非常緊張。該國領導層總是聚焦反俄的任何事物，他們正陷入反俄的歇斯底里。」

另一方面，摩爾多瓦20日則呼籲歐洲聯盟制裁幫助俄羅斯破壞該國穩定的寡頭。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航